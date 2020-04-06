Raptor Bot
- Experten
- Casey Nkalubo
- Version: 1.0
Produkt-Beschreibung
Raptor EA ist eine algorithmische Handelslösung, die für das Scalping auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Das System kombiniert technische Indikatoren mit optionalen Komponenten des maschinellen Lernens, um Handelschancen zu identifizieren und gleichzeitig Kontrollen für das Risikomanagement zu implementieren.
Dieser Expert Advisor wurde für ECN-Konten entwickelt und eignet sich für Händler, die eine automatisierte Ausführung mit strukturiertem Risikomanagement suchen. Das System bietet sowohl erfahrenen Händlern als auch solchen, die automatisierte Handelsstrategien erlernen möchten, Tools und Schutzmechanismen.
Hauptmerkmale
Multi-Asset-Kompatibilität: Funktioniert bei Forex-Paaren wie EURUSD, GBPUSD und Rohstoffen wie XAUUSD, BTCUSD Scalping-Design: Strukturiert für kurzfristige Trades auf niedrigeren Timeframes Risikomanagement: Enthält tägliche Limits, Circuit Breaker und Positionsgrößenkontrollen
ML-Komponente: Optionale Filterung zur Signalvalidierung Teststatus: Abgeschlossene automatisierte Tests auf dem MT5-Marktplatz für mehrere Symbole und Zeitrahmen Benutzereinrichtung: Parameterkonfiguration mit Dokumentation und Support
System-Übersicht
Test-Hintergrund
Raptor EA hat den Validierungsprozess des MT5-Marktplatzes abgeschlossen. Dieser Prozess umfasst automatisierte Tests für mehrere Symbole, Zeitrahmen und Marktbedingungen. Der Validierungsprozess testet, ob der EA in verschiedenen Marktszenarien funktionieren kann.
Risikomanagement-Funktionen
Das System umfasst mehrere Risikomanagement-Komponenten, die dazu dienen, das Handelskapital zu schützen:
- Unterbrechersystem, das den Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten unterbricht
- Tägliche Verlustlimits, die den Handel bei Erreichen stoppen
- Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Eigenkapital des Kontos
- Breakeven- und Trailing-Stop-Mechanismen
- Spread- und Nachrichtenfilter zur Vermeidung bestimmter Marktbedingungen
System-Transparenz
Der EA bietet Informationen über seine Methodik. Nutzer können überprüfen, wie Handelsentscheidungen getroffen werden, Parameter nach ihren Präferenzen anpassen und den Ansatz des Systems zur Marktanalyse beobachten.
Handelsmethodik
Kern-Ansatz
Raptor EA verwendet eine Methodik, die Momentum-Analyse mit Volatilitätsbewertung kombiniert, um Einstiegssignale zu identifizieren. Das System passt sich an die aktuellen Marktbedingungen an:
- Echtzeit-Momentum-Analyse durch RSI-Indikatoren
- Volatilitätsmessung mittels Average True Range (ATR)
- Optionale Validierung durch maschinelles Lernen zur Signalbestätigung
- Risikoanpassung basierend auf den aktuellen Marktbedingungen
Betrieb Prozess
Der EA überwacht den gewählten Zeitrahmen und geht Positionen ein, wenn die Bestätigungskriterien erfüllt sind. Der Prozess umfasst:
- Markt-Scanning: Analyse der Preisentwicklung und der Volatilität
- Signalerzeugung: Identifizierung potenzieller Einstiegsmöglichkeiten anhand technischer Indikatoren
- ML-Validierung: Optionale Ebene validiert Signale
- Risikobewertung: Berechnet Positionsgröße und Stop-Levels
- Ausführung des Handels: Platziert Aufträge, wenn die Kriterien erfüllt sind
- Handelsmanagement: Verwaltet Ausstiege durch Ziele, Trailing Stops oder Schutzmaßnahmen
System-Design-Merkmale
Der EA adressiert gängige Handelsherausforderungen durch:
- Einstiegskriterien, die Handelsmöglichkeiten filtern
- Risikomanagement, bei dem Positionsgrößen und Stopps an die aktuelle Volatilität angepasst werden
- Mehrere Schutzschichten
- Bewertung der Marktbedingungen, die Handelsentscheidungen beeinflussen
Konfiguration der Parameter
Das Verständnis dieser Parameter ist wichtig für die Konfiguration von Raptor EA für spezifische Handelsanforderungen. Jeder Parameter wurde auf der Grundlage von Tests und Markterfahrungen ausgewählt.
