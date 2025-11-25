Buyer Seller Balance Analyzer

📊 Buyer Seller Balance Analyzer offre une vue complète de la force des acheteurs et des vendeurs sur plusieurs unités de temps.

🔧 Composants principaux :

  • 🧮 Tableau Buyer/Seller Balance

  • 📈 Affiche le ratio acheteurs/vendeurs

  • ⏱ Couvre les unités de temps de M1 à MN1

  • 🎨 Valeurs codées par couleur (vert = acheteurs, rouge = vendeurs)

📌 Indicateurs clés :

  • 🟢 Buyers (%) – Pourcentage d’acheteurs

  • 🔴 Sellers (%) – Pourcentage de vendeurs

  • ⚖️ Balance – Différence entre acheteurs et vendeurs

  • 💪 Strength – Force de la tendance (STRONG/MEDIUM/WEAK)

  • 🔊 Volume – Indication du volume des transactions (HIGH/normal)

🛠 Éléments supplémentaires :

  • 📉 Moyennes mobiles (8, 21, 50, 100, 200)

  • 💵 Prix actuel avec ligne horizontale

  • 🌟 Mise en évidence des volumes élevés

🧠 Interprétation des signaux :

Tendance forte :

  • ✅ Balance nettement positive (vert vif) → Forte tendance haussière

  • ❌ Balance nettement négative (rouge vif) → Forte tendance baissière

Renversements :

  • 🔄 Changements soudains du Balance peuvent signaler un retournement de tendance

  • 📉 Affaiblissement de la force (de STRONG à MEDIUM/WEAK) peut précéder un changement de tendance

Consolidation :

  • 💤 Valeurs faibles de Balance (proches de zéro) indiquent une consolidation

  • ⚠️ Force faible (WEAK) sans volume significatif confirme la consolidation

Confirmation par le volume :

  • 🔔 Augmentation du volume (surligné en jaune) renforce la crédibilité du mouvement actuel

  • ❗ Une forte tendance avec un faible volume peut être moins fiable

🔍 Analyse multi‑timeframe :

  • 🔗 La cohérence entre plusieurs unités de temps renforce le signal

  • 🧭 Exemple : une tendance haussière sur H4 confirmée par une tendance haussière sur D1 est un signal plus fort

🎯 Cet indicateur est particulièrement utile pour :

  • 📊 Identifier la force d’une tendance

  • 🔍 Détecter des retournements potentiels

  • 📢 Confirmer les mouvements par le volume

  • 🧭 Réaliser une analyse multi‑timeframe

✅ Idéal pour les traders qui souhaitent une vue claire et ordonnée des forces du marché en un seul endroit.


Plus de l'auteur
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
️ Power Moving Average Signals Présentation : Power Moving Average Signals est une stratégie de trading basée sur la tendance, utilisant le croisement de deux moyennes mobiles — une rapide et une lente — pour générer des signaux clairs de vente et d’achat : Signal d’achat : lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente vers le haut Signal de vente : lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente vers le bas Optimisée pour les paires de devises : Cette stratégie fonctionne particu
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
️ Ichimoku Kinko Hyo System Un outil intelligent pour une analyse de marché précise et efficace Cet indicateur repose sur le système éprouvé Ichimoku Kinko Hyo , offrant une vision complète de la structure du marché, de sa dynamique et des mouvements potentiels du prix. Il est conçu pour permettre aux traders de prendre des décisions rapides grâce à des signaux visuels clairs. Caractéristiques principales : Haute précision grâce à une analyse avancée du marché sur plusieurs unités de
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
Clever Parabolic RSI Un oscillateur intelligent combinant Parabolic SAR et RSI pour des signaux de marché précis Cet oscillateur fusionne la puissance de deux indicateurs techniques populaires — Parabolic SAR et RSI — pour créer un système intelligent qui affiche clairement l’ état du marché , la force de la tendance et fournit des signaux d’achat ou de vente fiables . Fonctionnement : Un point carré vert indique le début d’une tendance haussière Un point carré rouge signale le débu
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
Power Market Strength Panel Pro – Un seul panneau, tous les indicateurs clés réunis Power Market Strength Panel Pro n’est pas un simple indicateur. C’est un outil de trading puissant qui combine plusieurs indicateurs techniques essentiels et analyse automatiquement le marché pour vous. Il intègre les indicateurs suivants : EMA (Moyenne mobile exponentielle) – détermine la direction de la tendance ADX + DI+/- – mesure la force de la tendance et la pression acheteuse/vendeuse RSI (Indice de
Trend Reversal Signals
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
TREND REVERSAL SIGNALS – signaux précis de retournement de tendance TREND REVERSAL SIGNALS est un indicateur avancé conçu pour identifier les points de retournement du marché avec une précision maximale. Il analyse les données de prix (OHLC) et détecte les principales formations de chandeliers qui signalent un changement potentiel de tendance. En combinant l’action des prix, la volatilité (ATR) et la structure du marché, il fournit des signaux clairs d’ACHAT ou de VENTE directement sur le gra
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
AutoLevels – Détection intelligente des supports et résistances AutoLevels est un indicateur puissant qui identifie automatiquement les zones clés du marché à partir des données du graphique en temps réel. Il analyse les points de swing (hauts et bas locaux) , la volatilité du marché (ATR) et les réactions répétées du prix afin de déterminer des niveaux de support et de résistance fiables. Basé sur : Points de swing avec sensibilité ajustable (LeftBars & RightBars) Largeur dynamique des zo
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
Indicateurs
AutoLevelsPro — un indicateur qui analyse les données de prix et marque automatiquement les zones de support et de résistance . Il a été spécialement conçu pour fonctionner sur des unités de temps courtes , idéalement sur le graphique en 15 minutes , où le marché réagit de manière plus dynamique. Données utilisées : High — prix le plus haut de la bougie Low — prix le plus bas de la bougie Close — utilisé pour le calcul de l’ATR Horodatage de chaque bougie pour placer les zones ave
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis