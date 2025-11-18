Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – Glissez et tradez en toute confiance

Smart Risk Manager Pro est un outil professionnel de gestion du risque directement sur le graphique, qui calcule la taille de votre position en fonction de votre risque en dollars. Il suffit de cliquer et faire glisser sur le graphique pour que l’indicateur affiche instantanément :

Direction (Buy / Sell)

(Buy / Sell) Distance en points

en points Taille de lot recommandée basée sur votre valeur RiskUSD

L’outil est ultra léger, extrêmement rapide et conçu pour les traders qui souhaitent un graphique propre et un workflow de trading précis, centré sur le risque.

✨ Fonctionnalités

✔️ Mesure du risque par glisser-déposer directement sur le graphique

✔️ Calcul automatique et intelligent de la taille de lot

✔️ Affiche la direction Buy/Sell

✔️ Affiche la distance en points

✔️ Fonctionne sur tous les symboles (Forex, Or, Indices, Crypto)

✔️ Ultra rapide – latence quasi nulle

✔️ Interface utilisateur propre et minimaliste

✔️ Aucun sous-fenêtre, aucun panneau lourd

✔️ Ne calcule que lorsque vous relâchez la souris → économie de CPU

📌 Comment l’utiliser

Attachez Smart Risk Manager Pro à n’importe quel graphique. Définissez le montant de RiskUSD souhaité (par exemple : 5, 10, 20 USD). Cliquez sur le bouton ON/OFF dans le coin supérieur droit. Sur le graphique, cliquez et maintenez le clic gauche à votre prix d’entrée potentiel. Faites glisser jusqu’au niveau de stop-loss souhaité, puis relâchez la souris. L’outil affichera : Dir: Buy / Sell

Buy / Sell Dis: distance en points

distance en points Lots: taille de lot recommandée selon votre risque

Cliquez de nouveau sur le bouton pour passer l’outil en mode OFF. En mode OFF, toutes les étiquettes sont masquées et votre graphique reste propre.

🎯 Paramètres (Inputs)

RiskUSD – risque en dollars par trade. L’indicateur utilise le tick size, le tick value et les paramètres de volume de votre courtier pour calculer la taille de la position.

👤 Pour qui ?

Day traders et swing traders qui respectent un risque fixe par opération.

Traders price action & Smart Money qui placent leurs entrées directement sur le graphique.

Scalpers ayant besoin d’un calculateur de risque très rapide et épuré.

et épuré. Toute personne souhaitant éviter de faire des calculs manuels avant chaque trade.

🌟 Comparaison Mini vs Pro

Fonction Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ Glisser pour mesurer ✔️ Oui ✔️ Oui (amélioré) Calcul de la taille de lot ✔️ Oui ✔️ Oui (plus précis) Direction (Buy / Sell) ❌ Non ✔️ Oui Distance en points ❌ Non ✔️ Oui Symboles supportés Forex uniquement Tous (Forex, Or, Indices, Crypto) Limite d’utilisation 31 utilisations Illimitée Étiquettes d’interface Lots uniquement Direction / Distance / Lots Performance Rapide Ultra rapide Idéal pour Débutants / utilisateurs gratuits Traders professionnels

Passez à Smart Risk Manager Pro pour un contrôle complet du risque, le support de tous les symboles et une visualisation avancée.