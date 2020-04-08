Buyer Seller Balance Analyzer

📊 Buyer Seller Balance Analyzer 提供跨多个时间框架的买方与卖方力量的全面概览。

🔧 主要组件:

  • 🧮 买方/卖方平衡表

  • 📈 显示买方与卖方的比例

  • ⏱ 覆盖从 M1 到 MN1 的时间框架

  • 🎨 颜色区分（绿色 = 买方，红色 = 卖方）

📌 关键指标:

  • 🟢 Buyers (%) – 买方百分比

  • 🔴 Sellers (%) – 卖方百分比

  • ⚖️ Balance – 买方与卖方的差值

  • 💪 Strength – 趋势强度 (STRONG/MEDIUM/WEAK)

  • 🔊 Volume – 交易量指示 (HIGH/normal)

🛠 附加功能:

  • 📉 移动平均线 (8, 21, 50, 100, 200)

  • 💵 当前价格水平线

  • 🌟 高交易量高亮显示

🧠 信号解读:

强趋势:

  • ✅ Balance 显著为正（强绿色） → 强劲上升趋势

  • ❌ Balance 显著为负（强红色） → 强劲下降趋势

反转:

  • 🔄 Balance 的突然变化可能预示趋势反转

  • 📉 趋势强度减弱 (STRONG → MEDIUM/WEAK) 可能先于趋势变化

盘整:

  • 💤 Balance 接近零 → 市场处于盘整状态

  • ⚠️ 弱趋势 (WEAK) 且无明显交易量 → 确认盘整

交易量确认:

  • 🔔 增加的交易量（黄色高亮）为当前走势增加可信度

  • ❗ 强趋势但交易量低 → 可靠性较差

🔍 多时间框架分析:

  • 🔗 不同时间框架的一致性增强信号可靠性

  • 🧭 例如：H4 上升趋势得到 D1 上升趋势确认 → 更强信号

🎯 适用场景:

