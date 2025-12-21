EA Stork MT5

Der Handelsroboter (Scalper) arbeitet nach der Gesamtheit der Signale von mehreren Indikatoren.

Und prüft die Kursgeschwindigkeit.

Es ist ratsam, auf TF M5 zu handeln (beste Ergebnisse).


Eingabeparameter:

Fix Lot - Handel mit einem festen Lot

Autolot verwenden - der Roboter wählt das Lot in Abhängigkeit vom Depot selbst aus und erhöht bei einer Erhöhung des Depots das Lot

Min Distance Between Deals - ist der Mindestabstand zwischen den Transaktionen

Für Währungen können Sie diesen Parameter nicht erhöhen.

Für jede 1500 $ 0,01 Lot


Der Roboter wurde im Tester und in der Realität getestet.

Ausgezeichnete Ergebnisse wurden auf dem EURUSD, AUDUSD, USDJPY und Gold.

Für Gold, müssen Sie Minen Abstand zwischen den Geschäften = 100 machen


Empfohlene Produkte
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experten
Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experten
Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Experten
Dies ist ein Experte Berater gedacht, um kleine Konten mit geringem Risiko Handelsstrategie zu wachsen, gebaut, um den Handel Bereich Chart-Symbole und hat eine breite Palette von Multiplikatoren, um mit Ihrem Konto wachsen. Trades mit martinagale, Grid und Hedging zu scalp den Markt,. Sollte der Handel mit "ENABLE_TRAILING" im Eingabefeld auf true gestellt werden. Feinabstimmung der Eingaben wird auch empfohlen, je nach dem Chart zu handeln. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Ratschläge und
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
Project 758
Konstantin Sinitsin
Experten
Grüße, liebe Trader. EA Project 758 wurde von einem Team aus Tradern und Programmierern mit 15 Jahren Erfahrung erstellt. EA Project 758 wurde über einen Zeitraum von 6 Jahren entwickelt und verfeinert. Durch diesen Prozess haben wir hervorragende Ergebnisse erzielt. Der EA-Algorithmus ist urheberrechtlich geschützt und hat keine Analoga. Er enthält universelle und komplexe Systeme wie IR, die von uns persönlich entwickelt wurden. Wir haben einen proprietären EA entwickelt, der das Verhaltensmod
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Experten
Dieses Expertenhandelstool nutzt den SuperTrend-Indikator mit einer leistungsstarken individuellen Optimierungsmetrik, um Händlern bei der Suche nach den besten Systemen mit niedriger Stagnation und hohem Nettogewinn zu helfen. Händler eröffnen eine Position (long oder short), wenn die Bar über oder unter der Indikatorlinie eröffnet wird. Sie können die Position verlassen, wenn der Preis das Signal umkehrt oder nicht verlassen und es auf der Grundlage von Risiken (Take Profit, Stop Loss) oder d
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Experten
Market Cycles Order Flow Signal: Live Signal ( mit 1.5% Balance Risk ) - ab 01 Nov 2025 mit einer benutzerdefinierten Liste von Strategien - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Fondsverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
Experten
Quantum AI Scalper Warum Quantum AI Scalper? Die Finanzmärkte bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit - Quantum AI Scalper ist Ihr Vorteil. Dieser MetaTrader 5-Indikator, der auf modernsten Algorithmen des maschinellen Lernens basiert, scannt Trends in Echtzeit, führt präzise Scalping-Signale aus und passt sich schneller an Marktveränderungen an, als es Menschen möglich ist. Ganz gleich, ob Sie beim USDJPY auf Pipsjagd gehen oder auf volatile Ausbrüche setzen, Quantum AI verwandelt Komplexität in
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
Experten
Vollautomatisches Advisor Portfolio für XAUUSD (Gold) MT5 . Zeitrahmen h1 - alle Basisstrategien; Zeitrahmen m30 - zusätzliche Strategien. Ich verwende diesen Advisor in meinem Portfolio bei einer Prop-Firma. Ich habe den Advisor ausschließlich für mich selbst erstellt, um auf großen Konten ab 60.000 $ zu handeln. Der Advisor ist ein riesiges vorgefertigtes Portfolio, das alle profitablen Handelsstrategien speziell für Gold enthält. Der Advisor ist unempfindlich gegenüber Spread-Ausweitun
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experten
Sydney ist ein komplexer und neuartiger Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse einsetzt, um künftige Marktbewegungen der Symbole GBPUSD und USDJPY vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt rekurrente neuronale Netze, insbesondere Long-Short-Term-Memory-Zellen, die mit Daten von Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren für künftige Kursbewegungen am relevan
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experten
Automatischer Advisor für das Instrument Bitcoin , Zeitrahmen H1. Terminal MT5 Ich habe diesen Advisor speziell für ein Prop-Unternehmen entwickelt. Alle Bemühungen von fünf Jahren gingen in die Schaffung eines sicheren Produkts. Der Advisor besteht aus 8 kleinen Advisors und ist ein vorgefertigtes Portfolio. Achtung ! Der Advisor verwendet zwei große Handelsstrategien (!): Trend Trading; Handel nach saisonalen Mustern (Zeitzyklen) Der Advisor verwendet KEINE toxischen Strategien: Strategie Ve
Infinity Scalper EA MT5
Abraham Theuri Wangui
Experten
Der Infinity Scalper EA ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um präzise Scalping-Strategien für beständige Rentabilität auf den Devisenmärkten zu nutzen. Inspiriert vom grenzenlosen Potenzial der Unendlichkeit , verkörpert dieser Expert Advisor das Konzept der grenzenlosen Möglichkeiten im Handel, bei dem Präzision, Anpassungsfähigkeit und Ausdauer zusammenkommen, um ein robustes Werkzeug für Händler zu schaffen. Unendlichkeit im Handel Ähnlich wie das mathem
MFX Trend Following
Mr Sarawoot Chaiwong
Experten
MFX Trend Following MFX Trend Following ist ein Expert Advisor (EA), der eine trendfolgende Handelsstrategie anwendet. Diese Strategie basiert auf einer vom Entwickler persönlich entwickelten Technik. Unabhängig vom Zeitrahmen, auf dem sie ausgeführt wird, bleiben die Ergebnisse konsistent. Die Strategie identifiziert Trends in größeren Zeitrahmen und zeigt Einstiegspunkte in kleineren Zeitrahmen auf. Außerdem enthält sie ein Martingal-System zur Verwaltung und Anpassung von Aufträgen. *** Myf
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experten
New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen. Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen. Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Ri
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experten
Nexus Stock Trader Live Signal ( Handel 3% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Über Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Die Strategie versucht, die langfristigen Multi-Wochen-Trends der Aktien mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US-Markt zu verfolgen. Der EA begrenzt das Risiko durch einen engen, aber effektiven Trailing-Stop. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM,
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experten
Gelbe Maus neo Gelbe Maus neo - vollautomatische Expert Advisor entwickelt, um die Strategie der Gelben Maus Scalping Expert Advisor mit erweiterten Einstellungen und zusätzliche Filter zu testen. Um diese Version zu erwerben, können Sie in einem persönlichen Kontakt. Die Standardindikatoren RSI und ATR werden verwendet, um Einstiegspunkte zu finden. Die Schließung der Transaktionen erfolgt nach dem Algorithmus des Autors, was die Risikokontrolle und die Sicherheit des Depots deutlich verbessert
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Experten
Wichtiger Hinweis: "Dieser EA ist für Gold konzipiert, da sich unsere Tests hauptsächlich auf Gold konzentrierten. Sie können ihn auch für andere Forex-Symbole verwenden, müssen aber geeignete Einstellungen für diese finden. Er funktioniert möglicherweise nicht effektiv bei Indizes oder anderen Rohstoffen." Kein Expert Advisor (EA) kann beständige langfristige Gewinne garantieren. tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" wurde jedoch vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Oktober 2024 einem strengen
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experten
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine Trendfolgestrategie mit intelligenten Filtern verwendet. Wie ein Ninja arbeitet dieser EA schnell, präzise und diszipliniert und liefert beständige Gewinne bei starker Risikoabsicherung. Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD H1 Zeitrahmen Ultra-hohe Gewinnrate: 97%+ basierend auf echten Tick-Backtests Funktioniert mit kleinen Einlagen (ab 100 $
Tensline
Vladimir Karputov
Experten
Einfach, effizient, profitabel - ein Expert Advisor, der für Sie arbeitet Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Einfachheit und Kontrolle legen. Mit minimalen Einstellungen ist er unglaublich einfach zu konfigurieren und zu starten - keine komplexe Optimierung erforderlich. Hält jeweils nur eine Marktposition - kein Durcheinander, keine Überschneidungen. Flexible Strategieauswahl - wählen Sie die Strategie, die am besten zu Ihrem Handelsstil passt. Backtesting-Ergebniss
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experten
!! WICHTIG!, BITTE DENKEN SIE DARAN, DIESE EA AUF DER 1 MINUTE ZEITRAHMEN UND BOOM1000 VERMÖGENSWERT NUR LAUFEN !! Dieses wunderbare Stück Software ist ein super intelligenter selbstlernender Algorithmus für mt5, schauen Sie sich die Beispiele am Ende der Seite an Engage hatte das Vergnügen, mit einem sehr talentierten, ehrlichen und gutwilligen Individuum namens Nardus van Staden zusammenzuarbeiten, um dieses wunderbare Produkt zu schaffen. Wenn Sie etwas so Großartiges wie dieses wollen, besuc
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experten
Nur Gold und Bitcoin können profitabel sein. Die Handelszeit beträgt 30 Minuten und die Trendzeit 1 Stunde. Sie sollten die Effizienz dieses Roboters am Ende von drei Monaten überprüfen. Starke Trends bringen sehr gute Gewinne. Es gibt viele Eingaben für Ihre Personalisierung, aber die besten Einstellungen sind standardmäßig definiert. Dieser Indikator wird viele Updates haben und spezielle Einstellungen werden ihm hinzugefügt werden. Sie können uns über Instagram, Telegram, WhatsApp, E-Mail o
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
EA Stork
Mikhail Rudyk
Experten
Der Handelsroboter (Scalper) arbeitet nach der Gesamtheit der Signale von mehreren Indikatoren. Und prüft die Kursgeschwindigkeit. Es ist ratsam, auf TF M5 zu handeln (beste Ergebnisse). Eingabeparameter: Fix Lot - Handel mit einem festen Lot Autolot verwenden - der Roboter wählt das Lot in Abhängigkeit vom Depot selbst aus und erhöht bei einer Erhöhung des Depots das Lot Min Distance Between Deals - ist der Mindestabstand zwischen den Transaktionen Für Währungen können Sie diesen Parameter nic
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension