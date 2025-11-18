Copier MT5 To MT4

Handelskopierer MT5 zu MT4

Lokaler Multi-Account Handelskopierer EA

Überblick

----CopierMT5MT4 ist ein lokaler Multi-Account Trade Copier Expert Advisor für MetaTrader 5 → MetaTrader 4. Er gewährleistet eine ultraschnelle, stabile und zuverlässige Replikation von Trades zwischen Konten.

Wichtigste Innovationen

- Ultra-schnelle Ausführung (<10ms) - Kopieren von Trades nahezu in Echtzeit.

- Persistenter Speicher und sichere Wiederherstellung - schützt Trades bei Verbindungsabbrüchen oder Neustarts des Terminals.

Perfekt für

- Multi-Account-Händler - Replizieren Sie Trades über eine unbegrenzte Anzahl von MT5- und MT4-Konten.

- PAMM / MAM-Manager - liefern Sie Ihre Trades mit Präzision an Kundenkonten.

- Professionelle Trader - genaue Kontrolle über Lots, Risiko und Ausführung.

- Signal-Provider - zuverlässige Lieferung an Abonnenten.

- Cross-Broker-Investoren - vereinheitlichen Sie die Strategieausführung bei mehreren Brokern.

- Demo vs. Live-Benutzer - führen Sie EAs im Demo-Modus aus und kopieren Sie sie in den Live-Modus, um Broker-Beschränkungen zu umgehen.

Eingabe-Parameter

Wichtigste Einstellungen

- CopyMode → Wählen Sie den MASTER oder SLAVE Modus.

- ProviderNumber → Eindeutige ID für das Pairing von Konten.

- Prefix / Suffix → Symbolnamen für Broker anpassen.

- RemoveSuffixes → Unerwünschte Suffixe automatisch entfernen.

Handelseinstellungen

- CopyWithReversal → Handelsrichtung umkehren.

- RecopyAttempts → Fehlgeschlagene Trades wiederholen.

- CopyStopLoss / CustomStopLoss → Kopieren oder Setzen eines eigenen SL.

- CopyTakeProfit / CustomTakeProfit → Kopieren oder Setzen eines benutzerdefinierten TP.

- SlippagePips → Maximal erlaubter Slippage.

Lot-Verwaltung

- UseBalanceRatio → Lots nach Master/Slave-Balance skalieren.

- BalanceBasedLot → Dynamische Losgrößenbestimmung nach Balance.

- LotMultiplier → Passt die Losgröße auf dem Slave-Konto an.

- FixedLotSize → Feste Lose verwenden (0 = deaktiviert).

- MaxLotSize → Übergroße Trades einschränken.

- FreeMarginPercent → Begrenzung der Margin-Nutzung.

Erweiterte Einstellungen

- MaxTrades → Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades.

- ShowEvents → Handelswarnungen/Protokolle anzeigen.

- SendPending → Ausstehende Aufträge kopieren.

- SlaveMagicNumber → Magische Zahl für Slave-Trades.

- WeekdayFilter → Aktivieren/Deaktivieren des Kopierens an bestimmten Wochentagen.

- SendNotifications → Benachrichtigungen über Handelsaktivitäten an Handy/E-Mail senden.

Anleitung zur Einrichtung

- Öffnen Sie die beiden Terminals MT5 Master und MT4 Slave.

- Stellen Sie auf dem Master-Chart ein:

o CopyMode = MODE_MASTER

o Für den Master ist keine ProviderNumber erforderlich.

- Stellen Sie auf dem Slave-Chart ein:

o CopyMode = MODE_SLAVE

o ProviderNumber = Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 34 (jeder Slave muss eine eindeutige Nummer haben).

- Wichtig : Wenn Sie die Rollen von Master und Slave zwischen zwei MetaTrader-Terminals wechseln, starten Sie beide Terminals einmal neu.

- Konfigurieren Sie die Lot-Größe, SL/TP und Risiko-Einstellungen.

- Aktivieren Sie den Algo-Handel im MT5 (Master) und das AutoTrading im MT4 (Slave).

- Fertig - Trades werden in weniger als 10ms kopiert.

Wichtig: Der Slave EA muss auf MT4 unter dem Namen CopierMT4MT5 installiert sein, um Trades von MT5 zu akzeptieren.