Handelsstrategie-Parameter
RiskPerTrade (Standardwert: 0,3) Legt fest, welcher Prozentsatz des Kontokapitals bei jedem Handel riskiert wird. Die konservative Einstellung von 0,3 % kann je nach Benutzerpräferenzen und Kontogröße angepasst werden.
RSIPeriod (Standardwert: 14) Zeitraum für die Momentum-Berechnung. Die Standardeinstellung 14 funktioniert bei den meisten Währungspaaren und Zeitrahmen. Kürzere Zeiträume (10-12) erhöhen die Empfindlichkeit des Systems, während längere Zeiträume (16-20) es konservativer machen.
ATRPeriod (Standardwert: 14) Wird für die Volatilitätsmessung verwendet . Aus Gründen der Konsistenz wird empfohlen, diesen Wert mit RSIPeriod abzugleichen. Dieser Wert beeinflusst, wie sich der EA an die sich ändernde Marktvolatilität anpasst.
RSIOverbought / RSIOversold (Standardwert: 75/25) Definieren Sie Schwellenwerte für den Einstieg in den Handel. Höhere überkaufte Niveaus (70-80) und niedrigere überverkaufte Niveaus (20-30) ermöglichen einen selektiveren Handel.
ATR-Multiplikatoren Diese Parameter steuern das Handelsmanagement:
- ATRSlMultiplikator (2,5): Steuert den Stop-Loss-Abstand
- ATRTpMultiplikator (4.0): Legt Take-Profit-Ziele fest
- ATRBreakevenMultiplikator (1,5): Löst den Breakeven-Schutz nach günstigen Bewegungen aus
- ATRTrailingMultiplikator (1.0): Abstand für Trailing Stops
- ATRTrailingTriggerMultiplier (2.0): Gewinnschwelle zur Aktivierung des Trailing
Einstellungen für maschinelles Lernen
MLConfidenceThreshold (Standardwert: 0,501) Mindestkonfidenzniveau , das für die Handelsvalidierung erforderlich ist. Höhere Werte (0,6-0,7) ermöglichen einen selektiveren Handel. Das eingebettete Modell wurde für XAUUSD-Muster optimiert.
UseMlFilter (Standardwert: true) Aktiviert die Signalbestätigung durch maschinelles Lernen. Empfohlen für den XAUUSD-Handel. Kann auch mit anderen Symbolen getestet werden.
Parameter für das Risikomanagement
MaxDailyLossPct (Standard: 5.0) Der EA stoppt den Handel für den Tag, wenn die Verluste diesen Prozentsatz erreichen. Kann je nach Kontogröße zwischen 2-5% eingestellt werden.
DailyProfitTargetPct (Standardwert: 3.0) Wenn die täglichen Gewinne diesen Wert erreichen, stoppt der EA den Handel. Dies hilft zu verhindern, dass Gewinne aufgrund von Overtrading zurückgegeben werden.
CooldownAfterLossMinutes (Voreinstellung: 60) Pausenzeit nach verlorenen Trades. Dieser Wert erhöht sich bei aufeinanderfolgenden Verlusten.
Circuit Breaker-Einstellungen
- Stromkreisunterbrecher verwenden: Empfohlen, aktiviert zu lassen
- MaxConsecutiveLosses (3): Stoppt den Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten
- AbklingzeitErhöhenMinuten (60): Zusätzliche Abkühlungszeit pro Verlust
Handelszeit-Steuerung
AvoidOvernight (Standardwert: true) Verhindert das Halten von Positionen über Nacht. Empfohlen für Scalping-Strategien.
TradingStartHour / TradingEndHour (Voreinstellung: 8/21) Definiert die aktiven Handelszeiten in Broker-Zeit. Kann mit Überschneidungen der Hauptsitzungen abgeglichen werden.
WeekendTrading (Voreinstellung: false) Steuert den Wochenendhandel, wenn die Spreads größer und die Liquidität geringer sein können.
