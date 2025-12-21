



═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ENGLISCHE VERSION

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

TICK CHART SERVICE - Professioneller Tick Chart Service für MT5

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





📊 ÜBERBLICK





Tick Chart Service ist ein innovativer Service für MetaTrader 5, der voll funktionsfähige Tick-Charts von jedem Instrument in Echtzeit erstellt. Das System wandelt den Tick-Stream in ein benutzerdefiniertes Symbol um, so dass Sie den Markt mit maximaler Detailgenauigkeit handeln und analysieren können.





Im Gegensatz zu den klassischen Zeitrahmen (M1, M5, H1) zeigen Tick-Charts jede Kursbewegung, was für Scalping, Hochfrequenzhandel und genaue Volatilitätsanalysen entscheidend ist.





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✨ SCHLÜSSELFUNKTIONEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





🎯 TICK-CHART-ERSTELLUNG:





✓ Konvertiere jedes Symbol in einen Tick-Chart

✓ Benutzerdefiniertes Symbol mit Suffix erstellen (z.B. GOLD → GOLD_TICK)

✓ Vollständige Kopie der Eigenschaften des Quellinstruments

✓ Arbeitet 24/7 im Hintergrund als Dienst





📈 ANZEIGEMODI:





- 1 Tick = 1 Bar (Linienchart) - jeder Tick ist ein separater Punkt

- N Ticks = 1 Balken (Kerzenchart) - Gruppierung von Ticks in Kerzen

- Anpassbare Ticks pro Balken (1, 10, 50, 100+)

- Echte OHLC-Daten für jeden Balken

- Fließender Spread - echte Marktwerte

- Auto-Update alle N Ticks für CPU-Effizienz





💾 VERWALTUNG DER HISTORIE:





- Unbegrenzte Historienakkumulation

- Automatische Bereinigung alter Daten (optional)

- Anpassbare Balkenbegrenzung in der Historie

- Globaler Tickzähler - eindeutige Zeit für jeden Balken

- Schutz gegen das Überschreiben von Daten





⚡ LEISTUNG:





- Minimale Verarbeitungsverzögerung (Sleep 1ms)

- Aufgeschobene Chart-Aktualisierungen für CPU-Effizienz

- Optimiertes Schreiben in benutzerdefinierte Symbole

- Unterstützung von Hochfrequenzdaten

- Automatische Marktsynchronisierung





📊 ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN:





- Automatisches Öffnen des Charts beim Starten

- Unterstützung der Markttiefe (Level II) beta

- Anpassung der Farben und des Stils des Charts

- Linien- oder Kerzenanzeigemodus

- EA- und Indikator-Integration





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🔧 WIE ES FUNKTIONIERT

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





1. INITIALISIERUNG DES DIENSTES

└─ Erzeugt ein benutzerdefiniertes Symbol mit dem Suffix _TICK

└─ Kopiert alle Eigenschaften vom Quellsymbol

└─ Fügt Symbol zu Market Watch hinzu

└─ Öffnet den Chart (optional)





2. TICKSTREAM-VERARBEITUNG

└─ Abonniert die Ticks des Quellinstruments

└─ Verarbeitet jeden neuen Tick in Echtzeit

└─ Filtert Duplikate nach time_msc

└─ Kumuliert OHLC-Daten





3. BAR FORMATION

└─ 1 Tick = 1 Bar-Modus: schreibt jeden Tick einzeln

└─ N Ticks = 1 Bar Modus: gruppiert Ticks in Kerzen

└─ Speichert den tatsächlichen Spread (Ask - Bid)

└─ Weist jedem Balken eine eindeutige Zeit zu

└─ Automatisches Scrollen des Charts





4. SPEICHERVERWALTUNG

└─ Regelmäßige Bereinigung des alten Verlaufs (optional)

└─ Speichert die letzten N Balken

└─ Optimiert die Festplattennutzung

└─ Überlaufschutz





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

⚙️ EINSTELLUNGEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





📊 Basic:

- SourceSymbol ("EURUSD") - Ausgangsinstrument

- TickSymbolSuffix ("_TICK") - Tick-Symbol-Suffix

- TicksPerBar (1) - Ticks pro Balken

└─ 1 = Liniendiagramm (jeder Tick einzeln)

└─ 10+ = Kerzenchart (Tick-Gruppierung)





🎨 Visualisierung:

- AutoOpenChart (true) - automatisches Öffnen des Charts

- ChartUpdateEvery (10) - Chart alle N Ticks aktualisieren





💾 Datenverwaltung:

- MaxHistoryBars (50000) - maximale Anzahl von Balken in der Historie

└─ 0 = unbegrenzt (unbegrenzte Historie)

- CleanupEvery (10000) - Bereinigung alle N Ticks

└─ 0 = automatische Bereinigung deaktivieren





📡 Erweitert:

