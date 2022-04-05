Total Trailing MT4

Dieses Tool trailt nicht jede Position einzeln, sondern den gesamten Gewinn auf dem Konto (nach Geld oder nach Prozentsatz).

  • Activate_Trailing - Aktivierung des Trailing nach Geldbetrag oder nach Prozentsatz des Gewinns.
  • Start_Trailing - der erforderliche Gewinnwert, um das Trailing zu starten.
  • Größe_Trailing - die Größe des Trailing-Stopps.
  • Min_Value_for_Close - der Mindestgewinnwert nach dem Start des Trailing, um Positionen zu schließen (im Falle eines großen negativen Gaps, um im Spiel zu bleiben).
  • Select_trades - Auswahl der zu berücksichtigenden Positionen, bei "All" werden alle Positionen des Kontos berücksichtigt.
  • Line_magics ist ein String für magische Zahlen (es spielt keine Rolle, ob Select_trades=All).
  • Line_symbols ist ein String für Zeichen (er hat einen Wert, wenn Select_trades=Line_magics_and_line_symbols).
  • Auch_delete_pending_orders - löscht schwebende Aufträge beim Schließen von Positionen.
  • Time_for_Work - Aktivierung der Zeitparameter Start_Time_Work und End_Time_Work, wenn das Utility Positionen schließt (bei Erreichen der angegebenen Bedingungen).
  • Time_for_StopWork - Aktivieren Sie die Zeitparameter Start_Time_StopWork und End_Time_Work, wenn das Utility Positionen unter keinen Umständen schließen soll.
  • Info_on_Chart - Anzeige von Utility-Informationen auf dem Chart.
  • Open Orders for Tester - öffnet Orders während des Backtestings (das Utility öffnet keine Orders in Echtzeit), um das Funktionsprinzip im visuellen Modus des Strategietesters zu analysieren.
Es ist notwendig, den automatisierten Handel in den Einstellungen des Terminals zu erlauben.

