Epic Spikes
1. Smart Breakout Trading
Der EA erkennt automatisch starke Kursniveaus und platziert Pending Orders, wenn der Markt kurz vor einem Ausbruch steht.
Er kauft oberhalb des letzten Hochs und verkauft unterhalb des letzten Tiefs.
2. Automatische Range-Erkennung
Epic Spikes scannt die letzten X Kerzen, um die höchsten und niedrigsten Preise zu finden.
Diese Ebenen werden verwendet, um intelligente Ausbrüche an den perfekten Positionen zu platzieren.
3. Intelligente Pending Orders
Der EA vermeidet die Platzierung doppelter oder überfüllter Pending Orders.
Er hält einen sicheren Abstand zwischen allen Kauf- und Verkaufsaufträgen, so dass der Chart sauber und professionell bleibt.
4. Automatische Kontrolle der Losgröße
Sie können wählen:
-
Feste Losgröße
-
Automatische Losgröße basierend auf Kontostand oder Eigenkapital
Dies gewährleistet, dass sich der EA sicher an Ihre Kontogröße anpasst.
5. Eingebauter Cooldown-Schutz
Nachdem ein Handel geschlossen wurde, wartet der EA mehrere Kerzen ab, bevor er einen neuen eröffnet.
Dies hilft, Überhandel zu vermeiden und reduziert Verluste während unruhiger Marktbedingungen.
6. Smart Stop Loss & Take Profit
Der EA verwendet:
-
Einen festen Stop Loss
-
Einen festen Take Profit
-
Automatische Anpassung an die Mindestabstandsregeln des Brokers
Ihre Trades folgen immer dem richtigen Risikoniveau.
7. Erweiterter Trailing-Stop
Sobald der Handel im Gewinn ist, aktiviert der EA einen Trailing-Stop:
-
Startet erst, wenn sich der Kurs um eine bestimmte Strecke bewegt
-
Sichert den Gewinn Schritt für Schritt
-
Hält den Handel geschützt
8. Automatischer Ablauf der Order
Wenn schwebende Orders nicht innerhalb der gewählten Zeitspanne ausgelöst werden, löscht der EA sie automatisch.
Dadurch wird vermieden, dass veraltete Aufträge auf dem Chart verbleiben.
9. Sauberer & sicherer Handel
-
Platziert nur eine begrenzte Anzahl von Pending Orders
-
Verwaltet jeden Handel automatisch
-
Passt sich den Marktbedingungen an
-
Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und jedem Symbol