Total Trailing

Dieses Dienstprogramm trailt nicht jede Position einzeln, sondern den gesamten Gewinn auf dem Konto (nach Geld oder nach Prozentsatz).

  • Activate_Trailing - Aktivierung des Trailing nach Geldbetrag oder nach Prozentsatz des Gewinns.
  • Start_Trailing - der erforderliche Gewinnwert, um das Trailing zu starten.
  • Größe_Trailing - die Größe des Trailing-Stopps.
  • Min_Value_for_Close - der Mindestgewinnwert nach dem Start des Trailing, um Positionen zu schließen (im Falle eines großen negativen Gaps, um im Spiel zu bleiben).
  • Select_trades - Auswahl der zu berücksichtigenden Positionen, bei "All" werden alle Positionen des Kontos berücksichtigt.
  • Line_magics ist ein String für magische Zahlen (es spielt keine Rolle, ob Select_trades=All).
  • Line_symbols ist ein String für Zeichen (er hat einen Wert, wenn Select_trades=Line_magics_and_line_symbols).
  • Auch_delete_pending_orders - löscht schwebende Aufträge beim Schließen von Positionen.
  • Time_for_Work - Aktivierung der Zeitparameter Start_Time_Work und End_Time_Work, wenn das Utility Positionen schließt (bei Erreichen der angegebenen Bedingungen).
  • Time_for_StopWork - Aktivieren Sie die Zeitparameter Start_Time_StopWork und End_Time_Work, wenn das Utility Positionen unter keinen Umständen schließen soll.
  • Info_on_Chart - Anzeige von Utility-Informationen auf dem Chart.
  • Open Orders for Tester - öffnet Orders während des Backtestings (das Utility öffnet keine Orders in Echtzeit), um das Funktionsprinzip im visuellen Modus des Strategietesters zu analysieren.
