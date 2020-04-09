Super Soldier

⚡ HANDELSAUSFÜHRUNG

  • Automatischer Handel bei Bestätigung des Musters

  • Option zur Umkehrung von Handelssignalen

  • Verwaltung mehrerer Aufträge

  • Anpassbare magische Zahl zur Identifizierung

🛡️ RISIKOMANAGEMENT

  • Feste oder dynamische Losgrößenbestimmung

  • Automatisierte Stop-Loss-Platzierung

  • Gewinnmitnahme-Ziele

  • Kontrolle des maximalen Orderlimits

💰 GEWINNABSICHERUNG

  • Trailing-Stop-Funktionalität

  • Anpassbarer Trailing-Aktivierungsabstand

  • Einstellbarer Trailing-Stop-Abstand

  • Breakeven-Schutz-Logik

📊 ÜBERWACHUNG UND WARNUNGEN

  • Überwachung des Handels in Echtzeit

  • E-Mail-Benachrichtigungssystem

  • Unterstützung von Push-Benachrichtigungen

  • Detaillierter Debug-Modus für die Fehlersuche

⚙️ ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

  • Trend-Filterungsoption

  • Anpassbare Anforderungen an die Kerzengröße

  • Einstellbare Body-to-Range-Verhältnisse

  • Möglichkeit zur Einschränkung der Handelszeiten


