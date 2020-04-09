Epic Spikes
- Utilidades
- Saba Ansar Ul Haq
- Versión: 1.0
1. Inteligente Breakout Trading
El EA detecta automáticamente los niveles de precios fuertes y coloca órdenes pendientes cuando el mercado está a punto de romper.
Compra por encima del máximo reciente y vende por debajo del mínimo reciente.
2. Detección automática de rangos
Epic Spikes escanea las últimas X velas para encontrar los precios más altos y más bajos.
Estos niveles se utilizan para colocar entradas de ruptura inteligentes en las posiciones perfectas.
3. Órdenes Pendientes Inteligentes
El EA evita colocar órdenes pendientes duplicadas o abarrotadas.
Mantiene una distancia segura entre todas las órdenes de compra y venta para que el gráfico se mantenga limpio y profesional.
4. Control automático del tamaño del lote
Puede elegir:
-
Tamaño de lote fijo
-
Tamaño de lote automático basado en el saldo de la cuenta o en el capital
Esto asegura que el EA se ajusta al tamaño de su cuenta de forma segura.
5. Protección de enfriamiento incorporada
Después de cerrar una operación, el EA espera varias velas antes de abrir una nueva.
Esto ayuda a evitar la sobre-negociación y reduce las pérdidas en condiciones de mercado agitado.
6. Stop Loss y Take Profit inteligentes
El EA utiliza:
-
Un Stop Loss fijo
-
Un Take Profit fijo
-
Auto-ajuste para ajustarse a las reglas de distancia mínima del broker
Sus operaciones siempre siguen los niveles de riesgo correctos.
7. Trailing Stop avanzado
Una vez que la operación está en beneficios, el EA activa un trailing stop:
-
Comienza sólo después de que el precio se mueve una cierta distancia
-
Bloquea los beneficios paso a paso
-
Mantiene la operación protegida
8. Expiración automática de la orden
Si las órdenes pendientes no se activan en el tiempo seleccionado, el EA las elimina automáticamente.
Esto evita que queden órdenes obsoletas en el gráfico.
9. Operaciones limpias y seguras
-
Sólo coloca un número limitado de órdenes pendientes
-
Gestiona cada operación automáticamente
-
Se ajusta a las condiciones del mercado
-
Funciona en cualquier marco temporal y con cualquier símbolo