Copier MT5 To MT5 TimeLock





Copiador de operaciones MT5: sistema de supervisión de esclavos en tiempo real

System Copier incluye unavanzado sistema de supervisión de esclavos (receptores), que le ofreceun control total y visibilidad instantánea de todas las cuentas esclavas conectadas.

Función Descripción Estado Online/Offline Vea al instante qué Esclavos están activos o desconectados Temporizador de desconexión Registra el tiempo que un esclavo ha estado desconectado Botón de desactivación Elimina de la monitorización los esclavos cerrados manualmente Alertas emergentes Notificaciones inmediatas cuando un Esclavo se desconecta o se reconecta

EsteMonitor de Esc lavos por sí solo ahorra horas de comprobación manual y asegura que su red de trading funcione sin problemas.

Copiador MT5 a MT5 | Copiador Rápido de Operaciones Locales Expert Advisor (EA)

Visión general

El copiador de MT5 a MT5 es un copiadorde operaciones local ultrarrápido de última generación para operadores profesionales, gestores de cuentas, proveedores de señales y usuarios de firmas de props. Proporcionareplicación segura de operaciones, monitorización en tiempo real y control total sobre configuraciones multicuenta.

Características principales

Réplica de operaciones ultrarrápida (<10 ms)

(<10 ms) Arquitectura 100% segura (sin DLLs, sin dependencias externas)

segura (sin DLLs, sin dependencias externas) Panel de control visual avanzado con supervisión en tiempo real

con supervisión en tiempo real Monitorización en tiempo real del estado de los esclavos

del estado de los esclavos Alertas automáticas de caídas, desconexiones y reinicios de terminal

de caídas, desconexiones y reinicios de terminal Entorno multicuenta completo Maestro → Esclavo

Visión general del panel de control

Sección del panel de control Detalles Información de la cuenta ID de cuenta principal/esclava, número de cuenta, saldo y capital Monitor de esclavos Estado en línea/fuera de línea, recuento de esclavos activos Estado de la sincronización Última operación copiada, estado de procesamiento, latencia media Rendimiento Calidad de la conexión, velocidad de ejecución de las operaciones, modo de funcionamiento

Opciones de configuración

Ajustes de operación:

Multiplicador de lote y modo de riesgo

Opciones de copia SL/TP (Sí / Personalizado / No)

Modo Inverso (Invertir operaciones)

Asignación automática de símbolos

Filtrado de operaciones:

Copiar Sólo Largos / Sólo Cortos

Límite máximo de operaciones

Filtros día/hora

Notificaciones:

Ventanas emergentes en el escritorio, correo electrónico y alertas push

Gestión de lotes:

Cálculo del ratio de saldo

Tamaño de lote fijo o basado en multiplicadores

Soporte Multi-Maestro / Multi-Esclavo:

Maestros y esclavos ilimitados

IDs únicos para una correcta sincronización

Replicación de órdenes pendientes

Notas importantes

AlgoTrading debe estar habilitado

Se requieren MasterID y SlaveNumber únicos

Todos los símbolos deben estar disponibles y negociables

Requiere acceso a archivos compartidos en la carpeta común de MetaTrader

Conclusión

Elrevolucionario Slave Monitor asegura un control y visibilidad sin precedentes sobre su red de copy trading MT5. Adecuado para traders minoristas, gestores de cuentas profesionales y entornos prop-firm.