Nachrichten- und Marktfilter
UseNewsFilter (Standardwert: true) Vermeidet den Handel bei Ereignissen mit hohem Nachrichtenwert.
NewsBufferMinutes (Standardwert: 30) Erzeugt eine Handelspause vor und nach Nachrichtenereignissen.
MaxSpreadPips (Standardwert: 150.0) Verhindert den Handel, wenn die Spreads diesen Schwellenwert überschreiten. Kann auf der Grundlage der Broker-Spreads angepasst werden.
Empfehlungen für die Asset-Konfiguration
Gold (XAUUSD)
Das eingebettete ML-Modell wurde auf Goldmuster trainiert:
- Zeitrahmen: M1 bis M5
- RisikoProHandel: 0.3-0.5%
- UseMlFilter: Empfohlen
- Sitzungen: Londoner und New Yorker Überschneidungszeiträume
- ATR-Multiplikatoren: Standardeinstellungen oder an die Volatilität angepasst
Wichtige Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Diese Paare können mit den Standardeinstellungen arbeiten:
- Zeitrahmen: M1 bis M5
- RisikoProHandel: 0.3-0.7%
- UseMlFilter: Kann aktiviert und deaktiviert getestet werden
- Fokus auf große Sitzungsüberschneidungen
Kryptowährungen (BTCUSD)
Der Handel mit Kryptowährungen erfordert die Berücksichtigung der Volatilität:
- Zeitrahmen: M1 empfohlen
- RiskPerTrade: 0.2-0.4% (angepasst an die Volatilität)
- UseMlFilter: Oft deaktiviert
- Regelmäßige Überwachung der Spreads
Installation und Einrichtung
Voraussetzungen
Bevor Sie Raptor EA installieren, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- MT5-Plattform: Download von einem seriösen Broker
- Konto-Typ: ECN oder Low-Spread-Konto für Scalping empfohlen
- Mindestkapital: $500 für Cent-Konten, $5000 für Standardkonten
- Internet-Verbindung: Stabile Verbindung für konsistente Ausführung
- VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb
Installations-Schritte
Herunterladen und Installieren
- Raptor EA auf dem MT5-Marktplatz kaufen
- Datei wird automatisch in den Experten-Ordner heruntergeladen
- Starten Sie MT5 neu, um das ordnungsgemäße Laden sicherzustellen
Erste Konfiguration
- Öffnen Sie den Chart für das gewählte Symbol
- Rechtsklick und Auswahl von Expert Advisors
- Raptor EA suchen und an den Chart anhängen
- AutoTrading aktivieren
- DLL-Importe bei Verwendung des Nachrichtenfilters zulassen
Parameter einrichten
- Start mit Standardparametern
- RiskPerTrade je nach Kontogröße anpassen
- Konfigurieren Sie die Handelszeiten für die Zeitzone
- Geeignete Tageslimits einstellen
Demo-Testphase
- Mindestens eine Woche lang mit einem Demokonto arbeiten
- Überwachen Sie das Dashboard für Statistiken
- Überprüfen, ob die Trades den Erwartungen entsprechen
- Leistungskennzahlen dokumentieren
Checkliste für die Einrichtung
- MT5-Plattform auf die neueste Version aktualisiert
- AutoTrading in den Plattform-Einstellungen aktiviert
- Raptor EA ordnungsgemäß installiert und sichtbar
- Demokonto mit ausreichendem virtuellem Guthaben
- Parameter entsprechend den Empfehlungen konfiguriert
- Handelszeiten korrekt für Zeitzone eingestellt
- Nachrichtenfilter aktiviert und getestet
- Dashboard wird korrekt angezeigt
Konfiguration der Leistung
Konfigurationsansätze
Konservativer Ansatz
- RisikoProHandel: 0,2%
- MaxConsecutiveLosses: 2
- TäglicherGewinnZielPunkt: 2.0%
- Höhere ATR-Multiplikatoren für breitere Stops
Ausgewogener Ansatz
- Standardeinstellungen verwenden
- 2-3 Wochen lang beobachten
- Schrittweise Anpassungen auf der Grundlage der Leistung vornehmen
Aktive Herangehensweise (erfahrene Benutzer)
- RisikoProHandel: 0,5-0,7%
- Niedrigere ML-Konfidenzschwelle
- Erweiterte Handelszeiten
- Höhere tägliche Gewinnziele
Hinweise zur Konfiguration
- Vermeiden Sie eine Überoptimierung auf der Grundlage begrenzter Daten
- Sicherheitsfunktionen aktiviert lassen
- Testen Sie Parameter, die sich in Backtests bewährt haben, unter realen Bedingungen
- Änderungen schrittweise vornehmen
- Berücksichtigen Sie Spread und Slippage in Backtests
Fehlersuche
Es werden keine Trades platziert
Mögliche Ursachen:
- Spreads überschreiten MaxSpreadPips-Einstellung
- Nachrichtenfilter während Ereignissen aktiv
- ML-Filter-Konfidenzschwelle zu hoch
- Handel außerhalb der konfigurierten Stunden
Lösungen:
- Überwachen Sie die Spread-Bedingungen während der Handelszeiten
- Nachrichtenfilter zum Testen vorübergehend deaktivieren
- ML-Konfidenzschwelle senken
- Überprüfen Sie, ob die Handelszeiten mit der Brokerzeit übereinstimmen.
Häufige Stop-Outs
Mögliche Ursachen:
- ATR-Multiplikatoren zu eng für die aktuelle Volatilität
- Probleme bei der Brokerausführung
- Hohe Slippage-Umgebung
Lösungen:
- Stop-Loss-Multiplikatoren erhöhen
- Testen Sie einen anderen Broker, wenn die Ausführung schlecht ist
- ECN-Konto für bessere Preise verwenden
ML-Filter Blockieren von Trades
Mögliche Ursachen:
- Modell nicht für das gewählte Symbol optimiert
- Konfidenzschwelle zu hoch
- Marktbedingungen außerhalb der Trainingsdaten
Lösungen:
- Test mit deaktiviertem UseMlFilter
- XAUUSD für ML-Leistung berücksichtigen
Performance-Probleme
Mögliche Ursachen:
- Suboptimale Symbol/Zeitrahmen-Kombination
- Marktbedingungen
- Parameter-Einstellungen
- Probleme bei der Brokerausführung
Lösungen:
- Testen Sie mehrere Symbole und Zeitrahmen
- Überprüfen Sie die Marktbedingungen und die Volatilität
- Rückkehr zu den Standardparametern und schrittweise Anpassung
- Verschiedene Makler in Betracht ziehen
Risiko-Management
Risikofaktoren
Der Handel mit automatisierten Systemen birgt Risiken, die die Nutzer kennen sollten:
Marktrisiko: Volatilitätsspitzen können zu größeren Verlusten als erwartet führen, selbst wenn Stopps gesetzt sind.
Technisches Risiko: Plattformausfälle, Internetunterbrechungen oder Brokerprobleme können die Handelsausführung beeinträchtigen.
Modellrisiko: Die Komponente des maschinellen Lernens kann sich unter verschiedenen Marktbedingungen unterschiedlich verhalten.
Ausführungsrisiko: Slippage und Requotes können die tatsächlichen gegenüber den erwarteten Ergebnissen beeinflussen.
Sicherheitsmerkmale
Raptor EA umfasst mehrere Schutzschichten:
- Tägliche Verlustlimits: Stoppt den Handel, wenn die täglichen Verluste den Schwellenwert erreichen
- Stromkreisunterbrecher: Pausiert den Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten
- Positionsgrößen-Kontrollen: Begrenzt das Risiko pro Handel basierend auf dem Kontokapital
- Spread-Filter: Vermeidet den Handel bei schlechten Marktbedingungen
- Nachrichtenvermeidung: Verhindert den Handel bei Ereignissen mit hohem Einfluss
- Zeit-Filter: Begrenzt den Handel auf konfigurierte Marktzeiten
Handelspraktiken
Risikomanagement: Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Der automatisierte Handel bietet keine Einkommenssicherheit.
Schrittweise Skalierung: Beginnen Sie mit minimalen Positionsgrößen und erhöhen Sie diese erst, wenn Sie eine konstante Leistung beobachten.
Regelmäßige Überwachung: Automatisierte Systeme müssen überwacht werden. Überprüfen Sie die Leistung täglich und seien Sie bereit, bei Bedarf einzugreifen.
