Copier MT5 To MT5 TimeLock
- Utilitys
- Nurhidaya Tullah
- Version: 11.85
- Aktualisiert: 10 Dezember 2025
MT5 Trade Copier - Echtzeit-Slave-Überwachungssystem
System Copier umfasst einfortschrittliches Slave- (Empfänger-) Überwachungssystem, das Ihnenvolle Kontrolle und sofortige Sichtbarkeit über alle angeschlossenen Slave-Konten bietet.
|Funktion
|Beschreibung
|Online/Offline-Status
|Sehen Sie sofort, welche Slaves aktiv oder nicht verbunden sind
|Offline-Timer
|Verfolgt, wie lange ein Slave offline war
|Schaltfläche "Deaktivieren
|Manuell geschlossene Slaves aus der Überwachung entfernen
|Pop-Up-Warnungen
|Sofortige Benachrichtigung, wenn ein Slave offline geht oder sich wieder verbindet
Allein dieserSlave Monitor erspart Ihnen stundenlange manuelle Überprüfungen und sorgt dafür, dass Ihr Handelsnetzwerk reibungslos funktioniert.
MT5 zu MT5 Kopierer | Fast Local Trade Kopierer Expert Advisor (EA)
Übersicht
Der MT5 to MT5 Copier ist einultraschneller lokaler Handelskopierer der nächsten Generation für professionelle Trader, Account Manager, Signalanbieter und Prop-Firm-Benutzer. Er bietetsichere Handelsreplikation, Echtzeitüberwachung und volle Kontrolle über Multi-Account-Setups.
Wichtigste Merkmale
- Ultra-schnelle Handelsreplikation (<10 ms)
- 100% sichere Architektur (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten)
- Fortschrittliches visuelles Dashboard mit Live-Überwachung
- Überwachung des Slave-Zustands in Echtzeit
- Automatische Warnungen bei Abstürzen, Verbindungsabbrüchen und Terminal-Neustarts
- Vollständige Master → Slave Mehrkontenumgebung
Übersicht über das Dashboard
|Abschnitt Dashboard
|Einzelheiten
|Konto-Informationen
|Master/Slave-ID, Kontonummer, Saldo und Eigenkapital
|Slave-Überwachung
|Online/Offline-Status, Anzahl der aktiven Slaves
|Sync-Status
|Letzter kopierter Handel, Verarbeitungsstatus, durchschnittliche Latenzzeit
|Leistung
|Verbindungsqualität, Handelsausführungsgeschwindigkeit, Betriebsmodus
Konfigurations-Optionen
Handelseinstellungen:
- Lot-Multiplikator & Risiko-Modus
- SL/TP-Optionen kopieren (Ja / Benutzerdefiniert / Nein)
- Umkehrmodus (Invertieren von Geschäften)
- Automatische Symbolzuordnung
Handelsfilterung:
- Nur Long / Nur Short kopieren
- Limit für maximale Abschlüsse
- Tag/Zeit-Filter
Benachrichtigungen:
- Desktop-Pop-ups, E-Mail und Push-Benachrichtigungen
Lot-Verwaltung:
- Berechnung des Gleichgewichtsverhältnisses
- Feste Losgröße oder Multiplikator-basierte Losgröße
Multi-Master / Multi-Slave Unterstützung:
- Unbegrenzte Anzahl von Mastern und Slaves
- Eindeutige IDs für korrekte Synchronisation
- Replikation schwebender Aufträge
Wichtige Hinweise
- AlgoTrading muss aktiviert sein
- Eindeutige MasterID & SlaveNummer erforderlich
- Alle Symbole müssen verfügbar und handelbar sein
- Erfordert Zugriff auf gemeinsame Dateien im MetaTrader-Ordner
Fazit
Derrevolutionäre Slave Monitor gewährleistet eine noch nie dagewesene Kontrolle und Transparenz über Ihr MT5-Kopiehandelsnetzwerk. Geeignet für Einzelhändler, professionelle Account Manager und Prop-Firm-Umgebungen.
Tipps für den Erfolg:
- Testen Sie gründlich auf Live- oder Demokonten
- Master-IDs klar kommunizieren
- Angemessenes Risikomanagement auf Slave-Konten
