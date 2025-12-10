Copier MT5 To MT5 TimeLock


System Copier umfasst einfortschrittliches Slave- (Empfänger-) Überwachungssystem, das Ihnenvolle Kontrolle und sofortige Sichtbarkeit über alle angeschlossenen Slave-Konten bietet.

Funktion Beschreibung
Online/Offline-Status Sehen Sie sofort, welche Slaves aktiv oder nicht verbunden sind
Offline-Timer Verfolgt, wie lange ein Slave offline war
Schaltfläche "Deaktivieren Manuell geschlossene Slaves aus der Überwachung entfernen
Pop-Up-Warnungen Sofortige Benachrichtigung, wenn ein Slave offline geht oder sich wieder verbindet

Allein dieserSlave Monitor erspart Ihnen stundenlange manuelle Überprüfungen und sorgt dafür, dass Ihr Handelsnetzwerk reibungslos funktioniert.

MT5 zu MT5 Kopierer | Fast Local Trade Kopierer Expert Advisor (EA)

Übersicht
Der MT5 to MT5 Copier ist einultraschneller lokaler Handelskopierer der nächsten Generation für professionelle Trader, Account Manager, Signalanbieter und Prop-Firm-Benutzer. Er bietetsichere Handelsreplikation, Echtzeitüberwachung und volle Kontrolle über Multi-Account-Setups.

Wichtigste Merkmale

  • Ultra-schnelle Handelsreplikation (<10 ms)
  • 100% sichere Architektur (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten)
  • Fortschrittliches visuelles Dashboard mit Live-Überwachung
  • Überwachung des Slave-Zustands in Echtzeit
  • Automatische Warnungen bei Abstürzen, Verbindungsabbrüchen und Terminal-Neustarts
  • Vollständige Master → Slave Mehrkontenumgebung

Übersicht über das Dashboard

Abschnitt Dashboard Einzelheiten
Konto-Informationen Master/Slave-ID, Kontonummer, Saldo und Eigenkapital
Slave-Überwachung Online/Offline-Status, Anzahl der aktiven Slaves
Sync-Status Letzter kopierter Handel, Verarbeitungsstatus, durchschnittliche Latenzzeit
Leistung Verbindungsqualität, Handelsausführungsgeschwindigkeit, Betriebsmodus

Konfigurations-Optionen

Handelseinstellungen:

  • Lot-Multiplikator & Risiko-Modus
  • SL/TP-Optionen kopieren (Ja / Benutzerdefiniert / Nein)
  • Umkehrmodus (Invertieren von Geschäften)
  • Automatische Symbolzuordnung

Handelsfilterung:

  • Nur Long / Nur Short kopieren
  • Limit für maximale Abschlüsse
  • Tag/Zeit-Filter

Benachrichtigungen:

  • Desktop-Pop-ups, E-Mail und Push-Benachrichtigungen

Lot-Verwaltung:

  • Berechnung des Gleichgewichtsverhältnisses
  • Feste Losgröße oder Multiplikator-basierte Losgröße

Multi-Master / Multi-Slave Unterstützung:

  • Unbegrenzte Anzahl von Mastern und Slaves
  • Eindeutige IDs für korrekte Synchronisation
  • Replikation schwebender Aufträge

Wichtige Hinweise

  • AlgoTrading muss aktiviert sein
  • Eindeutige MasterID & SlaveNummer erforderlich
  • Alle Symbole müssen verfügbar und handelbar sein
  • Erfordert Zugriff auf gemeinsame Dateien im MetaTrader-Ordner

Fazit

Derrevolutionäre Slave Monitor gewährleistet eine noch nie dagewesene Kontrolle und Transparenz über Ihr MT5-Kopiehandelsnetzwerk. Geeignet für Einzelhändler, professionelle Account Manager und Prop-Firm-Umgebungen.

Tipps für den Erfolg:

  • Testen Sie gründlich auf Live- oder Demokonten
  • Master-IDs klar kommunizieren
  • Angemessenes Risikomanagement auf Slave-Konten
