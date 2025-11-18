Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – Trada con fiducia trascinando sul grafico

Smart Risk Manager Pro è uno strumento professionale di gestione del rischio sul grafico che calcola la dimensione della posizione in base al tuo rischio in dollari. Ti basta cliccare e trascinare sul grafico e l’indicatore mostra immediatamente:

  • Direzione (Buy / Sell)
  • Distanza in punti
  • Lotto consigliato in base al valore di RiskUSD

Lo strumento è ultra leggero, estremamente veloce ed è pensato per i trader che vogliono un grafico pulito e un workflow di trading preciso, con il rischio al primo posto.

✨ Caratteristiche

  • ✔️ Misura il rischio trascinando direttamente sul grafico
  • ✔️ Calcolo automatico intelligente della dimensione del lotto
  • ✔️ Mostra la direzione Buy/Sell
  • ✔️ Mostra la distanza in punti
  • ✔️ Funziona su tutti i simboli (Forex, Oro, Indici, Crypto)
  • ✔️ Ultra veloce – zero lag
  • ✔️ Interfaccia utente pulita e minimale
  • ✔️ Nessuna sottofinestra, nessun pannello pesante
  • ✔️ Calcola solo quando rilasci il mouse → risparmia CPU

📌 Come si usa

  1. Aggiungi Smart Risk Manager Pro a qualsiasi grafico.
  2. Imposta l’importo di RiskUSD desiderato (ad esempio: 5, 10, 20 USD).
  3. Clicca sul pulsante ON/OFF nell’angolo in alto a destra.
  4. Sul grafico, clicca con il tasto sinistro e tieni premuto al tuo prezzo di ingresso.
  5. Trascina fino al livello di stop-loss desiderato e poi rilascia il mouse.
  6. Lo strumento visualizzerà:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: distanza in punti
    • Lots: lotto consigliato in base al tuo rischio

Clicca di nuovo sul pulsante per mettere lo strumento su OFF. In modalità OFF tutte le etichette vengono nascoste e il grafico resta pulito.

🎯 Input

  • RiskUSD – rischio in dollari per trade. L’indicatore usa tick size, tick value e le impostazioni di volume del tuo broker per calcolare la dimensione della posizione.

👤 A chi è rivolto?

  • Day trader e swing trader che rispettano un rischio fisso per operazione.
  • Trader di price action & Smart Money che piazzano gli ordini direttamente sul grafico.
  • Scalper che hanno bisogno di un calcolatore di rischio molto veloce e pulito.
  • Chiunque voglia evitare calcoli manuali prima di ogni trade.

🌟 Confronto Mini vs Pro

Funzione Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Drag-to-measure ✔️ Sì ✔️ Sì (migliorato)
Calcolo del lotto ✔️ Sì ✔️ Sì (più accurato)
Direzione (Buy / Sell) ❌ No ✔️ Sì
Distanza in punti ❌ No ✔️ Sì
Simboli supportati Solo Forex Tutti (Forex, Oro, Indici, Crypto)
Limite di utilizzo 31 utilizzi Illimitato
Etichette UI Solo Lots Direction / Distance / Lots
Prestazioni Veloce Ultra veloce
Ideale per Principianti / utenti free Trader professionisti

Passa a Smart Risk Manager Pro per un controllo completo del rischio, supporto di tutti i simboli e una visualizzazione avanzata.

Smart Risk Manager Pro – Trada con fiducia trascinando sul grafico Smart Risk Manager Pro è uno strumento professionale di gestione del rischio sul grafico che calcola la dimensione della posizione in base al tuo rischio in dollari. Ti basta cliccare e trascinare sul grafico e l'indicatore mostra immediatamente: Direzione (Buy / Sell) Distanza in punti Lotto consigliato in base al valore di RiskUSD Lo strumento è ultra leggero, estremamente veloce ed è pensato per i trader che vogliono un grafic
