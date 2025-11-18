Copier MT4 To MT5

Handelskopierer MT4 zu MT5

Lokaler Multi-Account Handelskopierer EA

Überblick

CopierMT4MT5 ist ein lokaler Multi-Account Trade Copier Expert Advisor für MetaTrader 4 → MetaTrader 5. Er gewährleistet eine ultraschnelle, stabile und zuverlässige Replikation von Trades zwischen Konten.

Wichtigste Innovationen

- Ultra-schnelle Ausführung (<10ms) - Kopieren von Trades nahezu in Echtzeit.

- Persistenter Speicher und sichere Wiederherstellung - schützt Trades bei Unterbrechungen oder Neustarts des Terminals.

Perfekt für

- Multi-Account-Händler - Replizieren Sie Trades über unbegrenzte MT4- und MT5-Konten.

- PAMM / MAM-Manager - liefern Sie Ihre Trades mit Präzision an Kundenkonten.

- Professionelle Trader - genaue Kontrolle über Lots, Risiko und Ausführung.

- Signal-Provider - zuverlässige Lieferung an Abonnenten.

- Cross-Broker-Investoren - vereinheitlichen Sie die Strategieausführung bei mehreren Brokern.

- Demo vs. Live-Benutzer - führen Sie EAs in der Demo aus und kopieren Sie sie in den Live-Handel, um Broker-Beschränkungen zu umgehen.

Eingabe-Parameter

Haupt-Einstellungen

- CopyMode → Wählen Sie den MASTER oder SLAVE Modus.

- ProviderNumber → Eindeutige ID für das Pairing von Konten.

- Prefix / Suffix → Anpassung der Symbolnamen für Makler.

- RemoveSuffixes → Unerwünschte Suffixe automatisch entfernen.

Handelseinstellungen

- CopyWithReversal → Handelsrichtung umkehren.

- RecopyAttempts → Fehlgeschlagene Trades wiederholen.

- CopyStopLoss / CustomStopLoss → Kopieren oder Setzen eines eigenen SL.

- CopyTakeProfit / CustomTakeProfit → Kopieren oder Setzen eines benutzerdefinierten TP.

- SlippagePips → Maximal erlaubter Slippage.

Lot-Verwaltung

- UseBalanceRatio → Lots nach Master/Slave-Balance skalieren.

- BalanceBasedLot → Dynamische Losgrößenbestimmung nach Balance.

- LotMultiplier → Passt die Losgröße auf dem Slave-Konto an.

- FixedLotSize → Feste Lose verwenden (0 = deaktiviert).

- MaxLotSize → Übergroße Trades einschränken.

- FreeMarginPercent → Begrenzung der Margin-Nutzung.

Erweiterte Einstellungen

- MaxTrades → Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades.

- ShowEvents → Handelswarnungen/Protokolle anzeigen.

- SendPending → Ausstehende Aufträge kopieren.

- SlaveMagicNumber → Magische Zahl für Slave-Trades.

- WeekdayFilter → Aktivieren/Deaktivieren des Kopierens an bestimmten Wochentagen.

- SendNotifications → Benachrichtigungen über Handelsaktivitäten an Handy/E-Mail senden.

Anleitung zur Einrichtung

- Öffnen Sie die beiden Terminals MT4 Master und MT5 Slave.

- Stellen Sie im Master-Chart ein:

o CopyMode = MODE_MASTER

o Für den Master ist keine ProviderNumber erforderlich.

- Stellen Sie auf dem Slave-Chart ein:

o CopyMode = MODE_SLAVE

o ProviderNumber = Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 34 (jeder Slave muss eine eindeutige Nummer haben).

- Wichtig : Wenn Sie die Rollen von Master und Slave zwischen zwei MetaTrader-Terminals wechseln, sollten Sie beide Terminals einmal neu starten.

- Konfigurieren Sie die Lotsizing-, SL/TP- und Risiko-Einstellungen.

- Hinweis : Geben Sie im Abschnitt Lot Sizing spezifische Einstellungen ein, wenn Sie diese benötigen. Ansonsten brauchen Sie standardmäßig nichts zu ändern.

- Aktivieren Sie AutoTrading in MT4 (Master) und Algo Trading in MT5 (Slave).

- Fertig - die Trades werden in weniger als 10ms kopiert.

Wichtig: Der Slave EA muss auf MetaTrader 5 unter dem Namen CopierMT5MT4 installiert sein, um Trades von MT4 zu akzeptieren. Ohne diesen MT5-kompatiblen Slave EA wird das Kopieren von Trades nicht funktionieren.

Um Trades von MetaTrader 4 nach 5 oder umgekehrt zu kopieren, müssen Sie die entsprechende Version direkt bei uns auf dem MQL5 Market erwerben.

