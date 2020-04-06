Liquid Gold EA Pro

💎 Liquid Gold EA - Scalping en la sesión de Nueva York para XAUUSD

Liquid Gold EA es un Asesor Experto automatizado especializado en operaciones con Oro (XAUUSD ) durante la sesión de Nueva York (15:00-18:00 hora del servidor). Utiliza una estrategia equilibrada de compra y venta con niveles fijos de Stop Loss / Take Profit y un sistema inteligente de trailing que bloquea los beneficios automáticamente. El archivo .set para una configuración óptima se encuentra en la sección Discusión.

Características principales

  • ✔️ Funcionamiento totalmente automatizado - plug & play.
  • ✔️ Trailing stop dinámico y control de riesgo.
  • ✔️ Filtro de spreads para evitar malas entradas durante picos de volatilidad.
  • ✔️ Cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta.
  • ✔️ Ejecución ligera y rápida - ideal para brokers ECN y VPS.

⚙️ Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Plazos: M1 o M5
  • Depósito mínimo: 100 USD
  • Tipo de broker: ECN o Raw spread
  • Tipo de cuenta: Estándar, Micro o Cent
  • VPS recomendado: Ping inferior a 10ms

💰 Lógica de trading

El EA abre posiciones de COMPRA/VENTA cuando las condiciones de mercado coinciden con la ventana de sesión y el filtro de spread. Cada operación tiene su propio Stop Loss y Take Profit, y una vez que una operación alcanza el nivel de activación de arrastre, el stop se ajusta automáticamente para proteger los beneficios.

Gestión del riesgo

El tamaño del lote se calcula dinámicamente en función del saldo de su cuenta (por defecto: 0,01 lotes por cada 100 USD). El EA no abrirá operaciones si el spread actual excede el límite definido (por defecto: 40 puntos).

📅 Filtro de Sesión

Opera sólo durante la sesión de Nueva York, evitando las horas de baja volatilidad y el riesgo nocturno. Puede desactivar esta opción para operar 24/5 si lo prefiere.

🧩 Información Técnica

  • Escrito en MQL5 puro (sin DLLs ni dependencias externas)
  • Compatible con backtesting y optimización
  • Soporta cuentas de cobertura
  • Utiliza la librería CTrade para seguridad de ejecución

⚠️ Notas Importantes

Este EA no utiliza martingala, rejilla o promedios peligrosos. Sigue una lógica de scalping limpia y transparente.

Antes de usarlo en una cuenta real, prueba el EA en una cuenta demo o cent para familiarizarte con su comportamiento de trading y las condiciones del broker.

🚀 Recomendación final

Combina el Liquid Gold EA con un VPS de baja latencia y una cuenta ECN para obtener los mejores resultados durante los estallidos de volatilidad de Nueva York.

Desarrollado y mantenido por Jose Medina - 2025.