  • 📊 识别趋势强度

  • 🔍 发现潜在反转

  • 📢 用交易量确认走势

  • 🧭 多时间框架分析

✅ 非常适合希望在一个界面中获得清晰、简洁市场力量概览的交易者。


Price Position Indicator
Lamont Simone Reynecke
Price Position Indicator.... This indicator tells you exactly when to buy or sell in the market with alerts, it works on any time frame and with any market of your choice, it is highly accurate and is definitely worth the investment, this indicator performs well with the moving average indicator i also have for sale, be sure to check out my profile to see my products. it gives out buy and sell signals based on where the current price is, it follows the trend as well.
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
VR 网格指示器 设计 用于创建具有用户定义设置的图形网格。与 标准网格 不同，VR 网格用于构建 圆形关卡 。根据用户的选择，轮次级别之间的步长可以是任意的。此外，与其他指标和实用程序不同，即使时间段发生变化或终端重新启动，VR Grid 也能保持网格的位置 。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 4] 垂直级别 基于实际时间间隔并 忽略缺失 或不存在的周期。因此，级别之间的步长严格对应于用户选择的值。 使用 VR 网格指标时，交易者 可以更改任何级别的垂直线和水平线的样式 、颜色和粗细。这使您可以控制金融工具的 回合水平 。 整数位是 以两个或多个零结尾 的价格（例如：1.23500、5.65900、1923.200）。人们相信，这样的水平 经常充当 作为支撑或阻力的强点。 Horizontal line settings Horizontal line step Horizontal line color Horizontal line style Horizonta
Currency Slope Strength for MT5
Fabio Albano
Metatrader 5 version of the known "Currency Slope Strength" MT4 indicator. This tool was designed to visually measure the strength of major global currencies in real time, allowing to identify trending currencies, reversals, and cross-currency opportunities. Currencies: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD and USD. Level Crossing alerts (Pop-up,Push,Email). Customizable timeframes (Main and Extra). Customizable colors. Non-repainting . The indicator runs in Strategy Tester, but it may take a while
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
TickVolume  是一款先进的 订单流与成交量分析 (Order Flow & Volume Analysis) 工具，专为 Metatrader 5 设计。它实时追踪买卖双方的 跳动点主导权 ，并将原始的跳动点成交量转化为直观且实用的可视化信息。通过多层动态柱状图，它清晰地突出显示了市场的 强势、弱势、速度和吸收区域 。 独家功能与先进技术 (Exclusive Features and Advanced Technology) 多层主导权追踪： 强势与弱势： 采用可变厚度柱状图（ 粗 柱表示 强势 主导， 细 柱表示 弱势 运动）。 集成衰减系统 (Fade System)： 捕获 压力的连续性 。即使在高成交量柱之后，条形图的尺寸和颜色也可以保持（衰减），表明订单流中存在 持续的进攻性 。 速度组件 (Velocity Component) - 速度叠加： v4.5 新增功能。 识别跳动点成交量 显著超过动态中位数 的情况，通过两个独立图层（ 看涨速度 和 看跌速度 ）发出 加速和潜在突破 的信号。 动态成交量中位数 (金色线条)： 为跳动点成交量建立 自适应基线 ，
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
The   Pairs Spread indicator   has been developed for the popular strategy known as pairs trading, spread trading, or statistical arbitrage. This indicator measures the distance (spread) between prices of two directly (positively) correlated instruments and shows the result as a curve with standard deviations. So, traders can quickly identify when the instruments are too far apart and use this information for trade opportunities.  How to use the Pairs Spread indicator Best results are attained
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
本指标可以让您享受两个最流行的产品来分析在感兴趣的价位的请求量和市场成交量: 真实市场深度图表 真实报价足迹成交量图表 本产品结合两个指标的效力，并以单个文件提供。 反危机出售。今日低价。赶紧! 真实的 COMBO 市场深度功能和报价成交量图表，完全等同于原始指标。您将享受这两款产品结合为单一超级指标的力量！下面是您将得到的功能： 真实市场深度图表 股民专用工具现已在 MetaTrader 5 上可用。 真实市场深度图表 指标在图表上以直方条的形式显示可视化的市场深度，并在实时模式下刷新。 利用 真实市场深度图表 指标您可以正确评估市场请求并从图表上看到大的市场。这可以 100% 的精确剥头皮和设置持仓止损。 指标以两种相应颜色的水平直方条形式显示买和卖的请求 (买-卖)。价格图表上给定级别的显示条和它们的长度与请求的交易量相应。此外, 它指示买卖请求的最大交易量。 此指标显示买卖请求总数量作为堆积面积图。这可以评估当经过下一价位时将会执行的请求总量。买卖请求总数量也显示在图表上。 省缺, 指标显示在图表背景上, 且它不会干扰任何其它指标。当使用指标交易时, 建议使用实际交易量。 本
