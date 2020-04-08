Buyer Seller Balance Analyzer
- Индикаторы
- Oleksandr Sheyko
- Версия: 2.2
- Обновлено: 28 ноября 2025
- Активации: 5
📊 Buyer Seller Balance Analyzer предоставляет комплексный обзор силы покупателей и продавцов на разных таймфреймах.
🔧 Основные компоненты:
-
🧮 Таблица Buyer/Seller Balance
-
📈 Отображает соотношение покупателей и продавцов
-
⏱ Включает таймфреймы от M1 до MN1
-
🎨 Цветовое различие (зелёный = покупатели, красный = продавцы)
📌 Ключевые метрики:
-
🟢 Buyers (%) – процентное соотношение покупателей
-
🔴 Sellers (%) – процентное соотношение продавцов
-
⚖️ Balance – разница между покупателями и продавцами
-
💪 Strength – сила тренда (STRONG/MEDIUM/WEAK)
-
🔊 Volume – индикатор торгового объёма (HIGH/normal)
🛠 Дополнительные элементы:
-
📉 Скользящие средние (8, 21, 50, 100, 200)
-
💵 Текущая цена с горизонтальной линией
-
🌟 Подсветка высокого объёма
🧠 Интерпретация сигналов:
Сильный тренд:
-
✅ Balance значительно положительный (ярко-зелёный) → сильный восходящий тренд
-
❌ Balance значительно отрицательный (ярко-красный) → сильный нисходящий тренд
Развороты:
-
🔄 Резкие изменения Balance могут сигнализировать разворот тренда
-
📉 Ослабление силы (переход от STRONG к MEDIUM/WEAK) может предшествовать смене тренда
Консолидация:
-
💤 Низкие значения Balance (близкие к нулю) указывают на консолидацию
-
⚠️ Слабая сила (WEAK) без значительного объёма подтверждает консолидацию
Подтверждение объёмом:
-
🔔 Повышенный объём (выделен жёлтым) добавляет надёжности движению
-
❗ Сильный тренд при низком объёме может быть менее достоверным
🔍 Мульти-таймфрейм анализ:
-
🔗 Согласованность сигналов на разных таймфреймах усиливает надёжность
-
🧭 Пример: восходящий тренд на H4, подтверждённый восходящим трендом на D1, является более сильным сигналом
🎯 Этот индикатор особенно полезен для:
-
📊 Определения силы тренда
-
🔍 Распознавания потенциальных разворотов
-
📢 Подтверждения движений объёмом
-
🧭 Мульти-таймфрейм анализа
✅ Идеален для трейдеров, которые предпочитают чистый и понятный обзор рыночных сил в одном месте.