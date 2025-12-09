Capital Vault Hybrid Adaptive Trading Engine

Capital Vault System ist eine professionelle Suite für die technische Analyse in MetaTrader 5, die entwickelt wurde, um die Marktstruktur zu identifizieren und Marktvolatilität adaptiv zu filtern.

Im Gegensatz zu statischen Indikatoren integriert dieses System drei mathematische Modelle – Maximum Entropy Spectral Analysis (MESA), Fraktale Dimension und Harmonische Geometrie – um zwischen direktionalen Trends und nicht-linearen Konsolidierungsphasen zu unterscheiden. Es enthält ein integriertes Risikomanagement-Dashboard, das den Händler bei der Berechnung der Positionsgröße in Echtzeit unterstützt.

Technische Kernmodule

1. Adaptiver Trend-Motor (MESA) Nutzt die Algorithmen MAMA (MESA Adaptive Moving Average) und FAMA (Following Adaptive Moving Average).

  • Phasenberechnung: Der Algorithmus analysiert die Änderungsrate im Marktzyklus, um seine Empfindlichkeit anzupassen.

  • Latenzreduzierung: Bietet eine schnellere Signalreaktion bei hohem Momentum im Vergleich zu traditionellen EMA/SMA und reduziert gleichzeitig das Rauschen bei Seitwärtsbewegungen.

2. Fraktaler Marktfilter (Volatilitätsanalyse) Überwacht die Markteffizienz mithilfe des Choppiness Index.

  • Trend-Status: Identifiziert Umgebungen mit niedriger Entropie, die für direktionale Einstiege geeignet sind.

  • Range-Warnung: Erkennt chaotische Preisaktionen (hohe Entropie). Die visuelle Schnittstelle warnt den Benutzer, die Exposition in diesen Perioden zu reduzieren.

3. Strukturelle Geometrie (Murrey Math) Projiziert ein Unterstützungs- und Widerstandsrahmenwerk basierend auf Preis-Zeit-Oktaven.

  • Pivot-Ebenen (4/8): Identifiziert den Gleichgewichtspunkt der aktuellen Handelsspanne.

  • Erschöpfungszonen (0/8 und 8/8): Hebt statistische Extreme hervor, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr steigt.

4. Dynamischer Risiko-Assistent Ein On-Chart-Panel, das die Mathematik der Positionsgröße automatisiert.

  • Risikobasierte Lot-Berechnung: Berechnet sofort die erforderliche Lot-Größe basierend auf Kontostand/Equity und dem Abstand zum strukturellen Invalidation-Point (Stop Loss).

  • Volatilitätsbereinigte Empfehlung: Wenn der Fraktalfilter einen "Range-Status" erkennt, passt das System die Risikoparameter automatisch an, um eine konservative Positionierung vorzuschlagen.

Eingabeparameter (Inputs)

  • Preset Mode: Vorkonfigurierte Profile (Scalper M5, Standard H1, Trend H4).

  • Calculation Method: Balance, Equity oder Free Margin.

  • MESA Sensitivity: Fast/Slow Limit Anpassungen für den adaptiven Algorithmus.

  • Structure Period: Analysezeitraum für die Murrey-Math-Geometrie.

  • Alerts: Mobile Push-, Pop-up- und E-Mail-Benachrichtigungen.

Wichtiger Hinweis: Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse. Es automatisiert nicht die Ausführung von Trades und garantiert keine Gewinne. Die vergangene Performance von Algorithmen ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


