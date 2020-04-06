Raptor Bot

Produkt-Beschreibung

Raptor EA - Algorithmisches Handelssystem

Raptor EA ist eine algorithmische Handelslösung, die für das Scalping auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Das System kombiniert technische Indikatoren mit optionalen Komponenten des maschinellen Lernens, um Handelschancen zu identifizieren und gleichzeitig Kontrollen für das Risikomanagement zu implementieren.

Dieser Expert Advisor wurde für ECN-Konten entwickelt und eignet sich für Händler, die eine automatisierte Ausführung mit strukturiertem Risikomanagement suchen. Das System bietet sowohl erfahrenen Händlern als auch solchen, die automatisierte Handelsstrategien erlernen möchten, Tools und Schutzmechanismen.

Hauptmerkmale

Multi-Asset-Kompatibilität: Funktioniert bei Forex-Paaren wie EURUSD, GBPUSD und Rohstoffen wie XAUUSD, BTCUSD Scalping-Design: Strukturiert für kurzfristige Trades auf niedrigeren Timeframes Risikomanagement: Enthält tägliche Limits, Circuit Breaker und Positionsgrößenkontrollen

ML-Komponente: Optionale Filterung zur Signalvalidierung Teststatus: Abgeschlossene automatisierte Tests auf dem MT5-Marktplatz für mehrere Symbole und Zeitrahmen Benutzereinrichtung: Parameterkonfiguration mit Dokumentation und Support

System-Übersicht

Test-Hintergrund

Raptor EA hat den Validierungsprozess des MT5-Marktplatzes abgeschlossen. Dieser Prozess umfasst automatisierte Tests für mehrere Symbole, Zeitrahmen und Marktbedingungen. Der Validierungsprozess testet, ob der EA in verschiedenen Marktszenarien funktionieren kann.

Risikomanagement-Funktionen

Das System umfasst mehrere Risikomanagement-Komponenten, die dazu dienen, das Handelskapital zu schützen:

Unterbrechersystem, das den Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten unterbricht

Tägliche Verlustlimits, die den Handel bei Erreichen stoppen

Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Eigenkapital des Kontos

Breakeven- und Trailing-Stop-Mechanismen

Spread- und Nachrichtenfilter zur Vermeidung bestimmter Marktbedingungen

System-Transparenz

Der EA bietet Informationen über seine Methodik. Nutzer können überprüfen, wie Handelsentscheidungen getroffen werden, Parameter nach ihren Präferenzen anpassen und den Ansatz des Systems zur Marktanalyse beobachten.

Handelsmethodik

Kern-Ansatz

Raptor EA verwendet eine Methodik, die Momentum-Analyse mit Volatilitätsbewertung kombiniert, um Einstiegssignale zu identifizieren. Das System passt sich an die aktuellen Marktbedingungen an:

Echtzeit-Momentum-Analyse durch RSI-Indikatoren

Volatilitätsmessung mittels Average True Range (ATR)

Optionale Validierung durch maschinelles Lernen zur Signalbestätigung

Risikoanpassung basierend auf den aktuellen Marktbedingungen

Betrieb Prozess

Der EA überwacht den gewählten Zeitrahmen und geht Positionen ein, wenn die Bestätigungskriterien erfüllt sind. Der Prozess umfasst:

Markt-Scanning: Analyse der Preisentwicklung und der Volatilität Signalerzeugung: Identifizierung potenzieller Einstiegsmöglichkeiten anhand technischer Indikatoren ML-Validierung: Optionale Ebene validiert Signale Risikobewertung: Berechnet Positionsgröße und Stop-Levels Ausführung des Handels: Platziert Aufträge, wenn die Kriterien erfüllt sind Handelsmanagement: Verwaltet Ausstiege durch Ziele, Trailing Stops oder Schutzmaßnahmen

System-Design-Merkmale

Der EA adressiert gängige Handelsherausforderungen durch:

Einstiegskriterien, die Handelsmöglichkeiten filtern

Risikomanagement, bei dem Positionsgrößen und Stopps an die aktuelle Volatilität angepasst werden

Mehrere Schutzschichten

Bewertung der Marktbedingungen, die Handelsentscheidungen beeinflussen

Konfiguration der Parameter

Das Verständnis dieser Parameter ist wichtig für die Konfiguration von Raptor EA für spezifische Handelsanforderungen. Jeder Parameter wurde auf der Grundlage von Tests und Markterfahrungen ausgewählt.