Sicherheitsfunktionen: Lassen Sie Leistungsschalter, Tagesgrenzwerte und andere Schutzfunktionen aktiviert.
Diversifizierung: Vermeiden Sie es, das gesamte Handelskapital in einen EA oder eine Strategie zu stecken. Diversifizierung hilft bei der Steuerung des Gesamtrisikos.
Marktkenntnis: Informieren Sie sich über Marktnachrichten und wirtschaftliche Ereignisse, die sich auf Handelsinstrumente auswirken könnten.
Erste Schritte
Woche 1: Demo-Tests
- Raptor EA auf Demokonto installieren
- Standardparameter mit bevorzugtem Symbol verwenden
- Überwachen Sie die Performance und machen Sie sich mit dem Dashboard vertraut
- Dokumentieren Sie alle Trades und Ergebnisse
Woche 2: Parameteranpassung
- Analysieren Sie die Demo-Ergebnisse aus Woche 1
- Konservative Anpassungen der Parameter vornehmen
- Konzentrieren Sie sich auf Risikoeinstellungen und Handelszeiten
- Fortsetzen des Demohandels mit neuen Einstellungen
Woche 3: Vorbereitung auf den Live-Handel
- Wenn die Demo-Ergebnisse zufriedenstellend sind, bereiten Sie sich auf den Live-Handel vor
- Beginnen Sie mit einer minimalen Kontogröße ($500 Cent-Konto)
- Verwenden Sie konservative Risikoeinstellungen
- Richten Sie eine angemessene Überwachung und Warnungen ein
Woche 4 und darüber hinaus: Live-Handel
- Beginnen Sie den Live-Handel mit Bedacht
- Beobachten Sie jeden Handel in der ersten Woche genau
- Vergleichen Sie die Live-Ergebnisse mit der Demo-Performance
- Nehmen Sie schrittweise Anpassungen auf der Grundlage der realen Marktbedingungen vor.
Benutzer-Checkliste
- Demokonto bei empfohlenem Broker eröffnen
- Raptor EA installieren und konfigurieren
- RiskPerTrade für erste Tests auf 0,2% setzen
- Aktivieren Sie alle Sicherheitsfunktionen
- Lassen Sie den EA eine ganze Woche lang ohne Änderungen laufen.
- Dokumentieren und analysieren Sie die Ergebnisse
- Bei Bedarf konservative Anpassungen vornehmen
- Erwägen Sie den Live-Handel erst nach einer konsistenten Demo-Performance
Unterstützung und Ressourcen
Hilfe erhalten
Für Raptor EA-Benutzer steht ein Support zur Verfügung:
Direkte Unterstützung: Senden Sie eine E-Mail an kuntahkays@gmail.com für technische Probleme, Fragen zu Parametern oder allgemeine Anleitungen. Die Reaktionszeit beträgt normalerweise 24-48 Stunden.
WhatsApp-Unterstützung: Kontaktieren Sie +256_727337989 für sofortige Unterstützung.
Dokumentation: Dieser Leitfaden deckt die meisten Szenarien ab, aber zusätzliche Fragen sind willkommen.
Aktualisierungen: Updates werden über den MT5 Marketplace bereitgestellt. Die Benutzer werden benachrichtigt, wenn Updates verfügbar sind.
Gemeinschaft: Verbinden Sie sich mit anderen Raptor EA-Benutzern über MT5-Foren und Handelsgemeinschaften.
