Tick Chart Service


ENGLISCHE VERSION
TICK CHART SERVICE - Professioneller Tick Chart Service für MT5
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

📊 ÜBERBLICK

Tick Chart Service ist ein innovativer Service für MetaTrader 5, der voll funktionsfähige Tick-Charts von jedem Instrument in Echtzeit erstellt. Das System wandelt den Tick-Stream in ein benutzerdefiniertes Symbol um, so dass Sie den Markt mit maximaler Detailgenauigkeit handeln und analysieren können.

Im Gegensatz zu den klassischen Zeitrahmen (M1, M5, H1) zeigen Tick-Charts jede Kursbewegung, was für Scalping, Hochfrequenzhandel und genaue Volatilitätsanalysen entscheidend ist.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
✨ SCHLÜSSELFUNKTIONEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🎯 TICK-CHART-ERSTELLUNG:

✓ Konvertiere jedes Symbol in einen Tick-Chart
✓ Benutzerdefiniertes Symbol mit Suffix erstellen (z.B. GOLD → GOLD_TICK)
✓ Vollständige Kopie der Eigenschaften des Quellinstruments
✓ Arbeitet 24/7 im Hintergrund als Dienst

📈 ANZEIGEMODI:

- 1 Tick = 1 Bar (Linienchart) - jeder Tick ist ein separater Punkt
- N Ticks = 1 Balken (Kerzenchart) - Gruppierung von Ticks in Kerzen
- Anpassbare Ticks pro Balken (1, 10, 50, 100+)
- Echte OHLC-Daten für jeden Balken
- Fließender Spread - echte Marktwerte
- Auto-Update alle N Ticks für CPU-Effizienz

💾 VERWALTUNG DER HISTORIE:

- Unbegrenzte Historienakkumulation
- Automatische Bereinigung alter Daten (optional)
- Anpassbare Balkenbegrenzung in der Historie
- Globaler Tickzähler - eindeutige Zeit für jeden Balken
- Schutz gegen das Überschreiben von Daten

⚡ LEISTUNG:

- Minimale Verarbeitungsverzögerung (Sleep 1ms)
- Aufgeschobene Chart-Aktualisierungen für CPU-Effizienz
- Optimiertes Schreiben in benutzerdefinierte Symbole
- Unterstützung von Hochfrequenzdaten
- Automatische Marktsynchronisierung

📊 ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN:

- Automatisches Öffnen des Charts beim Starten
- Unterstützung der Markttiefe (Level II) beta
- Anpassung der Farben und des Stils des Charts
- Linien- oder Kerzenanzeigemodus
- EA- und Indikator-Integration

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🔧 WIE ES FUNKTIONIERT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. INITIALISIERUNG DES DIENSTES
└─ Erzeugt ein benutzerdefiniertes Symbol mit dem Suffix _TICK
└─ Kopiert alle Eigenschaften vom Quellsymbol
└─ Fügt Symbol zu Market Watch hinzu
└─ Öffnet den Chart (optional)

2. TICKSTREAM-VERARBEITUNG
└─ Abonniert die Ticks des Quellinstruments
└─ Verarbeitet jeden neuen Tick in Echtzeit
└─ Filtert Duplikate nach time_msc
└─ Kumuliert OHLC-Daten

3. BAR FORMATION
└─ 1 Tick = 1 Bar-Modus: schreibt jeden Tick einzeln
└─ N Ticks = 1 Bar Modus: gruppiert Ticks in Kerzen
└─ Speichert den tatsächlichen Spread (Ask - Bid)
└─ Weist jedem Balken eine eindeutige Zeit zu
└─ Automatisches Scrollen des Charts

4. SPEICHERVERWALTUNG
└─ Regelmäßige Bereinigung des alten Verlaufs (optional)
└─ Speichert die letzten N Balken
└─ Optimiert die Festplattennutzung
└─ Überlaufschutz

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚙️ EINSTELLUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

📊 Basic:
- SourceSymbol ("EURUSD") - Ausgangsinstrument
- TickSymbolSuffix ("_TICK") - Tick-Symbol-Suffix
- TicksPerBar (1) - Ticks pro Balken
└─ 1 = Liniendiagramm (jeder Tick einzeln)
└─ 10+ = Kerzenchart (Tick-Gruppierung)

🎨 Visualisierung:
- AutoOpenChart (true) - automatisches Öffnen des Charts
- ChartUpdateEvery (10) - Chart alle N Ticks aktualisieren

💾 Datenverwaltung:
- MaxHistoryBars (50000) - maximale Anzahl von Balken in der Historie
└─ 0 = unbegrenzt (unbegrenzte Historie)
- CleanupEvery (10000) - Bereinigung alle N Ticks
└─ 0 = automatische Bereinigung deaktivieren

📡 Erweitert:
- UseBookData (false) - Markttiefe-Daten verwenden

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 FÄHIGKEITEN DES TICK-CHART-DIENSTES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✅ HANDELSMÖGLICHKEITEN:

