Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – Trada con fiducia trascinando sul grafico

Smart Risk Manager Pro è uno strumento professionale di gestione del rischio sul grafico che calcola la dimensione della posizione in base al tuo rischio in dollari. Ti basta cliccare e trascinare sul grafico e l’indicatore mostra immediatamente:

Direzione (Buy / Sell)

(Buy / Sell) Distanza in punti

in punti Lotto consigliato in base al valore di RiskUSD

Lo strumento è ultra leggero, estremamente veloce ed è pensato per i trader che vogliono un grafico pulito e un workflow di trading preciso, con il rischio al primo posto.

✨ Caratteristiche

✔️ Misura il rischio trascinando direttamente sul grafico

✔️ Calcolo automatico intelligente della dimensione del lotto

✔️ Mostra la direzione Buy/Sell

✔️ Mostra la distanza in punti

✔️ Funziona su tutti i simboli (Forex, Oro, Indici, Crypto)

✔️ Ultra veloce – zero lag

✔️ Interfaccia utente pulita e minimale

✔️ Nessuna sottofinestra, nessun pannello pesante

✔️ Calcola solo quando rilasci il mouse → risparmia CPU

📌 Come si usa

Aggiungi Smart Risk Manager Pro a qualsiasi grafico. Imposta l’importo di RiskUSD desiderato (ad esempio: 5, 10, 20 USD). Clicca sul pulsante ON/OFF nell’angolo in alto a destra. Sul grafico, clicca con il tasto sinistro e tieni premuto al tuo prezzo di ingresso. Trascina fino al livello di stop-loss desiderato e poi rilascia il mouse. Lo strumento visualizzerà: Dir: Buy / Sell

Buy / Sell Dis: distanza in punti

distanza in punti Lots: lotto consigliato in base al tuo rischio

Clicca di nuovo sul pulsante per mettere lo strumento su OFF. In modalità OFF tutte le etichette vengono nascoste e il grafico resta pulito.

🎯 Input

RiskUSD – rischio in dollari per trade. L’indicatore usa tick size, tick value e le impostazioni di volume del tuo broker per calcolare la dimensione della posizione.

👤 A chi è rivolto?

Day trader e swing trader che rispettano un rischio fisso per operazione.

Trader di price action & Smart Money che piazzano gli ordini direttamente sul grafico.

Scalper che hanno bisogno di un calcolatore di rischio molto veloce e pulito.

e pulito. Chiunque voglia evitare calcoli manuali prima di ogni trade.

🌟 Confronto Mini vs Pro

Funzione Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ Drag-to-measure ✔️ Sì ✔️ Sì (migliorato) Calcolo del lotto ✔️ Sì ✔️ Sì (più accurato) Direzione (Buy / Sell) ❌ No ✔️ Sì Distanza in punti ❌ No ✔️ Sì Simboli supportati Solo Forex Tutti (Forex, Oro, Indici, Crypto) Limite di utilizzo 31 utilizzi Illimitato Etichette UI Solo Lots Direction / Distance / Lots Prestazioni Veloce Ultra veloce Ideale per Principianti / utenti free Trader professionisti

Passa a Smart Risk Manager Pro per un controllo completo del rischio, supporto di tutti i simboli e una visualizzazione avanzata.