Zusätzliche Ressourcen
- MT5-Benutzerhandbuch für plattformspezifische Fragen
- MQL5-Dokumentation für Benutzer, die den Code verstehen möchten
- Wirtschaftskalender für die Wahrnehmung von Nachrichten
- Broker-Vergleichsleitfaden für die Ausführungsqualität
Was ist inbegriffen
- Vollständiges Raptor EA-System
- Diese umfassende Dokumentation
- Updates über den MT5-Marktplatz
- E-Mail- und WhatsApp-Unterstützung
- Zugang zu Optimierungsleitfäden
- Aktualisierungen der Parameterempfehlungen
System-Funktionen
Transparenz
Raptor EA bietet Informationen über seine Methodik. Die Benutzer können überprüfen, wie die Trades ausgewählt, verwaltet und geschlossen werden. Diese Transparenz ermöglicht es den Benutzern,:
- fundierte Entscheidungen über Parameter zu treffen
- zu verstehen, warum bestimmte Trades getätigt wurden
- von der Vorgehensweise des EA bei der Marktanalyse zu lernen
- Einstellungen je nach Risikotoleranz zu ändern
Pädagogische Komponente
Raptor EA funktioniert sowohl als Handelswerkzeug als auch als Lernplattform. Durch die Beobachtung seines Entscheidungsprozesses können die Benutzer Einblicke in folgende Bereiche gewinnen:
- Risikomanagement-Techniken
- Markt-Timing und Einstiegsauswahl
- Die Bedeutung von mehreren Bestätigungssignalen
- Professionelle Ansätze für Scalping
Qualität im Fokus
Der EA priorisiert qualitativ hochwertige Trades, die bestimmte Kriterien erfüllen. Dieser Ansatz kann zu folgenden Ergebnissen führen:
- Besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis
- Beständigerer Leistung
- Niedrigere Transaktionskosten
- Geringerem Handelsstress
Kontinuierliche Entwicklung
Das Raptor EA-System wird ständig weiterentwickelt:
- Benutzer-Feedback und Vorschläge
- Änderungen der Marktbedingungen
- Leistungsanalyse
- Technologischen Fortschritten
Aktualisierungen gewährleisten, dass die Nutzer ohne zusätzliche Kosten Zugang zu Verbesserungen haben.
Überlegungen für Benutzer
Bewertung des Systems
Benutzer, die Raptor EA in Betracht ziehen, sollten das System bewerten:
- Interesse an einem transparenten, lehrreichen Ansatz für den automatisierten Handel
- Wert auf Risikomanagement gegenüber reinem Gewinnpotenzial
- Bereitschaft, konservativ zu beginnen und schrittweise zu optimieren
- Verständnis dafür, dass kein Handelssystem eine Leistungsgarantie bietet
- Bereitschaft, die Leistung des EA zu überwachen und daraus zu lernen
Schritte zur Implementierung
- Ausbildung: Dokumentation gründlich lesen und alle Parameter verstehen
- Demo-Tests: Beenden Sie die Demotestphase unabhängig vom Erfahrungsstand
- Konservativer Start: Beginnen Sie mit Einstellungen mit geringem Risiko und erhöhen Sie diese schrittweise, wenn das Vertrauen wächst.
- Überwachung und Lernen: Verwenden Sie Raptor EA als Lernwerkzeug neben dem Handel
- Realistische Erwartungen: Behalten Sie vernünftige Erwartungen bei und konzentrieren Sie sich auf eine konsistente, langfristige Performance
Zusammenfassung
Raptor EA stellt einen strukturierten Ansatz für automatisiertes Scalping dar. Das System wurde getestet und verfeinert, um den Benutzern Werkzeuge für einen erfolgreichen Handel an die Hand zu geben. In Verbindung mit einer angemessenen Ausbildung, realistischen Erwartungen und einem disziplinierten Risikomanagement kann Raptor EA als nützliches Werkzeug für einen Handelsansatz dienen.
Erfolgreicher Handel erfordert Geduld und Disziplin. Raptor EA wurde für Benutzer entwickelt, die dieses Prinzip verstehen und sich für einen konsequenten, disziplinierten Handelsansatz einsetzen.
Es wird empfohlen, das System zunächst in der Demoversion auszuprobieren, von seinem Ansatz zu lernen und zu prüfen, ob es mit den eigenen Handelszielen übereinstimmt. Wenn Sie die Richtlinien in dieser Dokumentation befolgen und gleichzeitig auf ein angemessenes Risikomanagement achten, kann der Raptor EA für Sie ein wertvolles Handelsinstrument sein.
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Benutzer sollten mit Demotests beginnen und mit einer sorgfältigen Live-Implementierung fortfahren, um zu sehen, ob Raptor EA ihre Anforderungen an eine automatisierte Handelsunterstützung erfüllt.
Haftungsausschluss: Der Handel mit Devisen, Rohstoffen und Kryptowährungen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Dieser EA wird als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen bereitgestellt, aber jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
Kontaktinformationen: E-Mail : kuntahkays@gmail.com WhatsApp: +256_727337989