Um Trades von MetaTrader 4 auf 5 oder umgekehrt zu kopieren, müssen Sie die entsprechende Version direkt bei uns auf dem MQL5 Market erwerben. Wichtiger Hinweis: -Diese Version ist für MetaTrader 5 konzipiert. Um Trades von dieser Version auf MetaTrader 4 zu kopieren, müssen Sie auch die MetaTrader 4 Version über den untenstehenden Link erwerben. https://www.mql5.com/en/market/product/151672 - Mit anderen Worten, um von MetaTrader 5 auf MetaTrader 4 zu kopieren, müssen Sie beide Versionen besitzen. Wenn Sie von dieser Version auf MetaTrader 4 kopieren wollen, muss diese Version als **Master** verwendet werden. Wenn Sie von MetaTrader 4 auf diese Version kopieren wollen, muss sie als **Slave** verwendet werden.

FAQ für KopiererMT5MT4

Q1: Unterstützt dieser Kopierer nur MT5 → MT4? A: Ja. Diese Version ist für MT5 → MT4 konzipiert. Die vollständige Suite unterstützt MT4 ↔ MT5 und MT5 ↔ MT5 Setups.

Q2: Kann ich sowohl den Master- als auch den Slave-Modus in einer Datei verwenden? A: Ja. Sie wählen einfach MODE_MASTER oder MODE_SLAVE in den Einstellungen.

Q3: Was ist, wenn mein Broker Präfixe oder Suffixe für Symbole verwendet? A: Der EA enthält eine automatische Präfix-/Suffix-Verarbeitung. Sie können in den Einstellungen Suffixe hinzufügen/entfernen, um die Symbole Ihres Brokers anzupassen.

Q4: Unterstützt der EA Handelsumkehrungen? A: Ja. Aktivieren Sie CopyWithReversal = true in den Einstellungen.

F5: Kann ich meinen eigenen Stop Loss und Take Profit setzen, anstatt zu kopieren? A: Ja. Deaktivieren Sie CopyStopLoss / CopyTakeProfit und geben Sie eigene SL/TP-Werte ein.

F6: Wie funktioniert die Losgrößenbestimmung? A: Mehrere Optionen: Balance-basiert, Multiplikator, feste Losgröße, maximale Losgröße.

F7: Kann ich auch schwebende Aufträge kopieren? A: Ja, durch Aktivierung von SendPending = true.

F8: Gibt es eine maximale Anzahl von Geschäften, die kopiert werden können? A: Ja. Die Voreinstellung ist 150 Trades, einstellbar mit MaxTrades.

F9: Was passiert, wenn ein Handel nicht kopiert werden kann? A: Der EA wiederholt den Kopiervorgang automatisch bis zu einer Anzahl von RecopyAttempts.

Q10: Funktioniert er auch am Wochenende? A: Aktivieren/deaktivieren Sie den Handel für jeden Tag der Woche.

Q11: Kann ich Benachrichtigungen erhalten, wenn Trades kopiert werden? A: Ja, per Handy-Push oder E-Mail.

Q12: Unterstützt es VPS? A: Ja, optimiert für die Verwendung von VPS mit niedriger Latenz.

F13: Empfohlene Einrichtung? A: Installieren Sie es auf beiden Konten, setzen Sie eines auf MASTER (MT5) und das andere auf SLAVE (MT4), wobei Sie die gleiche ProviderNummer verwenden.

F14: Funktioniert es, wenn die Broker unterschiedliche Leverage oder Spreads haben? A: Ja, solange die Symbolnamen korrekt zugeordnet werden.

Q15: Kann ich die Margin-Nutzung begrenzen? A: Ja, mit FreeMarginPercent.

Q16: Ist dieser Kopierer sicher für Prop-Firmen oder kapitalgedeckte Konten? A: Ja, vollständig konform, keine DLLs erforderlich.

Q17: Kopiert er Geschäfte sofort? A: Ja. Der EA verarbeitet die Aufträge alle 10 ms, so dass das Kopieren nahezu in Echtzeit erfolgt.

Q18: Kann ich Ereignisse auf dem Chart überwachen? A: Ja, mit ShowEvents = true.

Q19: Kann ich mehrere Slave-Konten mit einem Master betreiben? A: Ja, unbegrenzt.

Q20: Bieten Sie Support und Updates an? A: Ja, kostenlose Updates auf Lebenszeit inklusive.

Q21: Kann ich Trades von mehreren MetaTrader-Konten auf demselben Computer auf ein einziges Zielkonto kopieren? A: Ja. Fügen Sie den EA im MASTER-Modus auf jeder MT5-Quelle hinzu. Hängen Sie auf dem Ziel-MT4-Konto einen SLAVE-Chart an (CopierMT4MT5). Er wird Trades von allen angeschlossenen Mastern gleichzeitig empfangen. Stellen Sie sicher, dass jede Slave-ProviderNummer eindeutig ist.

Um besser zu verstehen, wie dieser Kopierer funktioniert und wie schnell er auf verschiedenen MetaTrader-Plattformen arbeitet, sehen Sie sich bitte das Tutorial-Video an.