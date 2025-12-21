Tick Chart Service
- Utilitys
- Semyon Isakov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ENGLISCHE VERSION
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
TICK CHART SERVICE - Professioneller Tick Chart Service für MT5
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 ÜBERBLICK
Tick Chart Service ist ein innovativer Service für MetaTrader 5, der voll funktionsfähige Tick-Charts von jedem Instrument in Echtzeit erstellt. Das System wandelt den Tick-Stream in ein benutzerdefiniertes Symbol um, so dass Sie den Markt mit maximaler Detailgenauigkeit handeln und analysieren können.
Im Gegensatz zu den klassischen Zeitrahmen (M1, M5, H1) zeigen Tick-Charts jede Kursbewegung, was für Scalping, Hochfrequenzhandel und genaue Volatilitätsanalysen entscheidend ist.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
✨ SCHLÜSSELFUNKTIONEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 TICK-CHART-ERSTELLUNG:
✓ Konvertiere jedes Symbol in einen Tick-Chart
✓ Benutzerdefiniertes Symbol mit Suffix erstellen (z.B. GOLD → GOLD_TICK)
✓ Vollständige Kopie der Eigenschaften des Quellinstruments
✓ Arbeitet 24/7 im Hintergrund als Dienst
📈 ANZEIGEMODI:
- 1 Tick = 1 Bar (Linienchart) - jeder Tick ist ein separater Punkt
- N Ticks = 1 Balken (Kerzenchart) - Gruppierung von Ticks in Kerzen
- Anpassbare Ticks pro Balken (1, 10, 50, 100+)
- Echte OHLC-Daten für jeden Balken
- Fließender Spread - echte Marktwerte
- Auto-Update alle N Ticks für CPU-Effizienz
💾 VERWALTUNG DER HISTORIE:
- Unbegrenzte Historienakkumulation
- Automatische Bereinigung alter Daten (optional)
- Anpassbare Balkenbegrenzung in der Historie
- Globaler Tickzähler - eindeutige Zeit für jeden Balken
- Schutz gegen das Überschreiben von Daten
⚡ LEISTUNG:
- Minimale Verarbeitungsverzögerung (Sleep 1ms)
- Aufgeschobene Chart-Aktualisierungen für CPU-Effizienz
- Optimiertes Schreiben in benutzerdefinierte Symbole
- Unterstützung von Hochfrequenzdaten
- Automatische Marktsynchronisierung
📊 ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN:
- Automatisches Öffnen des Charts beim Starten
- Unterstützung der Markttiefe (Level II) beta
- Anpassung der Farben und des Stils des Charts
- Linien- oder Kerzenanzeigemodus
- EA- und Indikator-Integration
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🔧 WIE ES FUNKTIONIERT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1. INITIALISIERUNG DES DIENSTES
└─ Erzeugt ein benutzerdefiniertes Symbol mit dem Suffix _TICK
└─ Kopiert alle Eigenschaften vom Quellsymbol
└─ Fügt Symbol zu Market Watch hinzu
└─ Öffnet den Chart (optional)
2. TICKSTREAM-VERARBEITUNG
└─ Abonniert die Ticks des Quellinstruments
└─ Verarbeitet jeden neuen Tick in Echtzeit
└─ Filtert Duplikate nach time_msc
└─ Kumuliert OHLC-Daten
3. BAR FORMATION
└─ 1 Tick = 1 Bar-Modus: schreibt jeden Tick einzeln
└─ N Ticks = 1 Bar Modus: gruppiert Ticks in Kerzen
└─ Speichert den tatsächlichen Spread (Ask - Bid)
└─ Weist jedem Balken eine eindeutige Zeit zu
└─ Automatisches Scrollen des Charts
4. SPEICHERVERWALTUNG
└─ Regelmäßige Bereinigung des alten Verlaufs (optional)
└─ Speichert die letzten N Balken
└─ Optimiert die Festplattennutzung
└─ Überlaufschutz
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚙️ EINSTELLUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 Basic:
- SourceSymbol ("EURUSD") - Ausgangsinstrument
- TickSymbolSuffix ("_TICK") - Tick-Symbol-Suffix
- TicksPerBar (1) - Ticks pro Balken
└─ 1 = Liniendiagramm (jeder Tick einzeln)
└─ 10+ = Kerzenchart (Tick-Gruppierung)
🎨 Visualisierung:
- AutoOpenChart (true) - automatisches Öffnen des Charts
- ChartUpdateEvery (10) - Chart alle N Ticks aktualisieren
💾 Datenverwaltung:
- MaxHistoryBars (50000) - maximale Anzahl von Balken in der Historie
└─ 0 = unbegrenzt (unbegrenzte Historie)
- CleanupEvery (10000) - Bereinigung alle N Ticks
└─ 0 = automatische Bereinigung deaktivieren
