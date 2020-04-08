Buyer Seller Balance Analyzer

📊 Buyer Seller Balance Analyzer fornece uma visão abrangente da força de compradores e vendedores em múltiplos períodos de tempo.

🔧 Componentes principais:

  • 🧮 Tabela Buyer/Seller Balance

  • 📈 Mostra a proporção de compradores e vendedores

  • ⏱ Abrange períodos de M1 até MN1

  • 🎨 Valores diferenciados por cores (verde = compradores, vermelho = vendedores)

📌 Métricas-chave:

  • 🟢 Buyers (%) – Percentual de compradores

  • 🔴 Sellers (%) – Percentual de vendedores

  • ⚖️ Balance – Diferença entre compradores e vendedores

  • 💪 Strength – Força da tendência (STRONG/MEDIUM/WEAK)

  • 🔊 Volume – Indicação do volume de negociações (HIGH/normal)

🛠 Elementos adicionais:

  • 📉 Médias móveis (8, 21, 50, 100, 200)

  • 💵 Preço atual com linha horizontal

  • 🌟 Destaque para alto volume

🧠 Interpretação dos sinais:

Tendência forte:

  • ✅ Balance significativamente positivo (verde forte) → Forte tendência de alta

  • ❌ Balance significativamente negativo (vermelho forte) → Forte tendência de baixa

Reversões:

  • 🔄 Mudanças repentinas no Balance podem sinalizar reversão de tendência

  • 📉 Enfraquecimento da força (de STRONG para MEDIUM/WEAK) pode anteceder mudança de tendência

Consolidação:

  • 💤 Valores baixos de Balance (próximos de zero) indicam consolidação

  • ⚠️ Força fraca (WEAK) sem volume significativo confirma consolidação

Confirmação por volume:

  • 🔔 Aumento de volume (destacado em amarelo) adiciona credibilidade ao movimento atual

  • ❗ Tendência forte com baixo volume pode ser menos confiável

🔍 Análise multi‑timeframe:

  • 🔗 Consistência entre diferentes períodos fortalece o sinal

  • 🧭 Exemplo: tendência de alta em H4 confirmada por tendência de alta em D1 é um sinal mais forte

🎯 Este indicador é especialmente útil para:

  • 📊 Identificar a força da tendência

  • 🔍 Detectar potenciais reversões

  • 📢 Confirmar movimentos com volume

  • 🧭 Realizar análise multi‑timeframe

✅ Ideal para traders que preferem uma visão clara e organizada das forças do mercado em um só lugar.


