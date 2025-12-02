Murrey Math Institutional Frame est une solution d'analyse technique pour MetaTrader 5 qui transcende les indicateurs conventionnels. Alors que les outils standard comme le RSI ou les Moyennes Mobiles réagissent avec retard (lag), ce système utilise des algorithmes fractals pour projeter la future structure géométrique du marché.

Ce logiciel construit un « Cadre de Référence » (Frame) objectif sur le graphique, permettant au trader de visualiser la volatilité et les points d'équilibre mathématique avant que le prix ne les atteigne.

Spécifications Techniques

Le système intègre plusieurs concepts d'analyse institutionnelle dans un seul outil visuel :

Technologie Sans Repeinture (Non-Repainting) : Les niveaux générés sont fixes une fois la bougie de calcul clôturée, garantissant la fiabilité pour le backtesting manuel.

Géométrie Fractale : Basé sur les théories de W.D. Gann, le système divise le temps et le prix en octaves harmoniques.

Adaptabilité à la Volatilité : Le cadre s'étend ou se contracte automatiquement en fonction de l'action des prix récente (Price Action), évitant les faux signaux dans les marchés en range.

Carte de Structure du Marché

L'indicateur classe automatiquement le comportement du prix en quatre zones opérationnelles :

Zone d'Équilibre (4/8) : Identifiée comme le Point Pivot central. Détermine le biais directionnel (Bias) haussier ou baissier. Zone de Juste Valeur (3/8 - 5/8) : Le range de consolidation institutionnelle (Fair Value). Idéal pour les stratégies de réversion à la moyenne. Murs de Support/Résistance (0/8 - 8/8) : Lignes maîtresses où la probabilité statistique de retournement augmente considérablement. Zones d'Épuisement (+2/8 - -2/8) : Zones d'extension extrême. Elles signalent des conditions mathématiques de surachat ou de survente et de potentiels pièges à liquidité.

Avantages Opérationnels

Réduction de la Charge Cognitive : Le Tableau de Bord (Dashboard) intégré interprète l'état du marché (Tendance vs Range) en temps réel, éliminant le doute dans la prise de décision.

Précision Structurelle : Permet de placer des Stop Loss et Take Profit à des niveaux logiques basés sur la structure du marché, et non sur des points aléatoires.

Gestion des Alertes : Notifications configurables (Mobile, Email, Pop-up) pour le franchissement des niveaux clés, permettant de trader sans surveillance constante.

Note Technique Ce produit est un outil d'aide à l'analyse technique (Price Action) et ne garantit pas de résultats financiers. Il est recommandé de l'utiliser en complément d'une stratégie de gestion des risques robuste.

Oficial User Manual