- Scalping mit Micro-Timeframes
- Hochfrequenzhandel (HFT)
- Genaue Volatilitätsanalyse
- Erkennung von Marktmikrostrukturen
- Erkennung von Mustern auf Tick-Ebene
- Spread-basierter Handel

✅ ANALYTISCHE FÄHIGKEITEN:

- Visualisierung jedes Ticks
- Analyse der gleitenden Spanne
- Untersuchung der Preisgeschwindigkeit
- Erkennung von Slippage
- Überwachung der Liquidität
- Untersuchung des Auftragsflusses

✅ TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN:

- Unbegrenzte Erstellung von Tick-Charts
- Funktioniert mit allen Instrumenten (Forex, Metall, Krypto, Aktien)
- Kompatibel mit allen MT5 EAs und Indikatoren
- Export von Tickdaten für die Analyse
- Backtesting auf Tick-Daten
- Strategieoptimierung mit Tick-Präzision

✅ INTEGRATION:

- Direkte Arbeit mit Expert Advisors (EA)
- Unterstützung für alle MT5-Indikatoren
- Kopieren von Trades aus Tick-Charts
- Skripte und Dienstprogramme für Tickdaten
- API für Anwendungen von Drittanbietern

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
💡 VORTEILE VON TICK-CHARTS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🎯 IM VERGLEICH ZU M1/M5-ZEITFENSTERN:

✓ Keine verpassten Bewegungen - jeder Tick zählt
✓ Präzise Einstiegs-/Ausstiegspunkte - Einstieg zwischen M1-Kerzen
✓ Echte Marktgeschwindigkeit - sehen Sie, wenn sich die Bewegung verlangsamt
✓ Echte Volatilität - nicht zeitgemittelt
✓ Manipulationserkennung - siehe Stop-Hunting auf Tick-Ebene

🎯 FÜR SCALPER:

✓ Arbeiten mit Mikro-Bewegungen 1-5 Punkte
✓ Einstiege zwischen Timeframe-Kerzen
✓ Präzises Einstiegs-Timing
✓ Minimales Risiko - Umkehrungen sofort erkennen
✓ Maximaler Gewinn - Ausstieg bei Bewegungshöhepunkt

🎯 FÜR ALGORITHMISCHEN HANDEL:

✓ Eliminierung von "Timeframe-Artefakten"
✓ Echte Marktmuster
✓ Tick-Präzisionsoptimierung
✓ Backtesting auf realen Daten
✓ Erkennung von Anomalien

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📚 USE CASES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🔹 BEISPIEL 1: Gold Scalping

Einstellungen:
- SourceSymbol = "GOLD"
- TicksPerBar = 1 (jeder Tick einzeln)
- DrawAskLine = true (siehe Spread)
- MaxHistoryBars = 10000

Ergebnis:
└─ Liniendiagramm mit jedem Punkt = 1 Tick
└─ Sichtbare Mikro-Bewegungen 0,1-0,5$
└─ Eingaben zwischen M1-Kerzen
└─ Arbeiten mit 3-10 Punkten Spread

🔹 BEISPIEL 2: EUR/USD Kerzenanalyse

Einstellungen:
- SourceSymbol = "EURUSD"
- TicksPerBar = 50 (gruppiert 50 Ticks in 1 Kerze)
- DrawAskLine = falsch
- MaxHistoryBars = 50000

Ergebnis:
└─ Zeitunabhängiger Kerzenchart
└─ Jede Kerze = 50 Ticks (etwa 5-30 Sekunden je nach Aktivität)
└─ Gleichmäßige Kerzen während Perioden hoher/niedriger Volatilität
└─ Muster funktionieren genauer als auf M1

BEISPIEL 3: Spread-Überwachung

Einstellungen:
- SourceSymbol = "GBPJPY"
- TicksPerBar = 1
- DrawAskLine = wahr
- ChartUpdateEvery = 1 (jeder Tick)

Ergebnis:
└─ Visuelle Verfolgung der Spread-Ausweitung
└─ Erkennung von Momenten hoher Volatilität
└─ Auffinden des optimalen Einstiegszeitpunkts
└─ Schutz vor dem Handel mit einem breiten Spread

🔹 BEISPIEL 4: Hochfrequenzhandel (HFT)

Einstellungen:
- SourceSymbol = "BTCUSD"
- TicksPerBar = 1
- MaxHistoryBars = 100000
- CleanupEvery = 50000

Result:
└─ Unbegrenzte Tick-History
└─ Markt-Mikrostruktur-Analyse
└─ Erkennung von Orderflow-Mustern
└─ Optimierung des HFT-Algorithmus

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎓 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

📌 INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME:

1. kompilieren Sie TickChartService.mq5 (.ex5 sollte erscheinen)
2. in MT5 den Bereich "Dienste" aufrufen (Tools → Optionen → Expert Advisors)
3. in den Einstellungen die Ausführung des Dienstes zulassen
4. öffnen Sie die Registerkarte "Navigator" → "Dienste".
5. Ziehen Sie TickChartService auf einen beliebigen Chart
6. Konfigurieren Sie die Parameter und klicken Sie auf "OK".
7. GOLD_TICK Chart wird automatisch geöffnet!

