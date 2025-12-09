Murrey Math Institutional Frame ist eine Lösung für technische Analyse für MetaTrader 5, die über konventionelle Indikatoren hinausgeht. Während Standardwerkzeuge wie RSI oder gleitende Durchschnitte verzögert reagieren (Lag), nutzt dieses System fraktale Algorithmen, um die zukünftige geometrische Struktur des Marktes zu projizieren.

Diese Software erstellt einen objektiven „Referenzrahmen“ (Frame) auf dem Chart, der es dem Trader ermöglicht, Volatilität und mathematische Gleichgewichtspunkte zu visualisieren, bevor der Preis diese erreicht.

Technische Spezifikationen

Das System integriert mehrere Konzepte der institutionellen Analyse in einem einzigen visuellen Werkzeug:

Nicht-Repaintende Technologie (Non-Repainting): Die generierten Niveaus sind fixiert, sobald die Berechnungskerze schließt, was die Zuverlässigkeit für manuelles Backtesting garantiert.

Fraktale Geometrie: Basierend auf den Theorien von W.D. Gann, unterteilt das System Zeit und Preis in harmonische Oktaven.

Anpassungsfähigkeit an Volatilität: Der Rahmen expandiert oder kontrahiert automatisch entsprechend der jüngsten Preisaktion (Price Action), wodurch Fehlsignale in Seitwärtsmärkten vermieden werden.

Karte der Marktstruktur

Der Indikator klassifiziert das Preisverhalten automatisch in vier operative Zonen:

Gleichgewichtszone (4/8): Identifiziert als zentraler Pivot-Punkt. Bestimmt die richtungsabhängige Tendenz (Bias) – bullisch oder bärisch. Fair-Value-Zone (3/8 - 5/8): Der Bereich der institutionellen Konsolidierung. Ideal für Mean-Reversion-Strategien. Unterstützungs- und Widerstandsmauern (0/8 - 8/8): Hauptlinien, an denen die statistische Wahrscheinlichkeit einer Umkehr signifikant steigt. Erschöpfungszonen (+2/8 - -2/8): Bereiche extremer Ausdehnung. Sie signalisieren mathematische Überkauft- oder Überverkauft-Zustände und potenzielle Liquiditätsfallen.

Operative Vorteile

Reduzierung der kognitiven Belastung: Das integrierte Dashboard interpretiert den Marktstatus (Trend vs. Range) in Echtzeit und eliminiert Zweifel bei der Entscheidungsfindung.

Strukturelle Präzision: Ermöglicht die Platzierung von Stop Loss und Take Profit auf logischen Niveaus, die auf der Marktstruktur basieren, nicht auf zufälligen Punkten.

Alarm-Management: Konfigurierbare Benachrichtigungen (Mobil, E-Mail, Pop-up) für das Kreuzen von Schlüsselniveaus, was den Handel ohne ständige Überwachung ermöglicht.

Technische Anmerkung Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel für die technische Analyse (Price Action) und garantiert keine finanziellen Ergebnisse. Es wird empfohlen, es als Ergänzung zu einer robusten Risikomanagement-Strategie zu verwenden.





Oficial User Manual