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
The Serpent Strategy
ahmed mohiuddin
Trade Like a Serpent — Calm, Precise, Lethal. The Serpent Strategy equips you with a visual edge — clarity in confusion, precision in volatility, and confidence in timing. Let your trades strike like a serpent — swift, silent, and accurate. Overview The Serpent Strategy is a powerful custom-built MetaTrader 5 indicator designed to identify high-probability trade zones using a unique combination of market volatility, trend direction, and momentum confirmation. It visualizes price action in th
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Gold Venamax - 這是最好的股票技術指標。 此指標演算法分析資產的價格變動並反映波動性和潛在的進入區域。 指標特點： 這是一個帶有 Magic 和兩個趨勢箭頭塊的超級指標，可實現舒適且有利可圖的交易。 圖表上顯示用於切換方塊的紅色按鈕。 Magic 在指標設定中進行設置，以便您可以將指標安裝在顯示不同區塊的兩個圖表上。 Gold Venamax 可以放置在具有不同箭頭緩衝區（GV 和 SD）的兩個圖表上。 為此，您需要在設定中選擇不同的 Magic，例如，一個具有 Magic = 999，另一個具有 Magic = 666。接下來，您可以使用圖表上的紅色按鈕選擇箭頭緩衝區。 指標設定中的每個箭頭緩衝區（GV и SD）都有一個單獨的箭頭過濾器，以實現舒適且有利可圖的交易（UseFiltrGV = true; 和 UseFiltrSD = true;）。 進入的最佳訊號 = 遵循兩個緩衝區的訊號箭頭（GV 和 SD）+ 所有三個 MA 線（紅色或藍色）的方向 + TMA 通道邊界（下或上）。 TMA 通道邊界（下限或上限）也可用於鎖定利潤和/或以較短的停損位進行逆勢風險交
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Volume with ema25
Quang Trung Luu
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Quantum Channel Pro 是一款革命性的多通道波动率分析工具，专为精准识别价格趋势、反转点和市场噪音而设计。基于自适应标准差通道技术，该指标动态绘制三层价格通道（内层、中层、外层），帮助交易者直观判断市场状态，捕捉高概率交易机会。 核心功能亮点 三重智能通道 内层通道（绿色）：1σ 波动区间，标识"正常波动区" 中层通道（橙色）：2σ 波动区间，提示"潜在转折区" 外层通道（红色）：3σ 波动区间，预警"极端超买超卖" 实时概率统计 独创的Zone分析系统自动计算价格在各通道的出现频率，直观显示： 内层通道概率（常态市场） 中/外层通道概率（趋势加速） 突破外通道概率（极端反转信号） 自适应市场噪音过滤 通过动态调整的标准差计算，自动适应不同品种（外汇、股票、加密货币）的波动特性，消除虚假信号。 多时间框架兼容 从短线 scalp 到长线投资，参数可调（默认20周期），完美适配任何交易风格。 交易信号逻辑 趋势延续 ：价格沿同一通道持续运行 反转预警 ：价格触及外层通道后折返 突破交易 ：价格强势突破3σ通道伴随放量 为何选择Quantum Channel Pro？
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Buyer Seller Arrows – 自信交易的利器！ 发现一个革命性的工具，用于在所有时间框架（从 M1 到 MN1）中直观分析买方与卖方的力量。该指标通过 彩色百分比和箭头 为你提供 即时的市场动态概览 。 主要功能： 绿色向上箭头 = 买方占优 红色向下箭头 = 卖方占优 百分比强度 显示在每个时间框架 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) 颜色编码 让你快速识别趋势（鲜绿色与鲜红色） 工作原理： 跟踪 买卖压力之间的平衡 使用 EMA 与 SMA 计算市场强度 实时显示 趋势主导情况 帮助识别 理想的进场与出场点位 为什么交易者喜欢它： 极其直观 – 无需复杂图表，只看市场力量 快速决策 – 适合剥头皮交易与波段交易 完全可定制 – 根据你的交易风格调整参数 优秀的辅助工具 – 与其他指标结合确认信号
MultiSessionVolumeProfile
Everett Wright
MultiSession Volume Profile is a professional volume profile indicator for MetaTrader 5 that builds separate POC, VAH, VAL and volume histograms for multiple custom trading sessions on the same chart. It helps you see where volume truly concentrated in each part of the day (RTH, Globex, Asia, London, etc.), so you can identify key intraday levels, ranges, and magnets that many standard tools miss. ​ Main advantages Multi-session profiles Build up to 5 fully independent sessions with custom times
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
Everyday Easy Scalping Gold With Box Signal
