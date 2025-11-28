Buyer Seller Balance Analyzer

📊 Buyer Seller Balance Analyzer bietet einen umfassenden Überblick über die Stärke von Käufern und Verkäufern über mehrere Zeitrahmen hinweg.

🔧 Hauptkomponenten:

  • 🧮 Buyer/Seller Balance Tabelle

  • 📈 Zeigt das Verhältnis von Käufern und Verkäufern

  • ⏱ Deckt Zeitrahmen von M1 bis MN1 ab

  • 🎨 Farblich gekennzeichnete Werte (grün = Käufer, rot = Verkäufer)

📌 Wichtige Kennzahlen:

  • 🟢 Buyers (%) – Anteil der Käufer

  • 🔴 Sellers (%) – Anteil der Verkäufer

  • ⚖️ Balance – Unterschied zwischen Käufern und Verkäufern

  • 💪 Strength – Trendstärke (STRONG/MEDIUM/WEAK)

  • 🔊 Volume – Anzeige des Handelsvolumens (HIGH/normal)

🛠 Zusätzliche Funktionen:

  • 📉 Gleitende Durchschnitte (8, 21, 50, 100, 200)

  • 💵 Aktueller Preis mit horizontaler Linie

  • 🌟 Hervorhebung von hohem Volumen

🧠 Interpretation der Signale:

Starker Trend:

  • ✅ Balance deutlich positiv (kräftiges Grün) → Starker Aufwärtstrend

  • ❌ Balance deutlich negativ (kräftiges Rot) → Starker Abwärtstrend

Umkehrungen:

  • 🔄 Plötzliche Veränderungen im Balance können eine Trendwende signalisieren

  • 📉 Abschwächung der Stärke (von STRONG zu MEDIUM/WEAK) kann einem Trendwechsel vorausgehen

Konsolidierung:

  • 💤 Niedrige Balance-Werte (nahe null) deuten auf Konsolidierung hin

  • ⚠️ Schwache Stärke (WEAK) ohne signifikantes Volumen bestätigt Konsolidierung

Bestätigung durch Volumen:

  • 🔔 Erhöhtes Volumen (gelb hervorgehoben) verleiht der aktuellen Bewegung Glaubwürdigkeit

  • ❗ Ein starker Trend mit geringem Volumen kann weniger zuverlässig sein

🔍 Multi-Timeframe-Analyse:

  • 🔗 Konsistenz über verschiedene Zeitrahmen hinweg verstärkt das Signal

  • 🧭 Beispiel: Ein Aufwärtstrend auf H4, bestätigt durch einen Aufwärtstrend auf D1, ist ein stärkeres Signal

🎯 Dieser Indikator ist besonders nützlich für:

  • 📊 Erkennung der Trendstärke

  • 🔍 Identifizierung potenzieller Umkehrungen

  • 📢 Bestätigung von Bewegungen durch Volumen

  • 🧭 Multi-Timeframe-Analyse

✅ Ideal für Trader, die eine klare und übersichtliche Darstellung der Marktkräfte an einem Ort bevorzugen.