Handelsstrategie-Parameter

RiskPerTrade (Standardwert: 0,3) Legt fest, welcher Prozentsatz des Kontokapitals bei jedem Handel riskiert wird. Die konservative Einstellung von 0,3 % kann je nach Benutzerpräferenzen und Kontogröße angepasst werden.

RSIPeriod (Standardwert: 14) Zeitraum für die Momentum-Berechnung. Die Standardeinstellung 14 funktioniert bei den meisten Währungspaaren und Zeitrahmen. Kürzere Zeiträume (10-12) erhöhen die Empfindlichkeit des Systems, während längere Zeiträume (16-20) es konservativer machen.

ATRPeriod (Standardwert: 14) Wird für die Volatilitätsmessung verwendet . Aus Gründen der Konsistenz wird empfohlen, diesen Wert mit RSIPeriod abzugleichen. Dieser Wert beeinflusst, wie sich der EA an die sich ändernde Marktvolatilität anpasst.

RSIOverbought / RSIOversold (Standardwert: 75/25) Definieren Sie Schwellenwerte für den Einstieg in den Handel. Höhere überkaufte Niveaus (70-80) und niedrigere überverkaufte Niveaus (20-30) ermöglichen einen selektiveren Handel.

ATR-Multiplikatoren Diese Parameter steuern das Handelsmanagement:

ATRSlMultiplikator (2,5): Steuert den Stop-Loss-Abstand

ATRTpMultiplikator (4.0): Legt Take-Profit-Ziele fest

ATRBreakevenMultiplikator (1,5): Löst den Breakeven-Schutz nach günstigen Bewegungen aus

ATRTrailingMultiplikator (1.0): Abstand für Trailing Stops

ATRTrailingTriggerMultiplier (2.0): Gewinnschwelle zur Aktivierung des Trailing

Einstellungen für maschinelles Lernen

MLConfidenceThreshold (Standardwert: 0,501) Mindestkonfidenzniveau , das für die Handelsvalidierung erforderlich ist. Höhere Werte (0,6-0,7) ermöglichen einen selektiveren Handel. Das eingebettete Modell wurde für XAUUSD-Muster optimiert.

UseMlFilter (Standardwert: true) Aktiviert die Signalbestätigung durch maschinelles Lernen. Empfohlen für den XAUUSD-Handel. Kann auch mit anderen Symbolen getestet werden.

Parameter für das Risikomanagement

MaxDailyLossPct (Standard: 5.0) Der EA stoppt den Handel für den Tag, wenn die Verluste diesen Prozentsatz erreichen. Kann je nach Kontogröße zwischen 2-5% eingestellt werden.

DailyProfitTargetPct (Standardwert: 3.0) Wenn die täglichen Gewinne diesen Wert erreichen, stoppt der EA den Handel. Dies hilft zu verhindern, dass Gewinne aufgrund von Overtrading zurückgegeben werden.

CooldownAfterLossMinutes (Voreinstellung: 60) Pausenzeit nach verlorenen Trades. Dieser Wert erhöht sich bei aufeinanderfolgenden Verlusten.

Circuit Breaker-Einstellungen

Stromkreisunterbrecher verwenden: Empfohlen, aktiviert zu lassen

MaxConsecutiveLosses (3): Stoppt den Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten

AbklingzeitErhöhenMinuten (60): Zusätzliche Abkühlungszeit pro Verlust

Handelszeit-Steuerung

AvoidOvernight (Standardwert: true) Verhindert das Halten von Positionen über Nacht. Empfohlen für Scalping-Strategien.

TradingStartHour / TradingEndHour (Voreinstellung: 8/21) Definiert die aktiven Handelszeiten in Broker-Zeit. Kann mit Überschneidungen der Hauptsitzungen abgeglichen werden.

WeekendTrading (Voreinstellung: false) Steuert den Wochenendhandel, wenn die Spreads größer und die Liquidität geringer sein können.