📌 MODUSAUSWAHL:

- TicksPerBar = 1
└─ Für Scalping und maximale Details
└─ Liniendiagramm, jeder Punkt = Tick
└─ Empfohlen für GOLD, Indizes, Krypto

- TicksPerBar = 10-50
└─ Für Kerzenanalyse
└─ Zeitunabhängige Kerzen
└─ Empfohlen für hochaktive Forex-Paare

- TicksPerBar = 100+
└─ Für "langsamere" Analysen
└─ Größere Kerzen = weniger Rauschen
└─ Empfohlen für exotische Paare

📌 LEISTUNGSOPTIMIERUNG:

- DrawAskLine = false, wenn Ask-Line nicht benötigt wird (spart CPU)
- ChartUpdateEvery = 10-50 zur Reduzierung der Chartlast
- MaxHistoryBars = 10000-50000 zur Begrenzung des Speichers
- CleanupEvery = 10000+ für periodische Bereinigungen

📌 VISUALISIERUNG DER STREUUNG:

- DrawAskLine = true für visuelle Spread-Kontrolle
- Rote Ask-Linie immer über der blauen Bid-Linie
- Abstand zwischen den Linien = aktueller Spread
- Abstand verbreitert sich = Volatilitätsanstieg
- Verengung = ruhiger Markt, guter Einstiegszeitpunkt

📌 ARBEITEN MIT EA:

- EA an Tick-Chart anhängen (GOLD_TICK)
- EA wird bei jedem Tick Signale empfangen
- Eröffnen Sie den Handel mit dem realen Symbol (GOLD)
- RealSymbol in EA konfigurieren, wenn Suffix verwendet wird
- Testen Sie mit Tick-Daten für maximale Genauigkeit

📌 VERWALTUNG DER HISTORIE:

- MaxHistoryBars = 0 → unbegrenzte Historie (Festplatte beobachten!)
- MaxHistoryBars = 50000 → etwa 1-2 Tage bei aktivem Instrument
- CleanupEvery → periodische Bereinigung ohne Dienstunterbrechung
- Daten gespeichert in: MQL5\Bases\TickCharts\...

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚠️ TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✅ Plattform: MetaTrader 5 (Build 3300+)
✅ Dateityp: Dienst (läuft im Hintergrund)
✅ Berechtigungen: Benutzerdefinierte Symbolerstellung erlaubt
✅ CPU: Mittlere Belastung (optimiert)
✅ Speicher: 100-500 MB je nach Verlauf
✅ Festplatte: 10-100 MB pro 100.000 Ticks
✅ Internet: Stabile Verbindung für Tick-Stream

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🚀 ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tick Chart Service bietet die Grundlage für:

- Entwicklung von Tick-Indikatoren
- Erstellung von HFT-Handelssystemen
- Orderflow- und Marktprofilanalyse
- Markt-Mikrostrukturforschung
- Tick-Präzisions-Backtesting
- Kopieren von Geschäften in Echtzeit
- Überwachung von Spreads und Liquidität
- Erkennung von Manipulationen und Anomalien

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
💼 ZIELPUBLIKUM
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- Scalper und Daytrader
- HFT-Systementwickler
- Algorithmische Händler
- Marktanalysten
- Mikrostrukturforscher
- Professionelle Händler, die maximale Präzision benötigen

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎁 WAS ENTHALTEN IST
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✓ TickChartService.mq5 Quellcode
✓ Kompilierte .ex5-Datei
✓ Ausführliche Dokumentation
✓ Einstellungsbeispiele für verschiedene Instrumente
✓ EA-Integrationsanweisungen
✓ Technischer Support

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⭐ HAUPTVORTEILE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🏆 Arbeitet 24/7 im Hintergrundmodus
🏆 Unterstützung für beliebige Instrumente
🏆 Schwebende Spread-Visualisierung bei installiertem TickChartAskLine-Indikator
🏆 Unbegrenzte Historie
🏆 Optimierte Leistung
🏆 Vollständige Integration des MT5-Ökosystems
🏆 Offener Quellcode für Modifikationen

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

BEREIT, FEEDBACK FÜR VERBESSERUNGEN ANZUNEHMEN
ERÖFFNEN SIE EINE NEUE DIMENSION DES HANDELS - TICKCHARTS!
SEHEN SIE, WAS ANDEREN TRADERN VERBORGEN BLEIBT!
Weitere Produkte dieses Autors
TickChartAskLine Ask Line For TickChartService
Semyon Isakov
Indikatoren
TickChartAskLine ist ein spezieller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um den gleitenden Spread auf Tick-Charts zu visualisieren, die mit TickChartService erstellt wurden. Der Indikator zeigt zwei Linien auf dem Chart an: eine blaue Bid-Linie (Hauptpreis) und eine rote Ask-Linie, Dadurch können Händler die Spread-Dynamik in Echtzeit visuell verfolgen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Scalper und Hochfrequenzhändler, die die Einstiegskosten auf jeder Tick-Ebene überwachen
FREE
