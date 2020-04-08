Buyer Seller Balance Analyzer
- Indicadores
- Oleksandr Sheyko
- Versão: 2.2
- Atualizado: 28 novembro 2025
- Ativações: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer fornece uma visão abrangente da força de compradores e vendedores em múltiplos períodos de tempo.
🔧 Componentes principais:
-
🧮 Tabela Buyer/Seller Balance
-
📈 Mostra a proporção de compradores e vendedores
-
⏱ Abrange períodos de M1 até MN1
-
🎨 Valores diferenciados por cores (verde = compradores, vermelho = vendedores)
📌 Métricas-chave:
-
🟢 Buyers (%) – Percentual de compradores
-
🔴 Sellers (%) – Percentual de vendedores
-
⚖️ Balance – Diferença entre compradores e vendedores
-
💪 Strength – Força da tendência (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – Indicação do volume de negociações (HIGH/normal)
🛠 Elementos adicionais:
-
📉 Médias móveis (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 Preço atual com linha horizontal
-
🌟 Destaque para alto volume
🧠 Interpretação dos sinais:
Tendência forte:
-
✅ Balance significativamente positivo (verde forte) → Forte tendência de alta
-
❌ Balance significativamente negativo (vermelho forte) → Forte tendência de baixa
Reversões:
-
🔄 Mudanças repentinas no Balance podem sinalizar reversão de tendência
-
📉 Enfraquecimento da força (de STRONG para MEDIUM/WEAK) pode anteceder mudança de tendência
Consolidação:
-
💤 Valores baixos de Balance (próximos de zero) indicam consolidação
-
⚠️ Força fraca (WEAK) sem volume significativo confirma consolidação
Confirmação por volume:
-
🔔 Aumento de volume (destacado em amarelo) adiciona credibilidade ao movimento atual
-
❗ Tendência forte com baixo volume pode ser menos confiável
🔍 Análise multi‑timeframe:
-
🔗 Consistência entre diferentes períodos fortalece o sinal
-
🧭 Exemplo: tendência de alta em H4 confirmada por tendência de alta em D1 é um sinal mais forte
🎯 Este indicador é especialmente útil para:
-
📊 Identificar a força da tendência
-
🔍 Detectar potenciais reversões
-
📢 Confirmar movimentos com volume
-
🧭 Realizar análise multi‑timeframe
✅ Ideal para traders que preferem uma visão clara e organizada das forças do mercado em um só lugar.