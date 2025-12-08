Copier MT4 To MT4 TimeLock

MT4 Handelskopierer Timelock

Übersicht

MT4CopierTimelock ist ein fortschrittlicherMT4-zu-MT4 Expert Advisor, der sowohl imMaster- als auch im Slave-Modus arbeiten kann . Er bietet eine nahtlose Handelssynchronisation zwischen MetaTrader 4-Konten und umfasst leistungsstarke Funktionen wie Symbol-Mapping, Reverse-Copying, dynamisches Lot-Management und robuste Optionen zur Risikokontrolle. Entwickelt als Teil eines umfassenden lokalen Copy-Trading-Systems, gewährleistet es eine zuverlässige Handelsübertragung, Geschwindigkeit und Performance-Tracking.

Wichtigste Merkmale

Duale Betriebsmodi - Funktioniert entweder als Master (Sender) oder als Slave (Empfänger).

Funktioniert entweder als Master (Sender) oder als Slave (Empfänger). Symbolübergreifendes Kopieren - Unterstützt benutzerdefiniertes Symbol-Mapping für das Kopieren zwischen verschiedenen Instrumenten.

Unterstützt benutzerdefiniertes Symbol-Mapping für das Kopieren zwischen verschiedenen Instrumenten. Flexibles Risikomanagement - Bietet bilanzbasierte Losgrößen, feste Lose oder Losmultiplikatoren.

Bietet bilanzbasierte Losgrößen, feste Lose oder Losmultiplikatoren. Handelsrichtungskontrolle - Möglichkeit, Geschäfte umzukehren und in die entgegengesetzte Richtung zu kopieren.

Möglichkeit, Geschäfte umzukehren und in die entgegengesetzte Richtung zu kopieren. Stop Loss & Take Profit Management - Kopieren Sie die ursprünglichen SL/TP oder wenden Sie benutzerdefinierte Werte an.

Kopieren Sie die ursprünglichen SL/TP oder wenden Sie benutzerdefinierte Werte an. Handelsfilterung - Filtern Sie den Handel nach Typ (Long/Short), Wochentag oder maximalem Spread.

Filtern Sie den Handel nach Typ (Long/Short), Wochentag oder maximalem Spread. Umfassendes Dashboard - Echtzeit-Panels für Systemstatus, Leistungsdaten und Konfigurationsdetails.

Echtzeit-Panels für Systemstatus, Leistungsdaten und Konfigurationsdetails. Slave-Überwachung - Kontinuierliche Überwachung des Status und der Verbindung von Slave-Konten.

Kernfunktionalität

Master-Modus

Im Master-Modus sucht der EA kontinuierlich nach neuen Trades, schreibt Handelsanweisungen in gemeinsame Dateien und kümmert sich um Bestätigungen und erneute Sendeversuche. Außerdem überwacht er die Slave-Konnektivität, aktualisiert die Master-Bilanzinformationen und gewährleistet einen synchronisierten Betrieb aller verbundenen Slave-Konten.

Slave-Modus

Im Slave-Modus liest der EA Handelssignale aus gemeinsamen Dateien, die vom Master erstellt wurden. Anschließend führt er die kopierten Trades gemäß den konfigurierten Risikoparametern, Symbolzuordnungen und Ausführungsbedingungen aus. Er verwaltet Bestätigungen und Fehlerberichte und unterstützt das erzwungene Kopieren von Abschlüssen, um verpasste Abschlüsse wiederherzustellen.

Parameterliste und Beschreibungen

Grundlegende Einstellungen

CopyMode - Wählen Sie den Master- oder Slave-Modus.

Wählen Sie den Master- oder Slave-Modus. MasterID - Eindeutiger Bezeichner für das Master-Konto.

Eindeutiger Bezeichner für das Master-Konto. CopyFromMasterID - ID des Master-Kontos, von dem kopiert werden soll (wird im Slave-Modus verwendet).

