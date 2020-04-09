Epic Spikes

Epic Spikes EA: características principales.

1. Inteligente Breakout Trading

El EA detecta automáticamente los niveles de precios fuertes y coloca órdenes pendientes cuando el mercado está a punto de romper.
Compra por encima del máximo reciente y vende por debajo del mínimo reciente.

2. Detección automática de rangos

Epic Spikes escanea las últimas X velas para encontrar los precios más altos y más bajos.
Estos niveles se utilizan para colocar entradas de ruptura inteligentes en las posiciones perfectas.

3. Órdenes Pendientes Inteligentes

El EA evita colocar órdenes pendientes duplicadas o abarrotadas.
Mantiene una distancia segura entre todas las órdenes de compra y venta para que el gráfico se mantenga limpio y profesional.

4. Control automático del tamaño del lote

Puede elegir:

  • Tamaño de lote fijo

  • Tamaño de lote automático basado en el saldo de la cuenta o en el capital

Esto asegura que el EA se ajusta al tamaño de su cuenta de forma segura.

5. Protección de enfriamiento incorporada

Después de cerrar una operación, el EA espera varias velas antes de abrir una nueva.
Esto ayuda a evitar la sobre-negociación y reduce las pérdidas en condiciones de mercado agitado.

6. Stop Loss y Take Profit inteligentes

El EA utiliza:

  • Un Stop Loss fijo

  • Un Take Profit fijo

  • Auto-ajuste para ajustarse a las reglas de distancia mínima del broker

Sus operaciones siempre siguen los niveles de riesgo correctos.

7. Trailing Stop avanzado

Una vez que la operación está en beneficios, el EA activa un trailing stop:

  • Comienza sólo después de que el precio se mueve una cierta distancia

  • Bloquea los beneficios paso a paso

  • Mantiene la operación protegida

8. Expiración automática de la orden

Si las órdenes pendientes no se activan en el tiempo seleccionado, el EA las elimina automáticamente.
Esto evita que queden órdenes obsoletas en el gráfico.

9. Operaciones limpias y seguras

  • Sólo coloca un número limitado de órdenes pendientes

  • Gestiona cada operación automáticamente

  • Se ajusta a las condiciones del mercado

  • Funciona en cualquier marco temporal y con cualquier símbolo