User Manual: For detailed instructions on the "Auto-Reduce" feature and strategy setup, please read the Official Capital Vault Guide .
Empfohlene Produkte
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indikatoren
Bid Price Timer Indicator — Präzises Timing & intelligentes Preis-Tracking! Steigere deine Trading-Genauigkeit mit dem Bid Price Timer Indicator – einem leistungsstarken Werkzeug für Trader, die Zeit, Präzision und Klarheit bei jeder Marktbewegung schätzen. Hauptfunktionen: Fester Timer auf der rechten Seite – Der Timer bleibt stets rechts am Chart sichtbar (anpassbar über X_Offset). Dynamische Preisverfolgung – Der Timer bewegt sich sanft auf und ab , während er dem Bid-Preis
Pull It Back MT5
Salvatore Caligiuri
Indikatoren
AKTIONSZEITRAUM - NUR NOCH 2 EXEMPLARE FÜR DIE ERSTEN 10 KÄUFER ZUM PREIS VON 300,00$!!! PRÜFEN SIE SCREENSHOTS UND KOMMENTARE FÜR UNSERE STRATEGIE REGELN UND LIVE-TRADES SIGNALE PULL IT BACK ist ein revolutionäres Handelssystem und eine komplette Strategie mit einem fortschrittlichen Algorithmus, der entwickelt wurde, um die Trendrichtung nach einem PULLBACK , einer RETREACEMENT oder einem KEY LEVEL BOUNCE zu erkennen. Das Ziel dieses Indikators ist es, so viele Pips wie möglich aus dem Marktt
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator Volume Equilibrium zeigt die Niveaus, an denen das Kaufvolumen dem Verkaufsvolumen entspricht. Er kann diese Werte für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr berechnen. Wenn sich der Preis oberhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Käuferseite größer ist und der Markt sich in einer Aufwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis unterhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Verkäuferseite größer ist und der Markt sich in einer
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indikatoren
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diesen Indikator verwenden sollen, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich werde ihn Ihnen erklären und Ihnen Lesematerial zur Verfügung stellen, damit Sie ihn optimal nutzen können. TD Sequentieller Scanner: Ein Überblick Der TD Sequential Scanner ist ein leistungsfähiges technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um potenzielle Preiserschöpfungspunkte und Trendumkehrungen auf den Finanzmärkten zu identifizieren. Diese Methode wurde von Tom DeMark entw
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indikatoren
CISD Levels Pro zeichnet automatisch CISD-Kauf- und -Verkaufslevels direkt auf Ihrem Chart. Es hebt schwebende Niveaus hervor, während sie sich bilden, und markiert dann bestätigte Niveaus, nachdem die Bestätigungskerze geschlossen wurde. Optionale Bestätigungspfeile helfen Ihnen, das Signal schnell zu erkennen. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die eine klare, einfache Visualisierung der CISD-Levels ohne zusätzliche Indikatoren oder Unordnung wünschen. Hauptmerkmale Zeichnet Bullish
Smart Structure Concepts MT5
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Indikatoren
Smart Structure Concepts MT5 ist ein All-in-One-Indikator von Smart Money Concepts, der Händlern hilft, die institutionelle Struktur visuell zu lesen und zu verstehen, warum jede Bewegung auftritt. Im Gegensatz zu den meisten Indikatoren auf dem Markt, zeichnet dieses System nicht nur Muster oder Zonen. Es lehrt. Jedes visuelle Element (BOS, CHoCH, OB, FVG, EQH, EQL, PDH, PDL usw.) enthält lehrreiche Tooltips, die das Konzept und die vorgeschlagene Händleraktion (kaufen, verkaufen oder warten)
FREE
VIDYA Enhanced
David Ben Svaiter
Indikatoren
Der Indikator VIDYA-ENHANCED (Variable Index Dynamic Average) ist ein technisches Analyseinstrument zur Erkennung von Trends und Seitwärtsbewegungen. Er passt seine Empfindlichkeit dynamisch an die Marktvolatilität an und verwendet den Chande Momentum Oscillator als Volatilitätsindex. Diese Funktion ermöglicht es VIDYA-ENHANCED, in Zeiten starker Kursbewegungen agiler zu sein und in weniger volatilen Phasen stabiler zu bleiben.  Merkmale: - Wählen Sie den Preis aus 12 Optionen - 5 mehr als i
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indikatoren
