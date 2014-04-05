Smart Risk Manager Pro – ドラッグして自信を持ってトレード

Smart Risk Manager Pro は、ドル建てリスクに基づいてポジションサイズを計算する プロフェッショナル向けオンチャート リスク管理ツールです。 チャート上でクリック＆ドラッグするだけで、インジケーターが即座に次を表示します:

方向 （Buy / Sell）

（Buy / Sell） 距離 （ポイント）

（ポイント） 推奨ロットサイズ（あなたの RiskUSD に基づく）

このツールは超軽量・超高速で、クリーンなチャートと リスク優先のトレードフローを求めるトレーダーのために設計されています。

✨ 機能

✔️ チャート上でドラッグするだけでリスクを測定

✔️ スマートな自動ロット計算

✔️ Buy/Sell の方向を表示

✔️ ポイント単位の距離を表示

✔️ すべてのシンボルに対応（FX、ゴールド、指数、仮想通貨など）

✔️ 超高速 – ラグほぼゼロ

✔️ クリーンでミニマルなユーザーインターフェース

✔️ サブウィンドウなし・重いパネルなし

✔️ マウスを離したときだけ計算 → CPU 負荷を軽減

📌 使い方

Smart Risk Manager Pro を任意のチャートに適用します。 希望する RiskUSD 金額（例: 5, 10, 20 USD）を設定します。 右上の ON/OFF ボタンをクリックします。 チャート上のエントリーポイントで 左クリックを押したままにします。 希望するストップロスまでドラッグし、マウスボタンを離します。 ツールは次の情報を表示します: Dir: Buy / Sell

Buy / Sell Dis: ポイント距離

ポイント距離 Lots: あなたのリスクに基づいた推奨ロット

ボタンをもう一度押すとツールが OFF になり、 すべてのラベルが非表示になってチャートがクリーンな状態になります。

🎯 入力パラメータ

RiskUSD – 1トレードあたりのドル建てリスク。 インジケーターは、ブローカーの tick size・tick value・ボリューム設定を使用して ポジションサイズを計算します。

👤 想定ユーザー

1トレードあたりの固定リスクを守るデイトレーダーおよびスイングトレーダー。

チャート上に直接エントリーを置くプライスアクション & Smart Money トレーダー。

非常に高速な リスク計算ツールを求めるスキャルパー。

リスク計算ツールを求めるスキャルパー。 毎回トレード前に手計算をしたくないすべてのトレーダー。

🌟 Mini vs Pro 比較

機能 Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ ドラッグ測定 ✔️ あり ✔️ あり（強化版） ロット計算 ✔️ あり ✔️ あり（より正確） 方向 (Buy / Sell) ❌ なし ✔️ あり 距離（ポイント） ❌ なし ✔️ あり 対応シンボル FXのみ すべて（FX, ゴールド, 指数, クリプト） 使用制限 31回 無制限 UIラベル Lots のみ Direction / Distance / Lots パフォーマンス 高速 超高速 最適なユーザー 初心者 / 無料ユーザー プロトレーダー

Smart Risk Manager Pro にアップグレードして、完全なリスクコントロール・全シンボル対応・高度な可視化を手に入れましょう。