Empfohlene Produkte
Price Position Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indikatoren
Preislage-Indikator.... Dieser Indikator sagt Ihnen genau, wann Sie auf dem Markt mit Warnungen kaufen oder verkaufen sollten, er funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Markt Ihrer Wahl, er ist hochpräzise und ist definitiv die Investition wert, dieser Indikator funktioniert gut mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts, den ich auch zum Verkauf habe, achten Sie darauf, mein Profil zu besuchen, um meine Produkte zu sehen. Es gibt Kauf- und Verkaufssignale aus, die auf dem aktuell
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Currency Slope Strength for MT5
Fabio Albano
Indikatoren
Metatrader 5 Version des bekannten MT4 Indikators "Currency Slope Strength". Dieses Tool wurde entwickelt, um die Stärke der wichtigsten globalen Währungen in Echtzeit visuell zu messen und so Trendwährungen, Umkehrungen und Cross-Currency-Gelegenheiten zu identifizieren. Währungen: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD und USD. Level-Crossing-Warnungen (Pop-up, Push, E-Mail). Anpassbare Zeitrahmen (Haupt- und Extrazeitrahmen). Anpassbare Farben. Nicht wiederholend . Der Indikator läuft im Strategy
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern , Das erspart Ihnen die Mühe, die Zeiträume zu wechseln. Wir übertragen den tatsächlichen Betrieb des Systems per Live-Stream. Bitte prüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte testen Sie es selbst. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Inv
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der TickVolume -Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt. Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Mult
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
Indikatoren
Der Pairs Spread Indikator wurde für die beliebte Strategie des Pairs Trading, Spread Trading oder der statistischen Arbitrage entwickelt. Dieser Indikator misst den Abstand (Spread) zwischen den Preisen von zwei direkt (positiv) korrelierten Instrumenten und zeigt das Ergebnis als Kurve mit Standardabweichungen an. So können Händler schnell erkennen, wann die Instrumente zu weit auseinander liegen und diese Information für Handelsmöglichkeiten nutzen. So verwenden Sie den Pairs Spread Indikato
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indikatoren
Gold Venamax – das ist der beste technische Indikator für Aktien. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und potenzielle Einstiegszonen wider. Indikatorfunktionen: Dies ist ein Super-Indikator mit Magic und zwei Blöcken von Trendpfeilen für komfortables und profitables Trading. Auf dem Diagramm wird eine rote Schaltfläche zum Wechseln von Blöcken angezeigt. Magic ist in den Indikatoreinstellungen eingestellt, sodass Sie den Indika
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Volume with ema25
Quang Trung Luu
Indikatoren
"Erschließen Sie tiefere Markteinblicke mit unserem fortschrittlichen MQL5 Volumenindikator! Dieses Tool kombiniert Echtzeit-Volumendaten mit einem EMA25-Overlay, das Schlüsselbereiche hervorhebt, in denen das Volumen mindestens 1,5 Mal über dem EMA25 liegt - perfekt, um hochwirksame Trends zu erkennen. Passen Sie Farben und Deckkraft mühelos an Ihren Stil an. Außerdem können Sie Ihre Charts optimieren, indem Sie die Standard-Volumenanzeige des MT5 deaktivieren: Gehen Sie einfach zu den Chartei
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indikatoren
Quantum Channel Pro ist ein revolutionäres Multi-Channel-Volatilitätsanalyse-Tool, das Trenderkennung, Umkehrpunkte und Marktrauschen präzise identifiziert. Durch adaptive Standardabweichungskanäle werden drei Preiszonen (innerer, mittlerer und äußerer Kanal) dynamisch dargestellt, um Händlern bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Hauptmerkmale: Drei intelligente Kanäle (1σ, 2σ, 3σ) Echtzeit-Wahrscheinlichkeitsstatistik Adaptives Rauschfilterung Für alle Zeithorizonte geeignet Signale: Trendfo
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Buyer Seller Arrows – Handle mit Selbstvertrauen! Entdecke ein revolutionäres Tool zur visuellen Analyse der Stärke von Käufern und Verkäufern über alle Zeitrahmen – von M1 bis MN1. Dieser Indikator bietet dir einen sofortigen Überblick über die Marktdynamik mithilfe von farbcodierten Prozentwerten und Pfeilen. Hauptfunktionen: Grüne Aufwärtspfeile = Käuferdominanz Rote Abwärtspfeile = Verkäuferdominanz Prozentuale Stärke für jeden Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) Farbcod
MultiSessionVolumeProfile
Everett Wright
Indikatoren
MultiSession Volume Profile ist ein professioneller Volumenprofil-Indikator für MetaTrader 5, der separate POC-, VAH-, VAL- und Volumen-Histogramme für mehrere benutzerdefinierte Handelssitzungen auf demselben Diagramm erstellt. Es hilft Ihnen zu sehen, wo sich das Volumen wirklich in jedem Teil des Tages konzentriert (RTH, Globex, Asien, London, etc.), so dass Sie wichtige Intraday-Levels, Bereiche und Magnete identifizieren können, die viele Standard-Tools übersehen. Die wichtigsten Vorteile M
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
Robotizz Indicator
Renato Takahashi
