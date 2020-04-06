Scalping Master XAU

ScalpingMaster XAU EA (MT4) für XAU/USD

ScalpingMaster XAU EA ist ein automatisierter Expert Advisor für XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4. Er kombiniert trendbasierte Eingaben mit einem kontrollierten Grid-Positionsmanagement-Ansatz. Er beinhaltet auch korbbasierte Risikokontrollen, wie z.B. das Schließen aller offenen Positionen, wenn eine Korbgewinn- oder Korbverlustschwelle (in der Kontowährung) erreicht wird.

Dieses Produkt ist für Händler gedacht, die eine automatische Ausführung und konfigurierbare Risikoparameter bevorzugen. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Brokereinstellungen und Konfiguration variieren.

Wichtigste Funktionen

Trendbasierter Einstieg

  • Der EA bewertet die Trendrichtung auf dem ausgewählten Zeitrahmen (optional dem Chart-Zeitrahmen).

  • Er eröffnet eine erste Position, wenn die Einstiegsbedingungen erfüllt sind.

Verwaltung von Rasterpositionen

  • Wenn sich der Kurs gegen die Anfangsposition bewegt, kann der EA Positionen auf der Grundlage konfigurierbarer Parameter für den Rasterabstand und die Lot-Skalierung hinzufügen.

  • Es können Limits gesetzt werden (z. B. maximale Aufträge und maximales Lot).

Verwaltung der Korbschließung (nach Kontowährung)

  • Schließen Sie alle offenen Positionen, wenn der Basket-Gewinn ein definiertes Ziel (in der Währung) erreicht.

  • Schließen Sie alle offenen Positionen, wenn der Basketverlust ein definiertes Limit (in Währung) erreicht, mit der Option, den Handel nach Erreichen des Limits zu beenden oder fortzusetzen.

Breakeven-Exit-Funktion

  • Nach einer bestimmten Anzahl offener Positionen kann der EA alle Positionen schließen, wenn der Korb wieder ein kleines positives Gewinnniveau erreicht. Dies dient dazu, die Zeit im Markt während Erholungsphasen zu reduzieren.

Trendumkehr-Schutz

  • Wenn eine starke Trendumkehr erkannt wird, kann der EA weitere Grid-Zugänge pausieren, um das Risiko während ungünstiger Bedingungen zu reduzieren. Diese Funktion erzwingt keine Schließung von Positionen.

Ausführungssicherheit

  • Enthält einen Wiederholungsmechanismus für gängige MT4-Ausführungsfehler (wie Requotes, Off-Quotes und Trade Context Busy) unter Verwendung von Aktualisierungsraten und Wiederholungsversuchen.

Handelsberechtigungen

  • Kaufen erlaubt / Verkaufen erlaubt

  • Optionale Signalumkehrung

  • Optionales gleichzeitiges Kaufen und Verkaufen

Informationsfenster

  • Zeigt den EA-Status, den Trendstatus, den Spread, die Anzahl der offenen Aufträge, den Gewinn/Verlust des Korbs und die wichtigsten Parameter an.

  • Kann beim visuellen Backtesting angezeigt werden.

Empfohlene Konto- und Lot-Einstellungen (M1)

Standard / ECN / Raw / Null-Konten

  • Empfohlener Kontostand: 6.000 USD

  • Zeitrahmen: M1

  • Anfangslot: 0.01

Cent-Konten

  • Empfohlenes Guthaben: 6.000 Cents (entspricht 60 USD)

  • Startlot: 0,01

Diese Einstellungen sind Beispiele für einen konservativen Startpunkt. Benutzer sollten die Einstellungen je nach den Bedingungen des Brokers und ihrer persönlichen Risikotoleranz anpassen.

Empfohlene Umgebung

  • Symbol: XAU/USD

  • Broker: niedriger Spread und schnelle Ausführung

  • Kontotyp: ECN / Raw Spread / Zero wird häufig für Scalping-Strategien verwendet

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher kann aufgrund der Margin-Nutzung bei Grid-Strategien erforderlich sein

Set-Dateien und Unterstützung

Empfohlene Konfigurationsdateien finden Sie im Abschnitt Produktkommentare. Bitte verwenden Sie die Set-Datei, die Ihrem Kontotyp entspricht (Standard/ECN/Raw/Zero/Cent). Die Parameter können je nach Broker-Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Volatilität angepasst werden.

Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Grid-basierte Strategien können das Risiko bei starken Richtungswechseln erhöhen. Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie geeignete Risikokontrollen, bevor Sie mit einem Live-Konto handeln. Ein VPS kann die Ausführungsstabilität verbessern.