DYNAMISCHER SR TREND KANAL Dynamic SR Trend Channel ist ein einfacher Indikator zur Erkennung von Trends sowie Widerstands- und Unterstützungsniveaus im aktuellen Zeitrahmen. Er zeigt Ihnen Bereiche, in denen Sie eine mögliche Änderung der Trendrichtung und eine Trendfortsetzung erwarten können. Er funktioniert mit jedem Handelssystem (sowohl mit Price Action als auch mit anderen Handelssystemen, die Indikatoren verwenden) und ist auch sehr gut für das Renko-Charting-System geeignet. In einem A
Drawing Pack MT5
John Louis Fernando Diamante
Indikatoren
Dieser Indikator bietet mehrere Zeichenwerkzeuge, die bei verschiedenen Methoden der Chartanalyse helfen. Die Zeichnungen behalten ihre Proportionen (entsprechend ihrer Griff-Trendlinie) über verschiedene Chart-Skalen hinweg bei, werden in Echtzeit aktualisiert und es werden mehrere Zeichnungen unterstützt. # Zeichnung Option Beschreibung 1 Rasterbox Ziehbares Gitter, Benutzer definiert Zeilen und Spalten, diagonale Strahlenoption 2 Raster Teil- oder Vollbildraster, Größe durch Griffleiste fes
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
Indikatoren
MACD-Indikator für mehrere Zeitrahmen. Dieser Indikator wurde entwickelt, um die Analyse mehrerer Zeitrahmen im MT5 mit dem MACD-Indikator zu ermöglichen. Der MACD-Indikator zeigt traditionell zwei Linien und ein Histogramm. Die MACD-Linie (gelb) wird durch Subtraktion des 12-Perioden-EMA (schnell) vom 26-Perioden-EMA (langsam) berechnet. Die Signallinie (blau) wird durch einen 9-Perioden-EMA von der MACD-Linie gebildet. Das Histogramm ist lediglich die Differenz zwischen MACD- und Signallinien.
Trend Arrow Super MT5
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Trend Pfeil Super Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indikatoren
Entdecken Sie den RSIScalperPro - den revolutionären RSI-basierten Indikator für den Metatrader 5, der speziell für das Scalptrading im einminütigen Chart entwickelt wurde. Mit RSIScalperPro erhalten Sie einen leistungsstarken Werkzeugkasten für den präzisen Einstieg und Ausstieg aus Trades, um Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. RSIScalperPro verwendet zwei verschiedene RSI-Indikatoren, die Ihnen klare Signale für überkaufte und überverkaufte Bereiche liefern. Sie können die Zeitperi
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indikatoren
Überblick Der Smart Money Structure Markup Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Tool, das Händlern hilft, wichtige Marktstrukturen zu erkennen, die auf den beliebten Smart Money Concepts (SMC) Strategien basieren. Dieser Indikator erkennt Mikromarktstrukturen und bietet Einblicke in Kursbewegungen und potenzielle Trendwechsel. Er hebt wichtige Elemente wie gültige Strukturbrüche (BOS), Zeichenwechsel (CHoCH) und Anreize (IDM) hervor und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu
FREE
Man Trend
Ivan Simonika
Indikatoren
Man Trend verwendet im Kern den Prozess der Identifizierung der Änderungsrate des Preiswachstums und ermöglicht es Ihnen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte aus dem Markt zu finden. Der Indikator wurde auf der Grundlage der ursprünglichen Indikatoren für die Suche nach extremen Punkten erstellt, der Indikator ist gut geeignet für die Bestimmung einer Umkehr oder einen großen scharfen Ruck zu einer der Seiten, dank ihm werden Sie wissen, wenn dies geschieht, wird es Ihnen mit dem Erscheinen eines b
ROC acceleration deceleration indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
ROC Acceleration-Deceleration ist das manuelle System für mittelfristiges Scalping. Der Indikator basiert auf dem benutzerdefinierten ROC-System, das den bullischen/bärischen Markt und insbesondere die Beschleunigung/Verzögerung der Tendenz in der Hauptrichtung des Marktes definiert . Der Kauf-Pfeil wird während eines bärischen Marktes eingezeichnet, wenn sich der aktuelle Trend verlangsamt, und der Verkaufs-Pfeil wird während eines bullischen Marktes eingezeichnet, wenn sich der aktuelle Trend
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Beschreibung : VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert und dem gesamten gehandelten Volumen über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Paar über den Handelshorizont gehandelt wird. Lesen Sie mehr. Alle Symbole und alle Zeitrahmen werden unterstützt. Indikator Eingaben : VWAP Modus : Modus der VWAP-Berechnung. Auswählbare Optionen: Einzeln, Session, Täglich, Wöchentlich, Monatlich Volumina :
