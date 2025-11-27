Liquid Gold EA Pro 2

Liquid Gold EA - New York Session Scalping for XAUUSD Liquid Gold EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf den Goldhandel (XAUUSD) während der New York Session (15:00-18:00 Uhr Serverzeit) spezialisiert ist. Er verwendet eine ausgewogene Buy & Sell Strategie mit festen Stop Loss / Take Profit Levels und einem intelligenten Trailing System, das Gewinne automatisch sichert. Die .set-Datei für die optimale Konfiguration finden Sie im Abschnitt Diskussion.

🧠 Kernfunktionen ✔️ Vollautomatischer Betrieb - Plug & Play. ✔️ Dynamischer Trailing-Stop und Risikokontrolle. ✔️ Spread-Filter zur Vermeidung von Fehleinstiegen bei Volatilitätsspitzen. ✔️ Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand. ✔️ Leichte, schnelle Ausführung - ideal für ECN-Broker und VPS.

⚙️ Empfohlene Einstellungen Symbol: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: M1 oder M5 Mindesteinlage: 100 USD Brokertyp: ECN oder Raw Spread Kontotyp: Standard, Micro, oder Cent Empfohlener VPS: Ping unter 10ms

💰 Handelslogik Der EA eröffnet BUY/SELL-Positionen, wenn die Marktbedingungen mit dem Sitzungsfenster und dem Spread-Filter übereinstimmen. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss und Take-Profit, und sobald ein Handel das Trailing-Aktivierungsniveau erreicht, wird der Stop automatisch angepasst, um Gewinne zu schützen.

📊 Risikomanagement Die Losgröße wird dynamisch entsprechend Ihrem Kontostand berechnet (Standard: 0,01 Lots pro 100 USD). Der EA eröffnet keine Trades, wenn der aktuelle Spread das definierte Limit überschreitet (Standard: 40 Punkte).

📅 Sitzungsfilter Handelt nur während der New Yorker Sitzung und vermeidet so Stunden mit geringer Volatilität und das Risiko über Nacht. Sie können diese Option deaktivieren, um 24/5 zu handeln, wenn Sie dies wünschen.

🧩 Technische Informationen Geschrieben in reinem MQL4 (keine DLLs oder externen Abhängigkeiten) Kompatibel mit Backtesting und Optimierung in MetaTrader 4 Unterstützt Hedging-Konten Verwendet Standard-MT4-Handelsfunktionen für Ausführungssicherheit

⚠️ Wichtige Hinweise Dieser EA verwendet keine Martingale, Grid oder gefährliche Mittelwertbildung. Er folgt einer sauberen, transparenten Scalping-Logik.

Testen Sie den EA vor der Verwendung auf einem echten Konto auf einem Demo- oder Cent-Konto, um sich mit seinem Handelsverhalten und den Brokerbedingungen vertraut zu machen.

🚀 Abschließende Empfehlung Kombinieren Sie Liquid Gold EA mit einem VPS mit niedriger Latenz und einem ECN-Konto, um die besten Ergebnisse während der New Yorker Volatilitätsausbrüche zu erzielen.

Entwickelt und gepflegt von Jose Medina - 2025.