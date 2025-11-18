Copier MT5 To MT4

Handelskopierer MT5 zu MT4
Lokaler Multi-Account Handelskopierer EA
Überblick
----CopierMT5MT4 ist ein lokaler Multi-Account Trade Copier Expert Advisor für MetaTrader 5 → MetaTrader 4. Er gewährleistet eine ultraschnelle, stabile und zuverlässige Replikation von Trades zwischen Konten.
Wichtigste Innovationen
- Ultra-schnelle Ausführung (<10ms) - Kopieren von Trades nahezu in Echtzeit.
- Persistenter Speicher und sichere Wiederherstellung - schützt Trades bei Verbindungsabbrüchen oder Neustarts des Terminals.
Perfekt für
- Multi-Account-Händler - Replizieren Sie Trades über eine unbegrenzte Anzahl von MT5- und MT4-Konten.
- PAMM / MAM-Manager - liefern Sie Ihre Trades mit Präzision an Kundenkonten.
- Professionelle Trader - genaue Kontrolle über Lots, Risiko und Ausführung.
- Signal-Provider - zuverlässige Lieferung an Abonnenten.
- Cross-Broker-Investoren - vereinheitlichen Sie die Strategieausführung bei mehreren Brokern.
- Demo vs. Live-Benutzer - führen Sie EAs im Demo-Modus aus und kopieren Sie sie in den Live-Modus, um Broker-Beschränkungen zu umgehen.
Eingabe-Parameter
Wichtigste Einstellungen
- CopyMode → Wählen Sie den MASTER oder SLAVE Modus.
- ProviderNumber → Eindeutige ID für das Pairing von Konten.
- Prefix / Suffix → Symbolnamen für Broker anpassen.
- RemoveSuffixes → Unerwünschte Suffixe automatisch entfernen.
Handelseinstellungen
- CopyWithReversal → Handelsrichtung umkehren.
- RecopyAttempts → Fehlgeschlagene Trades wiederholen.
- CopyStopLoss / CustomStopLoss → Kopieren oder Setzen eines eigenen SL.
- CopyTakeProfit / CustomTakeProfit → Kopieren oder Setzen eines benutzerdefinierten TP.
- SlippagePips → Maximal erlaubter Slippage.
Lot-Verwaltung
- UseBalanceRatio → Lots nach Master/Slave-Balance skalieren.
- BalanceBasedLot → Dynamische Losgrößenbestimmung nach Balance.
- LotMultiplier → Passt die Losgröße auf dem Slave-Konto an.
- FixedLotSize → Feste Lose verwenden (0 = deaktiviert).
- MaxLotSize → Übergroße Trades einschränken.
- FreeMarginPercent → Begrenzung der Margin-Nutzung.
Erweiterte Einstellungen
- MaxTrades → Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades.
- ShowEvents → Handelswarnungen/Protokolle anzeigen.
- SendPending → Ausstehende Aufträge kopieren.
- SlaveMagicNumber → Magische Zahl für Slave-Trades.
- WeekdayFilter → Aktivieren/Deaktivieren des Kopierens an bestimmten Wochentagen.
- SendNotifications → Benachrichtigungen über Handelsaktivitäten an Handy/E-Mail senden.
Anleitung zur Einrichtung
- Öffnen Sie die beiden Terminals MT5 Master und MT4 Slave.
- Stellen Sie auf dem Master-Chart ein:
o CopyMode = MODE_MASTER
o Für den Master ist keine ProviderNumber erforderlich.
- Stellen Sie auf dem Slave-Chart ein:
o CopyMode = MODE_SLAVE
o ProviderNumber = Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 34 (jeder Slave muss eine eindeutige Nummer haben).
- Wichtig : Wenn Sie die Rollen von Master und Slave zwischen zwei MetaTrader-Terminals wechseln, starten Sie beide Terminals einmal neu.
- Konfigurieren Sie die Lot-Größe, SL/TP und Risiko-Einstellungen.
- Aktivieren Sie den Algo-Handel im MT5 (Master) und das AutoTrading im MT4 (Slave).
- Fertig - Trades werden in weniger als 10ms kopiert.
Wichtig: Der Slave EA muss auf MT4 unter dem Namen CopierMT4MT5 installiert sein, um Trades von MT5 zu akzeptieren.

Um Trades von MetaTrader 4 auf 5 oder umgekehrt zu kopieren, müssen Sie die entsprechende Version direkt bei uns auf dem MQL5 Market erwerben.

Wichtiger Hinweis:
-Diese Version ist für MetaTrader 5 konzipiert.

Um Trades von dieser Version auf MetaTrader 4 zu kopieren, müssen Sie auch die MetaTrader 4 Version über den untenstehenden Link erwerben.

https://www.mql5.com/en/market/product/151672

- Mit anderen Worten, um von MetaTrader 5 auf MetaTrader 4 zu kopieren, müssen Sie beide Versionen besitzen.
Wenn Sie von dieser Version auf MetaTrader 4 kopieren wollen, muss diese Version als **Master** verwendet werden.
Wenn Sie von MetaTrader 4 auf diese Version kopieren wollen, muss sie als **Slave** verwendet werden.

FAQ für KopiererMT5MT4
Q1: Unterstützt dieser Kopierer nur MT5 → MT4? A: Ja. Diese Version ist für MT5 → MT4 konzipiert. Die vollständige Suite unterstützt MT4 ↔ MT5 und MT5 ↔ MT5 Setups.
Q2: Kann ich sowohl den Master- als auch den Slave-Modus in einer Datei verwenden? A: Ja. Sie wählen einfach MODE_MASTER oder MODE_SLAVE in den Einstellungen.
Q3: Was ist, wenn mein Broker Präfixe oder Suffixe für Symbole verwendet? A: Der EA enthält eine automatische Präfix-/Suffix-Verarbeitung. Sie können in den Einstellungen Suffixe hinzufügen/entfernen, um die Symbole Ihres Brokers anzupassen.
Q4: Unterstützt der EA Handelsumkehrungen? A: Ja. Aktivieren Sie CopyWithReversal = true in den Einstellungen.
F5: Kann ich meinen eigenen Stop Loss und Take Profit setzen, anstatt zu kopieren? A: Ja. Deaktivieren Sie CopyStopLoss / CopyTakeProfit und geben Sie eigene SL/TP-Werte ein.
F6: Wie funktioniert die Losgrößenbestimmung? A: Mehrere Optionen: Balance-basiert, Multiplikator, feste Losgröße, maximale Losgröße.
F7: Kann ich auch schwebende Aufträge kopieren? A: Ja, durch Aktivierung von SendPending = true.
F8: Gibt es eine maximale Anzahl von Geschäften, die kopiert werden können? A: Ja. Die Voreinstellung ist 150 Trades, einstellbar mit MaxTrades.
F9: Was passiert, wenn ein Handel nicht kopiert werden kann? A: Der EA wiederholt den Kopiervorgang automatisch bis zu einer Anzahl von RecopyAttempts.
Q10: Funktioniert er auch am Wochenende? A: Aktivieren/deaktivieren Sie den Handel für jeden Tag der Woche.
Q11: Kann ich Benachrichtigungen erhalten, wenn Trades kopiert werden? A: Ja, per Handy-Push oder E-Mail.
Q12: Unterstützt es VPS? A: Ja, optimiert für die Verwendung von VPS mit niedriger Latenz.
F13: Empfohlene Einrichtung? A: Installieren Sie es auf beiden Konten, setzen Sie eines auf MASTER (MT5) und das andere auf SLAVE (MT4), wobei Sie die gleiche ProviderNummer verwenden.
F14: Funktioniert es, wenn die Broker unterschiedliche Leverage oder Spreads haben? A: Ja, solange die Symbolnamen korrekt zugeordnet werden.
Q15: Kann ich die Margin-Nutzung begrenzen? A: Ja, mit FreeMarginPercent.
Q16: Ist dieser Kopierer sicher für Prop-Firmen oder kapitalgedeckte Konten? A: Ja, vollständig konform, keine DLLs erforderlich.
Q17: Kopiert er Geschäfte sofort? A: Ja. Der EA verarbeitet die Aufträge alle 10 ms, so dass das Kopieren nahezu in Echtzeit erfolgt.
Q18: Kann ich Ereignisse auf dem Chart überwachen? A: Ja, mit ShowEvents = true.
Q19: Kann ich mehrere Slave-Konten mit einem Master betreiben? A: Ja, unbegrenzt.
Q20: Bieten Sie Support und Updates an? A: Ja, kostenlose Updates auf Lebenszeit inklusive.
Q21: Kann ich Trades von mehreren MetaTrader-Konten auf demselben Computer auf ein einziges Zielkonto kopieren? A: Ja. Fügen Sie den EA im MASTER-Modus auf jeder MT5-Quelle hinzu. Hängen Sie auf dem Ziel-MT4-Konto einen SLAVE-Chart an (CopierMT4MT5). Er wird Trades von allen angeschlossenen Mastern gleichzeitig empfangen. Stellen Sie sicher, dass jede Slave-ProviderNummer eindeutig ist.
Um besser zu verstehen, wie dieser Kopierer funktioniert und wie schnell er auf verschiedenen MetaTrader-Plattformen arbeitet, sehen Sie sich bitte das Tutorial-Video an.

Video Copier MT5 To MT4
Empfohlene Produkte
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
AW Fractals EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
AW Fractals EA arbeitet auf der Grundlage von Signalen des AW Flexible Fractals-Indikators. Fraktale werden als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet und der Berater arbeitet an der Aufschlüsselung der Niveaus. Beim Eintritt in den Markt eröffnet der Advisor automatisch Markt- und Pending-Orders und beim Verlassen von Positionen nutzt er ein intelligentes Trailing-System und eine Mittelwertbildung mit Pending-Orders. Der Advisor verfügt über eine integrierte Funktion zur automatische
Crossing Over
John Signer
Experten
Der MA Crossover EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MT5, das Trades auf Basis von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen ausführt. Es wurde entwickelt, um mittelfristige Trendwechsel auf dem M12-Zeitrahmen mit klaren Einstiegssignalen und strengem Risikomanagement zu erfassen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es an der NASDAQ trainiert und getestet wurde. Hauptmerkmale Moving Average Crossover Strategy - Verwendet einen schnellen und einen langsamen gleitenden Durchschnitt, um beim Auftr
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Experten
MT4-Version  |  Valable ZigZag-Indikator   |  FAQ Der   Grid HLevel   Expert Advisor ist perfekt für jene Händler, die jeden Monat einen stabilen Gewinn auf dem Forex-Markt erzielen wollen. Der Expert Advisor arbeitet nach der Strategie der Mittelwertbildung und ich empfehle Ihnen, ihn richtig zu nutzen.   "Richtig" bedeutet, dass Sie Trades mit Mittelwertbildung am Umkehrpunkt des Marktes eröffnen und nur in Richtung eines globalen Trends handeln. Was die Richtung des globalen Trends anbelangt
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experten
Nexus Stock Trader Live Signal ( Handel 3% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Über Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Die Strategie versucht, die langfristigen Multi-Wochen-Trends der Aktien mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US-Markt zu verfolgen. Der EA begrenzt das Risiko durch einen engen, aber effektiven Trailing-Stop. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM,
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
BandPulse
Lee Han Su
4 (2)
Experten
BandPulse ist ein leistungsstarker Handelsexperte, der Martingale-, Hedging- und Scalping-Strategien kombiniert und so die Verwaltung komplexer Handelsvorgänge vereinfacht. Dieser EA verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die Stärken jeder Strategie zu maximieren und gleichzeitig die Risiken sorgfältig zu verwalten. Die auf dem Gleichgewicht basierende Risikomanagementfunktion bietet den Benutzern Sicherheit, und wenn sie in Verbindung mit dem IAMFX-Agent verwendet wird, kann sie sowohl Ri
FREE
AW Equity Protection MT5
AW Trading Software Limited
3.5 (2)
Utilitys
Die Aufgabe des Versorgungsunternehmens besteht darin, die Arbeit anderer Berater zu allen Instrumenten zu analysieren, um einen Rückgang der Einlage zu verhindern. Bei Überschreitung der angegebenen Parameter kann „Equity Protection“ eine Position sperren, schließen und eine Benachrichtigung darüber senden. „Aktienschutz “ kann auf das aktuelle Symbol oder auf alle Symbole angewendet werden. Mit der integrierten Funktion können Sie ausstehende Positionen entfernen und auch andere Berater schlie
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
King of Trades
Renato Takahashi
Experten
Lassen Sie den KING traden!!! KING of TRADES ist ein Handelssystem, das je nach Bedarf optimiert werden kann: - Trendindikator: Ichimoku Kinko Hyo (entweder in verschiedenen Zeitrahmen) - Triggersystem: Fraktale - Filter - Handel in: Stochastic Oscillator (Werte und obere und untere Grenzen) - Stop-Definition: ATR (Periode und long und short takeprofit und stoploss) - Allgemein: Magische Zahl, Autolot (% Gleichgewicht), Symbolziffern, maximaler Spread und maximale Anzahl von offenen Aufträgen S
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experten
