Gold dragonball

MT5 Asesor Experto

Live Signals:
https://www.mql5.com/en/signals/2346707

Nota importante:
Para "xauusdm", modifique las siguientes entradas:
Stop loss: 30000
Take profit: 30000

Características principales

1. Detección avanzada de la fuerza de la tendencia

El EA analiza múltiples indicadores del mercado para identificar con precisión tendencias fuertes y sostenibles. En lugar de reaccionar al ruido o a las fluctuaciones a corto plazo, se centra en el verdadero impulso del mercado para mejorar la precisión de las operaciones.

2. Estrategia de entrada de scalping inteligente

Utilizando un algoritmo de entrada refinado, el EA señala zonas de entrada de alta probabilidad. Evalúa la estructura del mercado, la volatilidad y el comportamiento de la tendencia para programar cada operación con precisión, ideal para condiciones de scalping.

3. Optimizado para XAUUSD en M15

Específicamente adaptado y optimizado para el Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M15, el EA equilibra la capacidad de respuesta y la fiabilidad, por lo que es eficiente durante las sesiones tanto tranquilas como volátiles.

4. Sistema inteligente de toma de beneficios

El EA integra un mecanismo inteligente de bloqueo de beneficios diseñado para asegurar las ganancias antes de que el mercado revierta. Al monitorizar los cambios de momentum y las señales de inversión en tiempo real, sale de las operaciones en los momentos óptimos. El EA utiliza potentes algoritmos para lograr un Drawdown bajo y una gestión eficaz del riesgo.

5. Consistencia y estabilidad

Con un algoritmo bien estructurado construido en torno a los principios de seguimiento de tendencias y scalping, este AE tiene como objetivo ofrecer un rendimiento constante, centrándose en entradas y salidas seguras y repetibles.

6. Principios clave:

  • Sin Martingala
  • No Grid Trading
  • Sin trucos de arbitraje o Tick-Scalping
  • No Overfitting
  • Nada de sistemas de recuperación peligrosos

    7. Recomendaciones:

    • Par de Divisas: XAUUSD (Oro)
    • Marco temporal: M15
    • Depósito mínimo: $400 por 0.01 lote, $3000 por 0.2 lote
    • Apalancamiento: Cualquiera (Recomendado 1:500)
    • VPS: Recomendado para asegurar que el EA funciona 24/7 y ping Ideal: 1-280ms
