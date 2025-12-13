MACD Ultra Pro v3

MACD Ultra Pro v3.1 – Mehr als nur MACD

MACD Ultra Pro v3.1 ist kein gewöhnlicher MACD. Es handelt sich um eine stark erweiterte Version, die eine umfassende Datenanalyse in Echtzeit integriert. Der Indikator verfolgt nicht nur aktuelle Kursbewegungen, sondern analysiert auch die historische Marktentwicklung und liefert darauf basierend einen vorausschauenden Blick auf zukünftige Trends.

🔍 Was ihn vom klassischen MACD unterscheidet

  • Tiefgehende Echtzeit-Datenanalyse – verarbeitet nicht nur Kursdaten, sondern auch Handelsvolumen, Markt-Momentum und Trendverhalten.

  • Anpassbare Analyse – Parameter können feinjustiert werden, um spezifische Märkte und Zeitrahmen optimal abzubilden.

  • Historische Analyse – bewertet vergangene Entwicklungen und integriert sie in aktuelle Signale.

  • Prognosefähigkeit – unterstützt Trader dabei, die zukünftige Marktrichtung besser einzuschätzen.

⚙️ Umfassende Funktionen in einem einzigen Tool

  • MACD-Divergenz & Konvergenz – klar auf dem Chart dargestellt.

  • Histogramm & Signallinie – farblich codiert zur Darstellung der Bewegungsstärke.

  • Volumenanalyse – erkennt ungewöhnlich hohe Volumina und deren Einfluss auf die Signalqualität.

  • RSI-Filter – reduziert Fehlsignale in überkauften/überverkauften Zonen.

  • Trendfilter – ermöglicht Handel nur in Richtung des übergeordneten Trends.

  • Informationspanel – zeigt direkt auf dem Bildschirm Timeframe, Markthistorie, Signalstärke, Volumen, MACD, RSI und die Gesamtrichtung des Trends.

📢 Alerts und Benachrichtigungen

Der Indikator sorgt dafür, dass Sie keine Gelegenheit verpassen:

  • System-Alerts – direkt in der Handelsplattform.

  • Sound-Benachrichtigungen – angepasst an den gewählten Zeitrahmen.

  • E-Mail-Benachrichtigungen – optional.

  • Push-Nachrichten aufs Handy – sofortige Zustellung.

🏆 Fazit

MACD Ultra Pro v3.1 ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das zahlreiche komplexe Funktionen vereint. Es ist nicht nur ein verbesserter MACD – es ist ein vollständiges Analysesystem, das technische Indikatoren, intelligente Filter und Echtzeit-Datenverarbeitung kombiniert, um zuverlässige Signale, tiefgehende Markteinblicke und Unterstützung bei Handelsentscheidungen zu liefern.


