Buyer Seller Balance Analyzer

📊 Buyer Seller Balance Analyzer предоставляет комплексный обзор силы покупателей и продавцов на разных таймфреймах.

🔧 Основные компоненты:

  • 🧮 Таблица Buyer/Seller Balance

  • 📈 Отображает соотношение покупателей и продавцов

  • ⏱ Включает таймфреймы от M1 до MN1

  • 🎨 Цветовое различие (зелёный = покупатели, красный = продавцы)

📌 Ключевые метрики:

  • 🟢 Buyers (%) – процентное соотношение покупателей

  • 🔴 Sellers (%) – процентное соотношение продавцов

  • ⚖️ Balance – разница между покупателями и продавцами

  • 💪 Strength – сила тренда (STRONG/MEDIUM/WEAK)

  • 🔊 Volume – индикатор торгового объёма (HIGH/normal)

🛠 Дополнительные элементы:

  • 📉 Скользящие средние (8, 21, 50, 100, 200)

  • 💵 Текущая цена с горизонтальной линией

  • 🌟 Подсветка высокого объёма

🧠 Интерпретация сигналов:

Сильный тренд:

  • ✅ Balance значительно положительный (ярко-зелёный) → сильный восходящий тренд

  • ❌ Balance значительно отрицательный (ярко-красный) → сильный нисходящий тренд

Развороты:

  • 🔄 Резкие изменения Balance могут сигнализировать разворот тренда

  • 📉 Ослабление силы (переход от STRONG к MEDIUM/WEAK) может предшествовать смене тренда

Консолидация:

  • 💤 Низкие значения Balance (близкие к нулю) указывают на консолидацию

  • ⚠️ Слабая сила (WEAK) без значительного объёма подтверждает консолидацию

Подтверждение объёмом:

  • 🔔 Повышенный объём (выделен жёлтым) добавляет надёжности движению

  • ❗ Сильный тренд при низком объёме может быть менее достоверным

🔍 Мульти-таймфрейм анализ:

  • 🔗 Согласованность сигналов на разных таймфреймах усиливает надёжность

  • 🧭 Пример: восходящий тренд на H4, подтверждённый восходящим трендом на D1, является более сильным сигналом

🎯 Этот индикатор особенно полезен для:

  • 📊 Определения силы тренда

  • 🔍 Распознавания потенциальных разворотов

  • 📢 Подтверждения движений объёмом

  • 🧭 Мульти-таймфрейм анализа

✅ Идеален для трейдеров, которые предпочитают чистый и понятный обзор рыночных сил в одном месте.