- UseBookData (false) - Markttiefe-Daten verwenden





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🎯 FÄHIGKEITEN DES TICK-CHART-DIENSTES

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





✅ HANDELSMÖGLICHKEITEN:





- Scalping mit Micro-Timeframes

- Hochfrequenzhandel (HFT)

- Genaue Volatilitätsanalyse

- Erkennung von Marktmikrostrukturen

- Erkennung von Mustern auf Tick-Ebene

- Spread-basierter Handel





✅ ANALYTISCHE FÄHIGKEITEN:





- Visualisierung jedes Ticks

- Analyse der gleitenden Spanne

- Untersuchung der Preisgeschwindigkeit

- Erkennung von Slippage

- Überwachung der Liquidität

- Untersuchung des Auftragsflusses





✅ TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN:





- Unbegrenzte Erstellung von Tick-Charts

- Funktioniert mit allen Instrumenten (Forex, Metall, Krypto, Aktien)

- Kompatibel mit allen MT5 EAs und Indikatoren

- Export von Tickdaten für die Analyse

- Backtesting auf Tick-Daten

- Strategieoptimierung mit Tick-Präzision





✅ INTEGRATION:





- Direkte Arbeit mit Expert Advisors (EA)

- Unterstützung für alle MT5-Indikatoren

- Kopieren von Trades aus Tick-Charts

- Skripte und Dienstprogramme für Tickdaten

- API für Anwendungen von Drittanbietern





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

💡 VORTEILE VON TICK-CHARTS

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





🎯 IM VERGLEICH ZU M1/M5-ZEITFENSTERN:





✓ Keine verpassten Bewegungen - jeder Tick zählt

✓ Präzise Einstiegs-/Ausstiegspunkte - Einstieg zwischen M1-Kerzen

✓ Echte Marktgeschwindigkeit - sehen Sie, wenn sich die Bewegung verlangsamt

✓ Echte Volatilität - nicht zeitgemittelt

✓ Manipulationserkennung - siehe Stop-Hunting auf Tick-Ebene





🎯 FÜR SCALPER:





✓ Arbeiten mit Mikro-Bewegungen 1-5 Punkte

✓ Einstiege zwischen Timeframe-Kerzen

✓ Präzises Einstiegs-Timing

✓ Minimales Risiko - Umkehrungen sofort erkennen

✓ Maximaler Gewinn - Ausstieg bei Bewegungshöhepunkt





🎯 FÜR ALGORITHMISCHEN HANDEL:





✓ Eliminierung von "Timeframe-Artefakten"

✓ Echte Marktmuster

✓ Tick-Präzisionsoptimierung

✓ Backtesting auf realen Daten

✓ Erkennung von Anomalien





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

📚 USE CASES

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





🔹 BEISPIEL 1: Gold Scalping





Einstellungen:

- SourceSymbol = "GOLD"

- TicksPerBar = 1 (jeder Tick einzeln)

- DrawAskLine = true (siehe Spread)

- MaxHistoryBars = 10000





Ergebnis:

└─ Liniendiagramm mit jedem Punkt = 1 Tick

└─ Sichtbare Mikro-Bewegungen 0,1-0,5$

└─ Eingaben zwischen M1-Kerzen

└─ Arbeiten mit 3-10 Punkten Spread





🔹 BEISPIEL 2: EUR/USD Kerzenanalyse





Einstellungen:

- SourceSymbol = "EURUSD"

- TicksPerBar = 50 (gruppiert 50 Ticks in 1 Kerze)

- DrawAskLine = falsch

- MaxHistoryBars = 50000





Ergebnis:

└─ Zeitunabhängiger Kerzenchart

└─ Jede Kerze = 50 Ticks (etwa 5-30 Sekunden je nach Aktivität)

└─ Gleichmäßige Kerzen während Perioden hoher/niedriger Volatilität

└─ Muster funktionieren genauer als auf M1





BEISPIEL 3: Spread-Überwachung





Einstellungen:

- SourceSymbol = "GBPJPY"

- TicksPerBar = 1

- DrawAskLine = wahr

- ChartUpdateEvery = 1 (jeder Tick)





Ergebnis:

└─ Visuelle Verfolgung der Spread-Ausweitung

└─ Erkennung von Momenten hoher Volatilität

└─ Auffinden des optimalen Einstiegszeitpunkts

└─ Schutz vor dem Handel mit einem breiten Spread





🔹 BEISPIEL 4: Hochfrequenzhandel (HFT)





Einstellungen:

- SourceSymbol = "BTCUSD"

- TicksPerBar = 1

- MaxHistoryBars = 100000

- CleanupEvery = 50000





Result:

└─ Unbegrenzte Tick-History

└─ Markt-Mikrostruktur-Analyse

└─ Erkennung von Orderflow-Mustern

└─ Optimierung des HFT-Algorithmus





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🎓 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





📌 INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME:





1. kompilieren Sie TickChartService.mq5 (.ex5 sollte erscheinen)

2. in MT5 den Bereich "Dienste" aufrufen (Tools → Optionen → Expert Advisors)

3. in den Einstellungen die Ausführung des Dienstes zulassen

4. öffnen Sie die Registerkarte "Navigator" → "Dienste".

5. Ziehen Sie TickChartService auf einen beliebigen Chart

6. Konfigurieren Sie die Parameter und klicken Sie auf "OK".

7. GOLD_TICK Chart wird automatisch geöffnet!





📌 MODUSAUSWAHL:





- TicksPerBar = 1

└─ Für Scalping und maximale Details

└─ Liniendiagramm, jeder Punkt = Tick

└─ Empfohlen für GOLD, Indizes, Krypto





- TicksPerBar = 10-50

└─ Für Kerzenanalyse

└─ Zeitunabhängige Kerzen

└─ Empfohlen für hochaktive Forex-Paare





- TicksPerBar = 100+

└─ Für "langsamere" Analysen

└─ Größere Kerzen = weniger Rauschen

└─ Empfohlen für exotische Paare





📌 LEISTUNGSOPTIMIERUNG:





- DrawAskLine = false, wenn Ask-Line nicht benötigt wird (spart CPU)

- ChartUpdateEvery = 10-50 zur Reduzierung der Chartlast

- MaxHistoryBars = 10000-50000 zur Begrenzung des Speichers

- CleanupEvery = 10000+ für periodische Bereinigungen





📌 VISUALISIERUNG DER STREUUNG:





- DrawAskLine = true für visuelle Spread-Kontrolle

- Rote Ask-Linie immer über der blauen Bid-Linie

- Abstand zwischen den Linien = aktueller Spread

- Abstand verbreitert sich = Volatilitätsanstieg

- Verengung = ruhiger Markt, guter Einstiegszeitpunkt





📌 ARBEITEN MIT EA:





- EA an Tick-Chart anhängen (GOLD_TICK)

- EA wird bei jedem Tick Signale empfangen

- Eröffnen Sie den Handel mit dem realen Symbol (GOLD)

- RealSymbol in EA konfigurieren, wenn Suffix verwendet wird

- Testen Sie mit Tick-Daten für maximale Genauigkeit





📌 VERWALTUNG DER HISTORIE:





- MaxHistoryBars = 0 → unbegrenzte Historie (Festplatte beobachten!)

- MaxHistoryBars = 50000 → etwa 1-2 Tage bei aktivem Instrument

- CleanupEvery → periodische Bereinigung ohne Dienstunterbrechung

- Daten gespeichert in: MQL5\Bases\TickCharts\...





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





✅ Plattform: MetaTrader 5 (Build 3300+)

✅ Dateityp: Dienst (läuft im Hintergrund)

✅ Berechtigungen: Benutzerdefinierte Symbolerstellung erlaubt

✅ CPU: Mittlere Belastung (optimiert)

✅ Speicher: 100-500 MB je nach Verlauf

✅ Festplatte: 10-100 MB pro 100.000 Ticks

✅ Internet: Stabile Verbindung für Tick-Stream





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🚀 ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





Tick Chart Service bietet die Grundlage für:





- Entwicklung von Tick-Indikatoren

- Erstellung von HFT-Handelssystemen

- Orderflow- und Marktprofilanalyse

- Markt-Mikrostrukturforschung

- Tick-Präzisions-Backtesting

- Kopieren von Geschäften in Echtzeit

- Überwachung von Spreads und Liquidität

- Erkennung von Manipulationen und Anomalien





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

💼 ZIELPUBLIKUM

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





- Scalper und Daytrader

- HFT-Systementwickler

- Algorithmische Händler

- Marktanalysten

- Mikrostrukturforscher

- Professionelle Händler, die maximale Präzision benötigen





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🎁 WAS ENTHALTEN IST

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





✓ TickChartService.mq5 Quellcode

✓ Kompilierte .ex5-Datei

✓ Ausführliche Dokumentation

✓ Einstellungsbeispiele für verschiedene Instrumente

✓ EA-Integrationsanweisungen

✓ Technischer Support





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

⭐ HAUPTVORTEILE

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





🏆 Arbeitet 24/7 im Hintergrundmodus

🏆 Unterstützung für beliebige Instrumente

🏆 Schwebende Spread-Visualisierung bei installiertem TickChartAskLine-Indikator

🏆 Unbegrenzte Historie

🏆 Optimierte Leistung

🏆 Vollständige Integration des MT5-Ökosystems

🏆 Offener Quellcode für Modifikationen





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





BEREIT, FEEDBACK FÜR VERBESSERUNGEN ANZUNEHMEN

ERÖFFNEN SIE EINE NEUE DIMENSION DES HANDELS - TICKCHARTS!

SEHEN SIE, WAS ANDEREN TRADERN VERBORGEN BLEIBT!