Buyer Seller Balance Analyzer
- Indicadores
- Oleksandr Sheyko
- Versión: 2.2
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer ofrece una visión completa de la fuerza de compradores y vendedores en múltiples marcos temporales.
🔧 Componentes principales:
-
🧮 Tabla Buyer/Seller Balance
-
📈 Muestra la proporción de compradores y vendedores
-
⏱ Cubre marcos temporales desde M1 hasta MN1
-
🎨 Valores codificados por colores (verde = compradores, rojo = vendedores)
📌 Métricas clave:
-
🟢 Buyers (%) – Porcentaje de compradores
-
🔴 Sellers (%) – Porcentaje de vendedores
-
⚖️ Balance – Diferencia entre compradores y vendedores
-
💪 Strength – Fuerza de la tendencia (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – Indicación del volumen de operaciones (HIGH/normal)
🛠 Elementos adicionales:
-
📉 Medias móviles (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 Precio actual con línea horizontal
-
🌟 Resaltado de alto volumen
🧠 Interpretación de señales:
Tendencia fuerte:
-
✅ Balance significativamente positivo (verde intenso) → fuerte tendencia alcista
-
❌ Balance significativamente negativo (rojo intenso) → fuerte tendencia bajista
Reversiones:
-
🔄 Cambios repentinos en el Balance pueden señalar una reversión de tendencia
-
📉 Debilitamiento de la fuerza (de STRONG a MEDIUM/WEAK) puede anticipar un cambio de tendencia
Consolidación:
-
💤 Valores bajos de Balance (cercanos a cero) indican consolidación
-
⚠️ Fuerza débil (WEAK) sin volumen significativo confirma consolidación
Confirmación por volumen:
-
🔔 Volumen elevado (resaltado en amarillo) añade credibilidad al movimiento actual
-
❗ Una tendencia fuerte con bajo volumen puede ser menos confiable
🔍 Análisis multi‑timeframe:
-
🔗 La consistencia entre diferentes marcos temporales refuerza la señal
-
🧭 Ejemplo: una tendencia alcista en H4 confirmada por una tendencia alcista en D1 es una señal más fuerte
🎯 Este indicador es especialmente útil para:
-
📊 Identificar la fuerza de la tendencia
-
🔍 Detectar posibles reversiones
-
📢 Confirmar movimientos con volumen
-
🧭 Realizar análisis multi‑timeframe
✅ Ideal para traders que prefieren una visión clara y ordenada de las fuerzas del mercado en un solo lugar.