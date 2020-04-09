Total Trailing

FrankoScalp MT5 Konstantin Kulikov 4.25 (28) Эксперты

Поздравляю! Вы попали на страницу самого долгоиграющего эксперта на рынке Форекс! Уже более 5 лет этот эксперт находится на слуху и в различных топах. На любых форекс-форумах можно найти темы обсуждения эксперта "FrankoScalp", но только на mql5 можно купить оригинальную обновлённую версию эксперта, а так же получить связь с автором и попасть в дружелюбное сообщество пользователей ЕА "FrankoScalp". >>> Chat <<< Детали покупки Покупая эксперта, вы получаете его навсегда (все обновления бесплатны