ID des Master-Kontos, von dem kopiert werden soll (wird im Slave-Modus verwendet). SlaveNumber - Eindeutiger Bezeichner für die Slave-Instanz.

Handels-Parameter

SendPending - Kopiert schwebende Aufträge.

Kopiert schwebende Aufträge. CopyWithReversal - Umkehrung der Handelsrichtung beim Kopieren.

Umkehrung der Handelsrichtung beim Kopieren. CopyStopLoss - Importiert Stop Loss vom Master.

Importiert Stop Loss vom Master. CustomStopLoss - Benutzerdefinierter SL-Wert (0 = Original verwenden).

Benutzerdefinierter SL-Wert (0 = Original verwenden). CopyTakeProfit - Importiert den TakeProfit aus dem Master.

Importiert den TakeProfit aus dem Master. CustomTakeProfit - Benutzerdefinierter TP-Wert (0 = Original verwenden).

Symbolverwaltung

EnableSymbolMapping - Schaltet das Symbol-Mapping ein oder aus.

Schaltet das Symbol-Mapping ein oder aus. SymbolMappings - Format : "masterSymbol:slaveSymbol, ..." .

Handelsfilterung

CopyLongOnly - Nur Kauftransaktionen kopieren.

Nur Kauftransaktionen kopieren. CopyShortOnly - Nur Verkaufstransaktionen kopieren.

Nur Verkaufstransaktionen kopieren. MaxSpread - Maximal erlaubter Spread in Pips (0 = kein Limit).

Erweiterte Einstellungen

MaxTrades - Maximal zu verarbeitende Trades.

Maximal zu verarbeitende Trades. ShowEvents - Anzeige von Log-Ereignissen im Journal.

Anzeige von Log-Ereignissen im Journal. SlaveMagicNumber - Magische Nummer, die kopierten Trades zugewiesen wird.

Magische Nummer, die kopierten Trades zugewiesen wird. SlippagePips - Maximal erlaubte Slippage in Pips.

Lot-Verwaltung

UseBalanceRatio - Gleichgewichtsverhältnis für die Berechnung der Losgröße verwenden.

Gleichgewichtsverhältnis für die Berechnung der Losgröße verwenden. BalanceBasedLot - Aktiviert die bilanzbasierte Losgröße.

Aktiviert die bilanzbasierte Losgröße. LotMultiplier - Multiplikator, der auf berechnete Losgrößen angewendet wird.

Multiplikator, der auf berechnete Losgrößen angewendet wird. FixedLotSize - Feste Losgröße (0 = automatisch).

Feste Losgröße (0 = automatisch). MaxLotSize - Maximal zulässige Losgröße (0 = unbegrenzt).

Tagesfilterung

AllowMonday bis AllowSunday - Aktivieren oder Deaktivieren des Kopierens an bestimmten Tagen.

Benachrichtigungen

EnableNotifications - Aktiviert Push-Benachrichtigungen.

Aktiviert Push-Benachrichtigungen. EmailAddress - E-Mail-Adresse für Handelsbenachrichtigungen.

Dashboard-Einstellungen

ShowTopPanel , ShowLeftPanel , ShowCenterPanel , ShowRightPanel , ShowBottomPanel - Schaltet die Sichtbarkeit der einzelnen Dashboard-Panels um.

, , , , Schaltet die Sichtbarkeit der einzelnen Dashboard-Panels um. ShowAllPanels - Zeigt alle Dashboard-Panels auf einmal an.

Zeigt alle Dashboard-Panels auf einmal an. ShowSlaveMonitor - Aktiviert das spezielle Slave-Überwachungspanel.

Technische Bedienung

MT4CopierTimelock verfügt über ein Heartbeat-Verbindungssystem, Ticket-Mapping für die Handelssynchronisation, intelligente Fehlerbehandlung mit Wiederholungslogik, Latenzmessung und automatische Wiederherstellungsmechanismen, um auch unter instabilen Bedingungen einen konsistenten Betrieb zu gewährleisten.

Kompatibilität