Gold dragonball

MT5 Expert Advisor

Live Signals:
https://www.mql5.com/en/signals/2346707

Wichtiger Hinweis:
Für "xauusdm" ändern Sie bitte die folgenden Eingaben:
Stop loss: 30000
Gewinnmitnahme: 30000

🔥 Hauptmerkmale

1. Fortgeschrittene Trend-Stärke-Erkennung

Der EA analysiert mehrere Marktindikatoren, um starke und nachhaltige Trends genau zu erkennen. Anstatt auf Rauschen oder kurzfristige Schwankungen zu reagieren, konzentriert er sich auf das wahre Marktmomentum, um die Handelsgenauigkeit zu verbessern.

2. Intelligente Scalping-Einstiegsstrategie

Mithilfe eines verfeinerten Einstiegsalgorithmus ermittelt der EA Zonen mit hoher Einstiegswahrscheinlichkeit. Er wertet die Marktstruktur, die Volatilität und das Trendverhalten aus, um jeden Handel mit Präzision zu timen - ideal für Scalping-Bedingungen.

3. Optimiert für XAUUSD auf M15

Der EA ist speziell für Gold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M15 zugeschnitten und optimiert. Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit, was ihn sowohl in ruhigen als auch in volatilen Phasen effizient macht.

4. Intelligentes Take-Profit-System

Der EA verfügt über einen intelligenten Gewinnmitnahmemechanismus, der Gewinne sichert , bevor der Markt umschlägt. Durch die Überwachung von Momentumverschiebungen und Umkehrsignalen in Echtzeit steigt er zum optimalen Zeitpunkt aus dem Handel aus. Der EA verwendet leistungsstarke Algorithmen, um einen niedrigen Drawdown und ein effektives Risikomanagement zu erreichen.

5. Konsistenz und Stabilität

Mit einem gut strukturierten Algorithmus, der auf Trendfolge- und Scalping-Prinzipien aufbaut, zielt dieser EA auf eine stetige Performance ab und konzentriert sich auf sichere, wiederholbare Ein- und Ausstiege.

6. Wichtige Prinzipien:

  • Kein Martingal
  • Kein Grid-Trading
  • Keine Arbitrage- oder Tick-Scalping-Tricks
  • Kein Overfitting
  • Keine gefährlichen Rückgewinnungssysteme

    7. Empfehlungen:

    • Währungspaar: XAUUSD (Gold)
    • Zeitrahmen: M15
    • Mindesteinlage: $400 pro 0,01 Lot, $3000 für 0,2 Lot
    • Hebelwirkung: Beliebig (empfohlen 1:500)
    • VPS: Empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA 24/7 funktioniert und idealerweise ping: 1-280ms