Pullback Hunter MT5
John Folly Akwetey
Indikatoren
Der Indikator zeigt die besten Signale für Kauf- und Verkaufsaufträge. Der Indikator verwendet nur 2 Eingaben: PEMA Bounce Period - prozentuale exponentielle gleitende Durchschnittsperiode für Bounce PEMA Confirm Period - Periode des exponentiell gleitenden Durchschnitts in Prozent zur Bestätigung Die Positionen des Preises gemäß den exponentiellen gleitenden Durchschnitten und den Richtungen der exponentiellen gleitenden Durchschnitte zeigen Kauf- und Verkaufssignale, die als grüne bzw. magenta
Nine Lives of DeMarker MT5
Leonid Basis
Indikatoren
Der DeMarker (DeM)-Indikator ist ein weiteres Mitglied der Oszillator-Familie der technischen Indikatoren. Händler verwenden den Index, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen, Risikoniveaus einzuschätzen und festzustellen, wann eine Preiserschöpfung unmittelbar bevorsteht. Dieser Indikator zeigt DeMarker-Daten von 9 Währungspaaren Ihrer Wahl für alle 9 Zeitrahmen an. Wenn ein digitaler Wert von DeM kleiner oder gleich DnLevel = 0,3 (oder eine von Ihnen festgelegte Zahl) ist, er
Volume Trend Navigator
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der **Volumen-Trend-Navigator** ist ein moderner volumenbasierter Trendindikator, der durch die Analyse des Volumens und der jüngsten Kursschwankungen über drei Balken erkennt, wann die Marktdynamik zunimmt oder abnimmt: * **Bullische Beschleunigung**: Zeichnet einen ↑-Pfeil, wenn das Volumen des aktuellen Balkens das der beiden vorangegangenen Balken übersteigt **und** der Kurs über dem Hoch des vorangegangenen Balkens schließt - ein Zeichen für einen verstärkten Aufwärtstrend. * **Bärische B
Vwap Bands Auto
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Der Indikator Vwap Bands Auto versucht, die maximale Marktfrequenz automatisch abzubilden (automatische Aktualisierung des äußersten Bandes ) und verfügt über zwei Zwischenbänder, die sich ebenfalls an die tägliche Volatilität anpassen. Ein weiteres Tool von White Trader, das Preis und Volumen kombiniert und zusätzlich die tägliche Amplitude abbildet. Das externe Band wird automatisch aktualisiert, wenn das Tagesmaximum oder -minimum die aktuelle Frequenz durchbricht, und kann ein Eingangssig
ContiStat MT5
Matous Bartl
Indikatoren
Kurzbeschreibung Der ContiStat-Indikator berechnet die statistische Häufigkeit der grünen (aufwärts) und roten (abwärts) Bewegung im Chart und bestimmt die Bewegungsdynamik (silberne Kurve). Es gibt zwei Schlüsselparameter, um das ContiStat-Prinzip zu verstehen: Blockhöhe und Blockanzahl . Die ContiStat-Engine konvertiert die Bewegung des Instrumentencharts in Blöcke mit konstanter Höhe (Preis), unabhängig davon, wie viel Zeit sie benötigt. Beispiel 1: Die Blockhöhe ist auf 50 eingestellt. Der K
VWAP indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Gleitender VWAP-Indikator Der gleitende VWAP ist ein wichtiger Indikator, der den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) abbildet. Der VWAP ist eine Referenz, die von institutionellen Händlern verwendet wird und als Unterstützungs-/Widerstandsniveau fungiert. Wenn der Preis über dem VWAP liegt, bedeutet dies, dass der Markt bullisch ist. Wenn der Preis unter dem VWAP liegt, bedeutet dies, dass der Markt bearisch ist. Er kann verwendet werden, um mit geringem Risiko in den Markt einzust
DuhokTrend
Ismael Nayif Ismael Ismael
Indikatoren
Wie man eine Produktbeschreibung hinzufügt (MetaTrader Market) Um die Produktbeschreibung im MetaTrader Market effektiv hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus: 1. Loggen Sie sich in den MetaTrader Market ein: Gehen Sie zu Ihrem MQL5-Konto . Navigieren Sie zum Abschnitt "Verkäufer-Dashboard" oder "Produkte" . Wählen Sie Ihr Produkt, DuhokTrend . 2. Schreiben Sie die Beschreibung: Um die Bewertung des Produkts zu verbessern, schreiben Sie eine detaillierte und strukturierte Beschreibung :
Session Volume Profile MT5
Farkhat Guzairov
Indikatoren
