Buyer Seller Balance Analyzer

📊 Buyer Seller Balance Analyzer offre una panoramica completa della forza di acquirenti e venditori su diversi timeframe.

🔧 Componenti principali:

  • 🧮 Tabella Buyer/Seller Balance

  • 📈 Mostra il rapporto tra acquirenti e venditori

  • ⏱ Copre i timeframe da M1 a MN1

  • 🎨 Valori codificati a colori (verde = acquirenti, rosso = venditori)

📌 Metriche chiave:

  • 🟢 Buyers (%) – Percentuale di acquirenti

  • 🔴 Sellers (%) – Percentuale di venditori

  • ⚖️ Balance – Differenza tra acquirenti e venditori

  • 💪 Strength – Forza del trend (STRONG/MEDIUM/WEAK)

  • 🔊 Volume – Indicazione del volume delle operazioni (HIGH/normal)

🛠 Funzionalità aggiuntive:

  • 📉 Medie mobili (8, 21, 50, 100, 200)

  • 💵 Prezzo attuale con linea orizzontale

  • 🌟 Evidenziazione dei volumi elevati

🧠 Interpretazione dei segnali:

Trend forte:

  • ✅ Balance significativamente positivo (verde intenso) → Forte trend rialzista

  • ❌ Balance significativamente negativo (rosso intenso) → Forte trend ribassista

Inversioni:

  • 🔄 Cambiamenti improvvisi nel Balance possono segnalare un’inversione di trend

  • 📉 Indebolimento della forza (da STRONG a MEDIUM/WEAK) può precedere un cambio di trend

Consolidamento:

  • 💤 Valori di Balance vicini allo zero indicano consolidamento

  • ⚠️ Forza debole (WEAK) senza volume significativo conferma il consolidamento

Conferma tramite volume:

  • 🔔 Aumento del volume (evidenziato in giallo) aggiunge credibilità al movimento

  • ❗ Un trend forte con basso volume può essere meno affidabile

🔍 Analisi multi‑timeframe:

  • 🔗 La coerenza tra diversi timeframe rafforza il segnale

  • 🧭 Esempio: un trend rialzista su H4 confermato da un trend rialzista su D1 è un segnale più forte

🎯 Questo indicatore è particolarmente utile per:

  • 📊 Identificare la forza del trend

  • 🔍 Rilevare potenziali inversioni

  • 📢 Confermare i movimenti tramite il volume

  • 🧭 Effettuare analisi multi‑timeframe

✅ Ideale per i trader che preferiscono una visione chiara e ordinata delle forze di mercato in un unico strumento.


