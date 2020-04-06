Scalping Master XAU
- Experten
- Angga Anugrawan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ScalpingMaster XAU EA (MT4) für XAU/USD
ScalpingMaster XAU EA ist ein automatisierter Expert Advisor für XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4. Er kombiniert trendbasierte Eingaben mit einem kontrollierten Grid-Positionsmanagement-Ansatz. Er beinhaltet auch korbbasierte Risikokontrollen, wie z.B. das Schließen aller offenen Positionen, wenn eine Korbgewinn- oder Korbverlustschwelle (in der Kontowährung) erreicht wird.
Dieses Produkt ist für Händler gedacht, die eine automatische Ausführung und konfigurierbare Risikoparameter bevorzugen. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Brokereinstellungen und Konfiguration variieren.
Wichtigste Funktionen
Trendbasierter Einstieg
-
Der EA bewertet die Trendrichtung auf dem ausgewählten Zeitrahmen (optional dem Chart-Zeitrahmen).
-
Er eröffnet eine erste Position, wenn die Einstiegsbedingungen erfüllt sind.
Verwaltung von Rasterpositionen
-
Wenn sich der Kurs gegen die Anfangsposition bewegt, kann der EA Positionen auf der Grundlage konfigurierbarer Parameter für den Rasterabstand und die Lot-Skalierung hinzufügen.
-
Es können Limits gesetzt werden (z. B. maximale Aufträge und maximales Lot).
Verwaltung der Korbschließung (nach Kontowährung)
-
Schließen Sie alle offenen Positionen, wenn der Basket-Gewinn ein definiertes Ziel (in der Währung) erreicht.
-
Schließen Sie alle offenen Positionen, wenn der Basketverlust ein definiertes Limit (in Währung) erreicht, mit der Option, den Handel nach Erreichen des Limits zu beenden oder fortzusetzen.
Breakeven-Exit-Funktion
-
Nach einer bestimmten Anzahl offener Positionen kann der EA alle Positionen schließen, wenn der Korb wieder ein kleines positives Gewinnniveau erreicht. Dies dient dazu, die Zeit im Markt während Erholungsphasen zu reduzieren.
Trendumkehr-Schutz
-
Wenn eine starke Trendumkehr erkannt wird, kann der EA weitere Grid-Zugänge pausieren, um das Risiko während ungünstiger Bedingungen zu reduzieren. Diese Funktion erzwingt keine Schließung von Positionen.
Ausführungssicherheit
-
Enthält einen Wiederholungsmechanismus für gängige MT4-Ausführungsfehler (wie Requotes, Off-Quotes und Trade Context Busy) unter Verwendung von Aktualisierungsraten und Wiederholungsversuchen.
Handelsberechtigungen
-
Kaufen erlaubt / Verkaufen erlaubt
-
Optionale Signalumkehrung
-
Optionales gleichzeitiges Kaufen und Verkaufen
Informationsfenster
-
Zeigt den EA-Status, den Trendstatus, den Spread, die Anzahl der offenen Aufträge, den Gewinn/Verlust des Korbs und die wichtigsten Parameter an.
-
Kann beim visuellen Backtesting angezeigt werden.
Empfohlene Konto- und Lot-Einstellungen (M1)
Standard / ECN / Raw / Null-Konten
-
Empfohlener Kontostand: 6.000 USD
-
Zeitrahmen: M1
-
Anfangslot: 0.01
Cent-Konten
-
Empfohlenes Guthaben: 6.000 Cents (entspricht 60 USD)
-
Startlot: 0,01
Diese Einstellungen sind Beispiele für einen konservativen Startpunkt. Benutzer sollten die Einstellungen je nach den Bedingungen des Brokers und ihrer persönlichen Risikotoleranz anpassen.
Empfohlene Umgebung
-
Symbol: XAU/USD
-
Broker: niedriger Spread und schnelle Ausführung
-
Kontotyp: ECN / Raw Spread / Zero wird häufig für Scalping-Strategien verwendet
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher kann aufgrund der Margin-Nutzung bei Grid-Strategien erforderlich sein
Set-Dateien und Unterstützung
Empfohlene Konfigurationsdateien finden Sie im Abschnitt Produktkommentare. Bitte verwenden Sie die Set-Datei, die Ihrem Kontotyp entspricht (Standard/ECN/Raw/Zero/Cent). Die Parameter können je nach Broker-Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Volatilität angepasst werden.
Risikohinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Grid-basierte Strategien können das Risiko bei starken Richtungswechseln erhöhen. Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie geeignete Risikokontrollen, bevor Sie mit einem Live-Konto handeln. Ein VPS kann die Ausführungsstabilität verbessern.