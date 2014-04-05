Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – ドラッグして自信を持ってトレード

Smart Risk Manager Pro は、ドル建てリスクに基づいてポジションサイズを計算する プロフェッショナル向けオンチャート リスク管理ツールです。 チャート上でクリック＆ドラッグするだけで、インジケーターが即座に次を表示します:

  • 方向（Buy / Sell）
  • 距離（ポイント）
  • 推奨ロットサイズ（あなたの RiskUSD に基づく）

このツールは超軽量・超高速で、クリーンなチャートリスク優先のトレードフローを求めるトレーダーのために設計されています。

✨ 機能

  • ✔️ チャート上でドラッグするだけでリスクを測定
  • ✔️ スマートな自動ロット計算
  • ✔️ Buy/Sell の方向を表示
  • ✔️ ポイント単位の距離を表示
  • ✔️ すべてのシンボルに対応（FX、ゴールド、指数、仮想通貨など）
  • ✔️ 超高速 – ラグほぼゼロ
  • ✔️ クリーンでミニマルなユーザーインターフェース
  • ✔️ サブウィンドウなし・重いパネルなし
  • ✔️ マウスを離したときだけ計算 → CPU 負荷を軽減

📌 使い方

  1. Smart Risk Manager Pro を任意のチャートに適用します。
  2. 希望する RiskUSD 金額（例: 5, 10, 20 USD）を設定します。
  3. 右上の ON/OFF ボタンをクリックします。
  4. チャート上のエントリーポイントで 左クリックを押したままにします。
  5. 希望するストップロスまでドラッグし、マウスボタンを離します
  6. ツールは次の情報を表示します:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: ポイント距離
    • Lots: あなたのリスクに基づいた推奨ロット

ボタンをもう一度押すとツールが OFF になり、 すべてのラベルが非表示になってチャートがクリーンな状態になります。

🎯 入力パラメータ

  • RiskUSD – 1トレードあたりのドル建てリスク。 インジケーターは、ブローカーの tick size・tick value・ボリューム設定を使用して ポジションサイズを計算します。

👤 想定ユーザー

  • 1トレードあたりの固定リスクを守るデイトレーダーおよびスイングトレーダー。
  • チャート上に直接エントリーを置くプライスアクション & Smart Money トレーダー。
  • 非常に高速なリスク計算ツールを求めるスキャルパー。
  • 毎回トレード前に手計算をしたくないすべてのトレーダー。

🌟 Mini vs Pro 比較

機能 Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
ドラッグ測定 ✔️ あり ✔️ あり（強化版）
ロット計算 ✔️ あり ✔️ あり（より正確）
方向 (Buy / Sell) ❌ なし ✔️ あり
距離（ポイント） ❌ なし ✔️ あり
対応シンボル FXのみ すべて（FX, ゴールド, 指数, クリプト）
使用制限 31回 無制限
UIラベル Lots のみ Direction / Distance / Lots
パフォーマンス 高速 超高速
最適なユーザー 初心者 / 無料ユーザー プロトレーダー

Smart Risk Manager Pro にアップグレードして、完全なリスクコントロール・全シンボル対応・高度な可視化を手に入れましょう。