Das Session Volume Profile ist eine fortschrittliche grafische Darstellung, die die Handelsaktivität während der Forex-Handelssitzungen zu bestimmten Kursniveaus anzeigt. Der Devisenmarkt kann in vier Haupthandelssitzungen unterteilt werden: die australische Sitzung, die asiatische Sitzung, die europäische Sitzung und die beliebteste Handelszeit - die amerikanische (US) Sitzung. POC - Profil kann als Unterstützungs- und Widerstandsniveau für den Intraday-Handel verwendet werden. VWAP - Volumen
Linear Trend Predictor MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Linear Trend Predictor – Ein Trendindikator, der Einstiegspunkte und Richtungsunterstützungslinien kombiniert. Funktioniert nach dem Prinzip des Durchbrechens des Hoch-/Tiefpreiskanals. Der Indikatoralgorithmus filtert Marktrauschen und berücksichtigt Volatilität und Marktdynamik. Indikatorfunktionen  Mithilfe von Glättungsmethoden zeigt es den Markttrend und Einstiegspunkte zum Öffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen an.  Geeignet zum Bestimmen kurzfristiger und langfristiger Marktbewegungen
Hrum
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Hrum-Indikator wurde entwickelt, um vorübergehende Pausen und Rücksetzer zu neutralisieren. Er analysiert das Kursverhalten, und wenn es eine vorübergehende Schwäche im Trend gibt, können Sie dies an den Indikatorwerten ablesen, wie im Falle einer ausgeprägten Änderung der Trendrichtung. Der Einstieg in den Markt ist nicht schwer, der Verbleib im Markt dagegen sehr viel schwieriger. Mit dem Giordano-Bruno-Indikator und seiner einzigartigen Trendlinie wird es viel einfacher, im Trend zu blei
Automatic Channel Line For Chart Walker
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Indikatoren
White Label verfügbar. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. dushshantharajkumar@gmail.com Chart Walker Smart Lines (CWSL) von Chart Walker Smart Lines ist ein MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der die technische Analyse revolutioniert, indem er eine Reihe von leistungsstarken Funktionen bietet, um Ihre Handelserfahrung zu verbessern. Dieses intelligente Tool wurde entwickelt, um verschiedene Aspekte der Chartanalyse zu automatisieren, um Händlern wertvolle Erkenntnisse zu liefern und Ze
SMC Market Blueprint
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
SMC Market Blueprint Institutioneller Marktstruktur-Analysator basierend auf Smart Money und ICT-Konzepten Überblick SMC Market Blueprint ist ein umfassender Indikator für institutionelle Anleger, der die wahre Struktur des Marktes auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) und ICT (Inner Circle Trader)-Methoden entschlüsselt. Er bildet das interne Marktgefüge ab - er identifiziert Strukturverschiebungen, Liquiditätszonen und Orderflow-Übergänge über mehrere Zeitrahmen hinweg - und gibt Hä
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Konzepte ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Handelsindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um institutionelle Tagesniveaus klar abzubilden und Händler mit Entscheidungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu führen. Dieser Indikator analysiert autom
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Weitere Produkte dieses Autors
Schrodinger Market Wells
Deniz Martinov
Indikatoren
Quanten-Volatilitätsanalyse und Erkennung von Marktregimen Schrödinger Market Wells (SMW) bietet einen alternativen Ansatz zur traditionellen technischen Analyse. Im Gegensatz zu Standard-Volatilitätsbändern, die lediglich auf einfachen statistischen Abweichungen basieren, modelliert SMW die Preisbewegung unter Verwendung von Prinzipien der Finanzquantenmechanik . Dieser Indikator interpretiert den Preis als ein Teilchen, das in einem "Potenzialtopf" (Potential Well) interagiert. Dies ermöglicht
Murrey Math Institutional Frame
Deniz Martinov
Indikatoren
Murrey Math Institutional Frame ist eine Lösung für technische Analyse für MetaTrader 5, die über konventionelle Indikatoren hinausgeht. Während Standardwerkzeuge wie RSI oder gleitende Durchschnitte verzögert reagieren (Lag), nutzt dieses System fraktale Algorithmen, um die zukünftige geometrische Struktur des Marktes zu projizieren. Diese Software erstellt einen objektiven „Referenzrahmen“ (Frame) auf dem Chart, der es dem Trader ermöglicht, Volatilität und mathematische Gleichgewichtspunkte z
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension