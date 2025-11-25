Buyer Seller Balance Analyzer
- Indicatori
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 1.75
- Attivazioni: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer offre una panoramica completa della forza di acquirenti e venditori su diversi timeframe.
🔧 Componenti principali:
-
🧮 Tabella Buyer/Seller Balance
-
📈 Mostra il rapporto tra acquirenti e venditori
-
⏱ Copre i timeframe da M1 a MN1
-
🎨 Valori codificati a colori (verde = acquirenti, rosso = venditori)
📌 Metriche chiave:
-
🟢 Buyers (%) – Percentuale di acquirenti
-
🔴 Sellers (%) – Percentuale di venditori
-
⚖️ Balance – Differenza tra acquirenti e venditori
-
💪 Strength – Forza del trend (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – Indicazione del volume delle operazioni (HIGH/normal)
🛠 Funzionalità aggiuntive:
-
📉 Medie mobili (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 Prezzo attuale con linea orizzontale
-
🌟 Evidenziazione dei volumi elevati
🧠 Interpretazione dei segnali:
Trend forte:
-
✅ Balance significativamente positivo (verde intenso) → Forte trend rialzista
-
❌ Balance significativamente negativo (rosso intenso) → Forte trend ribassista
Inversioni:
-
🔄 Cambiamenti improvvisi nel Balance possono segnalare un’inversione di trend
-
📉 Indebolimento della forza (da STRONG a MEDIUM/WEAK) può precedere un cambio di trend
Consolidamento:
-
💤 Valori di Balance vicini allo zero indicano consolidamento
-
⚠️ Forza debole (WEAK) senza volume significativo conferma il consolidamento
Conferma tramite volume:
-
🔔 Aumento del volume (evidenziato in giallo) aggiunge credibilità al movimento
-
❗ Un trend forte con basso volume può essere meno affidabile
🔍 Analisi multi‑timeframe:
-
🔗 La coerenza tra diversi timeframe rafforza il segnale
-
🧭 Esempio: un trend rialzista su H4 confermato da un trend rialzista su D1 è un segnale più forte
🎯 Questo indicatore è particolarmente utile per:
-
📊 Identificare la forza del trend
-
🔍 Rilevare potenziali inversioni
-
📢 Confermare i movimenti tramite il volume
-
🧭 Effettuare analisi multi‑timeframe
✅ Ideale per i trader che preferiscono una visione chiara e ordinata delle forze di mercato in un unico strumento.