Nachrichten- und Marktfilter

UseNewsFilter (Standardwert: true) Vermeidet den Handel bei Ereignissen mit hohem Nachrichtenwert.

NewsBufferMinutes (Standardwert: 30) Erzeugt eine Handelspause vor und nach Nachrichtenereignissen.

MaxSpreadPips (Standardwert: 150.0) Verhindert den Handel, wenn die Spreads diesen Schwellenwert überschreiten. Kann auf der Grundlage der Broker-Spreads angepasst werden.

Empfehlungen für die Asset-Konfiguration

Gold (XAUUSD)

Das eingebettete ML-Modell wurde auf Goldmuster trainiert:

Zeitrahmen: M1 bis M5

RisikoProHandel: 0.3-0.5%

UseMlFilter: Empfohlen

Sitzungen: Londoner und New Yorker Überschneidungszeiträume

ATR-Multiplikatoren: Standardeinstellungen oder an die Volatilität angepasst

Wichtige Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Diese Paare können mit den Standardeinstellungen arbeiten:

Zeitrahmen: M1 bis M5

RisikoProHandel: 0.3-0.7%

UseMlFilter: Kann aktiviert und deaktiviert getestet werden

Fokus auf große Sitzungsüberschneidungen

Kryptowährungen (BTCUSD)

Der Handel mit Kryptowährungen erfordert die Berücksichtigung der Volatilität:

Zeitrahmen: M1 empfohlen

RiskPerTrade: 0.2-0.4% (angepasst an die Volatilität)

UseMlFilter: Oft deaktiviert

Regelmäßige Überwachung der Spreads

Installation und Einrichtung

Voraussetzungen

Bevor Sie Raptor EA installieren, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

MT5-Plattform: Download von einem seriösen Broker

Konto-Typ: ECN oder Low-Spread-Konto für Scalping empfohlen

Mindestkapital: $500 für Cent-Konten, $5000 für Standardkonten

Internet-Verbindung: Stabile Verbindung für konsistente Ausführung

VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

Installations-Schritte

Herunterladen und Installieren

Raptor EA auf dem MT5-Marktplatz kaufen

Datei wird automatisch in den Experten-Ordner heruntergeladen

Starten Sie MT5 neu, um das ordnungsgemäße Laden sicherzustellen

Erste Konfiguration

Öffnen Sie den Chart für das gewählte Symbol

Rechtsklick und Auswahl von Expert Advisors

Raptor EA suchen und an den Chart anhängen

AutoTrading aktivieren

DLL-Importe bei Verwendung des Nachrichtenfilters zulassen

Parameter einrichten

Start mit Standardparametern

RiskPerTrade je nach Kontogröße anpassen

Konfigurieren Sie die Handelszeiten für die Zeitzone

Geeignete Tageslimits einstellen

Demo-Testphase

Mindestens eine Woche lang mit einem Demokonto arbeiten

Überwachen Sie das Dashboard für Statistiken

Überprüfen, ob die Trades den Erwartungen entsprechen

Leistungskennzahlen dokumentieren

Checkliste für die Einrichtung

MT5-Plattform auf die neueste Version aktualisiert

AutoTrading in den Plattform-Einstellungen aktiviert

Raptor EA ordnungsgemäß installiert und sichtbar

Demokonto mit ausreichendem virtuellem Guthaben

Parameter entsprechend den Empfehlungen konfiguriert

Handelszeiten korrekt für Zeitzone eingestellt

Nachrichtenfilter aktiviert und getestet

Dashboard wird korrekt angezeigt

Konfiguration der Leistung

Konfigurationsansätze

Konservativer Ansatz

RisikoProHandel: 0,2%

MaxConsecutiveLosses: 2

TäglicherGewinnZielPunkt: 2.0%

Höhere ATR-Multiplikatoren für breitere Stops

Ausgewogener Ansatz

Standardeinstellungen verwenden

2-3 Wochen lang beobachten

Schrittweise Anpassungen auf der Grundlage der Leistung vornehmen

Aktive Herangehensweise (erfahrene Benutzer)

