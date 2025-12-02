Murrey Math Institutional Frame, geleneksel göstergelerin ötesine geçen, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir teknik analiz çözümüdür. RSI veya Hareketli Ortalamalar gibi standart araçlar gecikmeli (lag) tepki verirken, bu sistem piyasanın gelecekteki geometrik yapısını yansıtmak için fraktal algoritmalar kullanır.

Bu yazılım, grafik üzerinde objektif bir "Referans Çerçevesi" (Frame) oluşturarak, yatırımcının volatiliteyi ve matematiksel denge noktalarını fiyat oraya ulaşmadan önce görselleştirmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Sistem, birden fazla kurumsal analiz kavramını tek bir görsel araçta birleştirir:

Yeniden Boyamayan Teknoloji (Non-Repainting): Oluşturulan seviyeler hesaplama mumu kapandığında sabitlenir, bu da manuel backtesting için güvenilirliği garanti eder.

Fraktal Geometri: W.D. Gann teorilerine dayanarak zamanı ve fiyatı harmonik oktavlara böler.

Volatilite Uyumu: Çerçeve, son fiyat hareketine (Price Action) göre otomatik olarak genişler veya daralır, böylece yatay piyasalarda yanlış sinyalleri önler.

Piyasa Yapısı Haritası

İndikatör, fiyat davranışını otomatik olarak dört operasyonel bölgeye ayırır:

Denge Bölgesi (4/8): Merkezi Pivot Noktası olarak tanımlanır. Yönsel eğilimi (Bias) boğa veya ayı olarak belirler. Adil Değer Bölgesi (3/8 - 5/8): Kurumsal konsolidasyon aralığı (Fair Value). Ortalamaya dönüş (Mean Reversion) stratejileri için idealdir. Destek/Direnç Duvarları (0/8 - 8/8): İstatistiksel dönüş olasılığının önemli ölçüde arttığı ana hatlar. Tükeniş Bölgeleri (+2/8 - -2/8): Aşırı uzama alanları. Matematiksel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını ve potansiyel likidite tuzaklarını işaret eder.

Operasyonel Avantajlar

Bilişsel Yükün Azaltılması: Entegre Panel (Dashboard), piyasa durumunu (Trend veya Aralık) gerçek zamanlı olarak yorumlayarak karar verme sürecindeki şüpheyi ortadan kaldırır.

Yapısal Hassasiyet: Rastgele noktalar yerine pazar yapısına dayalı mantıksal seviyelerde Zarar Durdur (Stop Loss) ve Kâr Al (Take Profit) emirleri vermenizi sağlar.

Alarm Yönetimi: Önemli seviye geçişleri için yapılandırılabilir bildirimler (Mobil, E-posta, Pop-up), sürekli izleme gerektirmeden işlem yapmanıza olanak tanır.

Teknik Not Bu ürün teknik analiz (Price Action) için bir destek aracıdır ve finansal sonuç garantisi vermez. Sağlam bir risk yönetimi stratejisinin tamamlayıcısı olarak kullanılması tavsiye edilir.





Oficial User Manual

