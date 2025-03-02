Deepseek Maximus AI EA

Deepseek Maximus AI MT5 Expert Advisor
Wo algorithmische Präzision auf Edelmetalle trifft


🏆 Unterstützte FOREX-Paare:

    • Metalle: XAUUSD, XAGUSD

    • Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

    • Rohstoff-Paare: AUDUSD, USDCAD

    • Indizes: NAS100, US30 (über CFD-Broker)

    💡 Revolutionäre Funktionen

    Kategorie Branchenerste Innovationen
    Risiko-Management
    - ATR-trailing stops
    - Drawdown circuit breaker
    - Auto-Freeze bei Nachrichten
    Ausführung 19ms Latenzzeit VPS-fähiger Code
    Anti-Slippage ICEberg-Algorithmen
    Berichterstattung SMART Dashboard:
    - Echtzeit-Strategie-Analysen
    - Prognosen zu den Auswirkungen von Ereignissen auf die Zentralbank



    🎯 Wer sollte diesen EA verwenden?

    Gold-Händler

    • Profitieren Sie von der täglichen $240B XAUUSD-Volatilität ohne Übernacht-Stress

    • Spread-Analyse auf institutioneller Ebene (durchschnittlich 0,18 Pip Ausführung)

    Forex Scalper

    • Erfassen Sie 3-15 Pip-Bewegungen im EURUSD/GBPUSD mit einer Genauigkeitsrate von 83%.

    Portfolio-Manager

    • Absicherung bestehender Positionen über negativ korrelierende Paare (z.B. USDJPY vs. XAUUSD)


    🛠 Technische Spezifikationen

    Anforderungen

    • MT5 Aufbau 4100+

    • Mindesteinlage: 500 ( 1 : 100 ) / 500(1:100)/200(1:500)

    • Empfohlener Broker: Raw Spread ECN (z.B. Pepperstone, IC Markets)

      ⚠️ Warnung

      Dies ist KEIN "Einrichten und Vergessen"-System. Erfordert:

      • Wöchentliche Strategieüberprüfung

      • Broker mit <1,5 Pip XAUUSD-Spread

      • Grundlegendes Verständnis der Makrofaktoren für Gold

      📥S chließen Sie sich anderen Tradern an, die ihren Gold/FX-Handel revolutionieren - Klicken Sie [JETZT KAUFEN], um Ihre Reise zu beginnen!

      © 2024 Avenafx.com. Alle Rechte vorbehalten. Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































