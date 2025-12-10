Copier MT5 To MT5 TimeLock





MT5 Trade Copier - Echtzeit-Slave-Überwachungssystem

System Copier umfasst einfortschrittliches Slave- (Empfänger-) Überwachungssystem, das Ihnenvolle Kontrolle und sofortige Sichtbarkeit über alle angeschlossenen Slave-Konten bietet.

Funktion Beschreibung Online/Offline-Status Sehen Sie sofort, welche Slaves aktiv oder nicht verbunden sind Offline-Timer Verfolgt, wie lange ein Slave offline war Schaltfläche "Deaktivieren Manuell geschlossene Slaves aus der Überwachung entfernen Pop-Up-Warnungen Sofortige Benachrichtigung, wenn ein Slave offline geht oder sich wieder verbindet

Allein dieserSlave Monitor erspart Ihnen stundenlange manuelle Überprüfungen und sorgt dafür, dass Ihr Handelsnetzwerk reibungslos funktioniert.

MT5 zu MT5 Kopierer | Fast Local Trade Kopierer Expert Advisor (EA)

Übersicht

Der MT5 to MT5 Copier ist einultraschneller lokaler Handelskopierer der nächsten Generation für professionelle Trader, Account Manager, Signalanbieter und Prop-Firm-Benutzer. Er bietetsichere Handelsreplikation, Echtzeitüberwachung und volle Kontrolle über Multi-Account-Setups.

Wichtigste Merkmale

Ultra-schnelle Handelsreplikation (<10 ms)

Handelsreplikation (<10 ms) 100% sichere Architektur (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten)

sichere Architektur (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten) Fortschrittliches visuelles Dashboard mit Live-Überwachung

visuelles Dashboard mit Live-Überwachung Überwachung des Slave-Zustands in Echtzeit

Automatische Warnungen bei Abstürzen, Verbindungsabbrüchen und Terminal-Neustarts

Warnungen bei Abstürzen, Verbindungsabbrüchen und Terminal-Neustarts Vollständige Master → Slave Mehrkontenumgebung

Übersicht über das Dashboard

Abschnitt Dashboard Einzelheiten Konto-Informationen Master/Slave-ID, Kontonummer, Saldo und Eigenkapital Slave-Überwachung Online/Offline-Status, Anzahl der aktiven Slaves Sync-Status Letzter kopierter Handel, Verarbeitungsstatus, durchschnittliche Latenzzeit Leistung Verbindungsqualität, Handelsausführungsgeschwindigkeit, Betriebsmodus

Konfigurations-Optionen

Handelseinstellungen:

Lot-Multiplikator & Risiko-Modus

SL/TP-Optionen kopieren (Ja / Benutzerdefiniert / Nein)

Umkehrmodus (Invertieren von Geschäften)

Automatische Symbolzuordnung

Handelsfilterung:

Nur Long / Nur Short kopieren

Limit für maximale Abschlüsse

Tag/Zeit-Filter

Benachrichtigungen:

Desktop-Pop-ups, E-Mail und Push-Benachrichtigungen

Lot-Verwaltung:

Berechnung des Gleichgewichtsverhältnisses

Feste Losgröße oder Multiplikator-basierte Losgröße

Multi-Master / Multi-Slave Unterstützung:

Unbegrenzte Anzahl von Mastern und Slaves

Eindeutige IDs für korrekte Synchronisation

Replikation schwebender Aufträge

Wichtige Hinweise

AlgoTrading muss aktiviert sein

Eindeutige MasterID & SlaveNummer erforderlich

Alle Symbole müssen verfügbar und handelbar sein

Erfordert Zugriff auf gemeinsame Dateien im MetaTrader-Ordner

Fazit

Derrevolutionäre Slave Monitor gewährleistet eine noch nie dagewesene Kontrolle und Transparenz über Ihr MT5-Kopiehandelsnetzwerk. Geeignet für Einzelhändler, professionelle Account Manager und Prop-Firm-Umgebungen.

Tipps für den Erfolg: