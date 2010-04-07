Copier MT5 To MT5 TimeLock
- Utilidades
- Nurhidaya Tullah
- Versión: 11.85
- Actualizado: 10 diciembre 2025
Copiador de operaciones MT5: sistema de supervisión de esclavos en tiempo real
System Copier incluye unavanzado sistema de supervisión de esclavos (receptores), que le ofreceun control total y visibilidad instantánea de todas las cuentas esclavas conectadas.
|Función
|Descripción
|Estado Online/Offline
|Vea al instante qué Esclavos están activos o desconectados
|Temporizador de desconexión
|Registra el tiempo que un esclavo ha estado desconectado
|Botón de desactivación
|Elimina de la monitorización los esclavos cerrados manualmente
|Alertas emergentes
|Notificaciones inmediatas cuando un Esclavo se desconecta o se reconecta
EsteMonitor de Esc lavos por sí solo ahorra horas de comprobación manual y asegura que su red de trading funcione sin problemas.
Copiador MT5 a MT5 | Copiador Rápido de Operaciones Locales Expert Advisor (EA)
Visión general
El copiador de MT5 a MT5 es un copiadorde operaciones local ultrarrápido de última generación para operadores profesionales, gestores de cuentas, proveedores de señales y usuarios de firmas de props. Proporcionareplicación segura de operaciones, monitorización en tiempo real y control total sobre configuraciones multicuenta.
Características principales
- Réplica de operaciones ultrarrápida (<10 ms)
- Arquitectura 100% segura (sin DLLs, sin dependencias externas)
- Panel de control visual avanzado con supervisión en tiempo real
- Monitorización en tiempo real del estado de los esclavos
- Alertas automáticas de caídas, desconexiones y reinicios de terminal
- Entorno multicuenta completo Maestro → Esclavo
Visión general del panel de control
|Sección del panel de control
|Detalles
|Información de la cuenta
|ID de cuenta principal/esclava, número de cuenta, saldo y capital
|Monitor de esclavos
|Estado en línea/fuera de línea, recuento de esclavos activos
|Estado de la sincronización
|Última operación copiada, estado de procesamiento, latencia media
|Rendimiento
|Calidad de la conexión, velocidad de ejecución de las operaciones, modo de funcionamiento
Opciones de configuración
Ajustes de operación:
- Multiplicador de lote y modo de riesgo
- Opciones de copia SL/TP (Sí / Personalizado / No)
- Modo Inverso (Invertir operaciones)
- Asignación automática de símbolos
Filtrado de operaciones:
- Copiar Sólo Largos / Sólo Cortos
- Límite máximo de operaciones
- Filtros día/hora
Notificaciones:
- Ventanas emergentes en el escritorio, correo electrónico y alertas push
Gestión de lotes:
- Cálculo del ratio de saldo
- Tamaño de lote fijo o basado en multiplicadores
Soporte Multi-Maestro / Multi-Esclavo:
- Maestros y esclavos ilimitados
- IDs únicos para una correcta sincronización
- Replicación de órdenes pendientes
Notas importantes
- AlgoTrading debe estar habilitado
- Se requieren MasterID y SlaveNumber únicos
- Todos los símbolos deben estar disponibles y negociables
- Requiere acceso a archivos compartidos en la carpeta común de MetaTrader
Conclusión
Elrevolucionario Slave Monitor asegura un control y visibilidad sin precedentes sobre su red de copy trading MT5. Adecuado para traders minoristas, gestores de cuentas profesionales y entornos prop-firm.
Consejos para el éxito:
- Pruebe a fondo en cuentas reales o demo
- Comunique claramente los Master IDs
- Aplique una gestión de riesgos adecuada en las cuentas Slave
- ╔═════════════════════════════ ═══════════════╗║ Copier MT5 To MT5 (Full Version) ║║ ║║ Obtenga la versión completa y más reciente del ║║║║.║ copiadora desde el siguiente enlace: ║║ ║╚═════════════════════════════ ═══════════════╝