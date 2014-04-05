SmartBubbles MT5
- 지표
- Vincent Jose Proenca
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 5 12월 2025
- 활성화: 5
버블 지표 — 가격 둔화 + 거래량 스파이크 감지
가격이 갑자기 둔화되고 동시에 거래량이 급증할 때, 차트에 색상 사각형을 표시하는 간단한 시각적 도구입니다.
(채우기 기능과 동심 원형 버블 효과 포함)
시장이 움직이기 전의 중요한 타이밍을 식별하는 데 도움이 됩니다.
지표 기능:
-
시장이 움직이기 전 “주저하는” 순간을 감지
-
거래량이 많아도 가격 변동이 적은 구간 표시
-
잠재적 돌파 또는 전환점을 사전에 예측
작동 원리:
-
현재 차트보다 작은 시간 프레임 분석
-
비정상적으로 작은 캔들 감지 (가격 둔화)
-
비정상적으로 높은 거래량 감지 (거래량 스파이크)
-
초록색(강세) 또는 빨간색(약세) 사각형 표시
주요 설정:
-
가격 민감도: 값이 낮을수록 민감도가 높음
-
거래량 배수: 값이 높을수록 선별적 분석
-
버블 크기: 지표 표시 가시성 조정
유용한 이유:
-
간단하고 시각적으로 직관적
-
복잡한 계산 불필요
-
흥미로운 시장 패턴 탐지
-
완전히 사용자 정의 가능
횡보장, 돌파 거래 또는 시장 동향 이해에 최적화되어 있습니다.