RisikoProHandel: 0,5-0,7%

Niedrigere ML-Konfidenzschwelle

Erweiterte Handelszeiten

Höhere tägliche Gewinnziele

Hinweise zur Konfiguration

Vermeiden Sie eine Überoptimierung auf der Grundlage begrenzter Daten

Sicherheitsfunktionen aktiviert lassen

Testen Sie Parameter, die sich in Backtests bewährt haben, unter realen Bedingungen

Änderungen schrittweise vornehmen

Berücksichtigen Sie Spread und Slippage in Backtests

Fehlersuche

Es werden keine Trades platziert

Mögliche Ursachen:

Spreads überschreiten MaxSpreadPips-Einstellung

Nachrichtenfilter während Ereignissen aktiv

ML-Filter-Konfidenzschwelle zu hoch

Handel außerhalb der konfigurierten Stunden

Lösungen:

Überwachen Sie die Spread-Bedingungen während der Handelszeiten

Nachrichtenfilter zum Testen vorübergehend deaktivieren

ML-Konfidenzschwelle senken

Überprüfen Sie, ob die Handelszeiten mit der Brokerzeit übereinstimmen.

Häufige Stop-Outs

Mögliche Ursachen:

ATR-Multiplikatoren zu eng für die aktuelle Volatilität

Probleme bei der Brokerausführung

Hohe Slippage-Umgebung

Lösungen:

Stop-Loss-Multiplikatoren erhöhen

Testen Sie einen anderen Broker, wenn die Ausführung schlecht ist

ECN-Konto für bessere Preise verwenden

ML-Filter Blockieren von Trades

Mögliche Ursachen:

Modell nicht für das gewählte Symbol optimiert

Konfidenzschwelle zu hoch

Marktbedingungen außerhalb der Trainingsdaten

Lösungen:

Test mit deaktiviertem UseMlFilter

XAUUSD für ML-Leistung berücksichtigen

Performance-Probleme

Mögliche Ursachen:

Suboptimale Symbol/Zeitrahmen-Kombination

Marktbedingungen

Parameter-Einstellungen

Probleme bei der Brokerausführung

Lösungen:

Testen Sie mehrere Symbole und Zeitrahmen

Überprüfen Sie die Marktbedingungen und die Volatilität

Rückkehr zu den Standardparametern und schrittweise Anpassung

Verschiedene Makler in Betracht ziehen

Risiko-Management

Risikofaktoren

Der Handel mit automatisierten Systemen birgt Risiken, die die Nutzer kennen sollten:

Marktrisiko: Volatilitätsspitzen können zu größeren Verlusten als erwartet führen, selbst wenn Stopps gesetzt sind.

Technisches Risiko: Plattformausfälle, Internetunterbrechungen oder Brokerprobleme können die Handelsausführung beeinträchtigen.

Modellrisiko: Die Komponente des maschinellen Lernens kann sich unter verschiedenen Marktbedingungen unterschiedlich verhalten.

Ausführungsrisiko: Slippage und Requotes können die tatsächlichen gegenüber den erwarteten Ergebnissen beeinflussen.

Sicherheitsmerkmale

Raptor EA umfasst mehrere Schutzschichten:

Tägliche Verlustlimits: Stoppt den Handel, wenn die täglichen Verluste den Schwellenwert erreichen

Stromkreisunterbrecher: Pausiert den Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Positionsgrößen-Kontrollen: Begrenzt das Risiko pro Handel basierend auf dem Kontokapital

Spread-Filter: Vermeidet den Handel bei schlechten Marktbedingungen

Nachrichtenvermeidung: Verhindert den Handel bei Ereignissen mit hohem Einfluss

Zeit-Filter: Begrenzt den Handel auf konfigurierte Marktzeiten

Handelspraktiken

Risikomanagement: Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Der automatisierte Handel bietet keine Einkommenssicherheit.

Schrittweise Skalierung: Beginnen Sie mit minimalen Positionsgrößen und erhöhen Sie diese erst, wenn Sie eine konstante Leistung beobachten.

Regelmäßige Überwachung: Automatisierte Systeme müssen überwacht werden. Überprüfen Sie die Leistung täglich und seien Sie bereit, bei Bedarf einzugreifen.

