Liquid Gold EA Pro

💎 Liquid Gold EA - New York Session Scalping für XAUUSD

Liquid Gold EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf den Goldhandel (XAUUSD) während der New York Session (15:00-18:00 Uhr Serverzeit) spezialisiert ist. Er verwendet eine ausgewogene Kauf- und Verkaufsstrategie mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus und einem intelligenten Trailing-System, das die Gewinne automatisch sichert. Die .set-Datei für die optimale Konfiguration finden Sie im Abschnitt Diskussion.

🧠 Hauptmerkmale

  • ✔️ Vollständig automatisierter Betrieb - Plug & Play.
  • ✔️ Dynamischer Trailing-Stop und Risikokontrolle.
  • ✔️ Spread-Filter zur Vermeidung von Fehleinstiegen bei Volatilitätsspitzen.
  • ✔️ Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand.
  • ✔️ Leichte, schnelle Ausführung - ideal für ECN-Broker und VPS.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M1 oder M5
  • Mindesteinlage: 100 USD
  • Broker-Typ: ECN oder Rohspanne
  • Konto-Typ: Standard, Micro, oder Cent
  • Empfohlener VPS: Ping unter 10ms

💰 Handelslogik

Der EA eröffnet BUY/SELL-Positionen, wenn die Marktbedingungen mit dem Sitzungsfenster und dem Spread-Filter übereinstimmen. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss und Take-Profit, und sobald ein Handel das Trailing-Aktivierungsniveau erreicht, wird der Stop automatisch angepasst, um Gewinne zu schützen.

📊 Risikomanagement

Die Losgröße wird dynamisch entsprechend Ihrem Kontostand berechnet (Standard: 0,01 Lots pro 100 USD). Der EA eröffnet keine Trades, wenn der aktuelle Spread das definierte Limit überschreitet (Standard: 40 Punkte).

📅 Sitzungsfilter

Handelt nur während der New Yorker Sitzung und vermeidet Stunden mit geringer Volatilität und das Risiko über Nacht. Sie können diese Option deaktivieren, um 24/5 zu handeln, wenn Sie dies wünschen.

🧩 Technische Informationen

  • In reinem MQL5 geschrieben (keine DLLs oder externen Abhängigkeiten)
  • Kompatibel mit Backtesting und Optimierung
  • Unterstützt Absicherungskonten
  • Verwendet die CTrade-Bibliothek für Ausführungssicherheit

⚠️ Wichtige Hinweise

Dieser EA verwendet keine Martingale, Grid oder gefährliche Mittelwertbildung. Er folgt einer sauberen, transparenten Scalping-Logik.

Bevor Sie den EA auf einem echten Konto verwenden, testen Sie ihn auf einem Demo- oder Cent-Konto, um sich mit seinem Handelsverhalten und den Broker-Bedingungen vertraut zu machen.

🚀 Abschließende Empfehlung

Kombinieren Sie Liquid Gold EA mit einem VPS mit niedriger Latenz und einem ECN-Konto, um die besten Ergebnisse während der New Yorker Volatilitätsausbrüche zu erzielen.

Entwickelt und gepflegt von Jose Medina - 2025.