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Always getting MARGIN CALLS again and again? Still haven’t found an indicator or technique that DELIVERS CONSISTENT DAILY PROFIT ? Tired of depositing funds and desperately wishing you could FINALLY WITHDRAWING ? Don’t worry. I’m a   REAL FULL TIME TRADER   and I’ll share with you the very indicator   I'VE BEEN USING MYSELF   to successfully become a full-time trader.   STOP WASTING   time with indicators that aren’t created by real traders and have no proven track record! Start
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Haven Volume Profile 是一个多功能的成交量剖面分析指标，帮助基于交易量分布识别关键价格水平。它旨在为专业交易者提供更深入的市场理解，并帮助识别重要的进出场点。 其他产品 ->  这里 主要功能： Point of Control (POC) 计算 - 最大交易活动水平，帮助识别最具流动性的水平 Value Area 定义（增加活动区）和可自定义的成交量百分比，帮助更准确地评估交易区间 支持tick成交量和实际成交量，适用于不同市场类型和交易策略 灵活的计算周期设置（天数），使工具能够适应任何时间范围 自动适应浅色和深色终端主题，提升用户界面的可视体验 清晰的水平可视化，支持自定义样式和颜色，便于图表分析和快速决策 该指标非常适合识别重要的价格水平和整合区，帮助交易者做出更加明智的交易决策。使用 Haven Volume Profile 有助于通过更准确的成交量和市场动态分析来降低风险并增加利润。
Robotizz Indicator
Renato Takahashi
Robotizz Indicator is a powerful trading indicator using price action and moving averages. Robotizz indicares with arrows on long trades ir short trades, showing some TP and SL points too. It works with any symbol, even on forex markets or B3 Brazilian markets. You can configure moving averages periods, besides simple or exponential moving averages. Also it is possible to configure arrow position. Try Robotizz for one month and take a boost on your manual trades.
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Basic information. To perform its work, the indicator takes data on volumes from a lower timeframe, builds Market Profiles for a higher timeframe and a histogram for the current timeframe. The indicator starts in several stages. In this case, messages like: "Build Source & Target TF. Step: …" are output to the log. The process can be accelerated by changing the input parameter Milliseconds between steps - the initialization speed. The final value of this parameter is always individual and is set
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
The indicator displays the orders book, as well as increases its depth, remembering the location of orders that have gone beyond the current "window" view. Indicator capability Display the levels of open positions. Simulation of placing/cancelling/editing pending orders directly in the displayed orders book. Indicator features The orders book display works only on those trading symbols for which it is broadcast by the broker. To reset the information about the rows that were recorded in the Sm
ClusterSecondForex
Rafil Nurmukhametov
4.67 (3)
该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 产品演示 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecondforex 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室蜡烛图指标 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键--移动图表，在设置中选择不同模式，调用位于屏幕左下角螺丝刀键图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的个别设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在图表上或体积区建立一条水平线（必须启用 "画水平线 "图标），Shift+H键--删除所有水平线。 V键 - 设置垂直线（必须启用 "画垂直线 "图标），S
Pro Smart Spread Timer
Daiki Watanabe
