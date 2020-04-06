Scalping Master XAU

ScalpingMaster XAU EA (MT4) für XAU/USD

ScalpingMaster XAU EA ist ein automatisierter Expert Advisor für XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4. Er kombiniert trendbasierte Eingaben mit einem kontrollierten Grid-Positionsmanagement-Ansatz. Er beinhaltet auch korbbasierte Risikokontrollen, wie z.B. das Schließen aller offenen Positionen, wenn eine Korbgewinn- oder Korbverlustschwelle (in der Kontowährung) erreicht wird.

Dieses Produkt ist für Händler gedacht, die eine automatische Ausführung und konfigurierbare Risikoparameter bevorzugen. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Brokereinstellungen und Konfiguration variieren.

Wichtigste Funktionen

Trendbasierter Einstieg

Der EA bewertet die Trendrichtung auf dem ausgewählten Zeitrahmen (optional dem Chart-Zeitrahmen).

Er eröffnet eine erste Position, wenn die Einstiegsbedingungen erfüllt sind.

Verwaltung von Rasterpositionen

Wenn sich der Kurs gegen die Anfangsposition bewegt, kann der EA Positionen auf der Grundlage konfigurierbarer Parameter für den Rasterabstand und die Lot-Skalierung hinzufügen.

Es können Limits gesetzt werden (z. B. maximale Aufträge und maximales Lot).

Verwaltung der Korbschließung (nach Kontowährung)

Schließen Sie alle offenen Positionen, wenn der Basket-Gewinn ein definiertes Ziel (in der Währung) erreicht.

Schließen Sie alle offenen Positionen, wenn der Basketverlust ein definiertes Limit (in Währung) erreicht, mit der Option, den Handel nach Erreichen des Limits zu beenden oder fortzusetzen.

Breakeven-Exit-Funktion

Nach einer bestimmten Anzahl offener Positionen kann der EA alle Positionen schließen, wenn der Korb wieder ein kleines positives Gewinnniveau erreicht. Dies dient dazu, die Zeit im Markt während Erholungsphasen zu reduzieren.

Trendumkehr-Schutz

Wenn eine starke Trendumkehr erkannt wird, kann der EA weitere Grid-Zugänge pausieren, um das Risiko während ungünstiger Bedingungen zu reduzieren. Diese Funktion erzwingt keine Schließung von Positionen.

Ausführungssicherheit

Enthält einen Wiederholungsmechanismus für gängige MT4-Ausführungsfehler (wie Requotes, Off-Quotes und Trade Context Busy) unter Verwendung von Aktualisierungsraten und Wiederholungsversuchen.

Handelsberechtigungen

Kaufen erlaubt / Verkaufen erlaubt

Optionale Signalumkehrung

Optionales gleichzeitiges Kaufen und Verkaufen

Informationsfenster

Zeigt den EA-Status, den Trendstatus, den Spread, die Anzahl der offenen Aufträge, den Gewinn/Verlust des Korbs und die wichtigsten Parameter an.

Kann beim visuellen Backtesting angezeigt werden.

Empfohlene Konto- und Lot-Einstellungen (M1)

Standard / ECN / Raw / Null-Konten

Empfohlener Kontostand: 6.000 USD

Zeitrahmen: M1

Anfangslot: 0.01

Cent-Konten

Empfohlenes Guthaben: 6.000 Cents (entspricht 60 USD)

Startlot: 0,01

Diese Einstellungen sind Beispiele für einen konservativen Startpunkt. Benutzer sollten die Einstellungen je nach den Bedingungen des Brokers und ihrer persönlichen Risikotoleranz anpassen.

Empfohlene Umgebung

Symbol: XAU/USD

Broker: niedriger Spread und schnelle Ausführung

Kontotyp: ECN / Raw Spread / Zero wird häufig für Scalping-Strategien verwendet

Hebelwirkung: 1:100 oder höher kann aufgrund der Margin-Nutzung bei Grid-Strategien erforderlich sein

Set-Dateien und Unterstützung

Empfohlene Konfigurationsdateien finden Sie im Abschnitt Produktkommentare. Bitte verwenden Sie die Set-Datei, die Ihrem Kontotyp entspricht (Standard/ECN/Raw/Zero/Cent). Die Parameter können je nach Broker-Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Volatilität angepasst werden.

Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Grid-basierte Strategien können das Risiko bei starken Richtungswechseln erhöhen. Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie geeignete Risikokontrollen, bevor Sie mit einem Live-Konto handeln. Ein VPS kann die Ausführungsstabilität verbessern.



