Copier MT4 To MT4 TimeLock

MT4 Handelskopierer Timelock

Übersicht

MT4CopierTimelock ist ein fortschrittlicherMT4-zu-MT4 Expert Advisor, der sowohl imMaster- als auch im Slave-Modus arbeiten kann . Er bietet eine nahtlose Handelssynchronisation zwischen MetaTrader 4-Konten und umfasst leistungsstarke Funktionen wie Symbol-Mapping, Reverse-Copying, dynamisches Lot-Management und robuste Optionen zur Risikokontrolle. Entwickelt als Teil eines umfassenden lokalen Copy-Trading-Systems, gewährleistet es eine zuverlässige Handelsübertragung, Geschwindigkeit und Performance-Tracking.

Wichtigste Merkmale

  • Duale Betriebsmodi - Funktioniert entweder als Master (Sender) oder als Slave (Empfänger).
  • Symbolübergreifendes Kopieren - Unterstützt benutzerdefiniertes Symbol-Mapping für das Kopieren zwischen verschiedenen Instrumenten.
  • Flexibles Risikomanagement - Bietet bilanzbasierte Losgrößen, feste Lose oder Losmultiplikatoren.
  • Handelsrichtungskontrolle - Möglichkeit, Geschäfte umzukehren und in die entgegengesetzte Richtung zu kopieren.
  • Stop Loss & Take Profit Management - Kopieren Sie die ursprünglichen SL/TP oder wenden Sie benutzerdefinierte Werte an.
  • Handelsfilterung - Filtern Sie den Handel nach Typ (Long/Short), Wochentag oder maximalem Spread.
  • Umfassendes Dashboard - Echtzeit-Panels für Systemstatus, Leistungsdaten und Konfigurationsdetails.
  • Slave-Überwachung - Kontinuierliche Überwachung des Status und der Verbindung von Slave-Konten.

Kernfunktionalität

Master-Modus

Im Master-Modus sucht der EA kontinuierlich nach neuen Trades, schreibt Handelsanweisungen in gemeinsame Dateien und kümmert sich um Bestätigungen und erneute Sendeversuche. Außerdem überwacht er die Slave-Konnektivität, aktualisiert die Master-Bilanzinformationen und gewährleistet einen synchronisierten Betrieb aller verbundenen Slave-Konten.

Slave-Modus

Im Slave-Modus liest der EA Handelssignale aus gemeinsamen Dateien, die vom Master erstellt wurden. Anschließend führt er die kopierten Trades gemäß den konfigurierten Risikoparametern, Symbolzuordnungen und Ausführungsbedingungen aus. Er verwaltet Bestätigungen und Fehlerberichte und unterstützt das erzwungene Kopieren von Abschlüssen, um verpasste Abschlüsse wiederherzustellen.

Parameterliste und Beschreibungen

Grundlegende Einstellungen

  • CopyMode - Wählen Sie den Master- oder Slave-Modus.
  • MasterID - Eindeutiger Bezeichner für das Master-Konto.
  • CopyFromMasterID - ID des Master-Kontos, von dem kopiert werden soll (wird im Slave-Modus verwendet).
  • SlaveNumber - Eindeutiger Bezeichner für die Slave-Instanz.

Handels-Parameter

  • SendPending - Kopiert schwebende Aufträge.
  • CopyWithReversal - Umkehrung der Handelsrichtung beim Kopieren.
  • CopyStopLoss - Importiert Stop Loss vom Master.
  • CustomStopLoss - Benutzerdefinierter SL-Wert (0 = Original verwenden).
  • CopyTakeProfit - Importiert den TakeProfit aus dem Master.
  • CustomTakeProfit - Benutzerdefinierter TP-Wert (0 = Original verwenden).

Symbolverwaltung

  • EnableSymbolMapping - Schaltet das Symbol-Mapping ein oder aus.
  • SymbolMappings - Format: "masterSymbol:slaveSymbol, ..." .

Handelsfilterung

  • CopyLongOnly - Nur Kauftransaktionen kopieren.
  • CopyShortOnly - Nur Verkaufstransaktionen kopieren.
  • MaxSpread - Maximal erlaubter Spread in Pips (0 = kein Limit).

Erweiterte Einstellungen

  • MaxTrades - Maximal zu verarbeitende Trades.
  • ShowEvents - Anzeige von Log-Ereignissen im Journal.
  • SlaveMagicNumber - Magische Nummer, die kopierten Trades zugewiesen wird.
  • SlippagePips - Maximal erlaubte Slippage in Pips.

Lot-Verwaltung

  • UseBalanceRatio - Gleichgewichtsverhältnis für die Berechnung der Losgröße verwenden.
  • BalanceBasedLot - Aktiviert die bilanzbasierte Losgröße.
  • LotMultiplier - Multiplikator, der auf berechnete Losgrößen angewendet wird.
  • FixedLotSize - Feste Losgröße (0 = automatisch).
  • MaxLotSize - Maximal zulässige Losgröße (0 = unbegrenzt).

Tagesfilterung

  • AllowMonday bis AllowSunday - Aktivieren oder Deaktivieren des Kopierens an bestimmten Tagen.

Benachrichtigungen

  • EnableNotifications - Aktiviert Push-Benachrichtigungen.
  • EmailAddress - E-Mail-Adresse für Handelsbenachrichtigungen.

Dashboard-Einstellungen

  • ShowTopPanel,ShowLeftPanel,ShowCenterPanel,ShowRightPanel,ShowBottomPanel - Schaltet die Sichtbarkeit der einzelnen Dashboard-Panels um.
  • ShowAllPanels - Zeigt alle Dashboard-Panels auf einmal an.
  • ShowSlaveMonitor - Aktiviert das spezielle Slave-Überwachungspanel.

Technische Bedienung

MT4CopierTimelock verfügt über ein Heartbeat-Verbindungssystem, Ticket-Mapping für die Handelssynchronisation, intelligente Fehlerbehandlung mit Wiederholungslogik, Latenzmessung und automatische Wiederherstellungsmechanismen, um auch unter instabilen Bedingungen einen konsistenten Betrieb zu gewährleisten.

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 4
  • Kopierart: MT4 → MT4
  • Unterstützte Instrumente: Alle Währungspaare und Symbole
Käufer dieses Produkts erwarben auch
