Smart Risk Manager Pro 5
- Indicatori
- Amirhossein Bakhtiari
- Versione: 1.20
- Attivazioni: 5
Smart Risk Manager Pro – Trada con fiducia trascinando sul grafico
Smart Risk Manager Pro è uno strumento professionale di gestione del rischio sul grafico che calcola la dimensione della posizione in base al tuo rischio in dollari. Ti basta cliccare e trascinare sul grafico e l’indicatore mostra immediatamente:
- Direzione (Buy / Sell)
- Distanza in punti
- Lotto consigliato in base al valore di RiskUSD
Lo strumento è ultra leggero, estremamente veloce ed è pensato per i trader che vogliono un grafico pulito e un workflow di trading preciso, con il rischio al primo posto.
✨ Caratteristiche
- ✔️ Misura il rischio trascinando direttamente sul grafico
- ✔️ Calcolo automatico intelligente della dimensione del lotto
- ✔️ Mostra la direzione Buy/Sell
- ✔️ Mostra la distanza in punti
- ✔️ Funziona su tutti i simboli (Forex, Oro, Indici, Crypto)
- ✔️ Ultra veloce – zero lag
- ✔️ Interfaccia utente pulita e minimale
- ✔️ Nessuna sottofinestra, nessun pannello pesante
- ✔️ Calcola solo quando rilasci il mouse → risparmia CPU
📌 Come si usa
- Aggiungi Smart Risk Manager Pro a qualsiasi grafico.
- Imposta l’importo di RiskUSD desiderato (ad esempio: 5, 10, 20 USD).
- Clicca sul pulsante ON/OFF nell’angolo in alto a destra.
- Sul grafico, clicca con il tasto sinistro e tieni premuto al tuo prezzo di ingresso.
- Trascina fino al livello di stop-loss desiderato e poi rilascia il mouse.
- Lo strumento visualizzerà:
- Dir: Buy / Sell
- Dis: distanza in punti
- Lots: lotto consigliato in base al tuo rischio
Clicca di nuovo sul pulsante per mettere lo strumento su OFF. In modalità OFF tutte le etichette vengono nascoste e il grafico resta pulito.
🎯 Input
- RiskUSD – rischio in dollari per trade. L’indicatore usa tick size, tick value e le impostazioni di volume del tuo broker per calcolare la dimensione della posizione.
👤 A chi è rivolto?
- Day trader e swing trader che rispettano un rischio fisso per operazione.
- Trader di price action & Smart Money che piazzano gli ordini direttamente sul grafico.
- Scalper che hanno bisogno di un calcolatore di rischio molto veloce e pulito.
- Chiunque voglia evitare calcoli manuali prima di ogni trade.
🌟 Confronto Mini vs Pro
|Funzione
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|Drag-to-measure
|✔️ Sì
|✔️ Sì (migliorato)
|Calcolo del lotto
|✔️ Sì
|✔️ Sì (più accurato)
|Direzione (Buy / Sell)
|❌ No
|✔️ Sì
|Distanza in punti
|❌ No
|✔️ Sì
|Simboli supportati
|Solo Forex
|Tutti (Forex, Oro, Indici, Crypto)
|Limite di utilizzo
|31 utilizzi
|Illimitato
|Etichette UI
|Solo Lots
|Direction / Distance / Lots
|Prestazioni
|Veloce
|Ultra veloce
|Ideale per
|Principianti / utenti free
|Trader professionisti
Passa a Smart Risk Manager Pro per un controllo completo del rischio, supporto di tutti i simboli e una visualizzazione avanzata.