Indikatoren
Robotizz Indikator ist ein leistungsfähiger Indikator für den Handel mit Preis-Aktion und gleitende Durchschnitte. Robotizz zeigt mit Pfeilen auf Long-Trades oder Short-Trades, zeigt einige TP und SL Punkte zu. Es funktioniert mit jedem Symbol, auch auf Forex-Märkten oder B3 brasilianischen Märkten. Sie können gleitende Durchschnitte Perioden konfigurieren, neben einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Es ist auch möglich, Pfeilpositionen zu konfigurieren. Testen Sie Robotizz ei
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indikatoren
Deriv beitreten Link im Profil>>> HOLEN SIE SICH DIESE VOLLSTÄNDIGE KOPIE UND ERHALTEN SIE EINEN WEITEREN KOSTENLOSEN INDIKATOR EINER DER BESTEN UND NÜTZLICHSTEN INDIKATOREN DER WELT ... Dies ist einer der besten und nützlichsten Indikatoren, der von den Top-Händlern der Welt verwendet wird. AUTOMATISCHE UNTERSTÜTZUNG UND WIDERSTAND Diese Art des Handelns wird auch als Angebot und Nachfrage bezeichnet. Bei dieser Art des Handelns können Sie sehen, dass automatische Farben erscheinen, wenn der
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indikatoren
Grundlegende Informationen. Um seine Arbeit zu verrichten, nimmt der Indikator Daten über Volumina aus einem niedrigeren Zeitrahmen, erstellt Marktprofile für einen höheren Zeitrahmen und ein Histogramm für den aktuellen Zeitrahmen. Der Indikator startet in mehreren Stufen. In diesem Fall werden Meldungen wie: "Build Source & Target TF. Step: ..." werden im Protokoll ausgegeben. Der Prozess kann beschleunigt werden, indem der Eingabeparameter Millisekunden zwischen den Schritten - die Initialisi
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
Indikatoren
Der Indikator zeigt das Auftragsbuch an und vergrößert dessen Tiefe, indem er den Standort von Aufträgen anzeigt, die über das aktuelle "Fenster" hinausgegangen sind. Fähigkeit des Indikators Anzeige des Stands der offenen Positionen. Simulation der Platzierung/Stornierung/Bearbeitung schwebender Aufträge direkt im angezeigten Orderbuch. Merkmale des Indikators Die Anzeige des Orderbuchs funktioniert nur für die Handelssymbole, für die sie vom Broker übertragen wird. Um die Informationen über
FREE
ClusterSecondForex
Rafil Nurmukhametov
4.67 (3)
Utilitys
Mit dem Dienstprogramm können Sie verschiedene Arten von Diagrammen erstellen: Sekundendiagramm von 1 Sekunde bis 86400 Sekunden Tick-Chart ab 1 Tick und darüber Das Volumen-Diagramm Delta-Diagramm Renko-Diagramm Bereichschart Produktdemo https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecondforex Eingebaute Indikatoren für die volumetrische Analyse: Tägliches Marktprofil und Marktprofil des ausgewählten Zeitrahmens, Cluster-Suche Ungleichgewicht VWAP Dynamischer POC, VAH, VAL die Profiltiefe des Markte
Pro Smart Spread Timer
Daiki Watanabe
Indikatoren
Verlieren Sie kein Geld mehr durch plötzliche Spread-Ausweitungen. In modernen volatilen Märkten (insbesondere Gold und Kryptowährungen) können sich die Spreads innerhalb von Sekunden verdoppeln. Manuelle Spread Timer sind veraltet und lästig zu konfigurieren. Der Pro Smart Spread Timer (Pro SST) löst dieses Problem mit der "Zero Config Technology" . Legen Sie ihn einfach auf einen beliebigen Chart. Er analysiert automatisch die letzten 100 Balken, lernt den "normalen" Spread für das jeweilig
Growth Guard MT5
Jaron Clegg
Utilitys
Growth Guard - Erweitern Sie Ihr Portfolio-Management Verwalten Sie mehrere EAs auf dem MT5 und haben Sie Schwierigkeiten, deren Leistung zu überwachen? Growth Guard ist Ihre ultimative Überwachungslösung, die entwickelt wurde, um ein wachsames Auge auf externe Expert Advisors (EAs) zu haben. Durch die nahtlose Verfolgung von Gewinnfaktoren, aufeinanderfolgenden Verlusten und anderen wichtigen Metriken gewährleistet Growth Guard, dass Ihr Handelsportfolio optimiert und sicher bleibt. Wie es funk
BidAsk Balance Free
Dmitriy Gurenko
Indikatoren
Der Indikator misst und zeigt den Unterschied in der Anzahl der "Bid" und "Ask" Preisänderungen in Form von digitalen, analogen und grafischen Indikatoren. Der Indikator wurde für die Marktforschung und für die Bestimmung des Zeitpunkts der Positionsschließung beim Scalping-Handel mit dem Zeitrahmen H1 oder weniger entwickelt. Die Verwendung mit einem größeren Zeitrahmen ist nicht verboten, aber wegen der großen Anzahl von kumulierten Werten nicht informativ. Theorie Bei den meisten Symbolen änd
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unü
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen. Benu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
Indikatoren
Wer möchte nicht die Marktpreise vorhersagen? Dieser Indikator gibt Ihnen mehr Vertrauen, um eine Position einzunehmen. Er gibt Ihnen Warnungen mit einem Prozentsatz der Chance, dass die nächste Kerze bärisch oder bullisch sein könnte. Natürlich können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können versuchen.... Sie können den Prozentsatz anpassen, um einen präziseren Filter zu erhalten. Zögern Sie nicht, mich für Informationen zu kontaktieren.
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen! Auf der Grund
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indikatoren
Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Eingebaute Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale Preis
Weitere Produkte dieses Autors
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Clever Parabolic RSI Ein intelligenter Oszillator, der Parabolic SAR und RSI kombiniert – für präzise Marktsignale Dieser Oszillator vereint die Stärken zweier bewährter technischer Indikatoren – Parabolic SAR und RSI – und bildet daraus ein intelligentes System, das den Marktzustand , die Trendstärke sowie klare Kauf- und Verkaufssignale visuell darstellt. Funktionsweise: Ein grüner quadratischer Punkt signalisiert den Beginn eines Aufwärtstrends Ein roter quadratischer Punkt zeigt
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
️ Power Moving Average Signals Überblick: Power Moving Average Signals ist eine trendfolgende Handelsstrategie, die auf dem Kreuzungspunkt zweier gleitender Durchschnitte basiert – einem schnellen und einem langsamen. Sie erzeugt klare Kauf- und Verkaufssignale , sobald sich die Marktbewegung ändert: Kaufsignal : Der schnelle MA kreuzt den langsamen MA von unten nach oben Verkaufssignal : Der schnelle MA kreuzt den langsamen MA von oben nach unten Optimiert für Währungspaare: Diese St
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
️ Ichimoku Kinko Hyo System Ein intelligentes Tool für präzise und effiziente Marktanalyse Dieser Indikator basiert auf dem bewährten System Ichimoku Kinko Hyo und bietet einen umfassenden Überblick über die Marktstruktur, Dynamik und potenzielle Preisbewegungen. Er wurde entwickelt, um Tradern schnelle und visuell geführte Entscheidungen zu ermöglichen. Hauptmerkmale: Hohe Genauigkeit durch fortschrittliche Marktanalyse über mehrere Zeitrahmen hinweg ️ Sofortiger Marktüberblick –
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Power Market Strength Panel Pro – Ein einziges Panel mit allen wichtigen Indikatoren Power Market Strength Panel Pro ist kein gewöhnlicher Indikator. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Trading-Tool , das mehrere entscheidende technische Indikatoren kombiniert und den Markt automatisch für dich analysiert. Enthält folgende Schlüsselindikatoren: EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt) – bestimmt die Trendrichtung ADX + DI+/- – misst die Trendstärke und den Kauf-/Verkaufsdruck RSI
Trend Reversal Signals
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
TREND REVERSAL SIGNALS – präzise Signale für Trendwenden TREND REVERSAL SIGNALS ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um Wendepunkte im Markt mit höchster Genauigkeit zu erkennen. Er analysiert Preisdaten (OHLC) und identifiziert wichtige Kerzenformationen, die auf eine mögliche Trendwende hinweisen. Durch die Kombination von Price Action, Volatilität (ATR) und Marktstruktur liefert er klare Kauf- oder Verkaufssignale direkt im Chart. Analytische Grundlage: Price Actio
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
AutoLevels – Intelligente Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandszonen AutoLevels ist ein leistungsstarker Indikator, der automatisch die wichtigsten Preiszonen anhand von Echtzeit-Charts erkennt. Er analysiert Swing-Highs und Swing-Lows , die Marktvolatilität (ATR) sowie wiederholte Preisreaktionen, um zuverlässige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Grundlagen: Swing-Punkte mit anpassbarer Empfindlichkeit (LeftBars & RightBars) Dynamische Zonenbreite basierend auf
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
AutoLevelsPro — ein Indikator, der Preisdaten analysiert und automatisch Support- und Resistance-Zonen markiert. Er wurde speziell für niedrige Timeframes entwickelt, optimal für den 15-Minuten-Chart , wo der Markt besonders dynamisch reagiert. Verwendete Daten: High — Höchstpreis der Kerze Low — Tiefstpreis der Kerze Close — für die ATR-Berechnung Zeitstempel jeder Kerze zur genauen Platzierung der Zonen ️ Analyseprozess: Erkennung lokaler Hochs (Swing High) und Tiefs (Swing
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Buyer Seller Arrows – Handle mit Selbstvertrauen! Entdecke ein revolutionäres Tool zur visuellen Analyse der Stärke von Käufern und Verkäufern über alle Zeitrahmen – von M1 bis MN1. Dieser Indikator bietet dir einen sofortigen Überblick über die Marktdynamik mithilfe von farbcodierten Prozentwerten und Pfeilen. Hauptfunktionen: Grüne Aufwärtspfeile = Käuferdominanz Rote Abwärtspfeile = Verkäuferdominanz Prozentuale Stärke für jeden Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) Farbcod
MACD Ultra Pro v3
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
MACD Ultra Pro v3.1 – Mehr als nur MACD MACD Ultra Pro v3.1 ist kein gewöhnlicher MACD. Es handelt sich um eine stark erweiterte Version, die eine umfassende Datenanalyse in Echtzeit integriert. Der Indikator verfolgt nicht nur aktuelle Kursbewegungen, sondern analysiert auch die historische Marktentwicklung und liefert darauf basierend einen vorausschauenden Blick auf zukünftige Trends. Was ihn vom klassischen MACD unterscheidet Tiefgehende Echtzeit-Datenanalyse – verarbeitet nicht nur Kursd
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension