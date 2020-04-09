Total Trailing

Esta utilidad no arrastra cada posición por separado, sino todo el beneficio de la cuenta (por dinero o por porcentaje).





Activate_Trailing - activación del trailing por dinero o por porcentaje de beneficio.

Start_Trailing - el valor de beneficio requerido para iniciar el trailing.

Size_Trailing - el tamaño del trailing stop.

Min_Value_for_Close - el valor mínimo de beneficio después del inicio del trailing para cerrar posiciones (en caso de una gran brecha negativa para permanecer en el juego).

Select_trades - selección de posiciones a tener en cuenta, con "All" se tendrán en cuenta todas las posiciones de la cuenta.

Line_magics es una cadena para números mágicos (no importa si Select_trades=All).

Line_symbols es una cadena para caracteres (tiene valor cuando Select_trades=Line_magics_and_line_symbols).

Also_delete_pending_orders - eliminar órdenes pendientes al cerrar posiciones.

Time_for_Work - habilitar los parámetros de tiempo Start_Time_Work y End_Time_Work cuando la utilidad cerrará posiciones (al alcanzar las condiciones especificadas).

Time_for_StopWork - habilita los parámetros Start_Time_StopWork y End_Time_Work cuando la utilidad no cerrará posiciones bajo ninguna circunstancia.

Info_on_Chart - muestra información de la utilidad en el gráfico.

Open Orders for Tester - abrir órdenes durante el backtesting (la utilidad no abre órdenes en real) para analizar el principio de funcionamiento en el modo visual del probador de estrategias.

Es necesario permitir el trading automatizado en los ajustes del terminal.