Empfohlene Produkte
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experten
Fxdolarix ist ein automatischer Roboter-Scalper für GBPUSD M5. Wurde 3 Monate lang auf einem echten Konto getestet. Der Roboter verwendet eine Scalping-Strategie, die sich auf kurzfristige Intraday-Preisbewegungen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Momenten kurzfristiger Volatilität und der Ausführung schneller Trades. Der Roboter verwendet Indikatoren wie: iMACD, iMA, iStochastic. Anhand dieser Indikatoren identifiziert der Roboter die Richtung des Trends und mithilfe de
GOLD Extreme Hunter PRO
Encho Enev
Experten
EA basiert auf der Überwachung der aktuellen Veränderung des Preises, sowie die starke Zunahme der Moment und in Anwesenheit eines unspezifischen Abweichung von der normalen in eine bestimmte Richtung, EA stellt die entsprechenden Aufträge. EA ist so konzipiert, dass bei einem Spread, der größer als das eingestellte Maximum ist, keine Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilt werden. Im realen Handel werden Sie in der Lage sein, den optimalen Wert für Slippage anzuwenden, so dass Sie das günstigste Er
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Experten
Forex Gump Special ist ein automatischer Handelsroboter für das Währungspaar GBPUSD. Der Roboter handelt auf der Grundlage des Durchbrechens des Grenzpreises. Mithilfe des Mittelwertbildungsalgorithmus analysiert der Roboter den Markt und markiert die Punkte der Höchst- und Tiefstpreise, wodurch ein virtueller Kanal entsteht. Sobald der Preis über den virtuellen Kanal hinausgeht, eröffnet der Roboter ein Geschäft in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Handelsalgorithmus basiert auf der Idee,
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Experten
Der Supertrend Expert Advisor Der Supertrend Expert Advisor mit Mittelungselementen. Ich habe ihn drei Monate lang entwickelt, bis ich endlich gute Ergebnisse erzielt habe. Es handelt sich nicht um einen Scalper. Das Mindestguthaben um mit dem Handel zu beginnen - 100$ . Wird automatisch an die 4- und 5-stelligen Preise angepasst. Hat ein effizientes Risiko-Management-System. Das Lot und das Limit für das maximale Lot wird automatisch auf der Grundlage der im EA festgelegten Einstellungen berech
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Pro Price Action OB EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
PRO PRICE ACTION OB EA – ein hervorragendes automatisches Handelssystem basierend auf Preisaktionsforschung! Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! Sieben Set-Dateien verfügbar!   D1 timeframe! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: NZDCAD Set_file EURUSD Set_file USDCHF Set_file NZDUSD Set_file AUDUSD Set_file USDJPY Set_file AUDCHF Set_file Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Preisaktions
Exp Tick Hamster MT4
Vladislav Andruschenko
3.62 (13)
Experten
Experte mit automatischer Optimierung aller Parameter für jedes Handelssymbol für MetaTrader 4. T rading EA ohne Einstellungen! Tick   Hamster   - Dies ist ein   automatisierter Handelsexperte für Neulinge und Benutzer, die keinen Berater einrichten möchten! Erleben Sie problemlosen automatisierten Handel mit unserem einsteigerfreundlichen Fachberater. Machen Sie sich keine Gedanken über komplizierte Einrichtungsschritte – unser Experte erledigt alles für Sie. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
CapitalRiskPerTrade
Mr Nisit Noijeam
Experten
Expert Advisor (EA), MA Following gemeinhin als Trading Bot bekannt. Er implementiert eine Raster-Handelsstrategie mit den folgenden Merkmalen: Gleitender Durchschnitt und Standardabweichung : Der EA verwendet einen gleitenden Durchschnitt (MA) als Kern seiner Handelsstrategie, kombiniert mit der Standardabweichung (SD) für Handelsein- und -ausstiegsentscheidungen. Es sind vier Arten von MAs verfügbar: Einfach, Exponential, Geglättet und Linear gewichtet. Die Benutzer können den MA-Typ auswähle
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Experten
Zeitrahmen: 1H Symbol: EURUSD Vollautomatischer EA mit 7 verschiedenen EAs in einem! Die verschiedenen EAs werden sorgfältig ausgewählt, um zueinander zu passen. Sie sind alle trendfolgend und arbeiten alle mit verschiedenen Indikatoren, um ihre Stärke auszugleichen. Dieser EA ist für den langfristigen Gebrauch gemacht und funktioniert am besten, wenn der Markt stabil ist. Dieser EA hat eine Funktion, mit der Sie ALLE Aufträge mit Gewinn oder über einen bestimmten Gewinn mit einem einzigen K
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Experten
Smart Grid FX - ist ein EA für den automatisierten Forex-Handel mit mehreren Währungen, der gegen den Trend handelt . EA verwendet das Prinzip des Martingale. EA Arbeitsalgorithmus: Zu Beginn des Zyklus wird das Paar der gegenläufigen Order mit den ersten Lots eröffnet. Es wird ein weiteres Auftragsgitter mit variablen Schritten und Losvolumen in Richtung der Preisbewegung aufgebaut. Jedes Mal, wenn die nächste Order geöffnet wird, wird das Niveau der Schließung des Gitters in Bezug auf die Para
