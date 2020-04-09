Super Soldier
⚡ HANDELSAUSFÜHRUNG
Automatischer Handel bei Bestätigung des Musters
Option zur Umkehrung von Handelssignalen
Verwaltung mehrerer Aufträge
Anpassbare magische Zahl zur Identifizierung
🛡️ RISIKOMANAGEMENT
Feste oder dynamische Losgrößenbestimmung
Automatisierte Stop-Loss-Platzierung
Gewinnmitnahme-Ziele
Kontrolle des maximalen Orderlimits
💰 GEWINNABSICHERUNG
Trailing-Stop-Funktionalität
Anpassbarer Trailing-Aktivierungsabstand
Einstellbarer Trailing-Stop-Abstand
Breakeven-Schutz-Logik
📊 ÜBERWACHUNG UND WARNUNGEN
Überwachung des Handels in Echtzeit
E-Mail-Benachrichtigungssystem
Unterstützung von Push-Benachrichtigungen
Detaillierter Debug-Modus für die Fehlersuche
⚙️ ERWEITERTE EINSTELLUNGEN
Trend-Filterungsoption
Anpassbare Anforderungen an die Kerzengröße
Einstellbare Body-to-Range-Verhältnisse
Möglichkeit zur Einschränkung der Handelszeiten