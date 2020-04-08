Buyer Seller Balance Analyzer

📊 Buyer Seller Balance Analyzer ofrece una visión completa de la fuerza de compradores y vendedores en múltiples marcos temporales.

🔧 Componentes principales:

  • 🧮 Tabla Buyer/Seller Balance

  • 📈 Muestra la proporción de compradores y vendedores

  • ⏱ Cubre marcos temporales desde M1 hasta MN1

  • 🎨 Valores codificados por colores (verde = compradores, rojo = vendedores)

📌 Métricas clave:

  • 🟢 Buyers (%) – Porcentaje de compradores

  • 🔴 Sellers (%) – Porcentaje de vendedores

  • ⚖️ Balance – Diferencia entre compradores y vendedores

  • 💪 Strength – Fuerza de la tendencia (STRONG/MEDIUM/WEAK)

  • 🔊 Volume – Indicación del volumen de operaciones (HIGH/normal)

🛠 Elementos adicionales:

  • 📉 Medias móviles (8, 21, 50, 100, 200)

  • 💵 Precio actual con línea horizontal

  • 🌟 Resaltado de alto volumen

🧠 Interpretación de señales:

Tendencia fuerte:

  • ✅ Balance significativamente positivo (verde intenso) → fuerte tendencia alcista

  • ❌ Balance significativamente negativo (rojo intenso) → fuerte tendencia bajista

Reversiones:

  • 🔄 Cambios repentinos en el Balance pueden señalar una reversión de tendencia

  • 📉 Debilitamiento de la fuerza (de STRONG a MEDIUM/WEAK) puede anticipar un cambio de tendencia

Consolidación:

  • 💤 Valores bajos de Balance (cercanos a cero) indican consolidación

  • ⚠️ Fuerza débil (WEAK) sin volumen significativo confirma consolidación

Confirmación por volumen:

  • 🔔 Volumen elevado (resaltado en amarillo) añade credibilidad al movimiento actual

  • ❗ Una tendencia fuerte con bajo volumen puede ser menos confiable

🔍 Análisis multi‑timeframe:

  • 🔗 La consistencia entre diferentes marcos temporales refuerza la señal

  • 🧭 Ejemplo: una tendencia alcista en H4 confirmada por una tendencia alcista en D1 es una señal más fuerte

🎯 Este indicador es especialmente útil para:

  • 📊 Identificar la fuerza de la tendencia

  • 🔍 Detectar posibles reversiones

  • 📢 Confirmar movimientos con volumen

  • 🧭 Realizar análisis multi‑timeframe

✅ Ideal para traders que prefieren una visión clara y ordenada de las fuerzas del mercado en un solo lugar.


Price Position Indicator
History Pattern Search mt5
VR Grid Mt5
Currency Slope Strength for MT5
OrderBook Cumulative Indicator
ChangePeriod MT5
Tick Volume Indicator
PipTick Pairs Spread MT5
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Volume Profile V6
Gold Venamax MT5
Mercaria Professional Trading Zones
Volume with ema25
Blahtech Supply Demand MT5
Quantum Channel Pro
Buyer Seller Arrows
MultiSessionVolumeProfile
Accuracy M1 Scalper MT5
Haven Volume Profile
Robotizz Indicator
Quantum Currency Array Indicator for MT5
Blahtech Market Profile MT5
Supply and Demand Pro
Market Profiles Linear United
Smart Depth Of Market
ClusterSecondForex
Pro Smart Spread Timer
Growth Guard MT5
BidAsk Balance Free
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Divergence Bomber
ARIPoint
Azimuth Pro
Quantum TrendPulse
Grabber System MT5
Smart Price Action Concepts MT5
RelicusRoad Pro MT5
Berma Bands
Macroeconomic Analyzer
Matreshka
Advanced Supply Demand MT5
Ace Trend
Quantum Trend Sniper
Entry Points Pro for MT5
SynaptixQuant Dominance Matrix
Gartley Hunter Multi
FootprintOrderflow
Advanced Currency Strength28 MT5
Shock Pullback
Micro gravity regression AIselfregulation system
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Trend Forecaster
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
ARIScalping
Next Candle Prediction
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
AriX
Trend Flow PRO
Stargogs Spike Catcher
Clever Parabolic RSI
Power Moving Average Signals
Ichimoku Kinko Hyo System
Power Market Strength Panel PRO
Trend Reversal Signals
Auto Levels Master
Auto Levels Pro
Buyer Seller Arrows
MACD Ultra Pro v3
