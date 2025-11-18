Copier MT4 To MT5
- Utilitys
- Nurhidaya Tullah
- Version: 10.6
- Aktualisiert: 18 November 2025
- Aktivierungen: 20
Handelskopierer MT4 zu MT5
Lokaler Multi-Account Handelskopierer EA
Überblick
CopierMT4MT5 ist ein lokaler Multi-Account Trade Copier Expert Advisor für MetaTrader 4 → MetaTrader 5. Er gewährleistet eine ultraschnelle, stabile und zuverlässige Replikation von Trades zwischen Konten.
Wichtigste Innovationen
- Ultra-schnelle Ausführung (<10ms) - Kopieren von Trades nahezu in Echtzeit.
- Persistenter Speicher und sichere Wiederherstellung - schützt Trades bei Unterbrechungen oder Neustarts des Terminals.
Perfekt für
- Multi-Account-Händler - Replizieren Sie Trades über unbegrenzte MT4- und MT5-Konten.
- PAMM / MAM-Manager - liefern Sie Ihre Trades mit Präzision an Kundenkonten.
- Professionelle Trader - genaue Kontrolle über Lots, Risiko und Ausführung.
- Signal-Provider - zuverlässige Lieferung an Abonnenten.
- Cross-Broker-Investoren - vereinheitlichen Sie die Strategieausführung bei mehreren Brokern.
- Demo vs. Live-Benutzer - führen Sie EAs in der Demo aus und kopieren Sie sie in den Live-Handel, um Broker-Beschränkungen zu umgehen.
Eingabe-Parameter
Haupt-Einstellungen
- CopyMode → Wählen Sie den MASTER oder SLAVE Modus.
- ProviderNumber → Eindeutige ID für das Pairing von Konten.
- Prefix / Suffix → Anpassung der Symbolnamen für Makler.
- RemoveSuffixes → Unerwünschte Suffixe automatisch entfernen.
Handelseinstellungen
- CopyWithReversal → Handelsrichtung umkehren.
- RecopyAttempts → Fehlgeschlagene Trades wiederholen.
- CopyStopLoss / CustomStopLoss → Kopieren oder Setzen eines eigenen SL.
- CopyTakeProfit / CustomTakeProfit → Kopieren oder Setzen eines benutzerdefinierten TP.
- SlippagePips → Maximal erlaubter Slippage.
Lot-Verwaltung
- UseBalanceRatio → Lots nach Master/Slave-Balance skalieren.
- BalanceBasedLot → Dynamische Losgrößenbestimmung nach Balance.
- LotMultiplier → Passt die Losgröße auf dem Slave-Konto an.
- FixedLotSize → Feste Lose verwenden (0 = deaktiviert).
- MaxLotSize → Übergroße Trades einschränken.
- FreeMarginPercent → Begrenzung der Margin-Nutzung.
Erweiterte Einstellungen
- MaxTrades → Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades.
- ShowEvents → Handelswarnungen/Protokolle anzeigen.
- SendPending → Ausstehende Aufträge kopieren.
- SlaveMagicNumber → Magische Zahl für Slave-Trades.
- WeekdayFilter → Aktivieren/Deaktivieren des Kopierens an bestimmten Wochentagen.
- SendNotifications → Benachrichtigungen über Handelsaktivitäten an Handy/E-Mail senden.
Anleitung zur Einrichtung
- Öffnen Sie die beiden Terminals MT4 Master und MT5 Slave.
- Stellen Sie im Master-Chart ein:
o CopyMode = MODE_MASTER
o Für den Master ist keine ProviderNumber erforderlich.
- Stellen Sie auf dem Slave-Chart ein:
o CopyMode = MODE_SLAVE
o ProviderNumber = Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 34 (jeder Slave muss eine eindeutige Nummer haben).
- Wichtig : Wenn Sie die Rollen von Master und Slave zwischen zwei MetaTrader-Terminals wechseln, sollten Sie beide Terminals einmal neu starten.
- Konfigurieren Sie die Lotsizing-, SL/TP- und Risiko-Einstellungen.
- Hinweis : Geben Sie im Abschnitt Lot Sizing spezifische Einstellungen ein, wenn Sie diese benötigen. Ansonsten brauchen Sie standardmäßig nichts zu ändern.
- Aktivieren Sie AutoTrading in MT4 (Master) und Algo Trading in MT5 (Slave).
- Fertig - die Trades werden in weniger als 10ms kopiert.
Wichtig: Der Slave EA muss auf MetaTrader 5 unter dem Namen CopierMT5MT4 installiert sein, um Trades von MT4 zu akzeptieren. Ohne diesen MT5-kompatiblen Slave EA wird das Kopieren von Trades nicht funktionieren.
Um Trades von MetaTrader 4 nach 5 oder umgekehrt zu kopieren, müssen Sie die entsprechende Version direkt bei uns auf dem MQL5 Market erwerben.
Wichtiger Hinweis:
-Diese Version ist für MetaTrader 4 konzipiert.
Um Trades von dieser Version auf MetaTrader 5 zu kopieren, müssen Sie auch die MetaTrader 5 Version über den untenstehenden Link erwerben.
-Um von MetaTrader 4 auf MetaTrader 5 zu kopieren, sind daher beide Versionen erforderlich.
Wenn Sie von dieser Version zu MetaTrader 5 kopieren möchten, muss diese Version als **Master** verwendet werden.
Wenn Sie von MetaTrader 5 auf diese Version kopieren wollen, muss sie als **Slave** verwendet werden.
FAQ für KopiererMT4MT5
Q1: Unterstützt dieser Kopierer nur MT4 → MT5?
A: Ja. Diese Version ist für MT4 → MT5 konzipiert. Die vollständige Suite unterstützt MT4 ↔ MT5 und MT5 ↔ MT5 Setups.
Q2: Kann ich sowohl den Master- als auch den Slave-Modus in einer Datei verwenden?
A: Ja. Sie wählen einfach MODE_MASTER oder MODE_SLAVE in den Einstellungen.
Q3: Was ist, wenn mein Broker Präfixe oder Suffixe für Symbole verwendet?
A: Der EA enthält eine automatische Präfix/Suffix-Verarbeitung.
Q4: Unterstützt er Handelsumkehrungen?
A: Ja. Aktivieren Sie einfach CopyWithReversal = true in den Einstellungen.
F5: Kann ich meinen eigenen Stop Loss und Take Profit setzen, anstatt zu kopieren?
A: Ja. Sie können CopyStopLoss / CopyTakeProfit deaktivieren und eigene SL/TP-Werte eingeben.
Q6: Wie funktioniert die Losgrößenbestimmung?
A: Es gibt mehrere Optionen: Balance-basiert, Multiplikator, feste Losgröße, maximale Losgröße.
F7: Kann ich auch schwebende Aufträge kopieren?
A: Ja, durch Aktivierung von SendPending = true.
F8: Gibt es eine maximale Anzahl von Geschäften, die kopiert werden können?
A: Ja. Die Voreinstellung ist 150 Trades, einstellbar mit MaxTrades.
F9: Was passiert, wenn ein Handel nicht kopiert werden kann?
A: Der EA wiederholt den Kopiervorgang automatisch bis zu einer Anzahl von RecopyAttempts.
Q10: Funktioniert er am Wochenende?
A: Sie können den Handel für jeden Tag der Woche aktivieren/deaktivieren.
Q11: Kann ich Benachrichtigungen erhalten, wenn Trades kopiert werden?
A: Ja, per Handy-Push oder E-Mail.
Q12: Unterstützt es VPS?
A: Ja, optimiert für die Verwendung von VPS mit niedriger Latenz.
F13: Empfohlene Einrichtung?
A: Installieren Sie es auf beiden Konten, setzen Sie eines auf MASTER (MT4) und das andere auf SLAVE (MT5), wobei Sie die gleiche ProviderNummer verwenden.
F14: Funktioniert es, wenn die Broker unterschiedliche Leverage oder Spreads haben?
A: Ja, solange die Symbolnamen korrekt zugeordnet werden.
Q15: Kann ich die Margin-Nutzung begrenzen?
A: Ja, mit FreeMarginPercent.
Q16: Ist dieser Kopierer sicher für Prop-Firmen oder kapitalgedeckte Konten?
A: Ja, vollständig konform, keine DLLs erforderlich.
Q17: Kopiert er Geschäfte sofort?
A: Ja. Der EA verarbeitet die Aufträge alle 10 ms, so dass das Kopieren nahezu in Echtzeit erfolgt.
Q18: Kann ich Ereignisse auf dem Chart überwachen?
A: Ja, mit ShowEvents = true.
Q19: Kann ich mehrere Slave-Konten mit einem Master betreiben?
A: Ja, unbegrenzt.
Q20: Bieten Sie Support und Updates an?
A: Ja, kostenlose Updates auf Lebenszeit inklusive.
Q21: Kann ich Trades von mehreren MetaTrader-Konten auf demselben Computer auf ein einziges Zielkonto kopieren?
A: Ja. Fügen Sie den EA im MASTER-Modus auf jeder MT4-Quelle hinzu. Hängen Sie auf dem Zielkonto MT5 einen SLAVE-Chart an (CopierMT5MT4). Er wird Trades von allen angeschlossenen Mastern gleichzeitig empfangen. Stellen Sie sicher, dass jede Slave-ProviderNummer eindeutig ist.
Um besser zu verstehen, wie dieser Kopierer funktioniert und wie schnell er auf verschiedenen MetaTrader-Plattformen arbeitet, sehen Sie sich bitte das Tutorial-Video an.