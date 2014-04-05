Buyer Seller Balance Analyzer

📊 Buyer Seller Balance Analyzer は、複数のタイムフレームにおける買い手と売り手の力を包括的に把握できます。

🔧 主なコンポーネント:

  • 🧮 Buyer/Seller Balance テーブル

  • 📈 買い手と売り手の比率を表示

  • ⏱ M1 から MN1 までのタイムフレームをカバー

  • 🎨 色分けされた値（緑 = 買い手、赤 = 売り手）

📌 主要指標:

  • 🟢 Buyers (%) – 買い手の割合

  • 🔴 Sellers (%) – 売り手の割合

  • ⚖️ Balance – 買い手と売り手の差

  • 💪 Strength – トレンドの強さ (STRONG/MEDIUM/WEAK)

  • 🔊 Volume – 取引量の指標 (HIGH/normal)

🛠 追加機能:

  • 📉 移動平均線 (8, 21, 50, 100, 200)

  • 💵 水平線で示す現在価格

  • 🌟 高い取引量の強調表示

🧠 シグナル解釈:

強いトレンド:

  • ✅ Balance が大きく正（濃い緑） → 強い上昇トレンド

  • ❌ Balance が大きく負（濃い赤） → 強い下降トレンド

反転:

  • 🔄 Balance の急変はトレンド反転の可能性を示す

  • 📉 強さが STRONG から MEDIUM/WEAK に弱まるとトレンド変化の前兆になる

レンジ・調整:

  • 💤 Balance がゼロ付近 → レンジ相場・調整局面

  • ⚠️ WEAK かつ取引量が少ない → レンジを確認

ボリュームによる確認:

  • 🔔 増加した取引量（黄色で強調）は動きの信頼性を高める

  • ❗ 低ボリュームでの強いトレンドは信頼性が低い可能性あり

🔍 マルチタイムフレーム分析:

  • 🔗 複数タイムフレームでの一貫性はシグナルを強化

  • 🧭 例: H4 の上昇トレンドが D1 の上昇トレンドで確認されれば、より強力なシグナル

🎯 このインジケーターが特に役立つ場面:

  • 📊 トレンドの強さを特定

  • 🔍 潜在的な反転を検出

  • 📢 ボリュームで動きを確認

  • 🧭 マルチタイムフレーム分析

✅ 市場の力を一目で把握したいトレーダーに最適です。


レビューに返信