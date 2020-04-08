Buyer Seller Balance Analyzer

MACD Ultra Pro v3.1 – больше, чем просто MACD MACD Ultra Pro v3.1 — это не стандартный MACD. Это многократно усовершенствованная версия, за которой стоит глубокий анализ рыночных данных в реальном времени. Индикатор не просто отслеживает текущие ценовые движения — он анализирует историческое поведение рынка и на его основе формирует прогнозы будущих тенденций. Чем отличается от обычного MACD Глубокий анализ данных в реальном времени — обрабатывает не только ценовые данные, но и объемы торгов,