🚀 Bands Breakout EA: Entfesseln Sie Ihr Goldhandelspotenzial! 🌟

Haben Sie genug von komplexen Handelsentscheidungen? Wir stellen Ihnen den Bands Breakout EA vor, ein von Experten entwickeltes Handelssystem, das Ihre Gold-Handelsstrategie vereinfacht und verbessert!

Dieser leistungsstarke Expert Advisor verwendet eine einzigartige Kombination aus Bollinger Bändern und gleitenden Durchschnitten, um hochwahrscheinliche Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die signifikante Bewegungen einfangen und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle halten wollen.

✨ Wichtigste Vorteile und Funktionen

Kraftpaket für den Goldhandel: Dieser EA ist speziell für Gold (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen optimiert , d.h. er ist bereit für den Anschluss an den Exness-Broker. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über den folgenden Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Intelligentes Geld-Management: Der EA verlässt sich nicht auf riskante Strategien wie Martingale oder Grid . Stattdessen verfügt er über ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Lot-Sizing-System , das die Handelsgröße dynamisch an die Qualität des Signals anpasst. Höhere Wahrscheinlichkeit = potenziell höhere Rendite (oder kontrolliertes Risiko)!

Erweiterte Risikokontrolle: Schützen Sie Ihr Kapital mit der täglichen Verlustbegrenzungsfunktion , die sicherstellt, dass Sie nie mehr riskieren, als Sie an einem einzigen Tag verlieren können.

Dynamische Gewinnabsicherung: Profitieren Sie von einem innovativen ATR-Trailing-Stop , der Ihren Stop-Loss automatisch verschiebt, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt, und Gewinne vor plötzlichen Marktumkehrungen zu schützen.

Volatilitätsfilter: Handeln Sie intelligenter, nicht härter. Der EA verwendet eine ATR-basierte Volatilitätsprüfung , um sicherzustellen, dass er nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Markt ausreichend Schwung hat, und vermeidet abgehackte, unwahrscheinliche Bedingungen.

Langfristige Trend-Bestätigung: Ein EMA-Filter für einen höheren Zeitrahmen (standardmäßig auf D1 eingestellt) stellt sicher, dass sich die Trades am Haupttrend orientieren, was die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Gebrauchsfertige Parameter (Inputs)

Der Bands Breakout EA gibt Ihnen die volle Kontrolle durch leicht einstellbare Parameter:

Risikoprozentsatz: Legen Sie den maximalen Prozentsatz des Eigenkapitals fest, der pro Handel riskiert werden soll (verwenden Sie 0, um die dynamische Losgrößenbestimmung zu deaktivieren).

Lots: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn der Risikoprozentsatz 0 ist).

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie ein bestimmtes Zeitfenster für die Handelsaktivität.

ATR-Zeitraum / ATR-Schwelle: Wird verwendet, um Perioden mit geringer Volatilität herauszufiltern.

magischeNummer: Eindeutige ID für die Trades des EA.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Einstellungen für den langfristigen Trendfilter.

Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz: Maximal zulässiger täglicher Aktienverlust (stoppt den Handel für den Tag, wenn er erreicht wird).

BB_Periode / BB_Abweichung: Einstellungen für die Kernlogik der Bollinger Bänder.

EMA_Periode: Periode für den EMA, der für das Band Breakout Signal verwendet wird.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Einstellungen für den dynamischen Trailing Stop.

ATR_Gewinn_Multiplikator: Gewinnmultiplikator zur Aktivierung des Trailing Stops.

TagBereich: Anzahl der vergangenen Tage, die zur Berechnung des Take Profit Levels verwendet werden.

🔥 Handeln Sie nicht nur, dominieren Sie!

Warum Stunden mit der manuellen Analyse von Charts verbringen, wenn der Bands Breakout EA eine bewährte, gefilterte Strategie für Sie ausführen kann?

Machen Sie noch heute den ersten Schritt in Richtung intelligenter Goldhandel!

Sie müssen sich nicht sofort voll verpflichten. Sie können ihn einen Monat lang mit einer sehr günstigen Mietgebühr ausprobieren. Erleben Sie den Unterschied, wenn Sie einen hochentwickelten, nicht-martingalen, vollständig optimierten Gold-EA haben, der rund um die Uhr für Sie arbeitet.

Klicken Sie auf den Download-Button, hängen Sie ihn an Ihren M5-Gold-Chart und sehen Sie dem Bands Breakout EA bei der Arbeit zu!