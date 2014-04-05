Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – 드래그하고 자신 있게 트레이드하세요

Smart Risk Manager Pro는 달러 기준 리스크에 따라 포지션 크기를 계산해 주는 프로페셔널 온차트 리스크 관리 도구입니다. 차트에서 클릭 후 드래그만 하면, 인디케이터가 즉시 다음 정보를 보여줍니다:

  • 방향 (Buy / Sell)
  • 거리 (포인트)
  • 추천 로트 크기 (RiskUSD 값 기준)

이 도구는 매우 가볍고, 극도로 빠르며, 깔끔한 차트정확한 리스크 중심 트레이딩 워크플로우를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

✨ 기능

  • ✔️ 차트 위에서 드래그하여 직접 리스크 측정
  • ✔️ 스마트 자동 로트 크기 계산
  • ✔️ Buy/Sell 방향 표시
  • ✔️ 포인트 단위 거리 표시
  • ✔️ 모든 심볼에서 사용 가능 (포렉스, 골드, 지수, 크립토)
  • ✔️ 초고속 – 랙 거의 없음
  • ✔️ 깔끔하고 미니멀한 UI
  • ✔️ 서브 윈도우 없음, 무거운 패널 없음
  • ✔️ 마우스를 놓는 순간에만 계산 → CPU 절약

📌 사용 방법

  1. Smart Risk Manager Pro를 아무 차트에나 적용합니다.
  2. 원하는 RiskUSD 금액 (예: 5, 10, 20 USD)을 설정합니다.
  3. 오른쪽 상단의 ON/OFF 버튼을 클릭합니다.
  4. 차트에서 진입 가격 위치에 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 유지합니다.
  5. 원하는 스탑로스 위치까지 드래그한 뒤, 마우스를 놓습니다.
  6. 도구는 다음을 표시합니다:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: 포인트 거리
    • Lots: 리스크 기준 추천 로트 크기

버튼을 다시 누르면 도구가 OFF 상태가 되며, 모든 라벨이 숨겨져 차트가 깔끔하게 유지됩니다.

🎯 입력값

  • RiskUSD – 트레이드당 USD 기준 리스크. 인디케이터는 브로커의 tick size, tick value 및 볼륨 설정을 사용하여 포지션 크기를 계산합니다.

👤 이런 트레이더에게 추천

  • 트레이드당 고정 리스크를 지키는 데이 트레이더 및 스윙 트레이더.
  • 차트 위에 직접 진입 주문을 잡는 프라이스 액션 & 스마트 머니 트레이더.
  • 매우 빠른 리스크 계산기가 필요한 스캘퍼.
  • 매 트레이드마다 수동 계산을 피하고 싶은 모든 트레이더.

🌟 Mini vs Pro 비교

기능 Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
드래그 측정 ✔️ 있음 ✔️ 있음 (향상됨)
로트 크기 계산 ✔️ 있음 ✔️ 있음 (더 정확함)
방향 (Buy / Sell) ❌ 없음 ✔️ 있음
포인트 거리 ❌ 없음 ✔️ 있음
지원 심볼 포렉스 전용 전체 (포렉스, 골드, 지수, 크립토)
사용 제한 31회 무제한
UI 라벨 Lots 만 표시 Direction / Distance / Lots
성능 빠름 초고속
추천 대상 입문자 / 무료 사용자 프로 트레이더

Smart Risk Manager Pro로 업그레이드하여, 완전한 리스크 컨트롤과 전 심볼 지원, 그리고 고급 시각화를 경험해 보세요.