Stop losing money to sudden spread widening. In modern volatile markets (especially Gold and Crypto), spreads can double in seconds. Manual spread timers are outdated and annoying to configure. Pro Smart Spread Timer (Pro SST)   solves this with   "Zero Config Technology" . Just drop it on any chart. It automatically analyzes the past 100 bars, learns the "normal" spread for that specific symbol, and sets the perfect alert threshold instantly.   Why Pro SST? Zero Setup:   No need to type "2
Growth Guard MT5
Jaron Clegg
Growth Guard - Empower Your Portfolio Management Are you managing multiple EAs on MT5 and struggling to stay on top of their performance? Growth Guard is your ultimate monitoring solution, designed to keep a watchful eye on external Expert Advisors (EAs). Seamlessly tracking profit factors, consecutive losses, and other vital metrics, Growth Guard ensures your trading portfolio remains optimized and secure. How It Works The system comprises two components: Growth Guard Indicator – Attach this to
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。 建立在新的基础算法
All Trend power
Israr Hussain Shah
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Description TrendPower All-In-One Strict   is a comprehensive trend-following trading system designed for MetaTrader 5. It acts as a "confluence detector," meaning it filters market noise by requiring multiple technical indicators to agree before generating a signal. The indicator utilizes a "Strict" logic engine, meaning a signal is only generated when momentum, trend direction, and volatility filters all align perfectly. It displays data in a separate sub-win
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
基于微观结构与物理场论的AI自适应市场全息系统指标 摘要 ： 本文旨在探讨一种新型金融市场分析工具——“微观结构引力价格回归AI自适应系统（Micro gravity regression AIselfregulation system）”的构建原理与实现机制。该系统融合了市场微观结构（Market Microstructure）理论、经典力学中的弹性与引力模型、信息熵理论以及自适应人工智能算法。通过对Tick级数据的实时聚合、吸收密度的物理建模以及基于熵的动态衰减机制，该系统试图构建一个能够量化市场“质量”、“张力”与“状态”的动态物理场，为高频与波段交易提供可视化的决策支持。 1. 引言 (Introduction) 传统技术指标（如MA, RSI）多基于收盘价的线性处理，往往滞后且难以捕捉价格内部的博弈细节。随着高频交易的发展，基于订单流（Order Flow）和微观结构的数据变得至关重要。本研究提出的MicroStructure HUD系统，不再单纯视价格为数字序列，而是将其视为具有“质量”和“能量”的物理实体，通过模拟物理场中的引力中心（Center of Mass, CoM
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Clever Parabolic RSI 结合 Parabolic SAR 与 RSI 的智能震荡指标，精准捕捉市场信号 该震荡指标融合了两种经典技术分析工具 —— Parabolic SAR 与 RSI ，构建出一个智能系统，能够清晰地展示 市场状态 、 趋势强度 ，并提供 明确的买卖信号 。 工作原理： 出现 绿色方形点 时，表示 上涨趋势开始 出现 红色方形点 时，表示 下跌趋势开始 首个信号出现后，指标会继续绘制 三个方向一致的点 —— 在 第三个点后入场交易 从截图中可以清楚看到， 趋势变化后仅需三个K线 即可精准捕捉入场信号 策略与应用： 推荐使用在 5分钟及以上的时间周期 适用于 外汇、商品、指数与加密货币 非常适合 短线交易、日内交易与波段操作 Clever Parabolic RSI 专为追求 快速、清晰、可靠信号 的交易者设计。通过结合 SAR 与 RSI，它能够以极高的准确率 提前预判趋势反转 。
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
️ Power Moving Average Signals 概述： Power Moving Average Signals 是一种趋势跟随型交易策略，基于两个移动平均线（MA）的交叉：一个快速 MA 和一个慢速 MA。当市场动能发生变化时，它会生成明确的 买入或卖出信号 ： 买入信号 ：快速 MA 向上穿越慢速 MA 卖出信号 ：快速 MA 向下穿越慢速 MA 适用于外汇交易： 该策略在 货币对市场 表现尤为出色，尤其是在趋势明显的行情中。它能帮助交易者及时入场并有效跟随趋势。 ️ 推荐时间周期： 建议在 5分钟及以上的时间周期 （如 M5、M15、H1 等）使用，以减少市场噪音并提高信号准确性。 主要优势： 简单直观的逻辑 适合新手和有经验的交易者 兼容大多数 MetaTrader 5 平台 可应用于多种交易品种和时间周期 ️ 专业建议： 可结合波动率过滤器或其他确认指标使用，以提高信号质量并减少误判。
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
️ Ichimoku Kinko Hyo 系统 一款智能、高精度的市场分析工具 该指标基于成熟可靠的 Ichimoku Kinko Hyo（一目均衡表） 系统，提供对市场结构、动态及潜在价格走势的全面洞察。专为帮助交易者快速做出视觉化决策而设计。 主要特点： 高精度分析 – 跨多个时间周期进行深入市场分析 ️ 即时市场概览 – 清晰显示价格走势方向与信号强度 视觉信号提示 – 绿色向上箭头代表买入，红色向下箭头代表卖出 ️ 多时间周期支持 – 适用于所有时间框架 广泛适用性 – 适合用于外汇、商品和贵金属市场 推荐时间周期 – 从 5分钟及以上 开始效果最佳 非常适合偏好 清晰视觉分析 的交易者，强调精准、简洁和快速的市场判断。
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Power Market Strength Panel Pro – 一个面板，整合所有关键指标 Power Market Strength Panel 不是普通的指标，它是一个 强大的交易工具 ，将多个重要的技术指标整合在一起，并自动为你分析市场。 包含以下关键指标： EMA（指数移动平均线） – 判断趋势方向 ADX + DI+/- – 衡量趋势强度和买卖压力 RSI（相对强弱指标） – 追踪动量及超买/超卖区域 ATR（平均真实波幅） – 显示市场波动性 成交量（Volume） – 确认价格波动的强度 工作原理： 该指标会 自动收集所有数据源的信息 ， 实时分析 ，并在简洁的面板中转化为 清晰的交易信号系统 ： 绿色 = STRONG BUY（强烈买入） 红色 = STRONG SELL（强烈卖出） 灰色 = NEUTRAL（中性） 适用于所有市场和时间周期 可用于 所有时间周期 – 从 M1 到月线 适用于 任何交易品种 – 外汇、指数、大宗商品、加密货币、股票 为什么值得使用： 无需在图表上堆满多个指标 – 所有分析都集中在一个面
Trend Reversal Signals
Oleksandr Sheyko
趋势反转信号指标 – 精准捕捉市场转折点 TREND REVERSAL SIGNALS 是一款高级交易指标，专为识别趋势反转而设计，具备极高的精准度。它通过分析价格数据（开盘价、最高价、最低价、收盘价）和关键的蜡烛图形态，及时发出 BUY 或 SELL 信号，帮助交易者把握关键入场时机。 核心分析依据： 价格行为（Price Action） ：识别双顶/双底、头肩形等反转形态 波动率（ATR） ：衡量市场运动强度，过滤虚假信号 市场结构 ：追踪高点/低点的变化，确认趋势方向 技术指标 ：结合移动平均线、RSI、MACD、布林带等进行辅助判断 成交量分析 ：响应成交量激增，参考 VWAP 作为关键价位 指标功能： 在关键蜡烛图上发出 BUY/SELL 信号 适用于所有交易品种和时间周期 支持日内交易与波段策略 “果断决策，从趋势转折开始。TREND REVERSAL SIGNALS 帮你看清市场方向。”
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
AutoLevels —— 智能支撑与阻力识别 AutoLevels 是一款强大的智能指标，能够自动识别关键价格区域。 它基于实时图表数据，分析 摆动高点与低点 、市场波动率 (ATR)，以及价格在某些水平上的重复反应，从而精准定位支撑与阻力。 核心原理： 摆动点 (Swing High/Low)，可调节灵敏度 ATR 动态调整区间宽度，适应不同波动性 可选趋势确认：移动平均线 可选成交量分析：验证关键水平 ️ 工作方式： 自动将相近的反应点聚合为支撑/阻力区间 过滤掉弱势水平，仅显示经过多次测试的强区间 在图表上直观显示，触碰次数越多，区间越强 优势： 适用于所有时间周期与交易品种 —— 外汇、股票、指数、加密货币 帮助交易者快速、准确地掌握市场关键转折点，无需手动绘制 AutoLevels —— 让市场的关键水平自动呈现。
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
AutoLevelsPro —— 一个智能指标，用于自动标记 支撑与阻力区间 。 它专为 低周期图表 设计，最佳应用在 15分钟图表 上，能够快速捕捉市场的关键反应点。 使用的数据： High —— 每根K线的最高价 Low —— 每根K线的最低价 Close —— 用于ATR计算 时间戳 —— 精确定位区间在图表上的位置 ️ 分析流程： 识别局部高点 (swing high) 与低点 (swing low) 通过ATR计算市场波动率，决定区间宽度 将相近的水平合并为统一的区间 过滤掉弱势水平，仅显示达到最少触碰次数的区间 数据来源： 当前应用的图表（遵循所选时间周期） MetaTrader内置的ATR指标（周期随时间框架动态调整） 结果解读： 绿色区间 = 支撑 (Support) 红色区间 = 阻力 (Resistance) 区间内的数字 = 触碰次数（次数越多，水平越强） 区间宽度 = 市场波动率（越宽代表波动越大） 完全适应不同的时间周期与市场环境。 适用于 外汇交易 以
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Buyer Seller Arrows – 自信交易的利器！ 发现一个革命性的工具，用于在所有时间框架（从 M1 到 MN1）中直观分析买方与卖方的力量。该指标通过 彩色百分比和箭头 为你提供 即时的市场动态概览 。 主要功能： 绿色向上箭头 = 买方占优 红色向下箭头 = 卖方占优 百分比强度 显示在每个时间框架 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) 颜色编码 让你快速识别趋势（鲜绿色与鲜红色） 工作原理： 跟踪 买卖压力之间的平衡 使用 EMA 与 SMA 计算市场强度 实时显示 趋势主导情况 帮助识别 理想的进场与出场点位 为什么交易者喜欢它： 极其直观 – 无需复杂图表，只看市场力量 快速决策 – 适合剥头皮交易与波段交易 完全可定制 – 根据你的交易风格调整参数 优秀的辅助工具 – 与其他指标结合确认信号
MACD Ultra Pro v3
Oleksandr Sheyko
MACD Ultra Pro v3.1 – 不只是 MACD MACD Ultra Pro v3.1 并不是普通的 MACD。它是经过多重增强的版本，背后运行着深度的实时数据分析。该指标不仅跟踪当前价格走势，还能分析历史市场行为，并在此基础上提供对未来趋势的预测性洞察。 与传统 MACD 的区别 实时数据深度分析 —— 不仅处理价格数据，还结合交易量、市场动能和趋势结构。 可调节分析 —— 参数可根据不同市场和时间框架进行精细调整。 历史分析 —— 评估过去的市场表现并将其融入当前信号。 预测能力 —— 帮助交易者更好地判断未来市场方向。 ️ 一个工具中的综合功能 MACD 背离与收敛 —— 在图表上清晰显示。 直方图与信号线 —— 通过颜色区分运动强度。 交易量分析 —— 识别异常交易量及其对信号的影响。 RSI 滤波器 —— 减少超买/超卖区域的虚假信号。 趋势滤波器 —— 仅在主要趋势方向上进行交易。 信息面板 —— 屏幕上直接显示时间框架、市场历史、信号强度、交易量、MACD、RSI 以及整体趋势方向。 提醒与通知 该指标确保您不会错过任何机会： 系统提醒 ——