Sicherheitsfunktionen: Lassen Sie Leistungsschalter, Tagesgrenzwerte und andere Schutzfunktionen aktiviert.

Diversifizierung: Vermeiden Sie es, das gesamte Handelskapital in einen EA oder eine Strategie zu stecken. Diversifizierung hilft bei der Steuerung des Gesamtrisikos.

Marktkenntnis: Informieren Sie sich über Marktnachrichten und wirtschaftliche Ereignisse, die sich auf Handelsinstrumente auswirken könnten.

Erste Schritte

Woche 1: Demo-Tests

Raptor EA auf Demokonto installieren

Standardparameter mit bevorzugtem Symbol verwenden

Überwachen Sie die Performance und machen Sie sich mit dem Dashboard vertraut

Dokumentieren Sie alle Trades und Ergebnisse

Woche 2: Parameteranpassung

Analysieren Sie die Demo-Ergebnisse aus Woche 1

Konservative Anpassungen der Parameter vornehmen

Konzentrieren Sie sich auf Risikoeinstellungen und Handelszeiten

Fortsetzen des Demohandels mit neuen Einstellungen

Woche 3: Vorbereitung auf den Live-Handel

Wenn die Demo-Ergebnisse zufriedenstellend sind, bereiten Sie sich auf den Live-Handel vor

Beginnen Sie mit einer minimalen Kontogröße ($500 Cent-Konto)

Verwenden Sie konservative Risikoeinstellungen

Richten Sie eine angemessene Überwachung und Warnungen ein

Woche 4 und darüber hinaus: Live-Handel

Beginnen Sie den Live-Handel mit Bedacht

Beobachten Sie jeden Handel in der ersten Woche genau

Vergleichen Sie die Live-Ergebnisse mit der Demo-Performance

Nehmen Sie schrittweise Anpassungen auf der Grundlage der realen Marktbedingungen vor.

Benutzer-Checkliste

Demokonto bei empfohlenem Broker eröffnen

Raptor EA installieren und konfigurieren

RiskPerTrade für erste Tests auf 0,2% setzen

Aktivieren Sie alle Sicherheitsfunktionen

Lassen Sie den EA eine ganze Woche lang ohne Änderungen laufen.

Dokumentieren und analysieren Sie die Ergebnisse

Bei Bedarf konservative Anpassungen vornehmen

Erwägen Sie den Live-Handel erst nach einer konsistenten Demo-Performance

Unterstützung und Ressourcen

Hilfe erhalten

Für Raptor EA-Benutzer steht ein Support zur Verfügung:

Direkte Unterstützung: Senden Sie eine E-Mail an kuntahkays@gmail.com für technische Probleme, Fragen zu Parametern oder allgemeine Anleitungen. Die Reaktionszeit beträgt normalerweise 24-48 Stunden.

WhatsApp-Unterstützung: Kontaktieren Sie +256_727337989 für sofortige Unterstützung.

Dokumentation: Dieser Leitfaden deckt die meisten Szenarien ab, aber zusätzliche Fragen sind willkommen.

Aktualisierungen: Updates werden über den MT5 Marketplace bereitgestellt. Die Benutzer werden benachrichtigt, wenn Updates verfügbar sind.

Gemeinschaft: Verbinden Sie sich mit anderen Raptor EA-Benutzern über MT5-Foren und Handelsgemeinschaften.

Zusätzliche Ressourcen

MT5-Benutzerhandbuch für plattformspezifische Fragen

MQL5-Dokumentation für Benutzer, die den Code verstehen möchten

Wirtschaftskalender für die Wahrnehmung von Nachrichten

Broker-Vergleichsleitfaden für die Ausführungsqualität

Was ist inbegriffen

Vollständiges Raptor EA-System

Diese umfassende Dokumentation

Updates über den MT5-Marktplatz

E-Mail- und WhatsApp-Unterstützung

Zugang zu Optimierungsleitfäden

Aktualisierungen der Parameterempfehlungen

System-Funktionen

Transparenz

Raptor EA bietet Informationen über seine Methodik. Die Benutzer können überprüfen, wie die Trades ausgewählt, verwaltet und geschlossen werden. Diese Transparenz ermöglicht es den Benutzern,:

fundierte Entscheidungen über Parameter zu treffen

zu verstehen, warum bestimmte Trades getätigt wurden

von der Vorgehensweise des EA bei der Marktanalyse zu lernen

Einstellungen je nach Risikotoleranz zu ändern

Pädagogische Komponente

Raptor EA funktioniert sowohl als Handelswerkzeug als auch als Lernplattform. Durch die Beobachtung seines Entscheidungsprozesses können die Benutzer Einblicke in folgende Bereiche gewinnen:

