Buyer Seller Balance Analyzer
- インディケータ
- Oleksandr Sheyko
- バージョン: 2.2
- アップデート済み: 28 11月 2025
- アクティベーション: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer は、複数のタイムフレームにおける買い手と売り手の力を包括的に把握できます。
🔧 主なコンポーネント:
-
🧮 Buyer/Seller Balance テーブル
-
📈 買い手と売り手の比率を表示
-
⏱ M1 から MN1 までのタイムフレームをカバー
-
🎨 色分けされた値（緑 = 買い手、赤 = 売り手）
📌 主要指標:
-
🟢 Buyers (%) – 買い手の割合
-
🔴 Sellers (%) – 売り手の割合
-
⚖️ Balance – 買い手と売り手の差
-
💪 Strength – トレンドの強さ (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – 取引量の指標 (HIGH/normal)
🛠 追加機能:
-
📉 移動平均線 (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 水平線で示す現在価格
-
🌟 高い取引量の強調表示
🧠 シグナル解釈:
強いトレンド:
-
✅ Balance が大きく正（濃い緑） → 強い上昇トレンド
-
❌ Balance が大きく負（濃い赤） → 強い下降トレンド
反転:
-
🔄 Balance の急変はトレンド反転の可能性を示す
-
📉 強さが STRONG から MEDIUM/WEAK に弱まるとトレンド変化の前兆になる
レンジ・調整:
-
💤 Balance がゼロ付近 → レンジ相場・調整局面
-
⚠️ WEAK かつ取引量が少ない → レンジを確認
ボリュームによる確認:
-
🔔 増加した取引量（黄色で強調）は動きの信頼性を高める
-
❗ 低ボリュームでの強いトレンドは信頼性が低い可能性あり
🔍 マルチタイムフレーム分析:
-
🔗 複数タイムフレームでの一貫性はシグナルを強化
-
🧭 例: H4 の上昇トレンドが D1 の上昇トレンドで確認されれば、より強力なシグナル
🎯 このインジケーターが特に役立つ場面:
-
📊 トレンドの強さを特定
-
🔍 潜在的な反転を検出
-
📢 ボリュームで動きを確認
-
🧭 マルチタイムフレーム分析
✅ 市場の力を一目で把握したいトレーダーに最適です。