Wichtiger Hinweis: -Diese Version ist für MetaTrader 4 konzipiert. Um Trades von dieser Version auf MetaTrader 5 zu kopieren, müssen Sie auch die MetaTrader 5 Version über den untenstehenden Link erwerben. https://www.mql5.com/en/market/product/151677 -Um von MetaTrader 4 auf MetaTrader 5 zu kopieren, sind daher beide Versionen erforderlich. Wenn Sie von dieser Version zu MetaTrader 5 kopieren möchten, muss diese Version als **Master** verwendet werden. Wenn Sie von MetaTrader 5 auf diese Version kopieren wollen, muss sie als **Slave** verwendet werden.



FAQ für KopiererMT4MT5

Q1: Unterstützt dieser Kopierer nur MT4 → MT5?

A: Ja. Diese Version ist für MT4 → MT5 konzipiert. Die vollständige Suite unterstützt MT4 ↔ MT5 und MT5 ↔ MT5 Setups.

Q2: Kann ich sowohl den Master- als auch den Slave-Modus in einer Datei verwenden?

A: Ja. Sie wählen einfach MODE_MASTER oder MODE_SLAVE in den Einstellungen.

Q3: Was ist, wenn mein Broker Präfixe oder Suffixe für Symbole verwendet?

A: Der EA enthält eine automatische Präfix/Suffix-Verarbeitung.

Q4: Unterstützt er Handelsumkehrungen?

A: Ja. Aktivieren Sie einfach CopyWithReversal = true in den Einstellungen.

F5: Kann ich meinen eigenen Stop Loss und Take Profit setzen, anstatt zu kopieren?

A: Ja. Sie können CopyStopLoss / CopyTakeProfit deaktivieren und eigene SL/TP-Werte eingeben.

Q6: Wie funktioniert die Losgrößenbestimmung?

A: Es gibt mehrere Optionen: Balance-basiert, Multiplikator, feste Losgröße, maximale Losgröße.

F7: Kann ich auch schwebende Aufträge kopieren?

A: Ja, durch Aktivierung von SendPending = true.

F8: Gibt es eine maximale Anzahl von Geschäften, die kopiert werden können?

A: Ja. Die Voreinstellung ist 150 Trades, einstellbar mit MaxTrades.

F9: Was passiert, wenn ein Handel nicht kopiert werden kann?

A: Der EA wiederholt den Kopiervorgang automatisch bis zu einer Anzahl von RecopyAttempts.

Q10: Funktioniert er am Wochenende?

A: Sie können den Handel für jeden Tag der Woche aktivieren/deaktivieren.

Q11: Kann ich Benachrichtigungen erhalten, wenn Trades kopiert werden?

A: Ja, per Handy-Push oder E-Mail.

Q12: Unterstützt es VPS?

A: Ja, optimiert für die Verwendung von VPS mit niedriger Latenz.

F13: Empfohlene Einrichtung?

A: Installieren Sie es auf beiden Konten, setzen Sie eines auf MASTER (MT4) und das andere auf SLAVE (MT5), wobei Sie die gleiche ProviderNummer verwenden.

F14: Funktioniert es, wenn die Broker unterschiedliche Leverage oder Spreads haben?

A: Ja, solange die Symbolnamen korrekt zugeordnet werden.

Q15: Kann ich die Margin-Nutzung begrenzen?

A: Ja, mit FreeMarginPercent.

Q16: Ist dieser Kopierer sicher für Prop-Firmen oder kapitalgedeckte Konten?

A: Ja, vollständig konform, keine DLLs erforderlich.

Q17: Kopiert er Geschäfte sofort?

A: Ja. Der EA verarbeitet die Aufträge alle 10 ms, so dass das Kopieren nahezu in Echtzeit erfolgt.

Q18: Kann ich Ereignisse auf dem Chart überwachen?

A: Ja, mit ShowEvents = true.

Q19: Kann ich mehrere Slave-Konten mit einem Master betreiben?

A: Ja, unbegrenzt.

Q20: Bieten Sie Support und Updates an?

A: Ja, kostenlose Updates auf Lebenszeit inklusive.

Q21: Kann ich Trades von mehreren MetaTrader-Konten auf demselben Computer auf ein einziges Zielkonto kopieren?

A: Ja. Fügen Sie den EA im MASTER-Modus auf jeder MT4-Quelle hinzu. Hängen Sie auf dem Zielkonto MT5 einen SLAVE-Chart an (CopierMT5MT4). Er wird Trades von allen angeschlossenen Mastern gleichzeitig empfangen. Stellen Sie sicher, dass jede Slave-ProviderNummer eindeutig ist.



Um besser zu verstehen, wie dieser Kopierer funktioniert und wie schnell er auf verschiedenen MetaTrader-Plattformen arbeitet, sehen Sie sich bitte das Tutorial-Video an.