Risikomanagement-Techniken

Markt-Timing und Einstiegsauswahl

Die Bedeutung von mehreren Bestätigungssignalen

Professionelle Ansätze für Scalping

Qualität im Fokus

Der EA priorisiert qualitativ hochwertige Trades, die bestimmte Kriterien erfüllen. Dieser Ansatz kann zu folgenden Ergebnissen führen:

Besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis

Beständigerer Leistung

Niedrigere Transaktionskosten

Geringerem Handelsstress

Kontinuierliche Entwicklung

Das Raptor EA-System wird ständig weiterentwickelt:

Benutzer-Feedback und Vorschläge

Änderungen der Marktbedingungen

Leistungsanalyse

Technologischen Fortschritten

Aktualisierungen gewährleisten, dass die Nutzer ohne zusätzliche Kosten Zugang zu Verbesserungen haben.

Überlegungen für Benutzer

Bewertung des Systems

Benutzer, die Raptor EA in Betracht ziehen, sollten das System bewerten:

Interesse an einem transparenten, lehrreichen Ansatz für den automatisierten Handel

Wert auf Risikomanagement gegenüber reinem Gewinnpotenzial

Bereitschaft, konservativ zu beginnen und schrittweise zu optimieren

Verständnis dafür, dass kein Handelssystem eine Leistungsgarantie bietet

Bereitschaft, die Leistung des EA zu überwachen und daraus zu lernen

Schritte zur Implementierung

Ausbildung: Dokumentation gründlich lesen und alle Parameter verstehen Demo-Tests: Beenden Sie die Demotestphase unabhängig vom Erfahrungsstand Konservativer Start: Beginnen Sie mit Einstellungen mit geringem Risiko und erhöhen Sie diese schrittweise, wenn das Vertrauen wächst. Überwachung und Lernen: Verwenden Sie Raptor EA als Lernwerkzeug neben dem Handel Realistische Erwartungen: Behalten Sie vernünftige Erwartungen bei und konzentrieren Sie sich auf eine konsistente, langfristige Performance

Zusammenfassung

Raptor EA stellt einen strukturierten Ansatz für automatisiertes Scalping dar. Das System wurde getestet und verfeinert, um den Benutzern Werkzeuge für einen erfolgreichen Handel an die Hand zu geben. In Verbindung mit einer angemessenen Ausbildung, realistischen Erwartungen und einem disziplinierten Risikomanagement kann Raptor EA als nützliches Werkzeug für einen Handelsansatz dienen.

Erfolgreicher Handel erfordert Geduld und Disziplin. Raptor EA wurde für Benutzer entwickelt, die dieses Prinzip verstehen und sich für einen konsequenten, disziplinierten Handelsansatz einsetzen.

Es wird empfohlen, das System zunächst in der Demoversion auszuprobieren, von seinem Ansatz zu lernen und zu prüfen, ob es mit den eigenen Handelszielen übereinstimmt. Wenn Sie die Richtlinien in dieser Dokumentation befolgen und gleichzeitig auf ein angemessenes Risikomanagement achten, kann der Raptor EA für Sie ein wertvolles Handelsinstrument sein.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Benutzer sollten mit Demotests beginnen und mit einer sorgfältigen Live-Implementierung fortfahren, um zu sehen, ob Raptor EA ihre Anforderungen an eine automatisierte Handelsunterstützung erfüllt.

Haftungsausschluss: Der Handel mit Devisen, Rohstoffen und Kryptowährungen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Dieser EA wird als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen bereitgestellt, aber jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Kontaktinformationen: E-Mail : kuntahkays@gmail.com WhatsApp: +256_727337989