FoxTrotTWO EA
Thomas Gruening
3.8 (40)
Experten
FoxTrotTWO EA ist ein Scalper Expert Advisor für den EURUSD. Er ist auch für andere wichtige Paare und Cross-Währungspaare verfügbar. Der empfohlene Zeitrahmen ist M15. FT2 handelt in der Nacht in einer engen Handelsspanne. Am oberen und unteren Ende der Spanne versucht FT2, Trades in die entgegengesetzte Richtung zu generieren. Um geeignete Trades zu eröffnen, verwendet der Expert Advisor mehrere Indikatoren und analysiert mehrere Zeitrahmen. Die Trades werden jedoch durch Preisaktionen generie
Vermont
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Arbeit des Beraters stützt sich auf die nachlaufenden Eigenschaften der Trendindikatoren. Wenn sich der Preis in den Konsolidierungszonen befindet und die Daten der technischen Indikatoren nicht mit den aktuellen Preisformationen übereinstimmen, entscheidet der Berater über den Einstieg in den Markt. Jede Transaktion hat einen festen Stop-Loss und Take-Profit. Jeder Handel wird durch einen Trailing-Stop kontrolliert. Empfohlene Handelsinstrumente: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Einstellu
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experten
Dies ist ein Price Action Trading Robot, der EA wird sich an den mittelfristigen Trend und Preis halten, um Trades zu liefern. Aufträge sind immer durch die vom Benutzer festgelegten Stop-Loss-Punkte geschützt. Mit dem Kapital-Management-System, wird es helfen, dass EA arbeitet in Übereinstimmung mit seinem Zweck. Telegramm : https://t.me/trungtqIT Zeitrahmen ist H1. Mindestkontostand: $100. Achtung ist wichtig: EA nur live testen auf Demo oder realen Konten. Backtest-Ergebnisse sind nur zufälli
Smart Grid Pullback System
David Valentin
Experten
Smart Grid Pullback System - Vollautomatischer Grid & Martingale EA Smart Grid Pullback System ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um mit einer leistungsstarken Grid- und Martingale-Strategie von Marktrücksetzern zu profitieren. Es eröffnet Positionen basierend auf Pullback-Mustern und der Trendrichtung, mit automatischem Positionsmanagement, dynamischer Losgröße und Drawdown-Kontrolle. Live Signal High Risk: https: //www.mql5.com/en/signals/2318547?source=Site+Sign
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experten
Smart Trend Tracer EA: Ihr automatisierter Vorteil im Goldhandel! Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. Der Smart Trend Tracer ist ein hochmoderner Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Trends mit chirurgischer Präzision zu identifizieren und zu verfolgen. Dieser EA nutzt eine leistungsstarke Kombination aus dem proprietären Smart Trend Tracer-Indikator, einem robusten EMA-Trendfilter und einem dynamischen Geldmanagement und wurde entwickelt, um Ihren Handel zu aut
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
Trade every day
Andrey Kozak
Experten
Automatischer analytischer Handelsroboter-Scalper. Dank eines komplexen, multifraktionalen Algorithmus von Umkehrimpulsen bestimmt dieser Roboter genau die Preisumkehrpunkte. An diesen Punkten öffnet der Roboter Pending Orders im Abstand einer volatilen Welle, um die genaue Preisbewegung mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Wenn der Preis die ausstehende Order durchbricht, beginnt der Roboter, das Geschäft mit allen verfügbaren virtuellen Instrumenten zu begleiten: Stop-Loss, Take-Profit, Trail
Buy Sell Simultaneously
Danny Setyawijayanto
Experten
Dieser EA öffnet Kauf und Verkauf gleichzeitig, nachdem er an den Chart angehängt wurde. Es hat benutzerdefinierte Gruppierung Gitter Schritt und Los Multiplikator Gruppe. Bitte kontaktieren Sie mich , wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Bitte mögen, teilen und abonnieren Sie meinen Youtube-Kanal. Ich werde diesen EA kostenlos für alle, wenn es 2k Abonnenten auf meinem Youtube-Kanal , fragen Sie bitte Ihren Freund, weil abonnieren ist kostenlos :). Benötigt mindestens 10k Gleichgewicht (10k Cen
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Experten
Der Handelsroboter ist nicht durch Einstellungen begrenzt, aber die Testversion funktioniert für mehrere Tage. Er nutzt die mathematische Analyse des Marktes, sowie für die Filterung Er verwendet die Daten von 2 Indikatoren. Er funktioniert mit allen Konten. Es ist möglich, mit einem Mindestguthaben zu handeln. Stoploss wird nicht verwendet, der Roboter wird initialisiert Mittelwertbildungsalgorithmus. Sie können jederzeit die maximale Anzahl der Transaktionen in den Einstellungen begrenzen. Wä
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experten
Goldzilla Skalpierung M1 Mein Portfolio prüfen MQL5 Algo-Handelsgemeinschaft https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) , der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontroll
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experten
XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Experten
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension