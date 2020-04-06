CRT After Manipulation Candle

CRT Nach der Manipulationskerze
Dieser Expert Advisor basiert auf einem leistungsstarken Konzept: Handel nach der Manipulation, nicht davor.
Was ist CRT ?
Die Candle-Range-Theorie (CRT) ist eine Preisaktionsmethode, die Momente identifiziert, in denen die Liquidität weggefegt wird - wenn der Preis über einem Hoch oder unter einem Tief einen Stop-Loss jagt - und sich dann umkehrt. Der Markt manipuliert. Dieser EA wartet auf diese Manipulation und positioniert sich dann auf der anderen Seite. Kein Rätselraten. Kein Hinterherlaufen. Reagiert einfach auf das, was der Markt bereits gezeigt hat.

WICHTIG :
After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions.
Wie es funktioniert
Der EA achtet auf ein bestimmtes Drei-Kerzen-Muster: Kerze 1 bildet den Bereich - ein klares Hoch und Tief, das das Schlachtfeld definiert. Kerze 2 stößt mit ihrem Docht über diese Spanne hinaus, um Liquidität zu gewinnen, schließt aber wieder nach innen ab. Dies ist die Manipulationskerze. Bei Kerze 3 greift der EA ein, indem er in die entgegengesetzte Richtung des Sweeps einsteigt und die Umkehrung ausnutzt. Wenn der Kurs das Hoch durchstößt und wieder nach innen schließt, bereitet sich der EA auf den Verkauf vor. Wenn der Kurs das Tief durchstößt und wieder nach innen schließt, bereitet sich der EA auf den Kauf vor. Das ist ganz einfach. Es ist logisch. Und es basiert darauf, wie sich die Liquidität in realen Märkten tatsächlich bewegt.
Einstiegsoptionen
Sie entscheiden, wie der EA einsteigt: Option 1 - Limit-Order, die bei einer ungemilderten Fair-Value-Lücke auf dem unteren Zeitrahmen für verfeinerte Eingänge platziert wird. Option 2 - Limit-Order auf dem 50%-Retracement-Level der Manipulationskerze. Option 3 - Market-Order, die sofort ausgeführt wird, wenn das Muster abgeschlossen ist.
Was macht diesen EA anders
Er handelt nicht mit jeder Kerze. Er überflutet Ihr Konto nicht mit Positionen. Er wartet auf ein bestimmtes Szenario - den Manipulations-Sweep - und handelt nur, wenn dieses Setup erscheint. Der EA beinhaltet: Multi-Symbol-Überwachung von einem einzigen Chart aus Duale Zeitrahmen-Analyse für Mustererkennung und Einstiegs-Timing Eingebaute Fair-Value-Gap-Erkennung ATR-basierte Filter für Kerzenqualität Automatische Losgröße basierend auf Ihrem Risiko-Prozentsatz Zwei Take-Profit-Levels mit Partial-Close-Funktionalität Breakeven-Anpassung nach dem ersten Ziel Optionaler Trailing-Stop Session-Filter für London, New York oder asiatische Stunden On-Chart-Dashboard mit Live-Status
Nur noch 2 Exemplare zum Preis von 35$, der nächste Preis ist 70$. Der Preis verdoppelt sich jeweils nach 10 Verkäufen.
Anforderungen
Makler: ECN oder Raw Spread Konto empfohlen Mindesteinlage: \200$ mit angemessenen Risikoeinstellungen Leverage: 1:100 Minimum, 1:500 empfohlen Kontotyp: Hedging VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb
Einfaches Setup Verbinden Sie sich mit Ihrem Chart, wählen Sie Ihre Symbole, legen Sie Ihren Risikoprozentsatz fest, wählen Sie Ihre Einstiegsmethode - der EA erledigt den Rest. Keine komplexe Optimierung erforderlich.
Risiko-Offenlegung
Handeln ist mit Risiko verbunden. Dieser EA führt Trades basierend auf erkannten Mustern und Ihren konfigurierten Einstellungen aus. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren.


