Murrey Math Institutional Frame
- Indicatori
- Deniz Martinov
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 2 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Murrey Math Institutional Frame è una soluzione di analisi tecnica per MetaTrader 5 che trascende gli indicatori convenzionali. Mentre strumenti standard come l'RSI o le Medie Mobili reagiscono con ritardo (lag), questo sistema utilizza algoritmi frattali per proiettare la futura struttura geometrica del mercato.
Questo software costruisce un "Quadro di Riferimento" (Frame) oggettivo sul grafico, consentendo all'operatore di visualizzare la volatilità e i punti di equilibrio matematico prima che il prezzo li raggiunga.
Specifiche Tecniche
Il sistema integra molteplici concetti di analisi istituzionale in un unico strumento visivo:
-
Tecnologia Non-Repainting: I livelli generati sono fissi una volta chiusa la candela di calcolo, garantendo l'affidabilità per il backtesting manuale.
-
Geometria Frattale: Basato sulle teorie di W.D. Gann, divide il tempo e il prezzo in ottave armoniche.
-
Adattabilità alla Volatilità: Il frame si espande o si contrae automaticamente in base alla recente azione del prezzo (Price Action), evitando falsi segnali nei mercati laterali.
Mappa della Struttura di Mercato
L'indicatore classifica automaticamente il comportamento del prezzo in quattro zone operative:
-
Zona di Equilibrio (4/8): Identificata come il Pivot Point centrale. Determina il bias direzionale rialzista o ribassista.
-
Zona di Fair Value (3/8 - 5/8): Il range di consolidamento istituzionale. Ideale per strategie di Mean Reversion.
-
Muri di Supporto/Resistenza (0/8 - 8/8): Linee master dove la probabilità statistica di inversione aumenta significativamente.
-
Zone di Esaurimento (+2/8 - -2/8): Aree di estensione estrema. Segnalano condizioni matematiche di ipercomprato o ipervenduto e potenziali trappole di liquidità.
Vantaggi Operativi
-
Riduzione del Carico Cognitivo: La Dashboard integrata interpreta lo stato del mercato (Trend vs Range) in tempo reale, eliminando i dubbi nel processo decisionale.
-
Precisione Strutturale: Consente di posizionare Stop Loss e Take Profit su livelli logici basati sulla struttura del mercato, non su punti casuali.
-
Gestione degli Avvisi: Notifiche configurabili (Mobile, Email, Pop-up) per l'attraversamento dei livelli chiave, permettendo di operare senza monitoraggio costante.
Nota Tecnica Questo prodotto è uno strumento di assistenza per l'analisi tecnica (Price Action) e non garantisce risultati finanziari. Si raccomanda il suo utilizzo come complemento a una solida strategia di gestione del rischio.