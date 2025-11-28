Buyer Seller Balance Analyzer
- Indikatoren
- Oleksandr Sheyko
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 28 November 2025
- Aktivierungen: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer bietet einen umfassenden Überblick über die Stärke von Käufern und Verkäufern über mehrere Zeitrahmen hinweg.
🔧 Hauptkomponenten:
-
🧮 Buyer/Seller Balance Tabelle
-
📈 Zeigt das Verhältnis von Käufern und Verkäufern
-
⏱ Deckt Zeitrahmen von M1 bis MN1 ab
-
🎨 Farblich gekennzeichnete Werte (grün = Käufer, rot = Verkäufer)
📌 Wichtige Kennzahlen:
-
🟢 Buyers (%) – Anteil der Käufer
-
🔴 Sellers (%) – Anteil der Verkäufer
-
⚖️ Balance – Unterschied zwischen Käufern und Verkäufern
-
💪 Strength – Trendstärke (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – Anzeige des Handelsvolumens (HIGH/normal)
🛠 Zusätzliche Funktionen:
-
📉 Gleitende Durchschnitte (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 Aktueller Preis mit horizontaler Linie
-
🌟 Hervorhebung von hohem Volumen
🧠 Interpretation der Signale:
Starker Trend:
-
✅ Balance deutlich positiv (kräftiges Grün) → Starker Aufwärtstrend
-
❌ Balance deutlich negativ (kräftiges Rot) → Starker Abwärtstrend
Umkehrungen:
-
🔄 Plötzliche Veränderungen im Balance können eine Trendwende signalisieren
-
📉 Abschwächung der Stärke (von STRONG zu MEDIUM/WEAK) kann einem Trendwechsel vorausgehen
Konsolidierung:
-
💤 Niedrige Balance-Werte (nahe null) deuten auf Konsolidierung hin
-
⚠️ Schwache Stärke (WEAK) ohne signifikantes Volumen bestätigt Konsolidierung
Bestätigung durch Volumen:
-
🔔 Erhöhtes Volumen (gelb hervorgehoben) verleiht der aktuellen Bewegung Glaubwürdigkeit
-
❗ Ein starker Trend mit geringem Volumen kann weniger zuverlässig sein
🔍 Multi-Timeframe-Analyse:
-
🔗 Konsistenz über verschiedene Zeitrahmen hinweg verstärkt das Signal
-
🧭 Beispiel: Ein Aufwärtstrend auf H4, bestätigt durch einen Aufwärtstrend auf D1, ist ein stärkeres Signal
🎯 Dieser Indikator ist besonders nützlich für:
-
📊 Erkennung der Trendstärke
-
🔍 Identifizierung potenzieller Umkehrungen
-
📢 Bestätigung von Bewegungen durch Volumen
-
🧭 Multi-Timeframe-Analyse
✅ Ideal für Trader, die eine klare und übersichtliche Darstellung der Marktkräfte an einem Ort bevorzugen.