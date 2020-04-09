1. Smart Breakout Trading

Der EA erkennt automatisch starke Kursniveaus und platziert Pending Orders, wenn der Markt kurz vor einem Ausbruch steht.

Er kauft oberhalb des letzten Hochs und verkauft unterhalb des letzten Tiefs.

2. Automatische Range-Erkennung

Epic Spikes scannt die letzten X Kerzen, um die höchsten und niedrigsten Preise zu finden.

Diese Ebenen werden verwendet, um intelligente Ausbrüche an den perfekten Positionen zu platzieren.

3. Intelligente Pending Orders

Der EA vermeidet die Platzierung doppelter oder überfüllter Pending Orders.

Er hält einen sicheren Abstand zwischen allen Kauf- und Verkaufsaufträgen, so dass der Chart sauber und professionell bleibt.

4. Automatische Kontrolle der Losgröße

Sie können wählen:

Feste Losgröße

Automatische Losgröße basierend auf Kontostand oder Eigenkapital

Dies gewährleistet, dass sich der EA sicher an Ihre Kontogröße anpasst.

5. Eingebauter Cooldown-Schutz

Nachdem ein Handel geschlossen wurde, wartet der EA mehrere Kerzen ab, bevor er einen neuen eröffnet.

Dies hilft, Überhandel zu vermeiden und reduziert Verluste während unruhiger Marktbedingungen.

6. Smart Stop Loss & Take Profit

Der EA verwendet:

Einen festen Stop Loss

Einen festen Take Profit

Automatische Anpassung an die Mindestabstandsregeln des Brokers

Ihre Trades folgen immer dem richtigen Risikoniveau.

7. Erweiterter Trailing-Stop

Sobald der Handel im Gewinn ist, aktiviert der EA einen Trailing-Stop:

Startet erst, wenn sich der Kurs um eine bestimmte Strecke bewegt

Sichert den Gewinn Schritt für Schritt

Hält den Handel geschützt

8. Automatischer Ablauf der Order

Wenn schwebende Orders nicht innerhalb der gewählten Zeitspanne ausgelöst werden, löscht der EA sie automatisch.

Dadurch wird vermieden, dass veraltete Aufträge auf dem Chart verbleiben.

9. Sauberer & sicherer Handel