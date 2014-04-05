IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) misst die relative Stärke des Chart-Symbols, indem es mit einem Benchmark/Leader-Symbol (oder einer Liste von Treibern) verglichen wird, die eine direkte oder umgekehrte Beziehung haben können.
Diese Differenz wird als Z-Score angezeigt, was die Lesbarkeit für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen erleichtert.

Welches Problem wird damit gelöst?
Der Vergleich von Märkten anhand von Preisen allein ist schwierig, da jedes Symbol eine andere Volatilität aufweist. IBI standardisiert diesen Vergleich und hebt hervor, wann ein Symbol stärker oder schwächer ist als der Marktführer oder die Treiber.

Wie es funktioniert (4 Schritte)

  1. Log Returns
    Berechnet Log Returns für:

    • das aktuelle Chart-Symbol, und

    • den Benchmark/Leader (oder die Treiberliste)

  2. Spread
    Erzeugt eine Differenzrendite:
    Spread = Rendite(Symbol) - Rendite(Marktführer/Treiber)

  3. Belly Window (Sensitivity)
    Kumuliert den Spread über ein kurzes Fenster(Window Belly), um eine "Belly"-Reihe (Raw Displacement) zu bilden.

  4. Long Window (Normalisierung)
    Konvertiert die Belly-Reihe in einen Z-Score unter Verwendung eines längeren Fensters(Window Long), was die IBI-Linie ergibt.

Ausgabe: eine einzelne Z-Score-Linie in einem separaten Fenster.

Interpretation (einfach und praktisch)

  • IBI > 0 → das aktuelle Symbol schneidet besser ab als der/die Spitzenreiter

  • IBI < 0 → das aktuelle Symbol schneidet schlechter ab als der/die Marktführer

Zonen (Standard)

  • Stark: ±1,8

  • Extrem: ±2,0

Bei diesen Zonen handelt es sich um Referenzwerte, die helfen, gestreckte relative Bedingungen zu identifizieren (keine Garantie für eine Umkehrung).
Eine Z-Klammer sorgt dafür, dass die Anzeige auch bei seltenen Ausreißern lesbar bleibt.

Typische Anwendungsfälle

  • Intermarket-Divergenz: Erkennen Sie, wenn sich das Symbol anders als sein Leader/Driver bewegt

  • Gestreckte relative Bedingungen: Erkennen, wenn die Verschiebung starke/extreme Zonen erreicht

  • Flow Confirmation: Prüfen Sie, ob die relative Stärke dauerhaft über/unter Null bleibt.

Eingaben (Übersicht)

Kern

  • Benchmark/Leader-Symbol
    Das wichtigste Referenzsymbol (Beispiel: ein Index, ein Rohstoff, ein FX-Paar, ein Krypto-Dominanz-Proxy, usw.)

  • Standard-Beziehung

    • Direkt: Leitindex bewegt sich in dieselbe Richtung (keine Vorzeichenumkehr)

    • Umgekehrt: Vorreiter ist negativ korreliert (Vorzeichen der Rendite ist umgekehrt)

Erweitert (optional): Treiberliste

Aktivieren Sie Treiberliste verwenden, um den einzelnen Vorlauf durch mehrere gewichtete Treiber zu ersetzen.

Format:
SYM:invers|direkt:gewicht;SYM:invers|direkt:gewicht

Beispiel:
DXY:invers:1.0;XAUUSD:direkt:0.7;US10Y:invers:0.5

Damit können Sie ein Symbol gegen einen benutzerdefinierten Intermarket-Korb modellieren.

Fenster

  • Fenster Belly → Empfindlichkeit (kurze Akkumulation)

  • Fenster Long → Z-Score-Normalisierung (Stabilität)

Visuell

  • Dezimalstellen, starke/extreme Niveaus, Z-Klammer

Anmerkungen / Anforderungen

  • Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Symbol, solange die Benchmark-/Treibersymbole in der Symbolliste Ihres MetaTrader 5-Brokers verfügbar sind.

  • Verwendet zeitsynchronisierte Balken (Intermarket-Ausrichtung nach Balkenzeit), um Vergleiche konsistent zu halten.

  • Dies ist ein analytisches Werkzeug. Kombinieren Sie es immer mit Ihrem eigenen Risikomanagement.