📡 Erweitert:
- UseBookData (false) - Markttiefe-Daten verwenden
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 FÄHIGKEITEN DES TICK-CHART-DIENSTES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ HANDELSMÖGLICHKEITEN:
- Scalping mit Micro-Timeframes
- Hochfrequenzhandel (HFT)
- Genaue Volatilitätsanalyse
- Erkennung von Marktmikrostrukturen
- Erkennung von Mustern auf Tick-Ebene
- Spread-basierter Handel
✅ ANALYTISCHE FÄHIGKEITEN:
- Visualisierung jedes Ticks
- Analyse der gleitenden Spanne
- Untersuchung der Preisgeschwindigkeit
- Erkennung von Slippage
- Überwachung der Liquidität
- Untersuchung des Auftragsflusses
✅ TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN:
- Unbegrenzte Erstellung von Tick-Charts
- Funktioniert mit allen Instrumenten (Forex, Metall, Krypto, Aktien)
- Kompatibel mit allen MT5 EAs und Indikatoren
- Export von Tickdaten für die Analyse
- Backtesting auf Tick-Daten
- Strategieoptimierung mit Tick-Präzision
✅ INTEGRATION:
- Direkte Arbeit mit Expert Advisors (EA)
- Unterstützung für alle MT5-Indikatoren
- Kopieren von Trades aus Tick-Charts
- Skripte und Dienstprogramme für Tickdaten
- API für Anwendungen von Drittanbietern
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
💡 VORTEILE VON TICK-CHARTS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 IM VERGLEICH ZU M1/M5-ZEITFENSTERN:
✓ Keine verpassten Bewegungen - jeder Tick zählt
✓ Präzise Einstiegs-/Ausstiegspunkte - Einstieg zwischen M1-Kerzen
✓ Echte Marktgeschwindigkeit - sehen Sie, wenn sich die Bewegung verlangsamt
✓ Echte Volatilität - nicht zeitgemittelt
✓ Manipulationserkennung - siehe Stop-Hunting auf Tick-Ebene
🎯 FÜR SCALPER:
✓ Arbeiten mit Mikro-Bewegungen 1-5 Punkte
✓ Einstiege zwischen Timeframe-Kerzen
✓ Präzises Einstiegs-Timing
✓ Minimales Risiko - Umkehrungen sofort erkennen
✓ Maximaler Gewinn - Ausstieg bei Bewegungshöhepunkt
🎯 FÜR ALGORITHMISCHEN HANDEL:
✓ Eliminierung von "Timeframe-Artefakten"
✓ Echte Marktmuster
✓ Tick-Präzisionsoptimierung
✓ Backtesting auf realen Daten
✓ Erkennung von Anomalien
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📚 USE CASES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🔹 BEISPIEL 1: Gold Scalping
Einstellungen:
- SourceSymbol = "GOLD"
- TicksPerBar = 1 (jeder Tick einzeln)
- DrawAskLine = true (siehe Spread)
- MaxHistoryBars = 10000
Ergebnis:
└─ Liniendiagramm mit jedem Punkt = 1 Tick
└─ Sichtbare Mikro-Bewegungen 0,1-0,5$
└─ Eingaben zwischen M1-Kerzen
└─ Arbeiten mit 3-10 Punkten Spread
🔹 BEISPIEL 2: EUR/USD Kerzenanalyse
Einstellungen:
- SourceSymbol = "EURUSD"
- TicksPerBar = 50 (gruppiert 50 Ticks in 1 Kerze)
- DrawAskLine = falsch
- MaxHistoryBars = 50000
Ergebnis:
└─ Zeitunabhängiger Kerzenchart
└─ Jede Kerze = 50 Ticks (etwa 5-30 Sekunden je nach Aktivität)
└─ Gleichmäßige Kerzen während Perioden hoher/niedriger Volatilität
└─ Muster funktionieren genauer als auf M1
BEISPIEL 3: Spread-Überwachung
Einstellungen:
- SourceSymbol = "GBPJPY"
- TicksPerBar = 1
- DrawAskLine = wahr
- ChartUpdateEvery = 1 (jeder Tick)
Ergebnis:
└─ Visuelle Verfolgung der Spread-Ausweitung
└─ Erkennung von Momenten hoher Volatilität
└─ Auffinden des optimalen Einstiegszeitpunkts
└─ Schutz vor dem Handel mit einem breiten Spread
🔹 BEISPIEL 4: Hochfrequenzhandel (HFT)
Einstellungen:
- SourceSymbol = "BTCUSD"
- TicksPerBar = 1
- MaxHistoryBars = 100000
- CleanupEvery = 50000
Result:
└─ Unbegrenzte Tick-History
└─ Markt-Mikrostruktur-Analyse
└─ Erkennung von Orderflow-Mustern
└─ Optimierung des HFT-Algorithmus
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎓 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📌 INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME:
1. kompilieren Sie TickChartService.mq5 (.ex5 sollte erscheinen)
2. in MT5 den Bereich "Dienste" aufrufen (Tools → Optionen → Expert Advisors)
3. in den Einstellungen die Ausführung des Dienstes zulassen
4. öffnen Sie die Registerkarte "Navigator" → "Dienste".
5. Ziehen Sie TickChartService auf einen beliebigen Chart
6. Konfigurieren Sie die Parameter und klicken Sie auf "OK".
7. GOLD_TICK Chart wird automatisch geöffnet!
📌 MODUSAUSWAHL:
- TicksPerBar = 1
└─ Für Scalping und maximale Details
└─ Liniendiagramm, jeder Punkt = Tick
└─ Empfohlen für GOLD, Indizes, Krypto
- TicksPerBar = 10-50
└─ Für Kerzenanalyse
└─ Zeitunabhängige Kerzen
└─ Empfohlen für hochaktive Forex-Paare
- TicksPerBar = 100+
└─ Für "langsamere" Analysen
└─ Größere Kerzen = weniger Rauschen
└─ Empfohlen für exotische Paare
📌 LEISTUNGSOPTIMIERUNG:
- DrawAskLine = false, wenn Ask-Line nicht benötigt wird (spart CPU)
- ChartUpdateEvery = 10-50 zur Reduzierung der Chartlast
- MaxHistoryBars = 10000-50000 zur Begrenzung des Speichers
- CleanupEvery = 10000+ für periodische Bereinigungen
📌 VISUALISIERUNG DER STREUUNG:
- DrawAskLine = true für visuelle Spread-Kontrolle
- Rote Ask-Linie immer über der blauen Bid-Linie
- Abstand zwischen den Linien = aktueller Spread
- Abstand verbreitert sich = Volatilitätsanstieg
- Verengung = ruhiger Markt, guter Einstiegszeitpunkt
📌 ARBEITEN MIT EA:
- EA an Tick-Chart anhängen (GOLD_TICK)
- EA wird bei jedem Tick Signale empfangen
- Eröffnen Sie den Handel mit dem realen Symbol (GOLD)
- RealSymbol in EA konfigurieren, wenn Suffix verwendet wird
- Testen Sie mit Tick-Daten für maximale Genauigkeit
📌 VERWALTUNG DER HISTORIE:
- MaxHistoryBars = 0 → unbegrenzte Historie (Festplatte beobachten!)
- MaxHistoryBars = 50000 → etwa 1-2 Tage bei aktivem Instrument
- CleanupEvery → periodische Bereinigung ohne Dienstunterbrechung
- Daten gespeichert in: MQL5\Bases\TickCharts\...
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚠️ TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ Plattform: MetaTrader 5 (Build 3300+)
✅ Dateityp: Dienst (läuft im Hintergrund)
✅ Berechtigungen: Benutzerdefinierte Symbolerstellung erlaubt
✅ CPU: Mittlere Belastung (optimiert)
✅ Speicher: 100-500 MB je nach Verlauf
✅ Festplatte: 10-100 MB pro 100.000 Ticks
✅ Internet: Stabile Verbindung für Tick-Stream
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🚀 ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Tick Chart Service bietet die Grundlage für:
- Entwicklung von Tick-Indikatoren
- Erstellung von HFT-Handelssystemen
- Orderflow- und Marktprofilanalyse
- Markt-Mikrostrukturforschung
- Tick-Präzisions-Backtesting
- Kopieren von Geschäften in Echtzeit
- Überwachung von Spreads und Liquidität
- Erkennung von Manipulationen und Anomalien
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
💼 ZIELPUBLIKUM
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
- Scalper und Daytrader
- HFT-Systementwickler
- Algorithmische Händler
- Marktanalysten
- Mikrostrukturforscher
- Professionelle Händler, die maximale Präzision benötigen
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎁 WAS ENTHALTEN IST
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
✓ TickChartService.mq5 Quellcode
✓ Kompilierte .ex5-Datei
✓ Ausführliche Dokumentation
✓ Einstellungsbeispiele für verschiedene Instrumente
✓ EA-Integrationsanweisungen
✓ Technischer Support
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⭐ HAUPTVORTEILE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🏆 Arbeitet 24/7 im Hintergrundmodus
🏆 Unterstützung für beliebige Instrumente
🏆 Schwebende Spread-Visualisierung bei installiertem TickChartAskLine-Indikator
🏆 Unbegrenzte Historie
🏆 Optimierte Leistung
🏆 Vollständige Integration des MT5-Ökosystems
🏆 Offener Quellcode für Modifikationen
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
BEREIT, FEEDBACK FÜR VERBESSERUNGEN ANZUNEHMEN
ERÖFFNEN SIE EINE NEUE DIMENSION DES HANDELS - TICKCHARTS!
SEHEN SIE, WAS ANDEREN TRADERN VERBORGEN BLEIBT!