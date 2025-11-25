Buyer Seller Balance Analyzer
- Indicateurs
- Oleksandr Sheyko
- Version: 1.75
- Activations: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer offre une vue complète de la force des acheteurs et des vendeurs sur plusieurs unités de temps.
🔧 Composants principaux :
-
🧮 Tableau Buyer/Seller Balance
-
📈 Affiche le ratio acheteurs/vendeurs
-
⏱ Couvre les unités de temps de M1 à MN1
-
🎨 Valeurs codées par couleur (vert = acheteurs, rouge = vendeurs)
📌 Indicateurs clés :
-
🟢 Buyers (%) – Pourcentage d’acheteurs
-
🔴 Sellers (%) – Pourcentage de vendeurs
-
⚖️ Balance – Différence entre acheteurs et vendeurs
-
💪 Strength – Force de la tendance (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – Indication du volume des transactions (HIGH/normal)
🛠 Éléments supplémentaires :
-
📉 Moyennes mobiles (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 Prix actuel avec ligne horizontale
-
🌟 Mise en évidence des volumes élevés
🧠 Interprétation des signaux :
Tendance forte :
-
✅ Balance nettement positive (vert vif) → Forte tendance haussière
-
❌ Balance nettement négative (rouge vif) → Forte tendance baissière
Renversements :
-
🔄 Changements soudains du Balance peuvent signaler un retournement de tendance
-
📉 Affaiblissement de la force (de STRONG à MEDIUM/WEAK) peut précéder un changement de tendance
Consolidation :
-
💤 Valeurs faibles de Balance (proches de zéro) indiquent une consolidation
-
⚠️ Force faible (WEAK) sans volume significatif confirme la consolidation
Confirmation par le volume :
-
🔔 Augmentation du volume (surligné en jaune) renforce la crédibilité du mouvement actuel
-
❗ Une forte tendance avec un faible volume peut être moins fiable
🔍 Analyse multi‑timeframe :
-
🔗 La cohérence entre plusieurs unités de temps renforce le signal
-
🧭 Exemple : une tendance haussière sur H4 confirmée par une tendance haussière sur D1 est un signal plus fort
🎯 Cet indicateur est particulièrement utile pour :
-
📊 Identifier la force d’une tendance
-
🔍 Détecter des retournements potentiels
-
📢 Confirmer les mouvements par le volume
-
🧭 Réaliser une analyse multi‑timeframe
✅ Idéal pour les traders qui souhaitent une vue claire et ordonnée des forces du marché en un seul endroit.