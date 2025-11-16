🔥 AUTO RISK MANAGER PRO: Ihr Partner im Forex-Handel!
⏰ Hören Sie auf, Geld wegen Emotionen zu verlieren! Es ist Zeit, das Risikomanagement einem professionellen Algorithmus anzuvertrauen.
Stellen Sie sich eine Situation vor: Der Markt läuft plötzlich gegen Ihre Position, während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen. Kommt Ihnen bekannt vor?
Mit Auto Risk Manager Pro — nie wieder!
Vollversion kaufen:
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4
AUTO RISK MANAGER PRO_MT5
💡 Revolutionärer Ansatz im Risikomanagement
🛡️ 24/7 automatische Kapitalabsicherung
✅ Arbeitet vollständig ohne Ihr Zutun — sogar wenn Sie nicht am Computer sind
✅ Präzise Gewinnziele — fixiert den Profit im perfekten Moment
✅ Strenge Verlustlimits — stoppt kritische Drawdowns
✅ Multicurrency-Unterstützung — funktioniert mit allen Instrumenten
✅ Schließt Charts (und entlädt gleichzeitig alle Experten)
📊 Anwendungsergebnisse:
⏱️ Spart 15+ Stunden pro Woche beim Trade-Monitoring
📈 Verbessert die Handelsdisziplin
🎯 Detaillierte Übersicht aller Funktionen und Einstellungen
🎨 Intuitives Bedienpanel
🎨 Bedienpanel
Control Panel Settings
PanelColor = clrDarkSlateGray – Panelfarbe
PanelX = 10 – Abstand von der linken Chartseite
PanelY = 60 – Abstand von der oberen Chartseite
Vorteile des Panels:
📱 Echtzeit-Überwachung von Balance, Equity und Profit
⚡ Sofortige Einstellung der Ziele ohne Neustart des Experten
📊 Flexible Positionierung — passen Sie es Ihrem Stil an
⚠️ Erweiterte Risikomanagement-Parameter
⚙️ Risikomanagement-Einstellungen
Risk Management Settings
Work = false/true – Ein/Aus
Profit_Percent = 3 – Prozent des Gesamtprofits für Auto-Schließung
Loss_Percent = -3 – Prozent des Gesamtverlusts
DeleteStopLimitOrders = true/false – Pending Orders löschen oder behalten
CloseOrders = true/false – Marktorders schließen oder nicht
CloseChart = false/true – Charts automatisch schließen
Slippage = 50 – Slippage
TimerSecond = 1 – Kontrollintervall in Sekunden
🔘 Hauptschalter (Work)
Work = false;
🟢 true — aktiver Modus
🔴 false — nur Monitoring
💰 Gewinnziel (Profit_Percent)
Profit_Percent = 3;
🎯 Ständige Überwachung des Gesamtprofits
⚡ Automatisches Schließen aller Positionen / Löschen von Orders / Schließen von Charts (je nach Einstellung)
Beispiel 1:
Balance: $10.000
Profit-Ziel: 3% = $300
Aktion: alle Positionen schließen bei $300+
Beispiel 2:
Balance: $10.000
Profit: –$1000
Profit-Ziel: –3% = –$300
Aktion: alle Positionen schließen bei –$300+
🛡️ Optimale Einstellungen:
Konservativ: 2–3%
Ausgewogen: 3–5%
Aggressiv: 5–10%
Scalping: 1–2%
🚫 Verlustlimit (Loss_Percent)
Loss_Percent = -3;
📉 Kontrolle kritischer Verluste
🚨 Notfall-Schließungen
Strategien:
🛡️ –1% bis –2% — maximale Sicherheit
⚖️ –2% bis –3% — Balance
🎯 –3% bis –5% — aggressiv
🗑️ Löschung von Pending Orders
DeleteStopLimitOrders = true;
Kontrolliert:
📊 Limit Orders
📈 Stop Orders
⚡ Stop Limit Orders
📊 Marktpositions-Schließung
CloseOrders = true;
⚡ Sofortige Ausführung
📈 Gewinnsicherung
🛡️ Verlustbegrenzung
🖼️ Chart-Schließung (CloseChart)
CloseChart = false;
⚠️ Schließt alle Charts außer dem aktuellen
🔄 Entlädt automatisch alle Experten
Beispiel:
Profit_Percent = 2; CloseChart = true;
➡️ Stoppt alle Experten und verhindert Overtrading.
📏 Slippage
Slippage = 50;
Empfehlungen:
🔸 EURUSD, GBPUSD: 10–20
🔸 Exoten: 50–100
🔸 Krypto: 100–200
🔸 Hohe Volatilität: +50–100%
⏰ Kontrollintervall (TimerSecond)
TimerSecond = 1;
⚡ Scalping: 1 Sek
📊 Daytrading: 1–5 Sek
📈 Swing/Position: 5–10 Sek
🎮 Vorgefertigte Presets
🛡️ Konservativ
Profit_Percent = 2
Loss_Percent = -1
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
Slippage = 20
TimerSecond = 2
⚡ Aktiv
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
Slippage = 30
TimerSecond = 1
🚀 Aggressiv
Profit_Percent = 8
Loss_Percent = -4
Slippage = 50
TimerSecond = 1
🤖 Für mehrere EAs
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
CloseChart = true
Slippage = 100
TimerSecond = 1
📊 Für wen ist Auto Risk Manager Pro?
✅ Für Anfänger:
🛡️ Schutz vor fatalen Fehlern
📚 Aufbau von Disziplin
🔍 Fokus auf die Strategie
✅ Für erfahrene Trader:
⏱️ Zeitersparnis
📈 Multi-System-Unterstützung
💼 Stabilität des Portfolios
✅ Für Investoren:
🏦 automatische Kapitalabsicherung
🌐 24/7 Monitoring
⚙️ flexible Einstellungen
🔄 Marktanpassung
🌊 Ruhiger Markt: Slippage reduzieren
⚡ Volatilität: Limits erweitern
📈 Trendphasen: Gewinnziele erhöhen
❓ FAQ
Ist der EA sicher?
✔ Ja. Er öffnet keine Trades — er schließt nur.
Sind spezielle Kenntnisse erforderlich?
✔ Nein. Die Bedienung ist extrem einfach — Einrichtung dauert ~1 Minute.
⭐ Schützen Sie Ihr Kapital schon heute!
Mit Auto Risk Manager Pro erhalten Sie:
✅ Schutz vor unvorhersehbaren Bewegungen
✅ Mehr freie Zeit
✅ Sicherheit für Ihr Kapital
✅ Professionelles Risikomanagement
P.S. Der beste Trade ist der, bei dem Sie kein Geld verlieren.
P.P.S. Laden Sie die kostenlose Demo herunter und testen Sie selbst!
Vollversion kaufen:
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4
AUTO RISK MANAGER PRO_MT5
Erfolgreicher Handel beginnt mit professionellem Risikomanagement.
Überlassen Sie das einem Profi!