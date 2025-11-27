Liquid Gold EA Pro
- Experten
- Jose Medina
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 27 November 2025
- Aktivierungen: 5
💎 Liquid Gold EA - New York Session Scalping für XAUUSD
Liquid Gold EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf den Goldhandel (XAUUSD) während der New York Session (15:00-18:00 Uhr Serverzeit) spezialisiert ist. Er verwendet eine ausgewogene Kauf- und Verkaufsstrategie mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus und einem intelligenten Trailing-System, das die Gewinne automatisch sichert. Die .set-Datei für die optimale Konfiguration finden Sie im Abschnitt Diskussion.
🧠 Hauptmerkmale
- ✔️ Vollständig automatisierter Betrieb - Plug & Play.
- ✔️ Dynamischer Trailing-Stop und Risikokontrolle.
- ✔️ Spread-Filter zur Vermeidung von Fehleinstiegen bei Volatilitätsspitzen.
- ✔️ Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand.
- ✔️ Leichte, schnelle Ausführung - ideal für ECN-Broker und VPS.
⚙️ Empfohlene Einstellungen
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M1 oder M5
- Mindesteinlage: 100 USD
- Broker-Typ: ECN oder Rohspanne
- Konto-Typ: Standard, Micro, oder Cent
- Empfohlener VPS: Ping unter 10ms
💰 Handelslogik
Der EA eröffnet BUY/SELL-Positionen, wenn die Marktbedingungen mit dem Sitzungsfenster und dem Spread-Filter übereinstimmen. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss und Take-Profit, und sobald ein Handel das Trailing-Aktivierungsniveau erreicht, wird der Stop automatisch angepasst, um Gewinne zu schützen.
📊 Risikomanagement
Die Losgröße wird dynamisch entsprechend Ihrem Kontostand berechnet (Standard: 0,01 Lots pro 100 USD). Der EA eröffnet keine Trades, wenn der aktuelle Spread das definierte Limit überschreitet (Standard: 40 Punkte).
📅 Sitzungsfilter
Handelt nur während der New Yorker Sitzung und vermeidet Stunden mit geringer Volatilität und das Risiko über Nacht. Sie können diese Option deaktivieren, um 24/5 zu handeln, wenn Sie dies wünschen.
🧩 Technische Informationen
- In reinem MQL5 geschrieben (keine DLLs oder externen Abhängigkeiten)
- Kompatibel mit Backtesting und Optimierung
- Unterstützt Absicherungskonten
- Verwendet die CTrade-Bibliothek für Ausführungssicherheit
⚠️ Wichtige Hinweise
Dieser EA verwendet keine Martingale, Grid oder gefährliche Mittelwertbildung. Er folgt einer sauberen, transparenten Scalping-Logik.
Bevor Sie den EA auf einem echten Konto verwenden, testen Sie ihn auf einem Demo- oder Cent-Konto, um sich mit seinem Handelsverhalten und den Broker-Bedingungen vertraut zu machen.
🚀 Abschließende Empfehlung
Kombinieren Sie Liquid Gold EA mit einem VPS mit niedriger Latenz und einem ECN-Konto, um die besten Ergebnisse während der New Yorker Volatilitätsausbrüche zu erzielen.
Entwickelt und gepflegt von Jose Medina - 2025.