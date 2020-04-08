Murrey Math Institutional Frame es una solución de análisis técnico para MetaTrader 5 que trasciende los indicadores convencionales. Mientras que herramientas estándar como el RSI o las Medias Móviles reaccionan con retraso (lag), este sistema utiliza algoritmos fractales para proyectar la estructura geométrica futura del mercado.

Este software construye un "Marco de Referencia" (Frame) objetivo sobre el gráfico, permitiendo al operador visualizar la volatilidad y los puntos de equilibrio matemático antes de que el precio llegue a ellos.

Especificaciones Técnicas

El sistema integra múltiples conceptos de análisis institucional en una sola herramienta visual:

Tecnología No-Repintado (Non-Repainting): Los niveles generados son fijos una vez cierra la vela de cálculo, garantizando la fiabilidad para el backtesting manual.

Geometría Fractal: Basado en las teorías de W.D. Gann, divide el tiempo y el precio en octavas armónicas.

Adaptabilidad a la Volatilidad: El marco se expande o contrae automáticamente según la acción del precio reciente, evitando señales falsas en mercados laterales.

Mapa de Estructura de Mercado

El indicador clasifica automáticamente el comportamiento del precio en cuatro zonas operativas:

Zona de Equilibrio (4/8): Identificada como el Pivot Point central. Determina el sesgo direccional (Bias) alcista o bajista. Zona de Valor Justo (3/8 - 5/8): El rango de consolidación institucional. Ideal para estrategias de reversión a la media. Muros de Soporte/Resistencia (0/8 - 8/8): Líneas maestras donde la probabilidad estadística de reversión aumenta significativamente. Zonas de Agotamiento (+2/8 - -2/8): Áreas de extensión extrema. Señalizan condiciones de sobrecompra o sobreventa matemática y posibles trampas de liquidez.

Ventajas Operativas

Reducción de Carga Cognitiva: El Dashboard integrado interpreta el estado del mercado (Tendencia vs Rango) en tiempo real, eliminando la duda en la toma de decisiones.

Precisión Estructural: Permite colocar Stop Loss y Take Profit en niveles lógicos basados en la estructura del mercado, no en puntos aleatorios.

Gestión de Alertas: Notificaciones configurables (Móvil, Correo, Pop-up) para cruces de niveles clave, permitiendo operar sin necesidad de monitorización constante.

Nota Técnica Este producto es una herramienta de asistencia para el análisis técnico (Price Action) y no garantiza resultados financieros. Se recomienda su uso como complemento a una estrategia de gestión de riesgo robusta.





