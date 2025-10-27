Session Sweep Pro

런칭 특별 할인: 한정 기간 동안 제공되는 출시 기념 가격. 정가 적용 전, 초기 구매자는 특별 할인으로 전체 기능을 이용할 수 있습니다.

Institutional Session Sweep 전략

과장된 약속, 비현실적인 최적화, 허황된 기대는 없습니다. 실제 시장 논리에 기반한 검증된 전략만 제공합니다.

SessionSweep은 주요 세션에서 발생하는 유동성 스윕 이후의 반전 움직임을 포착하도록 설계된 자동 매매 시스템입니다. 큰손(기관)이 중요한 방향성 움직임 전에 세션의 고점/저점을 어떻게 조작하는지에 대한 관찰을 기반으로 합니다.

기관 논리:

아시아, 런던, 뉴욕 주요 세션의 유동성 스윕을 활용하여 마켓메이커처럼 거래합니다.

EMA 12 확인:

가격이 이동평균선을 돌파하여 반전을 확인할 때만 정밀한 진입을 실행합니다.

전문적 리스크 관리:

스톱로스는 항상 스윕의 극단값에 설정되며, 리스크 비율에 따라 자동으로 적절한 로트 크기가 계산됩니다.

다중 테이크 프로핏:

TP1에서 부분 수익(70%)을 확보하고, TP2에서 거래 잠재력을 최대화합니다.

고급 필터:

90분 타임아웃 및 지능형 펜딩 주문 자동 취소 기능 포함.

3대 주요 세션:

아시아 (01:00–08:00): 하루의 첫 유동성

런던 (08:00–14:30): 외환 시장 최대 거래량

뉴욕 (15:00–21:00): 최고 변동성

추천 사항

주요 통화쌍: EURUSD (XAUUSD 및 기타 FX 페어에서도 작동)

시간 프레임: M5

최소 예치금: $500

계좌 유형: 헤징 또는 네팅

권장 리스크: 1% / 거래

브로커: ECN, 저스프레드(EURUSD < 1.5핍)

실거래 설정: Hit false for real strategy = FALSE <--- 중요

EA 구매 후 꼭 연락해 주세요.

SessionSweep은 고빈도(HFT) 시스템도 아니며 “항상 승리하는” 시스템도 아닙니다. 우리는 거래 횟수보다 거래의 질을 중시합니다. 완벽한 셋업이 오기 전까지 거래가 없는 날도 존재합니다.

과거 수익률이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 이 전략은 인내심을 요구하며, 유동성 스윕은 매일 나타나는 것이 아닌 선택적 이벤트임을 이해해야 합니다.

잃어도 되는 자금만 리스크에 노출시키세요. 즉각적인 결과를 기대하지 마세요. 인내심이야말로 기관처럼 거래하기 위한 입장권입니다.

SessionSweep — 스윕을 거래하라. 스스로 스윕당하지 말라.