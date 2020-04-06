Möchten Sie Ihre Prop Firm Challenges so schnell wie möglich bestehen? Prophet HFT MT5 hat bereits Hunderte von Prop Firm Challenges ohne Verzögerung bestanden.





Liste der unterstützten Prop-Firmen (Stand 22. Dezember 2025):

WeFund (1 Schritt HFT-Herausforderung)

Sure Leverage Funding (EA-Herausforderung)

Eden Funding (1-Schritt-HFT-Herausforderung)

Fusion Funded (1-Stufen-HFT-Herausforderung)

Paid to Trade (Pro Path Bewertung)

Capalantis (1 Phase HFT-Herausforderung)

Delta Funding FX (vermeiden Sie diese Prop-Firma)

Aura Funded (vermeiden Sie diese Prop-Firma)

Funded Folks (Seien Sie sich bei dieser Prop-Firma nicht zu sicher)

HFTFunded (Benutzer berichteten, dass diese HFT-Prop-Firma kein echtes HFT-Konto anbietet und nicht mehr unterstützt wird)









24/7 Unterstützung:

Ich bin hier, um Sie bei jedem Schritt des Weges zu unterstützen. Sie können sich jederzeit an mich wenden, wenn Sie Anleitung, Fehlerbehebung oder Tipps benötigen, um das Beste aus Prophet HFT MT5 herauszuholen. Ihr Erfolg ist meine Priorität.









Warum Prophet HFT MT5?

Bewährte Ergebnisse - Dieser Bot ist auf maximale Effizienz ausgelegt und ermöglicht schnelle und zuverlässige Ergebnisse, damit Sie Herausforderungen meistern können.

Hochgeschwindigkeitsausführung - Entwickelt für den Handel mitgeringer Latenz, um selbst kleinste Marktbewegungen zu erfassen.

Anpassbare Einstellungen - Passen Sie Trailing-Stops, Einstiegsabstände und Stop-Loss-Niveaus an Ihre spezifischen Broker-Bedingungen an.









Beste Praktiken für optimale Ergebnisse:

- Nehmen Sie Kontakt auf, bevor Sie beginnen - Kontaktieren Sie mich, um sicherzustellen, dass Sie die besten Einstellungen für den Bot erhalten, bevor Sie handeln.



-Entwickelt für US30 - Dieser Bot ist für den Handel mit US30 optimiert, kann aber auch mit anderen Paaren funktionieren. Bitte konsultieren Sie mich zuerst, wenn Sie andere Paare in Betracht ziehen.

-Handel während der London/NY-Überschneidung - Maximieren Sie die Leistung, indem Sie den Bot während der Zeit des höchsten Marktvolumens verwenden.









Wichtiger Haftungsausschluss:

Prophet HFT MT5 wurde speziell entwickelt, um bei der Bewältigung von Prop Firm Herausforderungen zu helfen. Er ist nicht für den Handel auf einem Live-Konto gedacht und Prop-Firmen, die HFT nicht zulassen, und die Verwendung dieses Bots auf Live-Konten führt wahrscheinlich zur Disqualifizierung durch Ihre Prop-Firma oder Ihren Broker.







Der Devisenhandel und die Teilnahme an Prop-Firmen-Herausforderungen sind mit Risiken verbunden. Wenn Sie mit den damit verbundenen Risiken nicht vertraut sind oder sich über die Auswirkungen der Verwendung dieses Bots nicht im Klaren sind, sollten Sie ihn nicht kaufen. Mit dem Kauf und der Aktivierung dieses EA erkennen Sie an, dass nach der Aktivierungkeine Rückerstattung erfolgt. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken und die Funktionalität des Bots vollständig verstehen, bevor Sie mit dem Kauf fortfahren.