Buyer Seller Balance Analyzer
- Göstergeler
- Oleksandr Sheyko
- Sürüm: 1.75
- Etkinleştirmeler: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer, farklı zaman dilimlerinde alıcıların ve satıcıların gücüne dair kapsamlı bir görünüm sunar.
🔧 Ana bileşenler:
-
🧮 Buyer/Seller Balance Tablosu
-
📈 Alıcı ve satıcı oranını gösterir
-
⏱ M1’den MN1’e kadar tüm zaman dilimlerini kapsar
-
🎨 Renk kodlu değerler (yeşil = alıcılar, kırmızı = satıcılar)
📌 Temel metrikler:
-
🟢 Buyers (%) – Alıcıların yüzdesi
-
🔴 Sellers (%) – Satıcıların yüzdesi
-
⚖️ Balance – Alıcılar ve satıcılar arasındaki fark
-
💪 Strength – Trendin gücü (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – İşlem hacmi göstergesi (HIGH/normal)
🛠 Ek özellikler:
-
📉 Hareketli ortalamalar (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 Yatay çizgi ile gösterilen güncel fiyat
-
🌟 Yüksek hacim vurgusu
🧠 Sinyallerin yorumlanması:
Güçlü trend:
-
✅ Balance belirgin şekilde pozitif (parlak yeşil) → Güçlü yükseliş trendi
-
❌ Balance belirgin şekilde negatif (parlak kırmızı) → Güçlü düşüş trendi
Tersine dönüşler:
-
🔄 Balance’daki ani değişimler trend dönüşünü işaret edebilir
-
📉 Gücün STRONG’dan MEDIUM/WEAK’e zayıflaması trend değişiminin habercisi olabilir
Konsolidasyon:
-
💤 Balance değerlerinin sıfıra yakın olması konsolidasyonu gösterir
-
⚠️ Zayıf güç (WEAK) ve düşük hacim konsolidasyonu doğrular
Hacim ile teyit:
-
🔔 Artan hacim (sarı ile vurgulanmış) mevcut hareketin güvenilirliğini artırır
-
❗ Düşük hacimle güçlü trend daha az güvenilir olabilir
🔍 Çoklu zaman dilimi analizi:
-
🔗 Farklı zaman dilimlerindeki tutarlılık sinyali güçlendirir
-
🧭 Örnek: H4’teki yükseliş trendi D1’deki yükseliş trendiyle teyit edilirse daha güçlü sinyal
🎯 Bu indikatör özellikle şunlar için faydalıdır:
-
📊 Trend gücünü belirlemek
-
🔍 Olası dönüşleri tespit etmek
-
📢 Hareketleri hacimle doğrulamak
-
🧭 Çoklu zaman dilimi analizi yapmak
✅ Piyasadaki güçleri tek bir yerde net ve anlaşılır şekilde görmek isteyen traderlar için idealdir.