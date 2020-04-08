SmartBubbles MT5

Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume

Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume.
(Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas)
Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante.

O que o indicador faz:

  • Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover

  • Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa no preço

  • Ajuda a antecipar possíveis rompimentos ou reversões

Como funciona:

  • Analisa prazos menores do que o gráfico atual

  • Detecta velas anormalmente pequenas (desaceleração do preço)

  • Verifica volumes anormalmente altos (pico de volume)

  • Exibe quadrados verdes (altistas) ou vermelhos (baixistas)

Configurações principais:

  • Sensibilidade do preço: quanto menor o valor, mais sensível é a detecção

  • Multiplicador de volume: quanto maior o valor, mais seletiva é a análise

  • Tamanho das bolhas: ajusta a visibilidade do indicador

Por que é útil:

  • Simples e visual

  • Sem cálculos complexos

  • Destaca configurações de mercado interessantes

  • Totalmente personalizável

Perfeito para operar em faixas, rompimentos ou para compreender melhor a dinâmica do mercado.


