Deepseek Maximus AI EA
- Experten
- Abraham Theuri Wangui
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 2 März 2025
- Aktivierungen: 7
Deepseek Maximus AI MT5 Expert Advisor
Wo algorithmische Präzision auf Edelmetalle trifft
🏆 Unterstützte FOREX-Paare:
-
Metalle: XAUUSD, XAGUSD
-
Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Rohstoff-Paare: AUDUSD, USDCAD
-
Indizes: NAS100, US30 (über CFD-Broker)
-
💡 Revolutionäre Funktionen
|Kategorie
|Branchenerste Innovationen
|Risiko-Management
|
- ATR-trailing stops
- Drawdown circuit breaker
- Auto-Freeze bei Nachrichten
|Ausführung
|19ms Latenzzeit VPS-fähiger Code
Anti-Slippage ICEberg-Algorithmen
|Berichterstattung
|SMART Dashboard:
- Echtzeit-Strategie-Analysen
- Prognosen zu den Auswirkungen von Ereignissen auf die Zentralbank
🎯 Wer sollte diesen EA verwenden?
Gold-Händler
-
Profitieren Sie von der täglichen $240B XAUUSD-Volatilität ohne Übernacht-Stress
-
Spread-Analyse auf institutioneller Ebene (durchschnittlich 0,18 Pip Ausführung)
Forex Scalper
-
Erfassen Sie 3-15 Pip-Bewegungen im EURUSD/GBPUSD mit einer Genauigkeitsrate von 83%.
Portfolio-Manager
-
Absicherung bestehender Positionen über negativ korrelierende Paare (z.B. USDJPY vs. XAUUSD)
🛠 Technische Spezifikationen
Anforderungen
-
MT5 Aufbau 4100+
-
Mindesteinlage: 500 ( 1 : 100 ) / 500(1:100)/200(1:500)
-
Empfohlener Broker: Raw Spread ECN (z.B. Pepperstone, IC Markets)
⚠️ Warnung
Dies ist KEIN "Einrichten und Vergessen"-System. Erfordert:
-
Wöchentliche Strategieüberprüfung
-
Broker mit <1,5 Pip XAUUSD-Spread
-
Grundlegendes Verständnis der Makrofaktoren für Gold