Empfohlene Screenshots (für die Produktseite)

  1. Übersicht: Kurschart + IBI mit starken/extremen Niveaus sichtbar

  2. Beispiel einer Divergenz: klarer Moment, in dem der Preistrend von der IBI-Richtung abweicht

  3. Beispiel einer Extremzone: IBI erreicht ±2,0 mit anschließendem Marktverhalten

  4. Inputs-Fenster: zeigt die Parameter in Englisch und das Treiberformat an

Entwickelt von Fernando Augusto Poltronieri


Empfohlene Produkte
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Markt-Volumenprofil-Indikator + smarter Oszillator. Funktioniert auf fast allen Instrumenten — Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen, sowohl mit realem Volumen als auch mit Tick-Volumen. Es ist möglich, die automatische Definition des Bereichs für die Profilerstellung festzulegen (z. B. für eine Woche oder einen Monat usw.) oder den Bereich manuell durch Verschieben der Grenzen (zwei vertikale Linien: rot und blau) einzustellen. Die Anzeige erfolgt in Form eines Histogramms. Die Breite
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.67 (9)
Indikatoren
Eine ICT-Fair-Value-Lücke ist ein Handelskonzept, das Marktungleichgewichte auf der Grundlage einer Drei-Kerzen-Sequenz identifiziert. Die mittlere Kerze hat einen großen Körper, während die benachbarten Kerzen obere und untere Dochte haben, die sich nicht mit der mittleren Kerze überschneiden. Diese Formation deutet auf ein Ungleichgewicht hin, bei dem die Kauf- und Verkaufskräfte nicht ausgeglichen sind. Einstellungen Mindestgröße des FVG (Pips) -> FVGs, die kleiner als die angegebenen Pips s
FREE
MR Volume Profile Rectangles 5
Sergey Khramchenkov
Indikatoren
Ein "Volumenprofil" ist ein fortschrittlicher Charting-Indikator, der das gesamte gehandelte Volumen auf jedem Preisniveau über einen vom Benutzer festgelegten Zeitraum anzeigt. Die Hauptkomponenten des Volumenprofils sind POC (Point Of Control - das Preisniveau, zu dem die maximale Anzahl von Kontrakten während eines ausgewählten Zeitraums ausgeführt wurde), VAH (Value Area High - der höchste Preis im Value Area) und VAL (Value Area Low - der niedrigste Preis im Value Area). Als wir uns für de
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Daily Volume Profile
Giga Aptsiauri
Indikatoren
Daily Volume Profile (Mehrere Tage) für MT5 Dieser Indikator zeigt ein extrem stabiles und flimmerfreies Daily Volume Profile für die letzten N Tage , das automatisch jede Minute aktualisiert wird – ohne Verzögerung oder Chart-Ruckeln. Er zeichnet die komplette Marktstruktur: POC, VAH, VAL, Value Area, Tageshoch/Tief, Volumen-Buckets und passt sich dank intelligenter Shifting-Logik jedem Zeitrahmen an. Hauptfunktionen: Volume Profile der letzten N Tage (frei einstellbar) Korrekte tägliche P
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indikatoren
Übersicht Market Volume Profile Modes ist ein leistungsstarker MT5-Volumenverteilungsindikator, der mehrere Volumenprofilvarianten integriert. Benutzer können durch eine einfache Menüauswahl zwischen verschiedenen Analysemodi wechseln. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie die Verteilung des Marktvolumens zu identifizieren. Kernkonzepte - POC (Point of Control): Das Preisniveau mit der höchsten Volumenkonzentration, das den vom Markt
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Buyer Seller Balance Analyzer bietet einen umfassenden Überblick über die Stärke von Käufern und Verkäufern über mehrere Zeitrahmen hinweg. Hauptkomponenten: Buyer/Seller Balance Tabelle Zeigt das Verhältnis von Käufern und Verkäufern Deckt Zeitrahmen von M1 bis MN1 ab Farblich gekennzeichnete Werte (grün = Käufer, rot = Verkäufer) Wichtige Kennzahlen: Buyers (%) – Anteil der Käufer Sellers (%) – Anteil der Verkäufer ️ Balance – Unterschied zwischen Käufern und Verkäuf
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Delta + CVD & CVD-Kerzen Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz. Überblick Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombin
VolumeDeltaBars
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein herkömmliches Analyseinstrument für Tick-Volumenänderungen. Er berechnet die Tick-Volumina für Käufe und Verkäufe separat sowie deren Delta für jeden Balken und zeigt die Volumina nach Preisclustern (Zellen) innerhalb eines bestimmten Balkens (in der Regel des letzten Balkens) an. Der intern verwendete Algorithmus ist derselbe wie beim Indikator VolumeDeltaMT5 , aber die Ergebnisse werden als kumulative Volumen-Delta-Balken (Candlesticks) angezeigt. Ein analoger Indikato
Bar Size Pro
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Berechnet die Preisänderung in jedem Zeitrahmen: gleitende oder zuletzt geschlossene Balken. Multifunktionales Werkzeug : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktiere mich  bei Fragen  |    MT4-Version Du kannst den   Verschiebungswert   des berechneten Balkens auswählen: Gleitende (aktuelle) Balken; Zuletzt geschlossene (vorherige) Balken; Der Typ des Preiswerts   kann mit dem blauen Schalter in der oberen Zeile ausgewählt werden: Pips; Marktpunkte; Prozentwert (%); Preiswert; D
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse basierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert, wenn er auf dem M1-Zeitrahmen (
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Verwenden Sie das Volumen bei Ihrer Marktbeobachtung? Sicherlich verwenden es viele Händler und können sich nicht vorstellen, ohne es zu arbeiten. Der Indikator Color Histogram Volume Set ermöglicht es dem Benutzer, den Wert zu wählen, den er für interessant hält, um ihn zu überwachen. Wenn Sie diesen Wert überschreiten, haben Sie eine visuelle Bestätigung und, wenn Sie wollen, auch einen akustischen Alarm, der vom Indikator ausgegeben wird. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeite
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Indikatoren
Dieser indikator zeigt eine kerze kombination basierend auf dodge, dodge und pin bar. Die Logik des Musters besteht darin, nach der Unsicherheit auf der Seite der Macht zu sein. Der Indikator ist universell und nützlich für den Handel mit binären Optionen, Forex, ETF, Kryptowährung, Aktien. Der Indikator unterstützt Zeitrahmen von M5 bis MN einschließlich Nicht-Standard-TF in MT5 vorgestellt.(M5,M6,M10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). Realisiert die Möglichkeit, akti
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Largest Volumes and Deltas
Viktor Nezhelskii
Indikatoren
Largest Volumes and Deltas ist ein Tool für MetaTrader 5, das die Kauf- und Verkaufsvolumina des Marktes in Echtzeit analysiert und den Betrag und die Differenz für jedes Preisniveau innerhalb des ausgewählten Zeitrahmens genau bestimmt. Das Tool visualisiert die Preisniveaus der Maximalwerte, bei denen die Marktaktivität am höchsten war, und vermittelt dem Händler ein klares Verständnis des Kräfteverhältnisses zwischen Bullen und Bären. Hauptmerkmale und Vorteile: Identifiziert Höchstständ
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Indikatoren
Beschreibung: Das Volumen Profil zeigt detailierte Informationen von historischen trading Aktivitäten in bestimmten Preisbereichen (Markt Profil/Preis Profil).  Damit finden Sie die Zonen mit den besten Preisen im Markt und erlangen so einen entscheidenen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern. Features: Anpassbares Volume Profil / Markt Profil Zeigt den "fairen" Preisbereich in dem 70% des gesamten Volumens umgesetzt werden Zeigt kritische Zonen mit niedrigem Volumen Zeigt Volume Point of
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten， Er unterstützt auch verschiedene Devisentransaktionen， DEMO Version，modleling muss " Every tick based on real ticks" wählen ) Wichtiger Hinweis: Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, kontaktieren Sie mich bitte zuerst, und ich werde Sie mit professionellen Antworten und Dienstleistungen versorgen 1. Übersicht FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortsc
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
RelicusRoad Pro: Quantitatives Markt-Betriebssystem 70% RABATT AUF LEBENSLANGEN ZUGANG (BEGRENZTE ZEIT) - ÜBER 2.000 TRADER Warum scheitern die meisten Trader trotz "perfekter" Indikatoren? Weil sie einzelne Konzepte isoliert handeln. Ein Signal ohne Kontext ist ein Glücksspiel. Für konstante Gewinne benötigen Sie KONFLUENZ . RelicusRoad Pro ist kein einfacher Pfeil-Indikator. Es ist ein vollständiges quantitatives Markt-Ökosystem . Es bildet die „Fair Value Road“ ab und unterscheidet zwischen R
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Williams Accumulation Distribution MTF
Ebrah Ssali
Indikatoren
MTF WAD Vereinfachter Indikator - Professionelle Handelslösung Überblick Der MTF WAD Simplified ist ein hochentwickelter volumenbasierter Multi-Timeframe-Indikator, der entwickelt wurde, um Smart Money Flows auf den Finanzmärkten zu verfolgen. Durch die Überwachung der Williams Accumulation/Distribution (WAD) über 8 verschiedene Zeitrahmen bietet dieses Tool Händlern einen beispiellosen Einblick in institutionelle Akkumulations- und Distributionsmuster. Hauptvorteile für Trader 1 . intelligente
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
Indikatoren
Der MTF Candlestick Patterns Detector-Indikator ist ein umfassendes Momentum- und Trend-Intelligence-System , das entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu beseitigen und Privatanlegern Klarheit auf institutionellem Niveau zu bieten. Er ist auf die Erkennung von Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit spezialisiert, indem er die Geometrie der Preisbewegung mit zeitlichen Zusammenhängen verbindet. Hier erfahren Sie, warum dieses Tool für Ihr Trading Desk ein entscheidender Faktor ist: Kernfunktiona
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension