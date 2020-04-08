Buyer Seller Balance Analyzer
- 指标
- Oleksandr Sheyko
- 版本: 2.2
- 更新: 28 十一月 2025
- 激活: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer 提供跨多个时间框架的买方与卖方力量的全面概览。
🔧 主要组件:
-
🧮 买方/卖方平衡表
-
📈 显示买方与卖方的比例
-
⏱ 覆盖从 M1 到 MN1 的时间框架
-
🎨 颜色区分（绿色 = 买方，红色 = 卖方）
📌 关键指标:
-
🟢 Buyers (%) – 买方百分比
-
🔴 Sellers (%) – 卖方百分比
-
⚖️ Balance – 买方与卖方的差值
-
💪 Strength – 趋势强度 (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – 交易量指示 (HIGH/normal)
🛠 附加功能:
-
📉 移动平均线 (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 当前价格水平线
-
🌟 高交易量高亮显示
🧠 信号解读:
强趋势:
-
✅ Balance 显著为正（强绿色） → 强劲上升趋势
-
❌ Balance 显著为负（强红色） → 强劲下降趋势
反转:
-
🔄 Balance 的突然变化可能预示趋势反转
-
📉 趋势强度减弱 (STRONG → MEDIUM/WEAK) 可能先于趋势变化
盘整:
-
💤 Balance 接近零 → 市场处于盘整状态
-
⚠️ 弱趋势 (WEAK) 且无明显交易量 → 确认盘整
交易量确认:
-
🔔 增加的交易量（黄色高亮）为当前走势增加可信度
-
❗ 强趋势但交易量低 → 可靠性较差
🔍 多时间框架分析:
-
🔗 不同时间框架的一致性增强信号可靠性
-
🧭 例如：H4 上升趋势得到 D1 上升趋势确认 → 更强信号
🎯 适用场景:
-
📊 识别趋势强度
-
🔍 发现潜在反转
-
📢 用交易量确认走势
-
🧭 多时间框架分析
✅ 非常适合希望在一个界面中获得清晰、简洁市场力量概览的交易者。