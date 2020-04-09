Total Trailing
- Утилиты
- Konstantin Kulikov
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Эта утилита трейлит не каждую позицию отдельно, а целиком профит на счёте (по деньгам или по проценту).
- Activate_Trailing - активация трейлинга по деньгам или по проценту профита.
- Start_Trailing - необходимое значение профита для старта трейлинга.
- Size_Trailing - размер трейлинг стопа.
- Min_Value_for_Close - минимальное значение профита после старта трейлинга для закрытия позиций (на случай большого отрицательного ГЭПа, чтобы остаться в игре).
- Select_trades - выбор позиций для учёта, при "All" будут учитываться все позиции на аккаунте.
- Line_magics - строка для магических чисел (при Select_trades=All не имеет значение).
- Line_symbols - строка для символов (имеет значение при Select_trades=Line_magics_and_line_symbols).
- Also_delete_pending_orders - удаление отложенных ордеров при закрытии позиций.
- Time_for_Work - активировать параметры времени Start_Time_Work и End_Time_Work, когда утилита будет закрывать позиции (при выполнении условий достижения заданного уровня).
- Time_for_StopWork - активировать параметры времени Start_Time_StopWork и End_Time_Work, когда утилита не будет закрывать позиции в любом случае.
- Info_on_Chart - отображать информацию утилиты на чарте.
- Open Orders for Tester - открыть ордера при бэктестировании (в реале утилита не открывает ордеров), чтобы проанализировать принцип работы в визуальном режиме тестера стратегий.
Необходимо разрешить автоматическую торговлю в настройках терминала.