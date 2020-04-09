Total Trailing

Эта утилита трейлит не каждую позицию отдельно, а целиком профит на счёте (по деньгам или по проценту).

  • Activate_Trailing - активация трейлинга по деньгам или по проценту профита. 
  • Start_Trailing - необходимое значение профита для старта трейлинга.
  • Size_Trailing - размер трейлинг стопа.
  • Min_Value_for_Close - минимальное значение профита после старта трейлинга для закрытия позиций (на случай большого отрицательного ГЭПа, чтобы остаться в игре). 
  • Select_trades - выбор позиций для учёта, при "All" будут учитываться все позиции на аккаунте.
  • Line_magics - строка для магических чисел (при Select_trades=All не имеет значение).
  • Line_symbols - строка для символов (имеет значение при Select_trades=Line_magics_and_line_symbols).
  • Also_delete_pending_orders - удаление отложенных ордеров при закрытии позиций.
  • Time_for_Work - активировать параметры времени Start_Time_Work и End_Time_Work, когда утилита будет закрывать позиции (при выполнении условий достижения заданного уровня).
  • Time_for_StopWork - активировать параметры времени Start_Time_StopWork и End_Time_Work, когда утилита не будет закрывать позиции в любом случае.
  • Info_on_Chart - отображать информацию утилиты на чарте.
  • Open Orders for Tester - открыть ордера при бэктестировании (в реале утилита не открывает ордеров), чтобы проанализировать принцип работы в визуальном режиме тестера стратегий.

Необходимо разрешить автоматическую торговлю в настройках терминала.

>>>Chat<<< и <<<Channel>>>