Der MACD Expert Advisor verwendet den Indikator Moving Average Convergence/Divergence, um den Markttrend zu bestimmen. Er verwendet das MACD-Signal, um seine Eingänge automatisch zu platzieren. Der EA verwendet auch den Indikator des gleitenden Durchschnitts zur zusätzlichen Bestätigung. Durch verschiedene Einstellungen kann der EA für unterschiedliche Marktbedingungen und Trendfolgestrategien optimiert werden. Dieses Programm kann auch in bestimmten Handelssitzungen handeln, um von der Zunahme
MMM Bollinger Bands MACD and MA
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie Dieser EA verfügt über einen eingebauten kombinierten Bollinger Bands Trend-Indikator, MACD und MA, der die Preistrends jederzeit überprüft und neue Aufträge zum richtigen Zeitpunkt öffnet und schließt; Empfohlen für Anfänger, da die Standard-Eingabewerte optimiert sind , um mit Konten mit einem Guthaben von nur 300 US$ zu arbeiten ; Es schützt Ihren Gewinn, weil es mit Trailing Stop Loss, Minimum Equity Percentage, um jeden Handel zu erlauben, Maximum Spread alowed und Sie könn
Gold Queen
Souvik Sarkar
Experten
Gold Queen ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, potenzielle Handelsmöglichkeiten auf Grundlage der Trendrichtung und der Preisentwicklung zu erkennen. Es verwendet technische Indikatoren, um die Marktbedingungen zu bewerten und Ein- und Ausstiege systematisch zu verwalten. Gold Queen ist für Händler gedacht, die eine automatisierte Lösung bevorzugen, die vordefinierten Regeln folgt. Bitte beachten Sie, dass die Leistung jedes Handelssystems je nach Marktbedingungen
FREE
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Copier MT5 To MT5 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Utilitys
MT5 Trade Copier - Echtzeit-Slave-Überwachungssystem Kopierer MT5 zu MT5 (Vollversion) Holen Sie sich die volle und neueste Version des Kopierers über den folgenden Link: https://www.mql5.com/en/ market/product/157869 System Copier umfasst ein fortschrittliches Slave- (Empfänger-) Überwachungssystem , das Ihnen volle Kontrolle und sofortige Sichtbarkeit über alle angeschlosse
FREE
CopierMT4ToMT4
Nurhidaya Tullah
Utilitys
Handelskopierer für MT4 Unterstützt mehrere Master- und Slave-Terminals Lokaler Betrieb ohne DLL-Nutzung Optionaler langsamer Überwachungsmodus Kompatibel mit Firmen- und Privatkonten Handelskopierer MT4 zu MT4 Fortgeschrittener Multi-Account Trade Copier für MT4/MT5 - Master & Slave Synchronisation Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Multi-Account Trade Copier System, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die eine schnelle, stabile und flexible Synchronisation zwische
Copier MT4 To MT4 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Utilitys
MT4 Handelskopierer Timelock Laden Sie die Trainingsversion herunter und testen Sie alle Kopierfunktionen zu testen: https://c.mql5.co m/6/988/ MT4CopierTimelock. ex4 Übersicht MT4CopierTimelock ist ein fortschrittlicher MT4-zu-MT4 Expert Advisor , der sowohl im Master- als auch im Slave-Modus arbeiten kann . Er bietet eine nahtlose Handelssynchronisation zwischen MetaTrader 4-
FREE
Copier MT4 To MT5
Nurhidaya Tullah
Utilitys
Handelskopierer MT4 zu MT5 Lokaler Multi-Account Handelskopierer EA Überblick CopierMT4MT5 ist ein lokaler Multi-Account Trade Copier Expert Advisor für MetaTrader 4 → MetaTrader 5. Er gewährleistet eine ultraschnelle, stabile und zuverlässige Replikation von Trades zwischen Konten. ________________________________________ Wichtigste Innovationen - Ultra-schnelle Ausführung (<10ms) - Kopieren von Trades nahezu in Echtzeit. - Persistenter Speicher und sichere Wiederherstellung - schützt Trades b
Trade Copier MT5 Copy Trade Orders
Nurhidaya Tullah
Utilitys
Trade Copier MT5 – Handelsaufträge kopieren Trade Copier für MT5 Unterstützt mehrere Master- und Slave-Terminals Lokaler Betrieb ohne DLL Optionale langsame Überwachungsmodus Perfekt für alle Trader, die einen leistungsstarken und zuverlässigen Trade Copier benötigen MT5 zu MT5 Trade Copier (MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 Copier) | Schneller lokaler Trade Copier Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 Überblick Der MT5 zu MT5 Copier (MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 Copier) ist ein Trade Copier der näch
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension