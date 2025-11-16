🔥 AUTO RISK MANAGER PRO: Ihr Partner im Forex-Handel!

⏰ Hören Sie auf, Geld wegen Emotionen zu verlieren! Es ist Zeit, das Risikomanagement einem professionellen Algorithmus anzuvertrauen.

Stellen Sie sich eine Situation vor: Der Markt läuft plötzlich gegen Ihre Position, während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen. Kommt Ihnen bekannt vor?

Mit Auto Risk Manager Pro — nie wieder!

Vollversion kaufen:

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4

AUTO RISK MANAGER PRO_MT5

💡 Revolutionärer Ansatz im Risikomanagement

🛡️ 24/7 automatische Kapitalabsicherung

✅ Arbeitet vollständig ohne Ihr Zutun — sogar wenn Sie nicht am Computer sind

✅ Präzise Gewinnziele — fixiert den Profit im perfekten Moment

✅ Strenge Verlustlimits — stoppt kritische Drawdowns

✅ Multicurrency-Unterstützung — funktioniert mit allen Instrumenten

✅ Schließt Charts (und entlädt gleichzeitig alle Experten)

📊 Anwendungsergebnisse:

⏱️ Spart 15+ Stunden pro Woche beim Trade-Monitoring

📈 Verbessert die Handelsdisziplin

🎯 Detaillierte Übersicht aller Funktionen und Einstellungen

🎨 Intuitives Bedienpanel

🎨 Bedienpanel

Control Panel Settings

PanelColor = clrDarkSlateGray – Panelfarbe

PanelX = 10 – Abstand von der linken Chartseite

PanelY = 60 – Abstand von der oberen Chartseite

Vorteile des Panels:

📱 Echtzeit-Überwachung von Balance, Equity und Profit

⚡ Sofortige Einstellung der Ziele ohne Neustart des Experten

📊 Flexible Positionierung — passen Sie es Ihrem Stil an

⚠️ Erweiterte Risikomanagement-Parameter

⚙️ Risikomanagement-Einstellungen

Risk Management Settings

Work = false/true – Ein/Aus

Profit_Percent = 3 – Prozent des Gesamtprofits für Auto-Schließung

Loss_Percent = -3 – Prozent des Gesamtverlusts

DeleteStopLimitOrders = true/false – Pending Orders löschen oder behalten

CloseOrders = true/false – Marktorders schließen oder nicht

CloseChart = false/true – Charts automatisch schließen

Slippage = 50 – Slippage

TimerSecond = 1 – Kontrollintervall in Sekunden

🔘 Hauptschalter (Work)

Work = false;

🟢 true — aktiver Modus

🔴 false — nur Monitoring

💰 Gewinnziel (Profit_Percent)

Profit_Percent = 3;

🎯 Ständige Überwachung des Gesamtprofits

⚡ Automatisches Schließen aller Positionen / Löschen von Orders / Schließen von Charts (je nach Einstellung)

Beispiel 1:

Balance: $10.000

Profit-Ziel: 3% = $300

Aktion: alle Positionen schließen bei $300+

Beispiel 2:

Balance: $10.000

Profit: –$1000

Profit-Ziel: –3% = –$300

Aktion: alle Positionen schließen bei –$300+

🛡️ Optimale Einstellungen:

Konservativ: 2–3%

Ausgewogen: 3–5%

Aggressiv: 5–10%

Scalping: 1–2%

🚫 Verlustlimit (Loss_Percent)

Loss_Percent = -3;

📉 Kontrolle kritischer Verluste

🚨 Notfall-Schließungen

Strategien:

🛡️ –1% bis –2% — maximale Sicherheit

⚖️ –2% bis –3% — Balance

🎯 –3% bis –5% — aggressiv

🗑️ Löschung von Pending Orders

DeleteStopLimitOrders = true;

Kontrolliert:

📊 Limit Orders

📈 Stop Orders

⚡ Stop Limit Orders

📊 Marktpositions-Schließung

CloseOrders = true;

⚡ Sofortige Ausführung

📈 Gewinnsicherung

🛡️ Verlustbegrenzung

🖼️ Chart-Schließung (CloseChart)

CloseChart = false;

⚠️ Schließt alle Charts außer dem aktuellen

🔄 Entlädt automatisch alle Experten

Beispiel:

Profit_Percent = 2; CloseChart = true;

➡️ Stoppt alle Experten und verhindert Overtrading.

📏 Slippage

Slippage = 50;

Empfehlungen:

🔸 EURUSD, GBPUSD: 10–20

🔸 Exoten: 50–100

🔸 Krypto: 100–200

🔸 Hohe Volatilität: +50–100%

⏰ Kontrollintervall (TimerSecond)

TimerSecond = 1;

⚡ Scalping: 1 Sek

📊 Daytrading: 1–5 Sek

📈 Swing/Position: 5–10 Sek

🎮 Vorgefertigte Presets

🛡️ Konservativ

Profit_Percent = 2

Loss_Percent = -1

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

Slippage = 20

TimerSecond = 2

⚡ Aktiv

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

Slippage = 30

TimerSecond = 1

🚀 Aggressiv

Profit_Percent = 8

Loss_Percent = -4

Slippage = 50

TimerSecond = 1

🤖 Für mehrere EAs

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

CloseChart = true

Slippage = 100

TimerSecond = 1

📊 Für wen ist Auto Risk Manager Pro?

✅ Für Anfänger:

🛡️ Schutz vor fatalen Fehlern

📚 Aufbau von Disziplin

🔍 Fokus auf die Strategie

✅ Für erfahrene Trader:

⏱️ Zeitersparnis

📈 Multi-System-Unterstützung

💼 Stabilität des Portfolios

✅ Für Investoren:

🏦 automatische Kapitalabsicherung

🌐 24/7 Monitoring

⚙️ flexible Einstellungen

🔄 Marktanpassung

🌊 Ruhiger Markt: Slippage reduzieren

⚡ Volatilität: Limits erweitern

📈 Trendphasen: Gewinnziele erhöhen

❓ FAQ

Ist der EA sicher?

✔ Ja. Er öffnet keine Trades — er schließt nur.

Sind spezielle Kenntnisse erforderlich?

✔ Nein. Die Bedienung ist extrem einfach — Einrichtung dauert ~1 Minute.

⭐ Schützen Sie Ihr Kapital schon heute!

Mit Auto Risk Manager Pro erhalten Sie:

✅ Schutz vor unvorhersehbaren Bewegungen

✅ Mehr freie Zeit

✅ Sicherheit für Ihr Kapital

✅ Professionelles Risikomanagement

P.S. Der beste Trade ist der, bei dem Sie kein Geld verlieren.

P.P.S. Laden Sie die kostenlose Demo herunter und testen Sie selbst!

Vollversion kaufen:

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4

AUTO RISK MANAGER PRO_MT5

Erfolgreicher Handel beginnt mit professionellem Risikomanagement.

Überlassen Sie das einem Profi!



