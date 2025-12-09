Capital Vault Hybrid Adaptive Trading Engine

Capital Vault System ist eine professionelle Suite für die technische Analyse in MetaTrader 5, die entwickelt wurde, um die Marktstruktur zu identifizieren und Marktvolatilität adaptiv zu filtern.

Im Gegensatz zu statischen Indikatoren integriert dieses System drei mathematische Modelle – Maximum Entropy Spectral Analysis (MESA), Fraktale Dimension und Harmonische Geometrie – um zwischen direktionalen Trends und nicht-linearen Konsolidierungsphasen zu unterscheiden. Es enthält ein integriertes Risikomanagement-Dashboard, das den Händler bei der Berechnung der Positionsgröße in Echtzeit unterstützt.

Technische Kernmodule

1. Adaptiver Trend-Motor (MESA) Nutzt die Algorithmen MAMA (MESA Adaptive Moving Average) und FAMA (Following Adaptive Moving Average).

Phasenberechnung: Der Algorithmus analysiert die Änderungsrate im Marktzyklus, um seine Empfindlichkeit anzupassen.

Latenzreduzierung: Bietet eine schnellere Signalreaktion bei hohem Momentum im Vergleich zu traditionellen EMA/SMA und reduziert gleichzeitig das Rauschen bei Seitwärtsbewegungen.

2. Fraktaler Marktfilter (Volatilitätsanalyse) Überwacht die Markteffizienz mithilfe des Choppiness Index.

Trend-Status: Identifiziert Umgebungen mit niedriger Entropie, die für direktionale Einstiege geeignet sind.

Range-Warnung: Erkennt chaotische Preisaktionen (hohe Entropie). Die visuelle Schnittstelle warnt den Benutzer, die Exposition in diesen Perioden zu reduzieren.

3. Strukturelle Geometrie (Murrey Math) Projiziert ein Unterstützungs- und Widerstandsrahmenwerk basierend auf Preis-Zeit-Oktaven.

Pivot-Ebenen (4/8): Identifiziert den Gleichgewichtspunkt der aktuellen Handelsspanne.

Erschöpfungszonen (0/8 und 8/8): Hebt statistische Extreme hervor, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr steigt.

4. Dynamischer Risiko-Assistent Ein On-Chart-Panel, das die Mathematik der Positionsgröße automatisiert.

Risikobasierte Lot-Berechnung: Berechnet sofort die erforderliche Lot-Größe basierend auf Kontostand/Equity und dem Abstand zum strukturellen Invalidation-Point (Stop Loss).

Volatilitätsbereinigte Empfehlung: Wenn der Fraktalfilter einen "Range-Status" erkennt, passt das System die Risikoparameter automatisch an, um eine konservative Positionierung vorzuschlagen.

Eingabeparameter (Inputs)

Preset Mode: Vorkonfigurierte Profile (Scalper M5, Standard H1, Trend H4).

Calculation Method: Balance, Equity oder Free Margin.

MESA Sensitivity: Fast/Slow Limit Anpassungen für den adaptiven Algorithmus.

Structure Period: Analysezeitraum für die Murrey-Math-Geometrie.

Alerts: Mobile Push-, Pop-up- und E-Mail-Benachrichtigungen.

Wichtiger Hinweis: Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse. Es automatisiert nicht die Ausführung von Trades und garantiert keine Gewinne. Die vergangene Performance von Algorithmen ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



